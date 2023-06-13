Администрация Санкт-Петербурга Губернатор Санкт-Петербурга органы государственной власти
|13.06.2023
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Дмитрий Комиссаров создал инвестиционный фонд для ИТ-стартапов «Стриго кэпитал»
ошел путь от начальника отдела, заместителя председателя и председателя Комитета финансов до вице-губернатора Санкт-Петербурга. В должности первого заместителя Губернатора Калининградской обл
|09.12.2022
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Правительство Санкт-Петербурга внедряет технологии роботизации ROBIN в работу органов власти
чтобы достичь еще более значительных результатов. «РЖД обладает уникальным опытом по запуску проектов роботизации. И сегодня мы можем гордиться, что именно наш опыт лег в основу проекта роботизации в Администрации Санкт-Петербурга, а наши специалисты подключились к этому процессу и помогли успешно реализовать пилотный проект, а теперь будут участвовать в его масштабировании», - отметил заме
|20.10.2016
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Conteq автоматизировал администрацию губернатора Санкт-Петербурга
ем помещений» на базе СЭД/ECM-системы DocSpace. Пользователям больше не придется тратить много времени на коммуникации и согласование бронирования переговорных и конференц-залов. В результате проекта Администрация Санкт-Петербурга получила эффективной ИТ-инструмент для управления помещениями.», – сказал Александр Остренко, директор по продажам Conteq.
|24.12.2008
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«Роснано» и Администрации Санкт-Петербурга будут сотрудничать в области нанотехнологий
Генеральный директор «Роснано» Анатолий Чубайс и Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко подписали соглашение о сотрудничестве. Основными задачами сотрудничества корпорации и Администрации Санкт-Петербурга в ближайшие несколько лет будут являться: реализация государственной политики в области нанотехнологий; создание условий для коммерческого использования результат
|27.04.2007
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Администрация губернатора Санкт-Петербурга создает ИТ- систему для устных выступлений
Администрация Губернатора Санкт-Петербурга объявляет открытый конкурс на поставку оборудования системы расп
|15.03.2007
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Комитет по труду администрации Петербурга закупает Lotus Domino
Комитет по труду и социальной защите населения администрации Петербурга объявил запрос котировок на закупку неисключительных пользовательских прав на использование программного обеспечения Lotus Domino. Лимит финансирования — 250 тыс.
Администрация Санкт-Петербурга замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Казарин Станислав 137 23
|Чаркин Евгений 259 22
|Натрусов Артем 236 21
|Тавадзе Марина 28 21
|Спиридонов Иван 26 21
|Тутаев Михаил 32 21
|Лазарев Илья 27 21
|Урусов Виктор 77 21
|Шадаев Максут 763 21
|Мингова Валерия 27 21
|Барсуков Сергей 31 21
|Гваришвили Владимир 26 21
|Смирнова Татьяна 30 21
|Мацыгин Юрий 36 21
|Паршин Максим 306 21
|Касаев Сергей 27 21
|Носенко Артем 30 21
|Шпак Василий 147 21
|Бадалов Андрей 61 21
|Ушаков Анатолий 41 21
|Костин Сергей 32 21
|Барилкин Виктор 29 21
|Виноградов Артём 28 21
|Данилов Михаил 30 21
|Синельников Александр 27 21
|Агапкин Алексей 39 21
|Матвиенко Нина 27 21
|Романов Кирилл 30 21
|Козак Николай 99 21
|Врацкий Андрей 76 21
|Соловьев Сергей 69 21
|Белоусов Максим 100 12
|Фомичев Олег 130 11
|Сергеев Сергей 98 10
|Клепиков Алексей 108 10
|Аксаков Анатолий 139 10
|Шипов Савва 92 10
|Евраев Михаил 250 10
|Онищенко Владислав 85 10
|Ермолаев Артем 369 10
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