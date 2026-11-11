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ФМБА России Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна ФГБУ ГНЦ РФ

СОБЫТИЯ


11.11.2026 Спутниковая связь «Бюро 1440» успешно прошла тест на Северном морском пути 1
20.11.2025 Конференция CNews «Современные контакт-центры 2025» состоится 4 декабря 1
24.10.2024 Сеченовский университет совместно с партнерами разработал проект национального стандарта цифрового двойника в здравоохранении 1
02.07.2021 В Москве протестируют программное обеспечение для диагностики вирусной пневмонии 1
28.06.2021 Началось тестирование российского ПО для распознавания COVID-19 на отечественных нейропроцессорах 1
01.02.2021 НТЦ «Модуль» разработал программное обеспечение для диагностики пневмонии 1
09.10.2020 «Ланит-Интеграция» и Cisco представили решение для удаленного присутствия медиков в «красных» зонах 1
13.02.2020 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: цифровая медицина становится реальностью» состоится 5 марта 1
04.03.2016 «ЛанКей» организовал call-центр для ФМБЦ им. А. И. Бурназяна 4

Публикаций - 9, упоминаний - 12

ФМБА России и организации, системы, технологии, персоны:

НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 75 2
Cisco Systems 5387 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2408 1
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 1
Ланит Интеграция 222 1
НИИРП - Научно-исследовательский институт радиоприборостроения 12 1
Ланит - Лантер - LanKEY - ЛанКей ИТ - ЛанКей Информационные системы 25 1
Allied Telesis - Allied Telesyn - Аллайд Телесис Интернешнл Б.В. - Аллайд Телесис Австрия ГмбХ 154 1
DM Solutions - Датамайнинг Солюшинс 8 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 36 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 444 1
Ингосстрах СПАО 487 1
Фармстандарт АО 49 1
ЦИАН - CIAN 204 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
Группа Самолет 110 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 124 1
ИНВИВОКлиник КЛРП - INVIVOClinic 3 1
МРТ Эксперт 4 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 26 1
Фора Банк 86 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав - Минздравсоцразвития 1644 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 179 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4103 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 384 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6748 1
РЦУД и РТ ФГАУ - Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий 5 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2930 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 236 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 289 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 112 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 194 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 8 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24662 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55390 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27351 3
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