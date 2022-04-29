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Таможня Таможенная служба Customs Service

Таможня - Таможенная служба - Customs Service


29.04.2022 По инициативе Минцифры Евразийская комиссия обнулила таможенные пошлины на мелованную бумагу и картон
26.11.2021 Анализировать посылки для россиян будет система искусственного интеллекта
24.11.2021 Таможня со второй попытки не может купить ПО из-за чрезмерной любви к одному вендору
17.11.2021 Компания «Газинформсервис» стала партнером премии CNews AWARDS
05.10.2021 Российская таможня избавляется от огромной ИТ-системы на софте Microsoft в пользу российского ПО, которое еще предстоит написать
21.07.2021 Российская таможня не смогла закупить ПК для гостайны с заведомо зарубежными чипами
16.06.2021 Федеральная таможня потратит миллиарды на заполнение своего ЦОДа «железом» и ПО
13.01.2021 «АМДтехнологии» построит главный ЦОД для Федеральной таможенной службы
30.12.2020 Федеральная таможня нашла строителя для главного ЦОДа за 800 млн руб. Проектировала его другая компания
22.06.2020 Сорвано проектирование главного таможенного ЦОДа. Сверхдешевый подрядчик провалил контракт
07.11.2019 Российским компаниям запретят подавать бумажные отчеты в таможню. Теперь только в электронном виде
16.05.2019 Таможенная служба выманивает у бизнеса электронные подписи под угрозой недопуска к новому ИТ-сервису
21.03.2019 Федеральная таможня переходит с Oracle на Postgres Pro
11.03.2019 Федеральная таможня полностью меняет Cisco на российский «Элтекс» из-за санкций США
11.03.2019 Замглавы ФТС Денис Терещенко – о создании электронной таможни в России
08.02.2019 «Росэлектроника» обеспечит техобслуживание всех инспекционно-досмотровых комплексов российской таможни
13.11.2018 Российские таможенники заплатят Apple 147 миллионов из-за путаницы в словах
27.10.2017 «Почта России» и таможня запустили автомат для слежки за посылками из-за границы
28.09.2017 Российская таможня сменила главного по ИТ
11.04.2017 «Транстелеком» организовал сеть оперативной связи для постов таможни на Урале
16.03.2017 Таможня переплатила за поддержку Oracle больше 100 миллионов
21.02.2017 В Домодедово появился первый терминал оплаты таможенных пошлин и штрафов за административные правонарушения
26.12.2016 В RS-Loans появилась функция автоматизированной выгрузки банковских гарантий в таможенные органы
25.07.2016 «Ростелеком» обеспечит связь для Екатеринбургской таможни
04.02.2016 Белгородская таможня перешла в сеть «МегаФона»
16.12.2015 ФТС России избавляет участников ВЭД от бумаг
03.12.2015 ФСБ и таможня арестовали на границе iPhone и iPad на миллиард рублей
17.11.2015 ФТС России: электронная подпись набирает популярность среди участников ВЭД
14.10.2015 ТТК предоставил интернет «Таможенно-брокерскому центру» в Ростове-на-Дону
11.09.2015 Таможенники переходят на электронное взаимодействие с госструктурами
13.08.2015 ЦАБС «Банк 21 ВЕК» пополнилась модулем «Документооборот с таможенными органами»
23.07.2015 Видеоконференцсвязь от TrueConf объединила таможенные посты Республики Башкортостан
18.05.2015 «Крок» не смог оспорить штраф таможни на 250 млн рублей
27.03.2015 «Крок» пытается отсудить у таможни 250 млн руб. Против «Крока» выступил Сбербанк
20.02.2015 «Крок» пытается отсудить у таможни 250 млн руб. В деле появилась новая сторона
21.01.2015 «Крок» пытается отсудить у таможни 250 млн рублей
16.01.2015 Таможня взыскала с «Крока» 250 млн руб. за незаконную схему поставки серверов Сбербанку
08.12.2014 Оплачивать таможенные пошлины можно будет через терминалы и банкоматы
23.10.2014 Новороссийские таможенники выбрали «МегаФон»
02.10.2014 «МегаФон» организовал резервную VPN-сеть для Таганрогской таможни

