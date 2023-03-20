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Алтай-кабель
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|20.03.2023
|Российские производители просят ввести пошлины на оптоволокно, чтобы защититься от китайских конкурентов 2
|03.03.2021
|«Оптиковолоконные системы» поставила первую партию оптического волокна нового типа для проекта ТЕА NEXT 1
Публикаций - 4, упоминаний - 5
Алтай-кабель и организации, системы, технологии, персоны:
|Электрокабель 13 1
|Ростелеком - ТЕА Транзит Европа-Азия ВОЛС - Ростелеком TEA NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения - Новая ТрансЕврАзийская магистральная волоконно-оптическая линия связи 37 1
|FreePik 1766 1
|Samsung Galaxy 1025 1
|Собянин Сергей 526 1
|Николаев Андрей 17 1
|Заренин Андрей 51 1
|Третьяков Максим 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448325, в очереди разбора - 727296.
Создано именных указателей - 195999.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448325, в очереди разбора - 727296.
Создано именных указателей - 195999.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.