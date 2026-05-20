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Ланит Интеграция
«ЛАНИТ-Интеграция» - системный интегратор, флагманское подразделение ГК ЛАНИТ, образованное в 2008 г. на базе департамента сетевой интеграции ЛАНИТ. В активе компании - проектный опыт, накопленный командой за многие годы работы на рынке системной интеграции.
«ЛАНИТ-Интеграция» специализируется на проектировании и внедрении комплексных ИТ-решений, строительстве и создании инженерных инфраструктур, систем автоматизации, связи, телекоммуникаций, мультимедиа, видеонаблюдения, безопасности на объектах крупных государственных и корпоративных заказчиков. Экспертная команда насчитывает более 700 сертифицированных специалистов.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 148 дел, на cумму 7 332 861 092 ₽*
СОБЫТИЯ
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|20.05.2026
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«Ланит-Интеграция» и Yandex B2B Tech заключили соглашение о стратегическом партнерстве
Компания «Ланит-Интеграция» (входит в группу «Ланит») и Yandex B2B Tech объявили о заключении соглашени
|11.04.2025
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«Ланит-Интеграция» стала стратегическим партнером «Базальт СПО»
«Базальт СПО», разработчик российских операционных систем «Альт», и компания «Ланит-Интеграция» (группа «Ланит»), системный интегратор на рынке России, заключили соглашени
|28.03.2025
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Технический директор компании «Ланит-Интеграция» возглавил Комитет по информационным технологиям Ассоциации менеджеров
В марте 2025 г. Олег Аксенов, технический директор компании «Ланит-Интеграция» (входит в группу «Ланит»), стал сопредседателем Комитета по информационным технологиям Ассоциации менеджеров. Об этом CNews сообщили представители «Ланит». Комитет играет стра
|19.03.2025
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«Ланит-Интеграция» модернизировала самую высокую метеомачту в России
Компания «Ланит-Интеграция» (входит в группу «Ланит») провела технологическое обновление измерительной системы, сетевой, вычислительной инфраструктуры и телекоммуникационного оборудования метеомачты в го
|17.03.2025
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«Ланит-Интеграция» открыла Центр импортонезависимого ПО
Компания «Ланит-Интеграция» (входит в группу «Ланит») создала Центр импортонезависимого ПО с целью пред
|29.10.2024
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«Ланит» задолжал 650 миллионов за уборку помещений? Суд разберется
тра», а именно 400 тыс. кв.м, сумма в 650 млн руб. может быть вполне оправдана. Об участниках суда «Ланит-Интеграция» — системный интегратор и флагманское подразделение Группы Компаний «Ланит»,
|21.06.2024
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Михаил Россиев, «Ланит-Интеграция»: Мы завершили строительство нового здания Третьяковки на год раньше за счет ИТ-подхода
из ИТ. Подобные вещи, как «нужно закончить раньше», для нас не новые» СNews: Третьяковскую галерею на Кадашевской набережной знают как известный московский долгострой. Расскажите, в каком состоянии «Ланит-Интеграция» приняла этот объект? Михаил Россиев: В 2019 году мы выиграли конкурс на достройку здания Третьяковской галереи на Кадашевской набережной. В нашем портфолио уже были масштабные
|15.04.2024
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«Ланит» требует отменить тендер Росреестра. Многомиллиардная закупка «железа» остановлена
Закупка с нарушениями? Как выяснил CNews, компания «Ланит-Интеграция» просит Федеральную антимонопольную службу объявить недействительным контракт Росреестра на закупку оборудования для усовершенствования информационно-телекоммуникационной инфра
|26.03.2024
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Компания «Ланит-Интеграция» стала доверенным системным интегратором «Группы Астра»
«Группа Астра» объявляет о присвоении компании «Ланит-Интеграция» (входит в группу Ланит) статуса доверенного системного интегратора. В партн
|13.02.2023
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X5 Group запускает платформу мониторинга ИТ-ландшафта на базе ИИ
едрения единой системы зонтичного мониторинга». Первый заместитель управляющего директора компании «Ланит-интеграция» Олег Головко сказал: «В России у лидеров отраслей довольно зрелые информаци
|15.06.2022
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«Ланит» лишился миллиардного госконтракта «из-за колебаний и ошибок заказчика»
Разрыв контракта с ЦСП ФМБА Как выяснил CNews, дочерняя структура «Ланита», «Ланит-интеграция», лишилась госконтракта на сумму 1,1 млрд руб. с федеральным государственным
|15.06.2022
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«Ланит-интеграция» модернизировала труднодоступные станции Росгидромета в Арктическом регионе
Компания «Ланит-интеграция» (входит в группу «Ланит») провела масштабную модернизацию труднодоступных с
|17.12.2020
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«Ланит-Интеграция» и «Инногеотех» займутся цифровизацией лесного комплекса России
«Ланит-Интеграция» (входит в группу компаний «Ланит») и «Инногеотех», созданная Университетом
|24.11.2020
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«Ланит-Интеграция» и ВШЭ разработали радар перспективных технологий для сельского хозяйства
«Ланит-Интеграция» (входит в группу компаний «Ланит») и Центр технологического трансфера НИУ В
