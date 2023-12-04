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Таможня Таможенная служба Customs Service

Таможня - Таможенная служба - Customs Service

СОБЫТИЯ


04.12.2023 Российская таможня завершает свой мегапроект. Гигантский ЦОД будет введен в промышленную эксплуатацию в декабре

Москвы. Дальнейший план развития ФТС Все действия ведомства, связанные с ИТ-инфораструктурой, проводятся в рамках заложенного в Стратегии развития таможенных органов до 2030 г. перехода от «цифровой» таможни к «интеллектуальной». Однако, как уточнили в ведомстве, современные реалии и геополитические события не могут не оказывать влияние на развитие ФТС. «После завершения первого этапа Страт
29.11.2023 ИТ-инфраструктура Федеральной таможни переезжает из Москвы

конца года. Строительство ЦОД и миграция ЕАИС таможенных органов резонируют со «Стратегией развития таможенной службы России до 2030 года» от 23 мая 2020 г. В этом документе Правительство Росси
26.10.2023 Таможня начала применять автовыпуск к декларациям компаний среднего уровня риска

иска было принято 1 июня этого года на заседании коллегии ФТС России. Оперативно была проведена необходимая доработка и модернизация информационно-программных средств таможенных органов. Цифровизация таможни способствует решению задач по адаптации всей внешнеторговой сферы России к работе в новых условиях. Активно развивается возможность полностью автоматического принятия решений о выпуске

22.09.2023 Главу ИТ-управления Федеральной таможни посадили на 9,5 лет

ого режима главу Центрального информационно-технического таможенного управления (ЦИТТУ) Федеральной таможенной службы (ФТС) России Дмитрия Васильева по делу о взятке, сообщило издание РБК. Он п
07.08.2023 Таможня на 700 миллионов купила серверов «Аквариус» и Yadro

Прайм груп»). Строительство ЦОДа для ФТС входит в перечень мероприятий, направленных на реализацию «Стратегии развития таможенной службы до 2030 г.». Согласно стратегии, ФТС должна обеспечить в
17.07.2023 В России создается ПО для отслеживания «аномальных действий» чиновников на таможне

ПО против аномалий Как выяснил CNews, Центральное информационно-техническое таможенное управление готово потратить до 96 млн руб. на ПО для создания подсистемы по выявле
29.06.2023 Российская таможня полностью откажется от решений Cisco

Замещение Cisco в ФТС Федеральная таможенная служба (ФТС) полностью откажется от телеком-оборудования американской компании Cisco в пользу российских решений. Об этом заместитель руководителя ФТС Денис Терещенко рассказал «Ведо
05.06.2023 Белоруссия изъяла на таможне крупную партию процессоров «Байкал», которые ехали в Россию

Приключения российских процессоров в Белоруссии Белорусская таможня пресекла ввоз на территорию ЕАЭС партию российских процессоров линейки «Байкал», разр
09.03.2023 «Серый» импорт всё. Дешевые смартфоны застряли на таможне. Цены взлетели, не за горами дефицит

первым заместителем руководителя ФТС и занимался, помимо прочего, вопросами цифровизации российской таможни. Экс-глава ФТС Владимир Булавин решением российского Правительства сложил полномочия

08.02.2023 Московские таможенники внедряют в работу новые мобильные технологии

средством КПС «ЛК ДЛ ТО», которое позволяет проводить досмотр без использования бумажных носителей. Об этом CNews сообщили представители ФТС России. С августа 2022 г. сотрудники Московской областной таможни (МОТ) начали тестировать функции информационного сервиса. По результатам проведенной работы программные средства усовершенствовали, и уже в декабре 2022 г. инспекторы стали одними из пе
27.01.2023 У российской таможни сорвалась сверхдешевая техподдержка импортного «железа». У подрядчика отобрали лицензию ФСБ

атериально-технического обеспечения таможенных органов — территория всей России и представительства таможенной службы за рубежом. Что известно о «Синтеге» По данным ЕГРЮЛ, ООО «Синтег» было зар
15.12.2022 В Германии уничтожена гигантская партия российских «тамагочи для хакеров». Разработчики обвиняют логистику «Почты России»

Германия уничтожает российскую технику Таможня Германии задержала крупную партию устройств Flipper Zero. Это мультитул для хакеров,

26.08.2022 Таможня Китая: Поставки смартфонов в Россию выходят на уровень шестимесячной давности

Китай исправляется Китайский экспорт смартфонов в Россию впервые после начала геополитического кризиса начал приближаться к докризисным значениям. Как пишет РБК со ссылкой на данные таможни Китая, в июле 2022 г. объем экспорта достиг $312 млн. Этот показатель оказался на 77% больше, чем в июне 2022 г., однако на треть скромнее, чем июльские цифры 2021 г. Если же сравнивать
25.08.2022 Как таможня потратила 780 миллионов на свою ИКТ-инфраструктуру

с отсутствием финансирования. Сколько вычислительного и телекоммуникационная оборудования приобрела таможня В 2021 г. в таможенные органы России было поставлено 499 единицы специализированного

21.06.2022 Таможня не смогла купить ПК по 300 тыс. руб. на древних отечественных чипах. «Железо» оказалось не российским

Несостоявшаяся закупка Центральное таможенное управление (ЦТУ) не смогло закупить 200 компьютеров со встроенными видеофонами. За
14.06.2022 Российские таможенники закупают ПК по 300 тыс. руб., дав зеленый свет древним отечественным процессорам

кает заказчик, если речь идет о российских чипах), как вышеупомянутые «Эльбрус-8С» и «Эльбрус-8СВ». Таможня потратит 60 млн руб. на 200 рабочих станций. Не исключено, что на российских процессо
29.04.2022 По инициативе Минцифры Евразийская комиссия обнулила таможенные пошлины на мелованную бумагу и картон

т способствовать насыщению отечественного рынка различными видами мелованного картона и бумаги, а также сдерживанию роста розничных цен за счет уменьшения себестоимости готовой продукции. Кроме того, таможенные пошлины временно обнулены на другие материалы, используемые в полиграфическом производстве.
26.11.2021 Анализировать посылки для россиян будет система искусственного интеллекта

роцесс досмотра почтовых отправлений сможет значительно снизить нагрузку на инспекторов Федеральной таможенной службы. Проект модели цифровизации таможенного досмотра представил ведущий инспект
24.11.2021 Таможня со второй попытки не может купить ПО из-за чрезмерной любви к одному вендору

ла требования под конкретного производителя Vinteo, что было подтверждено решением ФАС. Новый перезапущенный тендер сейчас приостановлен по жалобе той же компании на то же нарушение. Согласно жалобе, таможня вновь прописывает совокупность требований, подразумевающих исключительно решения Vinteo. При этом жалуется компания, не так давно пойманная на участии в картельном сговоре на рынке ВКС,
17.11.2021 Компания «Газинформсервис» стала партнером премии CNews AWARDS

оторая является одним из важнейших элементов той самой «умной» таможни, создание которой заложено в Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации». Напомним, премия CNews AWARDS про
01.11.2021 ООО «НТ» выиграло конкурс Федеральной таможенной службы на техническое проектирование доменной структуры

«Национальные Технологии» Концерна «Автоматика» Госкорпорации «Ростех» выиграло конкурс Федеральной таможенной службы на техническое проектирование доменной структуры единой службы каталогов Ед
05.10.2021 Российская таможня избавляется от огромной ИТ-системы на софте Microsoft в пользу российского ПО, которое еще предстоит написать

Переезд ФТС с Microsoft Как выяснил CNews, российская таможня решила переехать с масштабной ИТ-системы на софте американской Microsoft на импортоза
21.07.2021 Российская таможня не смогла закупить ПК для гостайны с заведомо зарубежными чипами

ащищенном исполнении должен соответствовать требованиям технического задания», — лаконично ответили таможенники. «Требование к характеристике “максимальный объем оперативной памяти” в размере ≥
16.06.2021 Федеральная таможня потратит миллиарды на заполнение своего ЦОДа «железом» и ПО

