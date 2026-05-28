ОВС - Оптиковолоконные системы АО - ОВС Кварц

АО «Оптиковолоконные Системы» — завод по производству оптического волокна, расположенный в Саранске (Республика Мордовия). Официальное открытие завода состоялось 25 сентября 2015 года. Акционерами общества являются РОСНАНО, Газпромбанк и Правительство Республики Мордовия. АО «Оптиковолоконные Системы» производит телекоммуникационные оптические волокна стандартов G.652, G.657.А1, G.657.А2, G.654, в том числе с уменьшенным диаметром 200 микрон и повышенной прочности, оказывает услуги по окраске оптического волокна и нанесении кольцевых меток «Ringmarking». Качество подтверждено ПАО «Ростелеком», российскими кабельными предприятиями и зарубежными потребителями.

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


28.05.2026 Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews 1
05.03.2026 Обязательную локализацию оптоволокна отложат на два года из-за остановки производства на единственном российском заводе 3
26.02.2026 Китай в разы поднял цены на оптоволокно для заказчиков из России 2
19.01.2026 Тестирование участка сети TEA NEXT Москва — Санкт-Петербург подтвердило заявленные характеристики новой линии связи 1
26.12.2025 Из госпроекта «Умный многоквартирный дом» вышли строители гигантских ЖК «Самолет» и «Эталон» 1
22.07.2024 В России впервые промаркировали оптоволокно 4
22.07.2024 В России построят уникальный завод компонентов для оптоволоконных кабелей 2
20.05.2024 Российские производители оптоволоконных кабелей сократили выпуск на 11%. Китайское дешевле 2
11.03.2024 «Ростелеком» и «Оптиковолоконные Системы» будут развивать отечественные технологии оптических волокон 1
03.07.2023 Россия готовится начать полный цикл выпуска оптоволокна, устранив зависимость от США и Японии 2
03.03.2021 «Оптиковолоконные системы» поставила первую партию оптического волокна нового типа для проекта ТЕА NEXT 1
12.05.2020 Утверждены разработанные при поддержке «Роснано» нацстандарты для цифровых телекоммуникационных кабелей 1
12.09.2019 Российские власти накажут американцев за демпинг на рынке оптоволокна 3
24.06.2019 В России стали делать миллионы км оптоволокна. Но российский рынок захвачен Китаем и США 4
13.02.2019 РВК объявила результаты Национального рейтинга быстрорастущих компаний «Техуспех-2018» 1
26.09.2018 «Оптиковолоконные системы» «Роснано» вышли на полную загрузку мощностей 2
06.07.2018 Власти повышают в 10 раз пошлины на оптоволокно США — основного поставщика России 1
27.12.2017 ФРП выделит почти 2 млрд рублей на автопром, композиты и оптоволокно 1
26.09.2017 «Оптиковолоконные Системы» преодолели отметку в 1 млн км километров оптического волокна 3
28.04.2017 «Оптиковолоконные Системы» представили отечественное оптическое волокно для современных сетей связи 2
21.02.2017 Портфельная компания «Роснано» готова поставлять отечественное оптоволокно 1
07.10.2009 Чубайс инвестирует в российское оптоволокно 2

