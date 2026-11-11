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ФМБА России Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна ФГБУ ГНЦ РФ
СОБЫТИЯ
Публикаций - 9, упоминаний - 12
ФМБА России и организации, системы, технологии, персоны:
|Бондарь Наталья 4 1
|Голомысов Андрей 9 1
|Телышев Дмитрий 6 1
|Берников Сергей 3 1
|Исаева Светлана 2 1
|Муравьёв Артур 2 1
|Покатаева Ольга 2 1
|Сурядов Виктор 1 1
|Зырянов Илья 17 1
|Борисов Юрий 122 1
|Владзимирский Антон 13 1
|Анкудинов Николай 19 1
|Лебедев Георгий 57 1
|Кузнецова Светлана 16 1
|Трухманов Александр 9 1
|Бахаев Алексей 13 1
|Адамов Андрей 8 1
|Яндулов Максим 3 1
|Яфраков Михаил 9 1
|Ананьев Николай 7 1
|Петросов Владимир 9 1
|Зажигин Владимир 5 1
|Храмова Ольга 3 1
|Природова Ольга 3 1
|Власов Иван 58 1
|Данилова Марина 9 1
|Ефанова Людмила 9 1
|Чугунова Тамара 9 1
|Остроушко Алексей 28 1
|Баранов Леонид 4 1
|Шабурин Hиколай 9 1
|Филиппская Екатерина 6 1
|Мохнаткин Алексей 7 1
|Шустер Дмитрий 4 1
|Савинков Илья 4 1
|Планкин Ростислав 1 1
|Гребеник Геннадий 68 1
|Хохлов Алексей 4 1
|Ковалева Евгения 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 169771 5
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48383 5
|Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4589 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485151, в очереди разбора - 721653.
Создано именных указателей - 204308.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485151, в очереди разбора - 721653.
Создано именных указателей - 204308.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.