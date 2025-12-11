Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти

«Мы запустили видеонаблюдение за детскими и спортивными площадками» CNews: В СМИ писали о том, что правительство Санкт-Петербурга вместе со «Сбером» прорабатывает возможность внедрения в работ

а «Стриго Кэптал» ООО «Ф-Плюс оборудование и разработки» остается мажоритарием в «Авроиде». Соучредителями фонда «Стриго Кэпитал» являются основатель разработчика «МойОфис» Дмитрий Комиссаров, бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов и владелец Fplus Алексей Мельников. Так было задумано ООО «Авроид» и ООО «Гиперус» зарегистрированы в январе 2023 г. в Светлогорске Калининградск