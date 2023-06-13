Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти

Правительство Санкт-Петербурга внедряет технологии роботизации ROBIN в работу органов власти чтобы достичь еще более значительных результатов. «РЖД обладает уникальным опытом по запуску проектов роботизации. И сегодня мы можем гордиться, что именно наш опыт лег в основу проекта роботизации в Администрации Санкт-Петербурга, а наши специалисты подключились к этому процессу и помогли успешно реализовать пилотный проект, а теперь будут участвовать в его масштабировании», - отметил заме