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Ланит Интеграция


22.07.2021 В России создадут тотальную систему цифровых профилей для проезда на всех видах транспорта 1
15.07.2021 Минпромторг придумал 5 направлений цифровой трансформации обрабатывающей промышленности России 1
15.06.2021 Как сделать проект внедрения интернета вещей успешным 1
26.05.2021 Индустрия 4.0: от интернета вещей к интернету людей вместе с TeamViewer 1
14.04.2021 Торговые сети продолжили внедрение инноваций в условиях пандемии 1
14.04.2021 Расходы ритейла на ИТ в пандемию выросли больше чем на 40% 1
13.01.2021 «АМДтехнологии» построит главный ЦОД для Федеральной таможенной службы 1
30.12.2020 Федеральная таможня нашла строителя для главного ЦОДа за 800 млн руб. Проектировала его другая компания 2
30.12.2020 «Ланит» признан лидером рынков инженерной и ИТ-инфраструктуры по версии CNews 2
28.12.2020 Затраты на облачную инфраструктуру впервые опередили расходы на традиционную 1
28.12.2020 Российский рынок ИТ-инфраструктуры вырос после трех лет падения 1
22.12.2020 Спрос на ИТ-услуги восстановится во II полугодии 2021 года 2
19.12.2020 Аналитики ждут падения российского рынка ИТ-услуг. Интеграторы не согласны 1
18.12.2020 DISARTIVE в 2021 объединит инновации и общество с помощью AR ART 1
17.12.2020 «Ланит-Интеграция» и «Инногеотех» займутся цифровизацией лесного комплекса России 2
24.11.2020 «Ланит-Интеграция» и ВШЭ разработали радар перспективных технологий для сельского хозяйства 2
30.10.2020 Стали известны подробности о цифровой арт-выставке Disartive 2
30.10.2020 Коронакризис ускорил цифровую трансформацию банков 1
23.10.2020 Yandex.Cloud и «Ланит» создадут гибридные облака для государственных и коммерческих заказчиков 1
09.10.2020 «Ланит-Интеграция» и Cisco представили решение для удаленного присутствия медиков в «красных» зонах 1
05.10.2020 «Ланит-Интеграция» вместе с Intel внедрит в России телемедицинский сервис для борьбы с COVID-19 1
29.09.2020 Государство меняет подход к цифровизации 1
29.09.2020 Финансирование госпрограмм сокращается 1
03.09.2020 Disartive – международная ярмарка ультрасовременного цифрового искусства и дизайна стартует в Москве 26 октября 4
21.07.2020 «Ланит» перехватил проект главного ЦОДа ФТС у «подрядчика с чердака» 1
22.06.2020 Сорвано проектирование главного таможенного ЦОДа. Сверхдешевый подрядчик провалил контракт 1
06.03.2020 «Ланит-Интеграции» обеспечит полный цикл внедрения платформы SimpleOne 3
20.02.2020 Выручка участников рейтинга ИТ-услуг выросла на 70% 1
20.02.2020 Мировой рынок ИТ-услуг растет в долларах, а российский — в рублях 2
12.02.2020 «Ланит» по заказу Минсельхоза разработал концептуальные основы нацплатформы «Цифровое сельское хозяйство» 2
06.02.2020 Сбербанк выбирает систему за 900 миллионов. В финале софт из США и российское ПО 1
09.01.2020 Власти купили 150 тыс. пакетов «Мой офис» 1
26.12.2019 Пенсионный фонд закупил «Мой офис» на один год за 70 миллионов 1
28.11.2019 Рынок ИБ растет, дефицит специалистов — тоже 1
24.10.2019 «Цифровая экономика» начинает... и пробуксовывает 1
24.10.2019 Государственные траты на ИТ выросли более чем на 20% 1
15.10.2019 Инфраструктурный рынок продолжает меняться 1
04.07.2019 Тысячи московских чиновников получат компьютеры с Windows за миллиард 1
21.06.2019 «Ланит» продаст РЖД серверы на 2,2 миллиарда 1
17.05.2019 «Ланит» выбил с ИТ-рынка «конкурента», торговавшего сухофруктами 4

Публикаций - 101, упоминаний - 167

Ланит Интеграция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ланит ГК 1156 66
Крок 1219 32
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 23
Softline - Софтлайн 1474 15
iTeco - Ай-Теко 717 13
Инфосистемы Джет 675 13
Ланит - Норбит - Norbit 202 11
Астерос - Asteros 531 10
Yandex - Яндекс 4101 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 9
NVision Group - Энвижн Груп 545 8
3738 8
Инсистемс 33 8
Diasoft - Диасофт 354 8
ФОРС - Центр разработки 179 8
Компьюлинк ГК - Compulink 209 7
Сервионика - Servionica 164 7
Microsoft Corporation 11077 7
Крипто-ПРО 200 6
Parallels Holdings 470 6
Jolla - Sailfish Holding 58 6
Citrix Systems 571 5
Maykor - Мэйкор 259 5
АйТи 751 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 5
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 107 5
Intel Corporation 4175 5
Онланта 75 5
AMT Group - АМТ-Груп 167 5
ITG - INLINE Technologies Group 126 4
Информзащита 423 4
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии 38 4
Корус Консалтинг ГК 805 4
SAP SE 3212 4
Oracle Corporation 3344 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Cisco Systems 2040 4
Nokia Corporation 2434 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 9
РЖД - Российские железные дороги 1081 8
Почта России ПАО 1572 4
Роснефть НК 367 4
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 3
X5 Group 599 3
РусГидро ПАО 129 3
Coca-Cola Company 112 3
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод 14 3
Альфа-Банк 1123 3
Airbus Group 71 2
Liebherr 34 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 2
Adidas 94 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
DHL Express 82 2
Boeing 98 2
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 2
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 2
Вотрон 16 2
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 2
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 2
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 2
Сбербанк Корпоративный университет 10 2
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 2
Фаберлик - Faberlic 63 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Аэрофлот 493 2
Открытие ФК 538 2
Газпром ПАО 520 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 13 1
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 17 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 12 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 5
Федеральное казначейство России 766 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 4
Счётная палата РФ 460 4
Правительство РФ 2203 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 88 3
ФТС РФ - Центральная базовая таможня 4 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ВНИИЗЖ ФГБУ - Федеральный центр охраны здоровья животных 5 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 2
Парк Зарядье 14 2
Правительство Москвы - Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы 1 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 349 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Правительство Москвы - Департамент образования и науки города Москвы 17 1
Правительство Москвы - Департамент капитального ремонта города Москвы 4 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы 9 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 3
Руссофт - Russoft 250 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 49
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 17
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 6
DevOps - Development и Operations 297 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 5
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 5
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 411 5
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 5
Big Data - Большие данные 1136 4
OpenStack 347 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 4
ИТ-аутсорсинг 670 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 3
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 3
Умные платформы 497 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1253 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 2
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 179 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 4
Linux OS 4257 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
Intel x86 - Архитектура процессора 992 3
Microsoft Windows 10 6635 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Linux MeeGo Core Software Platform 236 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 17 3
ФТС РФ ЦОД 5 3
Tizen OS - Linux 215 2
OnlyOffice 11 2
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 178 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 2
AlterOffice 16 2
Сбербанк МегаЦОД 9 2
Microsoft Office 1939 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 44 2
ReactOS 9 2
Jolla Tablet - планшет 5 2
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 69 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 2
Microsoft Windows 853 2
SAP BW - SAP Business Warehouse 82 1
Эвотор ОФД 10 1
Масштаб IP-АТС Александрит 11 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 39 1
АйТи Энергофинанс Unilight 3 1
SAP Sybase SQL Anywhere 11 1
X5 Group - Перекресток - Мой Перекресток 6 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Citrix Cloud 9 1
Росплатформа Р-Хранилище 9 1
Маршанкулов Мурат 16 14
Никулин Игорь 21 8
Литвинов Игорь 7 7
Сварник Павел 8 7
Бухар Виктория 7 7
Зубов Евгений 12 6
Вирцер Евгений 22 5
Головко Олег 7 5
Бобровников Борис 86 5
Халяпин Сергей 77 5
Бурин Андрей 12 4
Востриков Юрий 19 4
Флакс Илья 5 4
Чехонин Антон 60 4
Попов Сергей 72 4
Белов Александр 69 4
Карпинский Алексей 37 3
Корнеев Сергей 75 3
Овчаренко Юрий 25 3
Гарусев Максим 6 3
Андронов Сергей 17 3
Чиндяскин Дмитрий 9 3
Дворецкая Ольга 3 3
Иванов Антон 39 2
Шевченко Владимир 135 2
Фомичев Андрей 52 2
Головачев Михаил 16 2
Кравченко Екатерина 3 2
Михалев Сергей 2 2
Чаркин Евгений 182 2
Щепилов Евгений 35 2
Леонов Владимир 14 2
Бибичев Дмитрий 2 2
Иванов Сергей 170 2
Никифоров Николай 1126 2
Заикин Андрей 16 2
Сушкевич Антон 56 2
Лейпи Игорь 6 2
Мишустин Михаил 302 2
Пронин Антон 8 2
Россия - Российская федерация - РФ 57350 71
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 5
Европа 3752 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 4
Россия - Тверь 325 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 3
Россия - Нижегородская область 740 3
Специальный административный район Гонконг 548 3
Россия - Иннополис 292 3
Европа Западная 613 3
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 758 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 3
Казахстан - Республика 2629 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 3
Россия - Самарская область 558 2
Россия - Челябинск 772 2
Россия - Тольятти 236 2
Африка 1489 2
Россия - Пермь 739 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Россия - ПФО - Казань 1515 2
Восточная Европа 1678 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 2
Беларусь - Белоруссия 2088 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Россия - Ярославль 404 1
Восточная Азия 27 1
Россия - Рязань 353 1
Россия - Орёл 214 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - Тверская область 248 1
Новая Зеландия 292 1
Россия - Ульяновск 292 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Кемеровская область 467 1
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 24
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 18
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 10
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 10
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 280 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 21 2
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 59 1
МКТУ - Международная классификация товаров и услуг - International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks 4 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 16 1
Самоизоляция - комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания (COVID-19) 17 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Искусственный интеллект 6 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 96 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Forbes - Форбс 442 1
IDC - International Data Corporation 2718 18
CNews Analytics 1988 17
Gartner 2190 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 2
IDC Russia IT Services Market 5 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 508 1
Markets&Markets Research 78 1
Forrester Research 385 1
451 Research Group 44 1
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