Ланит Интеграция

«ЛАНИТ-Интеграция» - системный интегратор, флагманское подразделение ГК ЛАНИТ, образованное в 2008 г. на базе департамента сетевой интеграции ЛАНИТ. В активе компании - проектный опыт, накопленный командой за многие годы работы на рынке системной интеграции. «ЛАНИТ-Интеграция» специализируется на проектировании и внедрении комплексных ИТ-решений, строительстве и создании инженерных инфраструктур, систем автоматизации, связи, телекоммуникаций, мультимедиа, видеонаблюдения, безопасности на объектах крупных государственных и корпоративных заказчиков. Экспертная команда насчитывает более 700 сертифицированных специалистов.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 148 дел, на cумму 7 332 861 092 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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Публикаций - 219, упоминаний - 297