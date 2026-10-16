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Минздрав РФ ЛРЦ Лечебно-реабилитационный центр НМИЦ ФГАУ Минздрава России
ФГАУ НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» (ЛРЦ, Центр) – это многопрофильное учреждение с полным спектром хирургических и терапевтических специальностей, включая ортопедию, нейрохирургию и онкологию. В составе ЛРЦ 15 операционных, 3 анестезиолого-реанимационных отделения, поликлиническое отделение.
СОБЫТИЯ
|16.10.2026
|НМИЦ ЛРЦ Минздрава России перевел медицинские сервисы на VMmanager и RuBackup 4
|09.10.2020
|«Ланит-Интеграция» и Cisco представили решение для удаленного присутствия медиков в «красных» зонах 1
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