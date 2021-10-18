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Борисов Юрий


18.10.2021 «Росэлектроника» примет участие в развитии центра «Интеллектуальная электроника – Валдай» 1
11.10.2021 Власти задумались о введении «крепостного права» для разработчиков российских чипов 1
21.09.2021 Сервис для взаимодействия с операторами достиг нового рубежа 1
21.09.2021 Сервис для взаимодействия с операторами достиг нового рубежа 1
20.09.2021 Десятки тайваньских спецов с семьями едут выручать российскую электронику 1
01.09.2021 Минцифры придумало, как в разы увеличить продажи российского «железа» 1
28.06.2021 Началось тестирование российского ПО для распознавания COVID-19 на отечественных нейропроцессорах 2
09.06.2021 Минцифры станет отвечать за спрос на российское «железо» 1
18.05.2021 Государство вложит 418 миллиардов в российские электромобили 1
12.05.2021 Госсектор научился обходить импортозамещение. Власти заставят его полюбить российские ИТ допконтролем и санкциями 2
04.05.2021 Стартап экс-замминистра связи создаст электротакси вместе с Uber 1
27.04.2021 В России появится сеть зарядок для электромобилей. За ней стоит сын «радиоэлектронного вице-премьера» Борисова 5
16.04.2021 Для Минцифры нашли замминистра по микроэлектронике. Его выдернут из Правительства 1
22.03.2021 Вице-премьер Чернышенко станет отвечать за спрос на российскую радиоэлектронику 2
03.03.2021 Власти России пресекут «порочную практику» выпуска невостребованной отечественной электроники 2
03.03.2021 У Минцифры будет свой департамент микроэлектроники 1
28.12.2020 МЧС отказывается впредь отвечать за «Безопасный город». Он превратился в «зоопарк» технологий 1
28.12.2020 Минпромторг не отдаст разработчикам российских процессоров 21 миллиард, который они выиграли на конкурсе 1
14.12.2020 Министерства, курирующие госпрограммы, заставят закупать российскую радиоэлектронику 1
21.09.2020 Российский разработчик нейропроцессоров на годы просрочил выпуск двух чипов, но не будет наказан 2
07.09.2020 Российская микроэлектроника требует 800 миллиардов 2
18.08.2020 Российские разработчики ПО и «железа» просят Мишустина создать новый госорган: Минкомсвязи и Минпромторг «недопустимо малоэффективны» 1
31.07.2020 В России выпустили нейровычислитель для ускорения обычного ПК 2
24.07.2020 Российский разработчик нейропроцессоров открыл контрактное производство радиоэлектроники 2
24.07.2020 Россия потратит на умные счетчики электричества более 380 миллиардов 1
08.07.2020 «Ростех» объявил о готовности внедрять в регионах интеллектуальные системы для транспорта и наружного освещения 1
25.06.2020 Правительство призвали ввести персональную ответственность руководителей за закупку импортной электроники 1
10.06.2020 Минпромторг готовит ограничения для иностранных компаний в госзаказе электроники 1
20.05.2020 В России могут через полгода запретить иностранный софт в банках, связи и промышленности 3
14.05.2020 Медицинский ИИ создаст компания полного тезки вице-премьера России — по его же поручению 3
07.04.2020 Обновлена правкомиссия по модернизации экономики России. Медведева исключили 1
03.04.2020 В России создан нейросетевой вычислитель на флешке 2
02.04.2020 Правительству предложили создать антикризисный штаб для спасения российской электроники 1
10.02.2020 В России запретят зарубежные ИТ-решения на критической инфраструктуре 1
07.02.2020 Власти хотят ввести для госкомпаний принудительные закупки российской электроники 1
04.02.2020 «Россети» провели совещание с участием вице-премьера Борисова Ю.И. 2
03.02.2020 «Росэлектроника» представила решения для цифровой трансформации электросетей 1
12.11.2019 «ГЛОНАСС» нацелилась купить «дочку» Luxoft 2
01.11.2019 Власти хотят запретить заграничные ПО и «железо» в банках, медицине, транспорте, промышленности и науке 1
31.07.2019 Минобороны закупило отечественный ускоритель нейросетей 1