величением этого объема как минимум в два раза — без замены используемого оборудования. Федеральная таможня на миллиарды закупит оборудование и ПО для нового ЦОДа Судя по названию тендера, в ра
21.05.2021 Российской таможне не дали купить серверы с импортными чипами из-за любви к зарубежному ПО

чит законодательству о контрактной системе. Кроме того, в едином реестре российских программ содержится программные продукты, которое могут функционировать с ПАК ИПС РП». Последнее из утверждений ФАС таможенники в документах переформатированного тендера опровергли. Установив для поставщиков все требующиеся ограничения на поставку зарубежных решений, ФТС также разместила и документ с обоснов
13.01.2021 «АМДтехнологии» построит главный ЦОД для Федеральной таможенной службы

«АМДтехнологии» выиграла открытый конкурс на строительство главного ЦОДа для Федеральной таможенной службы РФ. Компания планирует за два года запустить в эксплуатацию высоконадежный

30.12.2020 Федеральная таможня нашла строителя для главного ЦОДа за 800 млн руб. Проектировала его другая компания

й в Твери на Октябрьском проспекте. Непосредственным заказчиком работ выступает Центральная базовая таможня. Запутанная предыстория Примечательно, что именно «Ланит-интеграция» занималась проек
22.06.2020 Сорвано проектирование главного таможенного ЦОДа. Сверхдешевый подрядчик провалил контракт

ремени — Федеральный центр охраны здоровья животных, подведы Казначейства, ФТС, Центральная базовая таможня, ФГУП Атомного флота и др. По итогам 2019 г. компания продемонстрировала выручку в 19
26.05.2020 Таможне России утвердили ИТ-планы на 10 лет вперед. Большие данные и ИИ включены

Эти и другие меры по модернизации отечественной таможенной сферы предусматривает стратегия развития таможенной службы до 2030 г., утвержденная Правительством России 23 мая 2020 г. Соответствующ
07.11.2019 Российским компаниям запретят подавать бумажные отчеты в таможню. Теперь только в электронном виде

товаров между Россией и другими странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), будут подавать в таможенный орган статистические формы о перемещении товаров через границу только в электронно
16.05.2019 Таможенная служба выманивает у бизнеса электронные подписи под угрозой недопуска к новому ИТ-сервису

индивидуальные предприниматели. Декларация о поддержке «Хартии» была подписана в октябре 2017 г. на XVIII Международной выставке «Таможенная служба-2017». Декларацию подписали главы крупнейших

21.03.2019 Федеральная таможня переходит с Oracle на Postgres Pro

Postgres Pro для ФТС Как стало известно CNews, Федеральная таможенная служба (ФТС) намеревается перейти на СУБД Postgres Pro, разработанную отечественной компанией Postgres Professional на основе свободно-распространяемой СУБД PostgreSQL. Об этом редак
11.03.2019 Федеральная таможня полностью меняет Cisco на российский «Элтекс» из-за санкций США
11.03.2019 Замглавы ФТС Денис Терещенко – о создании электронной таможни в России

возглавлял ЦИТТУ. Что касается стратегии, то с 2017 года ФТС России реализует задачи, определенные Комплексной программой развития таможенных органов до 2020 года, в которую в том числе включе
08.02.2019 «Росэлектроника» обеспечит техобслуживание всех инспекционно-досмотровых комплексов российской таможни
13.11.2018 Российские таможенники заплатят Apple 147 миллионов из-за путаницы в словах

ременно три иска. По двум из них ответчиком проходило Центральное таможенное управление Федеральной таможенной службы (ФТС), третий иск был адресован Шереметьевской таможне. Шереметьевской тамо
27.10.2017 «Почта России» и таможня запустили автомат для слежки за посылками из-за границы

ом Давыдовым и заместителем гендиректора «Почты России» по логистике Алексеем Скатиным на выставке «Таможенная служба - 2017». До сих пор процесс таможенного контроля приходящих из-за рубежа от
28.09.2017 Российская таможня сменила главного по ИТ

