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РАН ИОХ Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН


УПОМИНАНИЯ


20.06.2025 Российские ученые создали экологичное «зеленое» топливо для космических кораблей 1
20.03.2025 Искусственный интеллект находит новые химические реакции в архивах данных 1
30.11.2023 В ИТМО будут моделировать новые лекарства и микроэлектронику 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

РАН ИОХ и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи 1392 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 906 1
Газпром нефть 645 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 299 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3163 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1872 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3453 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 299 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15641 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53974 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5461 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2971 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9909 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7080 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1608 1
Спутниковая связь - НГСО - негеостационарная спутниковая орбита 11 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69294 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4328 1
Численное моделирование - Mathematical model - Компьютерное моделирование - Computer simulation 138 1
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика, Bionic - бионические модели - Эндопротезирование 250 1
FreePik 1193 1
Борисов Юрий 121 1
Шадаев Максут 1067 1
Муравьев Антон 1 1
Анаников Валентин 1 1
Медведев Михаил 5 1
Скорб Екатерина 2 1
Княгинин Владимир 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 150825 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52755 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18026 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17628 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5281 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2104 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30611 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4183 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4115 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2957 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 350 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4188 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4558 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19505 1
Физика - Physics - область естествознания 2717 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1055 1
Известия ИД 669 1
РАН - Российская академия наук 1947 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 375 2
Сколтех - Центр энергетических технологий - Центр по энергетическому переходу 7 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 479 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1582 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1178 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 51 1
ТулГУ - Тульский государственный университет - Тульский государственный политехнический университет 15 1
День молодёжи - 27 июня 950 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371677, в очереди разбора - 749860.
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