|09.10.2020
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«Ланит-Интеграция» и Cisco представили решение для удаленного присутствия медиков в «красных» зонах
Три московских COVID-центра были оснащены инновационной телемедицинской системой, разработанной «Ланит-Интеграция» (входит в группу компаний Ланит) при поддержке компании Cisco. Решение, функционирующее на основе сетевой инфраструктуры Cisco, позволяет обеспечить удаленное присутствие эксп
|05.10.2020
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«Ланит-Интеграция» вместе с Intel внедрит в России телемедицинский сервис для борьбы с COVID-19
«Ланит-Интеграция» (входит в группу компаний «Ланит») при поддержке компании Intel разработала и внедрила систему удалённой координации действий медиков в 39 клиниках России. Результаты успешног
|03.09.2020
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Disartive – международная ярмарка ультрасовременного цифрового искусства и дизайна стартует в Москве 26 октября
ного цифрового искусства и дизайна Disartive. Одним из первых партнеров проекта выступила компания «ЛАНИТ-Интеграция» (входит в группу ЛАНИТ). Основатели проекта Ольга Дворецкая и Евгений Добро
|06.03.2020
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«Ланит-Интеграции» обеспечит полный цикл внедрения платформы SimpleOne
«Ланит-Интеграция» (входит в ГК «Ланит») стала официальным партнёром SimpleOne — российской компании-разработчика ESM-платформы для автоматизации бизнес-процессов. Заключение партнёрского соглаш
|17.05.2019
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«Ланит» выбил с ИТ-рынка «конкурента», торговавшего сухофруктами
«Ланит-интеграция» против «Ланит 99» Как выяснил CNews, группа «Ланит» сумела добиться от влас
|18.04.2019
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«Ланит-Интеграция» модернизировала метеосеть Росгидромета в 70 субъектах РФ
Специалисты компании «Ланит-Интеграция» (входит в группу компаний «Ланит») оснастили новым оборудованием наземную метеорологическую наблюдательную сеть Росгидромета. Оборудование поставлено и установлено на 434 объе
|16.07.2018
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«Инсистемс» и «Ланит-интеграция» получили высокие места в рейтингах CNews Analytics
«Инсистемс» и «Ланит-интеграция» по итогам 2017 г. заняли первые позиции среди поставщиков в области комплек
|13.03.2018
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«Ланит-Интеграция» представила оборудование для профильных школьных классов
«Ланит-Интеграция» (входит в группу «Ланит») оснастила демонстрационные профильные классы на выставке «Контрактная система Москвы. Итоги 2017 года», организованной Департаментом по конкурентной
|15.01.2018
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«ЛАНИТ-Интеграция» обеспечила в парке «Зарядье» Wi-Fi на решениях Aruba
«ЛАНИТ-Интеграция» (входит в группу ЛАНИТ) развернула в парке «Зарядье» беспроводную интернет-сеть с использованием оборудования Aruba от Hewlett Packard Enterprise. Работы по построению беспров
|25.12.2017
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«Ланит-Интеграция» выходит на рынок Digital Signage вместе с Addreality
«Ланит-Интеграция» (входит в группу Ланит) заключила сотрудничество с компанией Addreality – р
|17.11.2017
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«Ланит-Интеграция» представила на CNews Forum 2017 пакет новых продуктов
«Ланит-Интеграция» (входит в группу Ланит) представила на форуме новый подход к организации ра
|21.03.2017
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«Ланит-Интеграция» будет внедрять новый «Яндекс.Браузер» для организаций
Компания «Ланит-Интеграция» (входит в группу компаний «Ланит») стала партнером «Яндекса» и будет устана
|16.11.2016
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«Ланит» начинает ребрендинг. Видео
«Ланит-Интеграция» меняет стиль Компания «Ланит-Интеграция» провела ребрендинг, чтобы п
|16.11.2016
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«Ланит» начинает ребрендинг. Видео
«Ланит-Интеграция» меняет стиль Компания «Ланит-Интеграция» провела ребрендинг, чтобы п
|28.10.2016
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«Ланит-Интеграция» представила решение по созданию программно-определяемого ЦОДа
Специалисты компании «Ланит-Интеграция» (входит в группу «Ланит») в рамках Второго форума инновационных финансовых
Ланит Интеграция и организации, системы, технологии, персоны:
|Аксенов Олег 62 60
|Шадаев Максут 1210 57
|Нестеров Алексей 175 56
|Чаркин Евгений 317 55
|Ульянов Николай 176 53
|Натрусов Артем 313 53
|Абакумов Евгений 227 53
|Воронин Павел 196 46
|Новикова Елена 105 42
|Урусов Виктор 157 42
|Врацкий Андрей 175 42
|Никитин Сергей 96 40
|Теплицкий Дмитрий 88 40
|Петухов Антон 62 40
|Нальский Максим 53 40
|Соловьев Виталий 52 40
|Каушанский Александр 56 40
|Денисов Анатолий 57 40
|Распопов Алексей 49 40
|Харитонов Вадим 43 40
|Шмаков Антон 72 40
|Шаев Виталий 59 40
|Оберемок Надежда 45 40
|Аникин Дмитрий 68 40
|Милованов Андрей 46 40
|Солдатенкова Ксения 41 40
|Белан Иван 41 40
|Желнова Алина 42 40
|Артюхов Сергей 66 40
|Малышев Сергей 99 40
|Калякин Павел 79 36
|Катамадзе Анна 133 25
|Карпунин Алексей 51 25
|Павлов Александр 121 24
|Тульчинский Станислав 93 24
|Желтухин Вадим 72 24
|Заянц Илья 57 23
|Гребеник Геннадий 68 23
|Бурченко Евгений 33 23
|Клепиков Алексей 121 23
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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