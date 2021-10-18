Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Борисов Юрий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 91, упоминаний - 130
Борисов Юрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чернышенко Дмитрий 234 8
|Шабурин Hиколай 7 6
|Данилова Марина 7 6
|Ефанова Людмила 7 6
|Чугунова Тамара 7 6
|Покровский Иван 46 6
|Петросов Владимир 7 6
|Яфраков Михаил 7 6
|Адамов Андрей 7 6
|Путин Владимир 1824 6
|Кузнецова Светлана 7 6
|Трухманов Александр 7 6
|Мишустин Михаил 302 5
|Понькин Александр 26 4
|Талыбов Азер 5 3
|Ливинский Павел 10 3
|Мантуров Денис 56 2
|Юрченко Евгений 75 2
|Бочаров Олег 27 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Шарошкин Иван 2 2
|Евдокимов Андрей 54 2
|Чемезов Сергей 121 2
|Заренин Андрей 10 2
|Чепкасов Владимир 1 1
|Ульянов Алексей 2 1
|Шпак Василий 39 1
|Дмитриенко Алексей 3 1
|Ивакин Роман 49 1
|Шойтов Александр 7 1
|Криворучко Алексей 5 1
|Железняков Александр 1 1
|Орешкин Михаил 2 1
|Решетников Михаил 1 1
|Якунин Александр 43 1
|Сергеев Александр 21 1
|Lawrie Mike - Лори Майк 3 1
|Шевцова Татьяна 1 1
|Рязанцев Олег 2 1
|Фальков Валерий 8 1
|РАН - Российская академия наук 316 1
|НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 28 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761079, в очереди разбора - 664768.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761079, в очереди разбора - 664768.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru