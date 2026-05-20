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Ланит Интеграция

Ланит Интеграция

«ЛАНИТ-Интеграция» - системный интегратор, флагманское подразделение ГК ЛАНИТ, образованное в 2008 г. на базе департамента сетевой интеграции ЛАНИТ. В активе компании - проектный опыт, накопленный командой за многие годы работы на рынке системной интеграции.

«ЛАНИТ-Интеграция» специализируется на проектировании и внедрении комплексных ИТ-решений, строительстве и создании инженерных инфраструктур, систем автоматизации, связи, телекоммуникаций, мультимедиа, видеонаблюдения, безопасности на объектах крупных государственных и корпоративных заказчиков. Экспертная команда насчитывает более 700 сертифицированных специалистов.

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Всего 148 дел, на cумму 7 332 861 092 ₽*

Судебные дела (148) на сумму 7 332 861 092 ₽*
в качестве истца (95) на сумму 3 015 835 992 ₽*
в качестве ответчика (43) на сумму 1 478 905 632 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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20.05.2026 «Ланит-Интеграция» и Yandex B2B Tech заключили соглашение о стратегическом партнерстве

Компания «Ланит-Интеграция» (входит в группу «Ланит») и Yandex B2B Tech объявили о заключении соглашени
11.04.2025 «Ланит-Интеграция» стала стратегическим партнером «Базальт СПО»

«Базальт СПО», разработчик российских операционных систем «Альт», и компания «Ланит-Интеграция» (группа «Ланит»), системный интегратор на рынке России, заключили соглашени
28.03.2025 Технический директор компании «Ланит-Интеграция» возглавил Комитет по информационным технологиям Ассоциации менеджеров

В марте 2025 г. Олег Аксенов, технический директор компании «Ланит-Интеграция» (входит в группу «Ланит»), стал сопредседателем Комитета по информационным технологиям Ассоциации менеджеров. Об этом CNews сообщили представители «Ланит». Комитет играет стра
19.03.2025 «Ланит-Интеграция» модернизировала самую высокую метеомачту в России

Компания «Ланит-Интеграция» (входит в группу «Ланит») провела технологическое обновление измерительной системы, сетевой, вычислительной инфраструктуры и телекоммуникационного оборудования метеомачты в го
17.03.2025 «Ланит-Интеграция» открыла Центр импортонезависимого ПО

Компания «Ланит-Интеграция» (входит в группу «Ланит») создала Центр импортонезависимого ПО с целью пред
29.10.2024 «Ланит» задолжал 650 миллионов за уборку помещений? Суд разберется

тра», а именно 400 тыс. кв.м, сумма в 650 млн руб. может быть вполне оправдана. Об участниках суда «Ланит-Интеграция» — системный интегратор и флагманское подразделение Группы Компаний «Ланит»,
21.06.2024 Михаил Россиев, «Ланит-Интеграция»: Мы завершили строительство нового здания Третьяковки на год раньше за счет ИТ-подхода

из ИТ. Подобные вещи, как «нужно закончить раньше», для нас не новые» СNews: Третьяковскую галерею на Кадашевской набережной знают как известный московский долгострой. Расскажите, в каком состоянии «Ланит-Интеграция» приняла этот объект? Михаил Россиев: В 2019 году мы выиграли конкурс на достройку здания Третьяковской галереи на Кадашевской набережной. В нашем портфолио уже были масштабные
15.04.2024 «Ланит» требует отменить тендер Росреестра. Многомиллиардная закупка «железа» остановлена

Закупка с нарушениями? Как выяснил CNews, компания «Ланит-Интеграция» просит Федеральную антимонопольную службу объявить недействительным контракт Росреестра на закупку оборудования для усовершенствования информационно-телекоммуникационной инфра
26.03.2024 Компания «Ланит-Интеграция» стала доверенным системным интегратором «Группы Астра»

«Группа Астра» объявляет о присвоении компании «Ланит-Интеграция» (входит в группу Ланит) статуса доверенного системного интегратора. В партн
13.02.2023 X5 Group запускает платформу мониторинга ИТ-ландшафта на базе ИИ

едрения единой системы зонтичного мониторинга». Первый заместитель управляющего директора компании «Ланит-интеграция» Олег Головко сказал: «В России у лидеров отраслей довольно зрелые информаци
15.06.2022 «Ланит» лишился миллиардного госконтракта «из-за колебаний и ошибок заказчика»

Разрыв контракта с ЦСП ФМБА Как выяснил CNews, дочерняя структура «Ланита», «Ланит-интеграция», лишилась госконтракта на сумму 1,1 млрд руб. с федеральным государственным
15.06.2022 «Ланит-интеграция» модернизировала труднодоступные станции Росгидромета в Арктическом регионе

Компания «Ланит-интеграция» (входит в группу «Ланит») провела масштабную модернизацию труднодоступных с
17.12.2020 «Ланит-Интеграция» и «Инногеотех» займутся цифровизацией лесного комплекса России

