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МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб - МКФ - Москабель-Фуджикура

ООО «Завод Москабель», входящий в состав Группы компаний «Москабельмет», является одним из крупнейших российских производителей силовых кабелей с бумажной пропитанной изоляцией на среднее напряжение. Группа компаний «Москабельмет» осуществляет цикл производства: от изготовления медной катанки до выпуска готовой кабельной продукции и является основным поставщиком крупнейших предприятий страны. Изделия компании используются в энергетической, транспортной, строительной, машиностроительной, атомной, оборонно-промышленной и нефтегазовой отраслях.

 

 

"Опыт внедрения отечественных IT-технологий в производственную инфраструктуру на площадке ГК «Москабельмет»" Ян Анисов, Заместитель генерального директора по развитию и инновациям Группы компаний «Москабельмет», CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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16.07.2026 Столичные инженеры создали отечественное оборудование для сверхточной проверки кабеля 3
13.07.2026 На CNews FORUM 2026 выступит глава Минцифры России Максут Шадаев 1
17.06.2026 Российский производитель оптоволокна хочет собрать миллиарды на бирже для расплаты со Сбербанком 2
10.06.2026 Анатолий Гарбузов: Предприятия наращивают объемы выпуска кабельной продукции 2
16.03.2026 Кабельная промышленность Москвы: предприятия наращивают объемы выпуска и дополняют линейку продукции 2
13.03.2026 Москва обеспечит гарантированный сбыт кабельно-проводниковой продукции для транспорта на 10 лет 3
02.12.2025 Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации 1
10.11.2025 В Москве растет производство кабельной продукции 2
05.11.2025 Завершается регистрация на CNews FORUM 2025 2
28.10.2025 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 2
22.10.2025 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 2
16.10.2025 Может ли импортозамещение быть экономически выгодным 2
15.10.2025 Звезды цифровизации бизнес-процессов выступят на CNews FORUM 2025 2
09.10.2025 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 2
07.10.2025 Лучшие знатоки искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM 2025 2
02.10.2025 Сотни экспертов по цифровизации промышленности соберутся на CNews FORUM 2025 3
29.09.2025 Как ИИ меняет производство, строительство и транспорт 3
24.09.2025 Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2025 2
11.09.2025 CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 2
10.09.2025 Осталась неделя до форума «Технологии искусственного интеллекта». Успейте зарегистрироваться. 2
28.08.2025 Rambler&Co, Русал, ЕвроХим, Почта банк, ЕМГ и другие, расскажут о кейсах внедрения ИИ, на форуме «Технологии искусственного интеллекта» 18 сентября 1
08.08.2025 Форум CNews «Технологии искусственного интеллекта» состоится 18 сентября 1
24.07.2025 Московские предприятия в 1,5 раза увеличили выпуск электрической аппаратуры 1
12.03.2025 Как перейти от цифровизации к интеллектуализации 3
10.03.2025 Что делать, если руководство требует оптимизировать ИТ-инфраструктуру 3
23.01.2025 Анатолий Гарбузов: Столичный промкомплекс запустил в эксплуатацию инновационную систему хранения 3
10.01.2025 Свыше 80 тыс. километров кабеля произвели столичные промышленники при поддержке города 1
29.11.2024 Как правильно воспитать искусственный интеллект 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 2
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 2
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 2
15.10.2024 Промышленность выбирает устойчивое развитие, цифровизацию и ИИ 1
07.05.2024 Поможет ли цифровизация повысить производительность труда в промышленности 1
01.04.2024 Как можно оптимизировать инфраструктуру в текущих реалиях 1
18.03.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 2
13.03.2024 Столичный промышленный комплекс поставил кабельную продукцию для модернизации инфраструктуры МЦД 1
29.02.2024 Для усиления контроля за персональными данными «Москабель - Фуджикура» внедрила «1С: ЗУП КОРП» 9
28.02.2024 Развитие ИИ в некоторых отраслях достигло потолка 1
20.02.2024 Разработку столичного предприятия внедрят на кабельном заводе в Казахстане 2
14.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 2

Публикаций - 66, упоминаний - 125

МКМ и организации, системы, технологии, персоны:

9626 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15883 16
РСХБ Интех - RSHB Intech 90 16
Скала^р - ранее InterLab IBS 296 14
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 146 13
R-Vision - Р-Вижн 268 13
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 811 13
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 12
ФинГрад - FinGrad 48 12
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 12
Аусферр ИТЦ 44 12
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 654 12
Ланит Интеграция 219 12
Polymedia - Полимедиа 158 12
Газинформсервис - ГИС 502 12
Сибур Холдинг - Сибур Коннект 32 11
АФК Система - Segezha Group - Segezha Digital Solutions - Сегежа Цифровые Решения 24 10
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 61 10
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 10
ГПБ - ГС-инвест - ГПБ-ИТ1 - ГПБ-Тех - Газпромбанк.Тех 30 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3110 7
РусГидро ИТ сервис 39 6
Ростелеком 10979 6
Сбер - Сбер2В - ТОТ - Технологии Отраслевой Трансформации - СберАналитика 62 5
AutoFAQ - ДипХакЛаб 46 5
МегаФон 10814 5
Diasoft - Диасофт 1158 5
Picvario - Пикварио 23 4
ЦТиП - Цифровые технологии и платформы 23 4
ССТ - Специальные системы и технологии 29 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2149 4
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 129 4
Biocad - Биокад 96 4
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 432 4
Терн ГК - Tern Group 82 4
Системы и Технологии ГК 129 3
Спецкабель НПП - Московский кабельный завод 15 3
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 52 3
ТехноНИКОЛЬ - TN Digital - ТН Диджитал 13 3
Softline - Sl Soft - Сл Софт 346 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 630 22
Русагро Группа Компаний 384 18
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 18
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 550 17
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 623 17
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 205 16
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 532 15
Алроса АК - Алмазы России — Саха 294 15
РЖД - Российские железные дороги 2100 14
ВТБ - Почта Банк 514 14
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 621 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1900 14
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 214 13
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 13
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 12
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 83 12
Sokolov - Лакса Трейдинг 86 12
Фора Банк 86 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1143 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8904 11
ТОФС - Технологии ОФС 32 10
ВЭБ.РФ - ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 64 10
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 258 10
Аэропорты регионов УК 24 9
ГРИНН Корпорация - МегаГРИНН 20 9
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 296 9
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 9
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 143 9
Синара Банк - ДелоБанк 69 9
Кофемания 85 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 690 8
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 7
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 7
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 604 7
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 362 7
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 6
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3152 6
ГПБ - Газпромбанк 1278 6
ОМК - Объединенная металлургическая компания 236 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2870 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13938 21
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2077 20
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2340 14
Федеральное казначейство России 1950 14
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 12
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 10
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 9
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 477 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 7
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 475 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3948 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1195 4
Туризм.РФ Копорация развития территорий - Национальная Корпорация Развития Туризма 16 3
Федеральное собрание Российской Федерации 318 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3444 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 3
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 271 3
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 746 3
Минцифры РФ - Общественный совет при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 7 2
Минцифры РФ - Департамент развития облачных сервисов и управления данными 4 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5985 2
Судебная власть - Judicial power 2511 2
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 52 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5696 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3699 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 199 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2888 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1059 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 130 2
Правительство Москвы - ДНПиП - МФППиП - Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства 23 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
ФСБ РФ ЦЛСЗ - Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России 8 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Моспром 17 1
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 31 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 212 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1173 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6570 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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