0% в 2013 г. до 90% в 2020 г.В стратегии перечислены основные группы ИКТ-задач, которыми занимается таможня. В единой автоматизированной информационной системе таможенных органов данные будут о
11.04.2017 «Транстелеком» организовал сеть оперативной связи для постов таможни на Урале

ыми органами, и четко понимает требования таких клиентов. Собственная сеть ТТК и постоянно ведущаяся модернизация гарантируют качество услуг и защиту передаваемой информации, что помогает сотрудникам таможни оперативно вести рабочие процессы и быть уверенными в сохранности данных», - отметил Вячеслав Касымов, директор макрорегиона Урал компании «Транстелеком».Корпоративная сеть IP VPN от ко
16.03.2017 Таможня переплатила за поддержку Oracle больше 100 миллионов

в ходе проверки таможенных органов, проанализировав договор с иностранным вендором. Как выяснилось, таможня сформировала стоимость услуг на основании коммерческих предложений, несопоставимых с


Публикаций - 1085, упоминаний - 1611

Таможня и организации, системы, технологии, персоны:

ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 57
Microsoft Corporation 25775 50
Apple Inc 13154 50
Samsung Electronics 11064 44
Oracle Corporation 7074 40
Cisco Systems 5372 36
Ростелеком 10948 34
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 34
Intel Corporation 12811 34
IBM - International Business Machines Corp 9699 33
HP Inc. 5883 28
МегаФон 10742 27
Lenovo Motorola 3566 26
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 24
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 21
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 21
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 21
Крок - Croc 1964 21
Huawei 4676 20
Sony 6739 19
LG Electronics 3735 18
HP - Hewlett-Packard 3662 16
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 16
Siemens AG - Siemens Group 2673 16
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 15
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 15
Dell EMC 5180 14
Yandex - Яндекс 9216 14
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 135 14
9594 13
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 13
Acer Group - Acer Inc 2776 13
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 13
Google LLC 12688 13
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 12
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 12
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 12
Philips 2099 11
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 11
Почта России ПАО 2370 61
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 51
Евросеть 1421 31
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 27
РЖД - Российские железные дороги 2096 19
Газпром ПАО 1493 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 15
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 15
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 15
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 15
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 13
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 77 13
eBay Inc 1640 11
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 11
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 10
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 10
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 10
Dixis - Диксис - Dиксис 371 10
НСПК - Национальная система платежных карт 948 8
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
Альфа-Банк 1979 7
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 7
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 7
РЖД МЖД - Казанский вокзал 20 7
Связной ГК 1401 6
Роснефть НК - нефтяная компания 562 6
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 6
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 6
Серверы и компоненты 6 6
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ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Kickstarter 136 5
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 5
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Visa International 1993 5
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Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 13
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 13
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 13
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 12
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 25
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 15
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 10
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 7
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 7
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 10 7
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 6
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 5
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 3
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
ЛДПР 116 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 3
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 3
Коммунизм - Коммунистические партии 71 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
Аль-Каида - террористическая организация 67 2
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 2
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 14 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
Электрокабель 13 1
ПЛА - Поволжская логистическая ассоциация 1 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
Русский Щит - ассоциация 39 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
СППИ - Союз предприятий печатной индустрии - ГИПП - Гильдия издателей периодической печати 10 1
ГосИнформСистемы 160 1
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Google Android 15243 18
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Apple iPhone 6 4861 17
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Apple iOS 8583 12
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Концерн ВКО Алмаз-Антей - ЦНИРТИ - Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А. И. Берга 9 1
РСВО ФГУП - НИИПС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт почтовой связи ФГУП 6 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 16 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 32 1
ТГТУ - Тамбовский государственный технический университет - ТИХМ - Тамбовский институт химического машиностроения 13 1
Academy of Finland - Академия Финляндии 2 1
VTT Technical Research Centre of Finland - Центр технических исследований Финляндии 18 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 58 1
НИЯУ МИФИ - БИТИ - Балаковский инженерно-технологический институт - БИТТиУ - Балаковский институт техники, технологии и управления 1 1
РАН СО ИТПМ - Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича 6 1
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