Публикаций - 1026, упоминаний - 1547

Таможня упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 6297 46
Microsoft Corporation 23470 45
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10046 37
Cisco Systems 4869 34
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9409 33
IBM - International Business Machines Corp 9186 29
Samsung Electronics 9715 28
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6920 28
Apple Inc 11169 26
Intel Corporation 11657 23
Крок - Croc 1704 22
Lenovo Motorola 3503 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8031 22
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4144 21
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2762 21
ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление 22 19
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1921 19
HP Inc. 5514 19
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5587 18
Huawei 3495 17
Sony 6480 16
6986 16
Siemens AG - Siemens Group 2541 15
LG Electronics 3537 14
1С-ИжТиСи 6303 14
Цифра ГК 2142 13
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1788 13
Yandex - Яндекс 5646 12
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 228 12
Информзащита 681 11
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 533 11
ФОРС - Центр разработки 555 10
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 933 10
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1529 10
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 213 10
NVision Group - Энвижн Груп 667 10
SAP SE 4873 9
Google LLC 10922 9
InfoWatch - Инфовотч 915 9
Восход ФГБУ НИИ 599 9
Почта России ПАО 1983 65
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5770 56
РЖД - Российские железные дороги 1617 28
Евросеть 1398 25
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 336 25
Точка 3794 23
Газпром ПАО 1150 19
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6179 17
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 158 17
Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - авиакомпания 70 16
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 303 14
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6624 14
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 163 12
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 706 11
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 209 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2368 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1822 8
Альфа-Банк 1594 8
Dixis - Диксис 359 8
НСПК - Национальная система платежных карт 611 7
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 7
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 397 7
РЖД Москва - Казанский вокзал 18 7
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 415 7
Роснефть НК - нефтяная компания 473 7
eBay Inc 1596 7
Россети Ленэнерго 2341 6
Серверы и компоненты 6 6
Связной ГК 1334 6
Лента - Сеть розничной торговли 1694 6
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 193 5
AliExpress 380 5
Газпром нефть 498 5
Транснефть 272 5
Volvo Cars 249 5
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 347 5
DHL Express 115 5
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 272 5
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 92 5
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 424 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 820 479
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17911 269
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10363 146
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9054 114
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3056 96
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2430 87
ФТС РФ - Региональные таможенные управления 241 84
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2383 81
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2688 80
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3677 70
Президент Российской Федерации 3701 66
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4304 62
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1641 59
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2994 47
Федеральное казначейство России 1548 47
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2835 45
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1590 44
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 523 36
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1636 35
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2017 32
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2499 30
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 657 28
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1205 23
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2333 23
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 688 21
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 700 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2373 20
Почта России ММПО - Место международного почтового обмена 27 20
Правительство Москвы 1987 19
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1035 19
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1173 18
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 673 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1544 18
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 151 16
ФНС РФ ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 114 15
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 483 15
Верховный суд Российской Федерации 778 15
Судебная власть - Judicial power 2086 14
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 543 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1198 13
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 25
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 90 13
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 95 9
АРБ - Ассоциация российских банков 201 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6046 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 550 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 242 6
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 9 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 5
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 18 3
Единая Россия - Политическая партия 262 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1360 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 71 2
ЛДПР 100 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 426 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 2
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 42 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 13 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 98 1
OSI - Open Source Initiative 65 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 227 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 50 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 52 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 28 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 94 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 63 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 111 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 248 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 64 1
РосКомСвобода - Общественная организация 85 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2566 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53085 327
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79093 245
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38743 202
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22107 116
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11716 107
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25887 101
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24936 98
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25599 94
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9073 85
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11335 84
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10768 83
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17401 79
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25005 74
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15048 70
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19712 64
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10008 58
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10136 54
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9470 54
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9691 52
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21308 50
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13201 47
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13564 43
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21891 41
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 9017 40
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 8001 40
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17069 40
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14799 39
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8724 39
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11622 38
СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2728 36
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19191 36
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5441 34
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10899 33
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11278 32
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5988 29
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7346 29
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3109 28
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17288 27
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 15991 27
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8625 27
Microsoft Windows 2000 12660 59
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2892 53
ЭОС Дело СЭД 202 36
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4093 29
Apple iPhone 6 6167 26
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 895 25
ФТС РФ ЕАИС - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - ФТС РФ ЦОД 73 23
Apple iPhone - серия смартфонов 6609 22
Apple iPad 3735 19
Linux OS 8216 19
Microsoft Windows 14416 17
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2500 14
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 343 14
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6505 14
Oracle СУБД 588 12
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 745 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4355 11
Microsoft Windows BitLocker 1275 11
Google Android 12520 11
МВД РФ - ГИБДД - ЕАИС ТО - Единая Автоматизированная Информационная Система Технического Осмотра 12 9
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 136 9
Apple iOS 6781 9
Microsoft Office 3431 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 680 8
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3939 7
Сател РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла 99 7
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3161 7
Реестр добросовестных экспортеров 161 7
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 742 7
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 209 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1044 7
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1276 6
Microsoft Windows Server 2008 442 6
Depositphotos - фотобанк 433 6
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 228 6
Oracle E-Business Suite - OEBS 546 6
Новые облачные технологии - МойОфис 476 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 430 6
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 194 6
Путин Владимир 2719 43
Медведев Дмитрий 1629 29
Бельянинов Андрей 18 18
Никифоров Николай 1172 15
Греф Герман 365 13
Рейман Леонид 1031 13
Терещенко Денис 64 12
Щеголев Игорь 689 10
Валяева Елизавета 72 8
Хохлов Владимир 8 8
Скиба Владимир 32 8
Бобровников Борис 102 8
Страшнов Дмитрий 111 7
Ухлинов Леонид 59 7
Луговцев Кирилл 8 7
Евраев Михаил 241 6
Скатин Алексей 33 6
Мишустин Михаил 481 6
Вексельберг Виктор 150 5
Лозбенко Леонид 5 5
Шадаев Максут 627 5
Шашаев Алексей 12 5
Киселев Александр 114 5
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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