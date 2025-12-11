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Администрация Санкт-Петербурга Губернатор Санкт-Петербурга органы государственной власти
- Проектное управление – проектный офис Администрации Губернатора Санкт-Петербурга на основе проектного подхода обеспечивает деятельность по улучшению условий ведения бизнеса, снижению административных барьеров, а также внедрению проектных методов управления в государственном секторе Санкт-Петербурга.
СОБЫТИЯ
|11.12.2025
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Сбербанк представил чат-бот для пресс-служб администрации Санкт-Петербурга
представил на обучающей сесcии «PR в эпоху нейросетей» новый инструмент для сотрудников пресс-служб правительства Санкт-Петербурга. Это чат-бот на базе нейросети «ГигаЧат». Разработка автоматиз
|15.08.2025
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Администрация Санкт-Петербурга ускорила отбор кандидатов с помощью нейросети и робота Robin от SL Soft FabricaONE.AI
В работу кадровых служб Администрации Санкт-Петербурга внедрены программный робот «Геннадий» на базе платформы Robin от SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) и нейросеть, разработанные специалистами университ
|01.07.2024
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Станислав Казарин, вице-губернатор Санкт-Петербурга в интервью CNews: В петербургских трамваях запущена ИИ-система «второго пилота»
«Мы запустили видеонаблюдение за детскими и спортивными площадками» CNews: В СМИ писали о том, что правительство Санкт-Петербурга вместе со «Сбером» прорабатывает возможность внедрения в работ
|09.04.2024
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Фонд бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга купил у Fplus разработчиков ИТ-инфраструктуры и ПО для Android, «Авроры» и Linux
а «Стриго Кэптал» ООО «Ф-Плюс оборудование и разработки» остается мажоритарием в «Авроиде». Соучредителями фонда «Стриго Кэпитал» являются основатель разработчика «МойОфис» Дмитрий Комиссаров, бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов и владелец Fplus Алексей Мельников. Так было задумано ООО «Авроид» и ООО «Гиперус» зарегистрированы в январе 2023 г. в Светлогорске Калининградск
|09.12.2022
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Правительство Санкт-Петербурга внедряет технологии роботизации ROBIN в работу органов власти
чтобы достичь еще более значительных результатов. «РЖД обладает уникальным опытом по запуску проектов роботизации. И сегодня мы можем гордиться, что именно наш опыт лег в основу проекта роботизации в Администрации Санкт-Петербурга, а наши специалисты подключились к этому процессу и помогли успешно реализовать пилотный проект, а теперь будут участвовать в его масштабировании», - отметил заме
|20.10.2016
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Conteq автоматизировал администрацию губернатора Санкт-Петербурга
ем помещений» на базе СЭД/ECM-системы DocSpace. Пользователям больше не придется тратить много времени на коммуникации и согласование бронирования переговорных и конференц-залов. В результате проекта Администрация Санкт-Петербурга получила эффективной ИТ-инструмент для управления помещениями.», – сказал Александр Остренко, директор по продажам Conteq.
|24.12.2008
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«Роснано» и Администрации Санкт-Петербурга будут сотрудничать в области нанотехнологий
Генеральный директор «Роснано» Анатолий Чубайс и Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко подписали соглашение о сотрудничестве. Основными задачами сотрудничества корпорации и Администрации Санкт-Петербурга в ближайшие несколько лет будут являться: реализация государственной политики в области нанотехнологий; создание условий для коммерческого использования результат
|27.04.2007
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Администрация губернатора Санкт-Петербурга создает ИТ- систему для устных выступлений
Администрация Губернатора Санкт-Петербурга объявляет открытый конкурс на поставку оборудования системы расп
|15.03.2007
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Комитет по труду администрации Петербурга закупает Lotus Domino
Комитет по труду и социальной защите населения администрации Петербурга объявил запрос котировок на закупку неисключительных пользовательских прав на использование программного обеспечения Lotus Domino. Лимит финансирования — 250 тыс.
Администрация Санкт-Петербурга и организации, системы, технологии, персоны:
|Казарин Станислав 175 84
|Чаркин Евгений 317 45
|Натрусов Артем 313 41
|Шадаев Максут 1210 38
|Козак Николай 209 37
|Агапкин Алексей 39 36
|Шпак Василий 279 33
|Паршин Максим 323 30
|Бадалов Андрей 66 30
|Белоусов Максим 109 27
|Носенко Артем 30 27
|Урусов Виктор 157 26
|Врацкий Андрей 175 26
|Тутаев Михаил 57 26
|Касаев Сергей 28 26
|Романов Кирилл 32 26
|Лазарев Илья 27 26
|Матвиенко Нина 29 26
|Барилкин Виктор 29 26
|Гваришвили Владимир 29 26
|Виноградов Артём 29 26
|Синельников Александр 27 26
|Мингова Валерия 27 26
|Тавадзе Марина 28 26
|Данилов Михаил 34 26
|Спиридонов Иван 27 26
|Ушаков Анатолий 47 26
|Мацыгин Юрий 50 26
|Соловьев Сергей 76 26
|Костин Сергей 37 26
|Барсуков Сергей 32 26
|Смирнова Татьяна 35 26
|Сотин Денис 216 23
|Клепиков Алексей 121 21
|Фомичев Олег 139 21
|Аксаков Анатолий 163 20
|Петров Михаил 139 20
|Шипов Савва 102 20
|Иванов Алексей 163 20
|Онищенко Владислав 98 20
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