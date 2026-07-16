МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб - МКФ - Москабель-Фуджикура

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ООО «Завод Москабель», входящий в состав Группы компаний «Москабельмет», является одним из крупнейших российских производителей силовых кабелей с бумажной пропитанной изоляцией на среднее напряжение. Группа компаний «Москабельмет» осуществляет цикл производства: от изготовления медной катанки до выпуска готовой кабельной продукции и является основным поставщиком крупнейших предприятий страны. Изделия компании используются в энергетической, транспортной, строительной, машиностроительной, атомной, оборонно-промышленной и нефтегазовой отраслях. "Опыт внедрения отечественных IT-технологий в производственную инфраструктуру на площадке ГК «Москабельмет»" Ян Анисов, Заместитель генерального директора по развитию и инновациям Группы компаний «Москабельмет», CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 2 дела, на cумму 2 843 114 346 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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