«Ланит-Интеграция» (входит в группу компаний «Ланит») и «Инногеотех», созданная Университетом

24.11.2020 «Ланит-Интеграция» и ВШЭ разработали радар перспективных технологий для сельского хозяйства

«Ланит-Интеграция» (входит в группу компаний «Ланит») и Центр технологического трансфера НИУ В
09.10.2020 «Ланит-Интеграция» и Cisco представили решение для удаленного присутствия медиков в «красных» зонах

Три московских COVID-центра были оснащены инновационной телемедицинской системой, разработанной «Ланит-Интеграция» (входит в группу компаний Ланит) при поддержке компании Cisco. Решение, функционирующее на основе сетевой инфраструктуры Cisco, позволяет обеспечить удаленное присутствие эксп
05.10.2020 «Ланит-Интеграция» вместе с Intel внедрит в России телемедицинский сервис для борьбы с COVID-19

«Ланит-Интеграция» (входит в группу компаний «Ланит») при поддержке компании Intel разработала и внедрила систему удалённой координации действий медиков в 39 клиниках России. Результаты успешног
03.09.2020 Disartive – международная ярмарка ультрасовременного цифрового искусства и дизайна стартует в Москве 26 октября

ного цифрового искусства и дизайна Disartive. Одним из первых партнеров проекта выступила компания «ЛАНИТ-Интеграция» (входит в группу ЛАНИТ). Основатели проекта Ольга Дворецкая и Евгений Добро
06.03.2020 «Ланит-Интеграции» обеспечит полный цикл внедрения платформы SimpleOne

«Ланит-Интеграция» (входит в ГК «Ланит») стала официальным партнёром SimpleOne — российской компании-разработчика ESM-платформы для автоматизации бизнес-процессов. Заключение партнёрского соглаш
17.05.2019 «Ланит» выбил с ИТ-рынка «конкурента», торговавшего сухофруктами

«Ланит-интеграция» против «Ланит 99» Как выяснил CNews, группа «Ланит» сумела добиться от влас
18.04.2019 «Ланит-Интеграция» модернизировала метеосеть Росгидромета в 70 субъектах РФ

Специалисты компании «Ланит-Интеграция» (входит в группу компаний «Ланит») оснастили новым оборудованием наземную метеорологическую наблюдательную сеть Росгидромета. Оборудование поставлено и установлено на 434 объе
16.07.2018 «Инсистемс» и «Ланит-интеграция» получили высокие места в рейтингах CNews Analytics

«Инсистемс» и «Ланит-интеграция» по итогам 2017 г. заняли первые позиции среди поставщиков в области комплек
13.03.2018 «Ланит-Интеграция» представила оборудование для профильных школьных классов

«Ланит-Интеграция» (входит в группу «Ланит») оснастила демонстрационные профильные классы на выставке «Контрактная система Москвы. Итоги 2017 года», организованной Департаментом по конкурентной

15.01.2018 «ЛАНИТ-Интеграция» обеспечила в парке «Зарядье» Wi-Fi на решениях Aruba

«ЛАНИТ-Интеграция» (входит в группу ЛАНИТ) развернула в парке «Зарядье» беспроводную интернет-сеть с использованием оборудования Aruba от Hewlett Packard Enterprise. Работы по построению беспров
25.12.2017 «Ланит-Интеграция» выходит на рынок Digital Signage вместе с Addreality

«Ланит-Интеграция» (входит в группу Ланит) заключила сотрудничество с компанией Addreality – р
17.11.2017 «Ланит-Интеграция» представила на CNews Forum 2017 пакет новых продуктов

«Ланит-Интеграция» (входит в группу Ланит) представила на форуме новый подход к организации ра
21.03.2017 «Ланит-Интеграция» будет внедрять новый «Яндекс.Браузер» для организаций

Компания «Ланит-Интеграция» (входит в группу компаний «Ланит») стала партнером «Яндекса» и будет устана
16.11.2016 «Ланит» начинает ребрендинг. Видео

«Ланит-Интеграция» меняет стиль Компания «Ланит-Интеграция» провела ребрендинг, чтобы п
16.11.2016 «Ланит» начинает ребрендинг. Видео

«Ланит-Интеграция» меняет стиль Компания «Ланит-Интеграция» провела ребрендинг, чтобы п
28.10.2016 «Ланит-Интеграция» представила решение по созданию программно-определяемого ЦОДа

Специалисты компании «Ланит-Интеграция» (входит в группу «Ланит») в рамках Второго форума инновационных финансовых


