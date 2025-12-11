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Администрация Санкт-Петербурга Губернатор Санкт-Петербурга органы государственной власти

Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти
  • Проектное управление – проектный офис Администрации Губернатора Санкт-Петербурга на основе проектного подхода обеспечивает деятельность по улучшению условий ведения бизнеса, снижению административных барьеров, а также внедрению проектных методов управления в государственном секторе Санкт-Петербурга.

СОБЫТИЯ


11.12.2025 Сбербанк представил чат-бот для пресс-служб администрации Санкт-Петербурга

представил на обучающей сесcии «PR в эпоху нейросетей» новый инструмент для сотрудников пресс-служб правительства Санкт-Петербурга. Это чат-бот на базе нейросети «ГигаЧат». Разработка автоматиз
15.08.2025 Администрация Санкт-Петербурга ускорила отбор кандидатов с помощью нейросети и робота Robin от SL Soft FabricaONE.AI

В работу кадровых служб Администрации Санкт-Петербурга внедрены программный робот «Геннадий» на базе платформы Robin от SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) и нейросеть, разработанные специалистами университ
01.07.2024 Станислав Казарин, вице-губернатор Санкт-Петербурга в интервью CNews: В петербургских трамваях запущена ИИ-система «второго пилота»

«Мы запустили видеонаблюдение за детскими и спортивными площадками» CNews: В СМИ писали о том, что правительство Санкт-Петербурга вместе со «Сбером» прорабатывает возможность внедрения в работ
09.04.2024 Фонд бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга купил у Fplus разработчиков ИТ-инфраструктуры и ПО для Android, «Авроры» и Linux

а «Стриго Кэптал» ООО «Ф-Плюс оборудование и разработки» остается мажоритарием в «Авроиде». Соучредителями фонда «Стриго Кэпитал» являются основатель разработчика «МойОфис» Дмитрий Комиссаров, бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов и владелец Fplus Алексей Мельников. Так было задумано ООО «Авроид» и ООО «Гиперус» зарегистрированы в январе 2023 г. в Светлогорске Калининградск
09.12.2022 Правительство Санкт-Петербурга внедряет технологии роботизации ROBIN в работу органов власти

чтобы достичь еще более значительных результатов. «РЖД обладает уникальным опытом по запуску проектов роботизации. И сегодня мы можем гордиться, что именно наш опыт лег в основу проекта роботизации в Администрации Санкт-Петербурга, а наши специалисты подключились к этому процессу и помогли успешно реализовать пилотный проект, а теперь будут участвовать в его масштабировании», - отметил заме
20.10.2016 Conteq автоматизировал администрацию губернатора Санкт-Петербурга

ем помещений» на базе СЭД/ECM-системы DocSpace. Пользователям больше не придется тратить много времени на коммуникации и согласование бронирования переговорных и конференц-залов. В результате проекта Администрация Санкт-Петербурга получила эффективной ИТ-инструмент для управления помещениями.», – сказал Александр Остренко, директор по продажам Conteq.
24.12.2008 «Роснано» и Администрации Санкт-Петербурга будут сотрудничать в области нанотехнологий

Генеральный директор «Роснано» Анатолий Чубайс и Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко подписали соглашение о сотрудничестве. Основными задачами сотрудничества корпорации и Администрации Санкт-Петербурга в ближайшие несколько лет будут являться: реализация государственной политики в области нанотехнологий; создание условий для коммерческого использования результат
27.04.2007 Администрация губернатора Санкт-Петербурга создает ИТ- систему для устных выступлений

Администрация Губернатора Санкт-Петербурга объявляет открытый конкурс на поставку оборудования системы расп
15.03.2007 Комитет по труду администрации Петербурга закупает Lotus Domino

Комитет по труду и социальной защите населения администрации Петербурга объявил запрос котировок на закупку неисключительных пользовательских прав на использование программного обеспечения Lotus Domino. Лимит финансирования — 250 тыс.


