Сорвано проектирование главного таможенного ЦОДа. Сверхдешевый подрядчик провалил контракт

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ФТС расторгла контракт с компанией, которая должна была спроектировать новый ЦОД ведомства в рамках 850-миллионного трехлетнего проекта. Горе-подрядчик, зарегистрированный на московском чердаке, ранее победил в тематическом тендере «Ланит», «Крок» и «Инлайн», сбив цену почти вдвое.

Провал проектирования ЦОДа ФТС

Как выяснил CNews, Федеральной таможенной службе (ФТС) не удалось в срок запустить ранее анонсированный ею проект строительства нового главного центра обработки данных (ЦОД) ведомства. Подписанный чиновниками в конце ноября 2019 г. тематический контракт на проектирование объекта в начале июня 2020 г. был расторгнут ФТС в одностороннем порядке.

Напомним, подрядчика на эти работы ФТС выбрала в рамках конкурса, стартовавшего 21 октября 2019 г. Начальная цена контракта на проектирование была выставлена на уровне 29,1 млн руб. Победителем стала компания «Н-ком», снизившая цену лота почти вдвое — до 15 млн руб. Среди оставшихся не удел конкурентов оказались «Ланит-интеграция», «Крок инкорпорейтед», «Инлайн технолоджис» и «Индустриальная электротехника XXI».

Победитель должен был завершить проектирование до 31 марта 2020 г. В карточке контракта в качестве причины его расторжения с компанией указано, что «результат работы в установленный контрактом срок заказчику не представлен, недостатки работ не устранены».

Как сообщили CNews представители ФТС, причиной расторжения контракта послужило невыполнение со стороны подрядчика всех своих обязательств, которые были предусмотрены контрактом. Контракт не был исполнен подрядчиком в полном объеме.

В результате «Н-ком» не только не получил никаких денег, но и должен удовлетворить требования ФТС о выплате неустойки в размере 750 тыс. руб.

Проектирование главного ЦОДа ФТС откладывается. Проектирование объекта сорвано

В ходе исполнения контракта подрядчику требовалось осуществить проектно-изыскательские работы по реконструкции административно-производственного комплекса Тверской таможни. Именно в нем должен будет разместиться дата-центр ФТС на 100 серверных и восемь сетевых (для коммутационного оборудования) стоек.

Предельная стоимость всего проекта — без стоимости серверов и иного «железа» — оценена госзаказчиком в 850,6 млн руб. «в текущих ценах соответствующих лет». Суммарная мощность стоек составит 924 кВт. Общая потребляемая мощность ИT-оборудования, инженерной инфраструктуры и прочих элементов объекта будет уточнена в ходе проектирования.

Если «Н-ком» каким-либо образом не сумеет его оспорить, то вероятнее всего компания будет включена в Реестр недобросовестных поставщиков, что лишит ее возможности в течение двух лет участвовать в тендерах госорганов (по 44 ФЗ).

Горе-подрядчик с чердака

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Н-ком» зарегистрировано на чердаке (дословно) в московском доме на улице Фридриха Энгельса. Организация была образована 2 апреля 2009 г. Соучредителями выступают Артур Антошкин с долей в 67% и Динар Алиуллов с долей в 33%. Гендиректором заявлен Евгений Семенко. По отчетности для ФНС в «Н-ком» в 2019 г. работало в среднем 15 человек.

При этом, несмотря на чердачную регистрацию, по всем прочим признакам фирмой-однодневкой компания не является. Она располагает полноценным интернет-сайтом. В базе «Контур.фокуса» имеются данные о 68 госконтрактов организации на общую сумму в 784 млн руб. Среди заказчиков последнего времени — Федеральный центр охраны здоровья животных, подведы Казначейства, ФТС, Центральная базовая таможня, ФГУП Атомного флота и др.

По итогам 2019 г. компания продемонстрировала выручку в 19,5 млн руб. с падением этого показателя на 78% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль организации составила 941 тыс. руб.

Таможня ищет нового проектировщика

Планы ФТС по созданию нового и современного ГЦОДа не изменились: «Данный масштабный проект будет завершен в полном объеме в ранее намеченные сроки», заявили CNews представители ведомства. ФТС уже приступила к поискам нового подрядчика. Провальный тендер был перезапущен ведомством 10 июня 2020 г. с прежней стартовой ценой лота в 29,1 млн руб.

Заявки от претендентов станут приниматься до 7 июля. Их рассмотрение намечено на 13 июля. Проектирование ЦОДа должно быть завершено победителем конкурса до 26 октября 2020 г., то есть на семь месяцев позже того срока, на который ФТС рассчитывало изначально.

Как это повлияет на общие сроки строительства таможенного ЦОДА, из документов тендера ясно не вполне. Данные в нем противоречивы. Есть как неизменившиеся с первой закупки оказания на то, что непосредственная реконструкция объекта в Твери (строительно-монтажные работы) ФТС планирует завершить в январе 2022 г., так и сведения о том, что строительство закончится лишь в декабре 2023 г.

На чем ФТС считает сейчас

Как рассказал CNews официальный представитель ФТС, в настоящее время главным центром обработки данных ведомства (ГЦОД) является дата-центр на объекте «Фили», построенный в 2006 г.

Основные показатели инженерной инфраструктуры строящегося ЦОДа ФТС

Помещение Мощность стойки, кВт Количество стоек, штук Высота, юниты Габариты (ширина*глубина) не менее, мм Мощность модуля, кВт Машинный зал 14 30 48 600*1200 420 Машинный зал 8 30 48 600*1200 240 Машинный зал 6 40 48 600*1200 240 ТА1 (MDA) 43 743 4 48 750*1200 12 ТА2 (MDA) 43 743 4 48 750*1200 12 Итого 108 924 Источник: Центральная базовая таможня

Он располагается в 25 серверных стойках общей мощностью 300 кВА. В сутки в нем обрабатывается 35 млн сообщений. В ЦОДе эксплуатируется 81 специальное программное средство.

«Кроме того, в каждом из восьми региональных таможенных управлений, а также в каждой из семи таможен непосредственного подчинения ФТС России находится по одному локальному центру обработки данных (всего — пятнадцать), — уточняет собеседник редакции. — Связь между ГЦОДом, региональными ЦОДами и таможенными органами осуществляется посредством более 2 тыс. каналов передачи данных».