Публикаций - 219, упоминаний - 297

Ланит Интеграция и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 138
9594 65
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 58
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 53
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 43
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 43
Polymedia - Полимедиа 158 42
Газинформсервис - ГИС 496 41
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 40
ФинГрад - FinGrad 48 40
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 40
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 40
Аусферр ИТЦ 44 40
R-Vision - Р-Вижн 267 40
Крок - Croc 1964 39
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 28
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 27
Softline - Софтлайн 3743 24
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 23
Diasoft - Диасофт 1144 23
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 21
Ростелеком 10948 20
Yandex - Яндекс 9215 19
Schneider Electric 614 18
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 18
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 17
Microsoft Corporation 25775 16
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 16
Ланит - Норбит - Norbit 431 16
АйТи Бастион - IT Bastion 154 15
Hoff Tech - Хофф Тех 47 15
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 15
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 14
Cisco Systems 5372 14
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 14
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 14
Центр2М - Center2М 67 13
Ситилабс 44 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 13
РЖД - Российские железные дороги 2096 64
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 57
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 54
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 54
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 40
ВТБ - Почта Банк 514 40
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 40
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 35
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 35
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 32
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 28
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 27
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 27
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 26
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 26
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 25
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 25
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 24
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 23
Фора Банк 86 23
Ингосстрах СПАО 478 22
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 22
Русагро Группа Компаний 379 21
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 20
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 19
Sokolov - Лакса Трейдинг 85 19
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 19
ГПБ - Газпромбанк 1273 19
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 18
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 17
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 16
Сургутнефтегаз - СНГ 288 15
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 15
Кофемания 85 15
Альфа-Банк 1979 15
ФосАгро 176 15
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 15
Альфа-Капитал УК 155 15
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 15
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 79
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 57
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 53
Федеральное казначейство России 1949 52
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 42
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Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 25
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 43
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 43
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 42
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1105 40
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 240 40
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 40
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 210 40
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 39
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 913 37
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 34
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 32
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 32
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 30
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 30
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 29
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 745 28
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 25
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 24
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 24
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 43
НКТ - Р7-Офис 543 43
Новые облачные технологии - МойОфис 958 42
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 41
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 40
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 40
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 40
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 40
НКТ - Р7-графика 47 40
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 40
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 40
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 40
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 35
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 19
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 16
1С:ERP Управление предприятием 841 15
Linux OS 11533 13
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 13
Протек - Здравсити 32 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 10
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 9
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 8
Microsoft Windows 16882 8
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 7
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 7
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 6
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 6
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 61 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
БИС - ITQuick - Jumse 52 5
Сбер - Sberworks 6 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 5
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 102 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 4
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 4
Microsoft Windows BitLocker 942 3
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 90 3
Аксенов Олег 62 60
Шадаев Максут 1210 57
Нестеров Алексей 175 56
Чаркин Евгений 317 55
Ульянов Николай 176 53
Натрусов Артем 313 53
Абакумов Евгений 227 53
Воронин Павел 196 46
Новикова Елена 105 42
Урусов Виктор 157 42
Врацкий Андрей 175 42
Никитин Сергей 96 40
Теплицкий Дмитрий 88 40
Петухов Антон 62 40
Нальский Максим 53 40
Соловьев Виталий 52 40
Каушанский Александр 56 40
Денисов Анатолий 57 40
Распопов Алексей 49 40
Харитонов Вадим 43 40
Шмаков Антон 72 40
Шаев Виталий 59 40
Оберемок Надежда 45 40
Аникин Дмитрий 68 40
Милованов Андрей 46 40
Солдатенкова Ксения 41 40
Белан Иван 41 40
Желнова Алина 42 40
Артюхов Сергей 66 40
Малышев Сергей 99 40
Калякин Павел 79 36
Катамадзе Анна 133 25
Карпунин Алексей 51 25
Павлов Александр 121 24
Тульчинский Станислав 93 24
Желтухин Вадим 72 24
Заянц Илья 57 23
Гребеник Геннадий 68 23
Бурченко Евгений 33 23
Клепиков Алексей 121 23
Россия - РФ - Российская федерация 166164 194
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 73
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 15
Европа Восточная 3138 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 14
Европа 24963 12
Финляндия - Финляндская Республика 3697 7
Казахстан - Республика 6047 6
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 6
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 4
Россия - СФО - Новосибирск 4875 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 4
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 3
Южная Корея - Республика 7051 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
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Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 3
Европа Западная 1496 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 139
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 74
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 71
Экономический эффект 1342 44
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 43
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 42
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Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 520 40
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 39
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 37
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 35
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 29
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 27
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 27
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 18
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 15
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 15
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 14
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 335 13
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 12
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ФМБА России - Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна ФГБУ ГНЦ РФ 8 1
Минздрав РФ - ЛРЦ - Лечебно-реабилитационный центр НМИЦ ФГАУ Минздрава России 1 1
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова 14 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 67
CNews AWARDS - награда 571 41
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 40
CNews Баттл 69 13
CNews FORUM Кейсы 313 10
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 9
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 7
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 4
Disartive - выставка-ярмарка цифрового искусства и дизайна - Disartive NEW MEDICI - премия для цифровых художников и дизайнеров 4 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 2
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
1С:ERP Бизнес-форум 19 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 1
IVA DAY 2 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
GITEX Technology - международная выставка 48 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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