Публикаций - 91, упоминаний - 130

Борисов Юрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 10
НТЦ Модуль - Научно-технический центр 23 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 7
НИИРП - Научно-исследовательский институт радиоприборостроения 8 7
Ростелеком Связьинвест 696 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 4
Microsoft Corporation 11077 3
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 2
М2М телематика 165 2
Ростех РЭК - Радиоэлектронный кластер 24 2
НПП Исток им. Шокина - Научно-производственное предприятие 19 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 2
Fujitsu 741 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 2
Yandex - Яндекс 4101 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
CSC - Corporation 22 1
Айкон Софт - Icon Soft 1 1
Key Asic - малазийский дизайн-центр 2 1
ГИС - ГлобалИнформСервис 7 1
Вартон - Varton 15 1
Cisco Systems 2040 1
Nvidia Corp 2019 1
БИС - Банковские информационные системы 38 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Samsung Electronics 5666 1
ECI Telecom 21 1
ИКС холдинг - Форпост 35 1
Крипто-ПРО 200 1
Ростех Швабе Холдинг 150 1
Honeywell 138 1
Luxoft - Люксофт 233 1
DXC Technology 17 1
Галактика - Корпорация 248 1
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 122 1
Россети ПАО 168 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Электрошеринг Холдинговая Компания 1 1
Luna Innovations Incorporated - Luna Equites 3 1
Uber 257 1
Туполев ПАО 17 1
УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 21 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 17 1
РАО ЕЭС России ПАО 63 1
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 1
Uber Technologies 258 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
Транснефть 159 1
Физприбор - Московский завод 8 1
Роснефть НК 367 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
Почта России ПАО 1572 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
Правительство РФ 2203 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 15
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 21 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 8
Президент Российской Федерации 1439 6
Роспром - Федеральное агентство по промышленности 11 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Федеральное казначейство России 766 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
РЦУД и РТ ФГАУ - Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий 2 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 6
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 5
Руссофт - Russoft 250 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 1
АСПЭК - Ассоциация поставщиков электронных компонентов 6 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2356 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 3
DDR - Double data rate 1068 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 3
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 2
BGA - Ball Grid Array - "массив шариков" - Тип корпуса поверхностно-монтируемых интегральных микросхем 20 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 45 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
C2D2 - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройство диагностики рака крови 2 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 17 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 1
Безопасный город 347 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 101 1
IEEE - Стандарты пакетной передачи данных Ethernet 11 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 1
Умные платформы 497 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
НИР - Научно-исследовательская работа 114 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 19 7
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 3
Linux OS 4257 2
Microsoft Windows 7 1662 2
НТЦ Модуль - NeuroMatrix DeepLearning - NMDL 2 2
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
НТЦ Модуль - NM Stick - Нейросетевой вычислитель 3 2
Галактика MES 4 1
Key Asic SPG101 - управляющий чип 2 1
Honeywell APC - Honeywell Advanced Process Control 1 1
НТЦ Модуль - NM Card - нейросетевой вычислитель 1 1
МЦСТ - Эльбрус-32С - Процессор-21 СРВ 8 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
АПК БГ - Безопасный город 42 1
Nvidia Jetson Xavier NX 8 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Huawei NM Card - Huawei Nano Memory Card - Карта памяти 6 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 1
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 73 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 1
Nvidia GeForce GTX 2062 1
Чернышенко Дмитрий 234 8
Шабурин Hиколай 7 6
Данилова Марина 7 6
Ефанова Людмила 7 6
Чугунова Тамара 7 6
Покровский Иван 46 6
Петросов Владимир 7 6
Яфраков Михаил 7 6
Адамов Андрей 7 6
Путин Владимир 1824 6
Кузнецова Светлана 7 6
Трухманов Александр 7 6
Мишустин Михаил 302 5
Понькин Александр 26 4
Талыбов Азер 5 3
Ливинский Павел 10 3
Мантуров Денис 56 2
Юрченко Евгений 75 2
Бочаров Олег 27 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Шарошкин Иван 2 2
Евдокимов Андрей 54 2
Чемезов Сергей 121 2
Заренин Андрей 10 2
Чепкасов Владимир 1 1
Ульянов Алексей 2 1
Шпак Василий 39 1
Дмитриенко Алексей 3 1
Ивакин Роман 49 1
Шойтов Александр 7 1
Криворучко Алексей 5 1
Железняков Александр 1 1
Орешкин Михаил 2 1
Решетников Михаил 1 1
Якунин Александр 43 1
Сергеев Александр 21 1
Lawrie Mike - Лори Майк 3 1
Шевцова Татьяна 1 1
Рязанцев Олег 2 1
Фальков Валерий 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 61
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 3
Германия - Федеративная Республика 3633 3
Китай - Тайвань 589 2
Германия - Ганновер 68 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 2
Беларусь - Белоруссия 2088 2
Россия - КФО - Крымский федеральный округ 28 1
Россия - Фрязино 39 1
Россия - Анапа 84 1
Россия - Нижний Тагил 114 1
Россия - СФО - Новосибирск 1967 1
Франция - Французская Республика 2122 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 1
Россия - ПФО - Казань 1515 1
Россия - Свердловская область 806 1
Польша - Республика 829 1
Япония 2780 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 759 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 1
Казахстан - Республика 2629 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 1
Великобритания - Виргинские Острова 110 1
Россия - Крайний Север 93 1
Болгария - Республика 306 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
Украина 3365 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 7
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 4
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Россети Цифровая трансформация 2030 3 1
Национальная стратегия развития электронной промышленности России 10 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
Госпрограмма - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности 14 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
Федеральный закон 522-ФЗ - О развитии систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации 3 1
Кодекс этики использования данных 8 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
КПД - Коэффициент полезного действия 64 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 3
Коммерсантъ - Издательский дом 480 3
Прайм - Агентство экономической информации 528 2
Ведомости 259 2
РИА Новости 654 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
CNews Analytics 1988 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
РАН - Российская академия наук 316 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 28 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
CeBIT 85 2
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
Прямая линия с Президентом РФ 4 1
Aero India - Международная авиакосмическая выставка 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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