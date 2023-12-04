Таможня - Таможенная служба - Customs Service

Российская таможня завершает свой мегапроект. Гигантский ЦОД будет введен в промышленную эксплуатацию в декабре Москвы. Дальнейший план развития ФТС Все действия ведомства, связанные с ИТ-инфораструктурой, проводятся в рамках заложенного в Стратегии развития таможенных органов до 2030 г. перехода от «цифровой» таможни к «интеллектуальной». Однако, как уточнили в ведомстве, современные реалии и геополитические события не могут не оказывать влияние на развитие ФТС. «После завершения первого этапа Страт

ИТ-инфраструктура Федеральной таможни переезжает из Москвы конца года. Строительство ЦОД и миграция ЕАИС таможенных органов резонируют со «Стратегией развития таможенной службы России до 2030 года» от 23 мая 2020 г. В этом документе Правительство Росси

Таможня начала применять автовыпуск к декларациям компаний среднего уровня риска иска было принято 1 июня этого года на заседании коллегии ФТС России. Оперативно была проведена необходимая доработка и модернизация информационно-программных средств таможенных органов. Цифровизация таможни способствует решению задач по адаптации всей внешнеторговой сферы России к работе в новых условиях. Активно развивается возможность полностью автоматического принятия решений о выпуске

Главу ИТ-управления Федеральной таможни посадили на 9,5 лет ого режима главу Центрального информационно-технического таможенного управления (ЦИТТУ) Федеральной таможенной службы (ФТС) России Дмитрия Васильева по делу о взятке, сообщило издание РБК. Он п

Таможня на 700 миллионов купила серверов «Аквариус» и Yadro Прайм груп»). Строительство ЦОДа для ФТС входит в перечень мероприятий, направленных на реализацию «Стратегии развития таможенной службы до 2030 г.». Согласно стратегии, ФТС должна обеспечить в

В России создается ПО для отслеживания «аномальных действий» чиновников на таможне ПО против аномалий Как выяснил CNews, Центральное информационно-техническое таможенное управление готово потратить до 96 млн руб. на ПО для создания подсистемы по выявле

Российская таможня полностью откажется от решений Cisco Замещение Cisco в ФТС Федеральная таможенная служба (ФТС) полностью откажется от телеком-оборудования американской компании Cisco в пользу российских решений. Об этом заместитель руководителя ФТС Денис Терещенко рассказал «Ведо

Белоруссия изъяла на таможне крупную партию процессоров «Байкал», которые ехали в Россию Приключения российских процессоров в Белоруссии Белорусская таможня пресекла ввоз на территорию ЕАЭС партию российских процессоров линейки «Байкал», разр

«Серый» импорт всё. Дешевые смартфоны застряли на таможне. Цены взлетели, не за горами дефицит первым заместителем руководителя ФТС и занимался, помимо прочего, вопросами цифровизации российской таможни. Экс-глава ФТС Владимир Булавин решением российского Правительства сложил полномочия

Московские таможенники внедряют в работу новые мобильные технологии средством КПС «ЛК ДЛ ТО», которое позволяет проводить досмотр без использования бумажных носителей. Об этом CNews сообщили представители ФТС России. С августа 2022 г. сотрудники Московской областной таможни (МОТ) начали тестировать функции информационного сервиса. По результатам проведенной работы программные средства усовершенствовали, и уже в декабре 2022 г. инспекторы стали одними из пе

У российской таможни сорвалась сверхдешевая техподдержка импортного «железа». У подрядчика отобрали лицензию ФСБ атериально-технического обеспечения таможенных органов — территория всей России и представительства таможенной службы за рубежом. Что известно о «Синтеге» По данным ЕГРЮЛ, ООО «Синтег» было зар

В Германии уничтожена гигантская партия российских «тамагочи для хакеров». Разработчики обвиняют логистику «Почты России» Германия уничтожает российскую технику Таможня Германии задержала крупную партию устройств Flipper Zero. Это мультитул для хакеров,

Таможня Китая: Поставки смартфонов в Россию выходят на уровень шестимесячной давности Китай исправляется Китайский экспорт смартфонов в Россию впервые после начала геополитического кризиса начал приближаться к докризисным значениям. Как пишет РБК со ссылкой на данные таможни Китая, в июле 2022 г. объем экспорта достиг $312 млн. Этот показатель оказался на 77% больше, чем в июне 2022 г., однако на треть скромнее, чем июльские цифры 2021 г. Если же сравнивать

Как таможня потратила 780 миллионов на свою ИКТ-инфраструктуру с отсутствием финансирования. Сколько вычислительного и телекоммуникационная оборудования приобрела таможня В 2021 г. в таможенные органы России было поставлено 499 единицы специализированного

Таможня не смогла купить ПК по 300 тыс. руб. на древних отечественных чипах. «Железо» оказалось не российским Несостоявшаяся закупка Центральное таможенное управление (ЦТУ) не смогло закупить 200 компьютеров со встроенными видеофонами. За

Российские таможенники закупают ПК по 300 тыс. руб., дав зеленый свет древним отечественным процессорам кает заказчик, если речь идет о российских чипах), как вышеупомянутые «Эльбрус-8С» и «Эльбрус-8СВ». Таможня потратит 60 млн руб. на 200 рабочих станций. Не исключено, что на российских процессо

По инициативе Минцифры Евразийская комиссия обнулила таможенные пошлины на мелованную бумагу и картон т способствовать насыщению отечественного рынка различными видами мелованного картона и бумаги, а также сдерживанию роста розничных цен за счет уменьшения себестоимости готовой продукции. Кроме того, таможенные пошлины временно обнулены на другие материалы, используемые в полиграфическом производстве.

Анализировать посылки для россиян будет система искусственного интеллекта роцесс досмотра почтовых отправлений сможет значительно снизить нагрузку на инспекторов Федеральной таможенной службы. Проект модели цифровизации таможенного досмотра представил ведущий инспект

Таможня со второй попытки не может купить ПО из-за чрезмерной любви к одному вендору ла требования под конкретного производителя Vinteo, что было подтверждено решением ФАС. Новый перезапущенный тендер сейчас приостановлен по жалобе той же компании на то же нарушение. Согласно жалобе, таможня вновь прописывает совокупность требований, подразумевающих исключительно решения Vinteo. При этом жалуется компания, не так давно пойманная на участии в картельном сговоре на рынке ВКС,

Компания «Газинформсервис» стала партнером премии CNews AWARDS оторая является одним из важнейших элементов той самой «умной» таможни, создание которой заложено в Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации». Напомним, премия CNews AWARDS про

ООО «НТ» выиграло конкурс Федеральной таможенной службы на техническое проектирование доменной структуры «Национальные Технологии» Концерна «Автоматика» Госкорпорации «Ростех» выиграло конкурс Федеральной таможенной службы на техническое проектирование доменной структуры единой службы каталогов Ед

Российская таможня избавляется от огромной ИТ-системы на софте Microsoft в пользу российского ПО, которое еще предстоит написать Переезд ФТС с Microsoft Как выяснил CNews, российская таможня решила переехать с масштабной ИТ-системы на софте американской Microsoft на импортоза

Российская таможня не смогла закупить ПК для гостайны с заведомо зарубежными чипами ащищенном исполнении должен соответствовать требованиям технического задания», — лаконично ответили таможенники. «Требование к характеристике “максимальный объем оперативной памяти” в размере ≥

Федеральная таможня потратит миллиарды на заполнение своего ЦОДа «железом» и ПО величением этого объема как минимум в два раза — без замены используемого оборудования. Федеральная таможня на миллиарды закупит оборудование и ПО для нового ЦОДа Судя по названию тендера, в ра