Публикаций - 319, упоминаний - 407

Администрация Санкт-Петербурга и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 37
МегаФон 10742 34
UIPath 119 28
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 28
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI - SBER MED AI 84 27
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 27
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 27
Газинформсервис - ГИС 496 27
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 26
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 26
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 26
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 19
9594 18
Intel Corporation 12811 17
Rimini Street 77 15
Ростелеком 10948 14
Microsoft Corporation 25775 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 14
HP Inc. 5883 12
HP - Hewlett-Packard 3662 12
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 12
Ситилабс 44 11
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 11
Xerox - The Haloid Company 1168 11
Schneider Electric 614 11
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 11
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 11
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 11
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 11
Schneider Electric Secure Power 65 11
Такском - Taxcom 256 11
Центр2М - Center2М 67 11
Canon 1439 10
SAP SE 5601 9
Cisco Systems 5372 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 9
Telegram Group 2940 8
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 7
Эримекс - Erimex 100 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 53
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 52
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 43
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 37
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 37
Транснефть 335 31
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 29
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 26
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 25
Абсолют Банк 249 23
Почта России ПАО 2370 22
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 22
Ингосстрах СПАО 478 21
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 20
Сургутнефтегаз - СНГ 288 20
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 15
МКБ - Московский кредитный банк 657 15
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 15
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 14
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 14
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 13
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 13
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 13
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 12
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 12
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 12
ГПБ - Газпромбанк 1273 11
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 11
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 11
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 11
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 11
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 11
OKS Group 51 11
Казахмыс - Kazakhmys 52 11
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 10
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 10
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 75
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 59
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 46
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 45
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 42
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 41
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 37
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 34
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 31
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 28
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 28
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 25
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 23
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 22
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 21
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 21
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 20
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 20
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 44 18
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 17
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 91 16
Федеральное казначейство России 1949 16
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 16
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 15
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 12
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 11
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 11
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 11
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 10
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 9
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - Комитет по жилищной политике, Комитет по содержанию жилищного фонда, территориальным управлениям административных районов Санкт-Петербурга 24 9
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 9
Судебная власть - Judicial power 2500 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 8
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 11
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 9
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
Единая Россия - Молодая гвардия - Российская политическая партия 8 2
Ассоциация менеджеров 107 2
АММО - Ассоциация менеджеров медицинских организаций 4 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
ГосИнформСистемы 160 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 5 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
Северо-Запад - Ассоциация экономического взаимодействия территорий Северо-запада Российской Федерации 3 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 7 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Московская ассоциация предпринимателей 9 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
Ассоциация судостроителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области 1 1
Международная академия связи - МАС 46 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
Российская академия радио - РАР 4 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 138
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 100
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 88
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 75
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 60
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 52
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Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 43
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HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 32
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 21
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 20
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 20
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 19
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Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 765 18
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 18
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 18
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 17
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 17
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 16
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 39
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 27
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 26
IBM Public Cloud 26 26
НКТ - Р7-Офис 543 26
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 26
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 17
Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Электронный Санкт-Петербург - МАИС ЭГУ - Межведомственная автоматизированная информационная система государственных и муниципальных услуг - Реестр государственных информационных систем СПб 27 15
1С:ERP Управление предприятием 841 14
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 11
Google Android 15244 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 10
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 9
Apple iOS 8583 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 9
Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Я здесь живу 10 8
Правительство Москвы - Наш город 110 7
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 7
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 7
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 17 7
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 6
Eaton Powerware ИБП - Eaton IPM - Eaton Intelligent Power Manager - Eaton Power Xpert 80 6
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 65 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 6
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 5
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по строительству Санкт-Петербурга - ЕССК - Единая система строительного комплекса города Санкт-Петербурга 13 5
FreePik 1841 5
Linux OS 11533 5
Новые облачные технологии - МойОфис 958 5
Microsoft Windows 16882 5
Microsoft Windows 2000 8678 4
Администрация Санкт-Петербурга - ЕКП - Единая карта петербуржца - ekp.spb.ru 18 4
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 4
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 4
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 105 4
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 4
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет финансов Санкт-Петербурга - Единая информационно-аналитическая система бюджетного (бухгалтерского) учета города Санкт-Петербурга - АИС БП-ЭК - Электронное казначейство 21 3
1С:Корпорация 57 3
Казарин Станислав 175 84
Чаркин Евгений 317 45
Натрусов Артем 313 41
Шадаев Максут 1210 38
Козак Николай 209 37
Агапкин Алексей 39 36
Шпак Василий 279 33
Паршин Максим 323 30
Бадалов Андрей 66 30
Белоусов Максим 109 27
Носенко Артем 30 27
Урусов Виктор 157 26
Врацкий Андрей 175 26
Тутаев Михаил 57 26
Касаев Сергей 28 26
Романов Кирилл 32 26
Лазарев Илья 27 26
Матвиенко Нина 29 26
Барилкин Виктор 29 26
Гваришвили Владимир 29 26
Виноградов Артём 29 26
Синельников Александр 27 26
Мингова Валерия 27 26
Тавадзе Марина 28 26
Данилов Михаил 34 26
Спиридонов Иван 27 26
Ушаков Анатолий 47 26
Мацыгин Юрий 50 26
Соловьев Сергей 76 26
Костин Сергей 37 26
Барсуков Сергей 32 26
Смирнова Татьяна 35 26
Сотин Денис 216 23
Клепиков Алексей 121 21
Фомичев Олег 139 21
Аксаков Анатолий 163 20
Петров Михаил 139 20
Шипов Савва 102 20
Иванов Алексей 163 20
Онищенко Владислав 98 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 315
Россия - РФ - Российская федерация 166168 206
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 109
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 47
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 36
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 30
Европа 24964 25
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 25
Германия - Федеративная Республика 13221 22
Европа Восточная 3138 19
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 18
Украина 7928 14
Финляндия - Финляндская Республика 3697 12
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 11
Беларусь - Белоруссия 6289 10
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 10
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 10
Россия - ПФО - Пензенская область 637 10
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 9
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 8
Россия - СФО - Новосибирск 4876 8
Китай - Тайвань 4245 8
Россия - СФО - Омская область 789 8
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 7
Россия - УФО - Свердловская область 1951 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 7
Грузия 1332 7
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 7
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 180 7
Земля - планета Солнечной системы 10865 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 6
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 6
Россия - УФО - Тюменская область 1365 6
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 6
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Фонтанка 39 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
CNews Северо-Запад 24 2
Росбалт ИА 60 2
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БалтИнфо - Балтийское информационное агентство 6 2
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Комсомольская правда ИД 83 2
РОИ - Российская общественная инициатива 85 2
Деловой Петербург 40 1
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Юность - радиостанция 52 1
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USA Today 153 1
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ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 55 1
Октагон - Octagon.Media 6 1
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FashionTV 16 1
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TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
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IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 1
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СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
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Минздрав РФ - НМИЦ ГБ имени Гельмгольца ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца 4 1
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CNews Баттл 69 15
День молодёжи - 27 июня 1087 7
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Руссофт НП - Russian Outsourcing & Software Summit 18 5
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FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 2
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Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 28 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Транспортная неделя - форум 4 1
CIO Congress - Уральские самоцветы 9 1
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GITEX Technology - международная выставка 48 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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