Публикаций - 23, упоминаний - 42

ОВС и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10755 10
Инкаб 25 9
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 220 5
Сарансккабель - Сарансккабель-Оптика - Саранский кабельный завод 13 4
Т8 НТЦ 109 4
ВНИИКП - Всероссийский Научно-Исследовательский проектно-конструкторский и технологический Институт Кабельной Промышленности 5 3
МегаФон 10492 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15350 3
Rosendahl Nextrom - Некстром 3 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9400 2
Группа Кремний ЭЛ - БЗПП - Болховский завод Полупроводниковых Приборов - Брянский завод полупроводниковых приборов 14 1
Тион Умный микроклимат - Tion 6 1
Varton - Вартон ТПК - Gauss 52 1
Аргус-Спектр 17 1
ТермоЛазер - Центр оптических и лазерных технологий 2 1
Протон-Электротекс - Proton-Electrotex 5 1
Лазерные системы НПП - Лазерные системы НПО 8 1
РМ Нанотех - RM Nanotech 2 1
Rubius - Рубиус групп - Рубиус Тех 10 1
Ростех - Автоматика - Магнетрон УЗМ - Уфимский завод микроэлектроники - Прогресс БПО - Башкирское производственное объединение 38 1
Числовая механика 10 1
Meta Platforms 167 1
Алтай-кабель 3 1
Морион 17 1
CSort - СиСорт 1 1
Оптоволоконные системы 12 1
Магнитной гидродинамики НПЦ - Магнитной гидродинамики Научно-производственный центр 1 1
Умный МКД АНО - Умный многоквартирный дом 12 1
ГПБ-Высокие технологии 1 1
РТК-сервис 30 1
Samsung Electronics 10951 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5498 1
Yandex - Яндекс 8990 1
Meta Platforms - Facebook 4598 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 255 1
IBM - International Business Machines Corp 9656 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 738 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 302 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2120 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 483 1
ГПБ - Газпромбанк 1247 6
МКМ - Москабель-Фуджикура 9 2
Георезонанс 2 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 1
Прима НПП - Научно-производственное предприятие 1 1
СКТБ Катализатор - специальное конструкторско-технологическое бюро 2 1
Биоамид - Bioamid 1 1
Завод Премиксов №1 1 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Алмаз НПО имени академика А.А. Расплетина - ЛЭМЗ НПО - Лианозовский электромеханический завод НПО 13 1
Татнефть Пресскомпозит 1 1
Татнефть Алабуга-Стекловолокно 1 1
ГЕЛАР НПО 1 1
Финпроект 1 1
Группа Самолет - Самолет плюс 27 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1089 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8622 1
РВК - Российская венчурная компания 569 1
Татнефть 240 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 470 1
Полюс НПЦ - Научно-производственный центр 5 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 61 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 779 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3742 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6461 3
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 191 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2307 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13472 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 358 2
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 78 1
ФРПВИ НО - Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области 1 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5889 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 377 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2850 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5367 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4904 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 376 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 122 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 1
Электрокабель 13 3
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 19 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11392 17
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4948 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24706 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22563 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77151 6
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Вытяжки 98 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60184 3
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 354 3
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 927 2
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1321 2
Пропускная способность - Bandwidth 1872 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 20959 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12566 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33820 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7713 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1723 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3605 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4457 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13569 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4688 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2025 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2975 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11960 1
Стандартизация - Standardization 2307 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3992 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3218 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1445 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1373 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2818 1
ВОЛС - Dark Fiber - Темное волокно - Темное оптоволокно 34 1
БПЛА FPV - first point view - вид от первого лица 59 1
Позаказное производство - Единичное и мелкосерийное производство - Позаказный метод учёта затрат - Позаказная себестоимость 78 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2497 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6377 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17692 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3562 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 731 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32864 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2179 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 542 1
Ростелеком - ТЕА Транзит Европа-Азия ВОЛС - Ростелеком TEA NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения - Новая ТрансЕврАзийская магистральная волоконно-оптическая линия связи 36 4
FreePik 1740 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2287 1
Реестр добросовестных экспортеров 211 1
Samsung Galaxy 1022 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3507 1
Николаев Андрей 17 4
Смильгевич Александр 7 2
Мантуров Денис 123 2
Здунов Артем 5 1
Бойко Алексей 129 1
Поликарпов Сергей 7 1
Марченко Михаил 4 1
Евтухов Виктор 9 1
Коник Леонид 16 1
Кононенко Андрей 11 1
Третьяков Максим 3 1
Савчук Константин 5 1
Гладких Сергей 1 1
Биджелова Анастасия 11 1
Пихоя Герман 3 1
Путин Владимир 3436 1
Чубайс Анатолий 221 1
Уткин Никита 40 1
Антонов Михаил 5 1
Петруца Роман 14 1
Кириллов Андрей 9 1
Волков Владимир 68 1
Ткачук Юрий 3 1
Гришунин Сергей 2 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Россия - РФ - Российская федерация 163147 22
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 318 12
Россия - ПФО - Мордовия Республика 646 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18818 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54184 7
Япония 13718 5
Беларусь - Белоруссия 6212 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19242 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4167 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47002 3
Индия - Bharat 5805 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1751 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13710 2
Азия - Азиатский регион 5861 2
Украина 7890 2
Евразия - Евразийский континент 639 2
Узбекистан - Республика 1965 2
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 360 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ступинский муниципальный район - Ступино 55 1
США - Луизиана 110 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Ишимбай 24 1
Европа 24851 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1172 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3378 1
Земля - планета Солнечной системы 10807 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3107 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8421 1
Россия - УФО - Свердловская область 1896 1
Польша - Республика 2022 1
Россия - СФО - Новосибирск 4809 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3522 1
Китай - Тайвань 4214 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2243 1
Чехия - Чешская Республика 1343 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1050 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1448 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 887 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1640 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 891 1
Австрия - Австрийская Республика 1348 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56613 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6511 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3856 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7433 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33025 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17876 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3894 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5432 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1518 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2468 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 689 2
ОКР - Опытно-конструкторские работы 219 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5392 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 704 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2057 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 312 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 23 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3001 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 251 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 62 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 789 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10734 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8103 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2712 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 754 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2232 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52613 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6102 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2809 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4534 1
Газы - Метан - methanum - болотный газ 368 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1735 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 856 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 850 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1492 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4367 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6920 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1119 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6592 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7969 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2306 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1214 1
Ведомости 1402 1
Известия ИД 744 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
CATR - BUPT - Beijing University of Posts and Telecommunications - Пекинский университет почты и телекоммуникаций 6 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1704 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1403 1
РАН - Российская академия наук 2081 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1445600, в очереди разбора - 730841.
Создано именных указателей - 194714.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

