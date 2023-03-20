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Алтай-кабель

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


20.03.2023 Российские производители просят ввести пошлины на оптоволокно, чтобы защититься от китайских конкурентов 2
03.03.2021 «Оптиковолоконные системы» поставила первую партию оптического волокна нового типа для проекта ТЕА NEXT 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Алтай-кабель и организации, системы, технологии, персоны:

Инкаб 27 3
Ростелеком 10789 2
Сарансккабель - Сарансккабель-Оптика - Саранский кабельный завод 14 2
IBM - International Business Machines Corp 9662 1
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 1
ОВС - Оптиковолоконные системы АО - ОВС Кварц 23 1
Samsung Electronics 10966 1
Оптоволоконные системы 12 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15433 1
МКМ - Москабель-Фуджикура 9 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2824 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13512 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3769 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2312 1
Электрокабель 13 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4960 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11419 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22639 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24895 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6600 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13643 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3227 1
ВОЛС - Dark Fiber - Темное волокно - Темное оптоволокно 34 1
Ростелеком - ТЕА Транзит Европа-Азия ВОЛС - Ростелеком TEA NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения - Новая ТрансЕврАзийская магистральная волоконно-оптическая линия связи 37 1
FreePik 1766 1
Samsung Galaxy 1025 1
Собянин Сергей 526 1
Николаев Андрей 17 1
Заренин Андрей 51 1
Третьяков Максим 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 163708 3
Япония 13730 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1645 1
Китай - Тайвань 4220 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1058 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18865 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54246 1
Европа 24873 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47106 1
Азия - Азиатский регион 5872 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6941 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3521 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8124 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52763 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6542 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4383 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2325 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448325, в очереди разбора - 727296.
Создано именных указателей - 195999.
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