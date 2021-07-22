Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ланит Интеграция
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 101, упоминаний - 167
Ланит Интеграция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 3
|Руссофт - Russoft 250 1
|Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
|РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
|Маршанкулов Мурат 16 14
|Никулин Игорь 21 8
|Литвинов Игорь 7 7
|Сварник Павел 8 7
|Бухар Виктория 7 7
|Зубов Евгений 12 6
|Вирцер Евгений 22 5
|Головко Олег 7 5
|Бобровников Борис 86 5
|Халяпин Сергей 77 5
|Бурин Андрей 12 4
|Востриков Юрий 19 4
|Флакс Илья 5 4
|Чехонин Антон 60 4
|Попов Сергей 72 4
|Белов Александр 69 4
|Карпинский Алексей 37 3
|Корнеев Сергей 75 3
|Овчаренко Юрий 25 3
|Гарусев Максим 6 3
|Андронов Сергей 17 3
|Чиндяскин Дмитрий 9 3
|Дворецкая Ольга 3 3
|Иванов Антон 39 2
|Шевченко Владимир 135 2
|Фомичев Андрей 52 2
|Головачев Михаил 16 2
|Кравченко Екатерина 3 2
|Михалев Сергей 2 2
|Чаркин Евгений 182 2
|Щепилов Евгений 35 2
|Леонов Владимир 14 2
|Бибичев Дмитрий 2 2
|Иванов Сергей 170 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Заикин Андрей 16 2
|Сушкевич Антон 56 2
|Лейпи Игорь 6 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Пронин Антон 8 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
|Forbes - Форбс 442 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761336, в очереди разбора - 665025.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761336, в очереди разбора - 665025.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru