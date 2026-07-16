МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб - МКФ - Москабель-Фуджикура

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ООО «Завод Москабель», входящий в состав Группы компаний «Москабельмет», является одним из крупнейших российских производителей силовых кабелей с бумажной пропитанной изоляцией на среднее напряжение. Группа компаний «Москабельмет» осуществляет цикл производства: от изготовления медной катанки до выпуска готовой кабельной продукции и является основным поставщиком крупнейших предприятий страны. Изделия компании используются в энергетической, транспортной, строительной, машиностроительной, атомной, оборонно-промышленной и нефтегазовой отраслях.
"Опыт внедрения отечественных IT-технологий в производственную инфраструктуру на площадке ГК «Москабельмет»" Ян Анисов, Заместитель генерального директора по развитию и инновациям Группы компаний «Москабельмет», CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 2 дела, на cумму 2 843 114 346 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
МКМ и организации, системы, технологии, персоны:
|Анисов Ян 36 35
|Заянц Илья 57 17
|Шадаев Максут 1213 17
|Натрусов Артем 314 16
|Петухов Антон 62 15
|Желтухин Вадим 73 14
|Нестеров Алексей 176 14
|Тульчинский Станислав 94 13
|Аникин Дмитрий 68 13
|Мезенцев Роман 43 13
|Ульянов Николай 176 13
|Воронин Павел 199 13
|Урусов Виктор 158 13
|Каримов Руслан 67 13
|Нальский Максим 53 12
|Врацкий Андрей 176 12
|Медокс Ярослав 45 12
|Соловьев Виталий 52 12
|Каушанский Александр 56 12
|Денисов Анатолий 57 12
|Распопов Алексей 49 12
|Харитонов Вадим 43 12
|Шмаков Антон 72 12
|Гребеник Геннадий 68 12
|Шаев Виталий 59 12
|Аксенов Олег 62 12
|Оберемок Надежда 45 12
|Милованов Андрей 46 12
|Солдатенкова Ксения 41 12
|Белан Иван 41 12
|Желнова Алина 42 12
|Артюхов Сергей 67 12
|Кудашев Михаил 46 12
|Волтегирев Кирилл 13 12
|Чаркин Евгений 317 12
|Абакумов Евгений 227 12
|Малышев Сергей 99 12
|Краснов Александр 91 12
|Катамадзе Анна 133 12
|Никитин Сергей 96 12
|CNews ИТ в промышленности 5 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1273 1
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