Российской таможне не дали купить серверы с импортными чипами из-за любви к зарубежному ПО чит законодательству о контрактной системе. Кроме того, в едином реестре российских программ содержится программные продукты, которое могут функционировать с ПАК ИПС РП». Последнее из утверждений ФАС таможенники в документах переформатированного тендера опровергли. Установив для поставщиков все требующиеся ограничения на поставку зарубежных решений, ФТС также разместила и документ с обоснов

«АМДтехнологии» построит главный ЦОД для Федеральной таможенной службы «АМДтехнологии» выиграла открытый конкурс на строительство главного ЦОДа для Федеральной таможенной службы РФ. Компания планирует за два года запустить в эксплуатацию высоконадежный

Федеральная таможня нашла строителя для главного ЦОДа за 800 млн руб. Проектировала его другая компания й в Твери на Октябрьском проспекте. Непосредственным заказчиком работ выступает Центральная базовая таможня. Запутанная предыстория Примечательно, что именно «Ланит-интеграция» занималась проек

Сорвано проектирование главного таможенного ЦОДа. Сверхдешевый подрядчик провалил контракт ремени — Федеральный центр охраны здоровья животных, подведы Казначейства, ФТС, Центральная базовая таможня, ФГУП Атомного флота и др. По итогам 2019 г. компания продемонстрировала выручку в 19

Таможне России утвердили ИТ-планы на 10 лет вперед. Большие данные и ИИ включены Эти и другие меры по модернизации отечественной таможенной сферы предусматривает стратегия развития таможенной службы до 2030 г., утвержденная Правительством России 23 мая 2020 г. Соответствующ

Российским компаниям запретят подавать бумажные отчеты в таможню. Теперь только в электронном виде товаров между Россией и другими странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), будут подавать в таможенный орган статистические формы о перемещении товаров через границу только в электронно

Таможенная служба выманивает у бизнеса электронные подписи под угрозой недопуска к новому ИТ-сервису индивидуальные предприниматели. Декларация о поддержке «Хартии» была подписана в октябре 2017 г. на XVIII Международной выставке «Таможенная служба-2017». Декларацию подписали главы крупнейших

Федеральная таможня переходит с Oracle на Postgres Pro Postgres Pro для ФТС Как стало известно CNews, Федеральная таможенная служба (ФТС) намеревается перейти на СУБД Postgres Pro, разработанную отечественной компанией Postgres Professional на основе свободно-распространяемой СУБД PostgreSQL. Об этом редак

Замглавы ФТС Денис Терещенко – о создании электронной таможни в России возглавлял ЦИТТУ. Что касается стратегии, то с 2017 года ФТС России реализует задачи, определенные Комплексной программой развития таможенных органов до 2020 года, в которую в том числе включе

Российские таможенники заплатят Apple 147 миллионов из-за путаницы в словах ременно три иска. По двум из них ответчиком проходило Центральное таможенное управление Федеральной таможенной службы (ФТС), третий иск был адресован Шереметьевской таможне. Шереметьевской тамо

«Почта России» и таможня запустили автомат для слежки за посылками из-за границы ом Давыдовым и заместителем гендиректора «Почты России» по логистике Алексеем Скатиным на выставке «Таможенная служба - 2017». До сих пор процесс таможенного контроля приходящих из-за рубежа от

Российская таможня сменила главного по ИТ 0% в 2013 г. до 90% в 2020 г.В стратегии перечислены основные группы ИКТ-задач, которыми занимается таможня. В единой автоматизированной информационной системе таможенных органов данные будут о

«Транстелеком» организовал сеть оперативной связи для постов таможни на Урале ыми органами, и четко понимает требования таких клиентов. Собственная сеть ТТК и постоянно ведущаяся модернизация гарантируют качество услуг и защиту передаваемой информации, что помогает сотрудникам таможни оперативно вести рабочие процессы и быть уверенными в сохранности данных», - отметил Вячеслав Касымов, директор макрорегиона Урал компании «Транстелеком».Корпоративная сеть IP VPN от ко