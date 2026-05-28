ОВС Оптиковолоконные системы АО ОВС Кварц
АО «Оптиковолоконные Системы» — завод по производству оптического волокна, расположенный в Саранске (Республика Мордовия). Официальное открытие завода состоялось 25 сентября 2015 года. Акционерами общества являются РОСНАНО, Газпромбанк и Правительство Республики Мордовия. АО «Оптиковолоконные Системы» производит телекоммуникационные оптические волокна стандартов G.652, G.657.А1, G.657.А2, G.654, в том числе с уменьшенным диаметром 200 микрон и повышенной прочности, оказывает услуги по окраске оптического волокна и нанесении кольцевых меток «Ringmarking». Качество подтверждено ПАО «Ростелеком», российскими кабельными предприятиями и зарубежными потребителями.
