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Администрация Санкт-Петербурга Губернатор Санкт-Петербурга органы государственной власти

Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти


13.06.2023 Дмитрий Комиссаров создал инвестиционный фонд для ИТ-стартапов «Стриго кэпитал»

ошел путь от​ начальника отдела,​ заместителя председателя и председателя Комитета финансов до вице-губернатора Санкт-Петербурга. В должности первого заместителя Губернатора Калининградской обл
09.12.2022 Правительство Санкт-Петербурга внедряет технологии роботизации ROBIN в работу органов власти

чтобы достичь еще более значительных результатов. «РЖД обладает уникальным опытом по запуску проектов роботизации. И сегодня мы можем гордиться, что именно наш опыт лег в основу проекта роботизации в Администрации Санкт-Петербурга, а наши специалисты подключились к этому процессу и помогли успешно реализовать пилотный проект, а теперь будут участвовать в его масштабировании», - отметил заме
20.10.2016 Conteq автоматизировал администрацию губернатора Санкт-Петербурга

ем помещений» на базе СЭД/ECM-системы DocSpace. Пользователям больше не придется тратить много времени на коммуникации и согласование бронирования переговорных и конференц-залов. В результате проекта Администрация Санкт-Петербурга получила эффективной ИТ-инструмент для управления помещениями.», – сказал Александр Остренко, директор по продажам Conteq.
24.12.2008 «Роснано» и Администрации Санкт-Петербурга будут сотрудничать в области нанотехнологий

Генеральный директор «Роснано» Анатолий Чубайс и Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко подписали соглашение о сотрудничестве. Основными задачами сотрудничества корпорации и Администрации Санкт-Петербурга в ближайшие несколько лет будут являться: реализация государственной политики в области нанотехнологий; создание условий для коммерческого использования результат
27.04.2007 Администрация губернатора Санкт-Петербурга создает ИТ- систему для устных выступлений

Администрация Губернатора Санкт-Петербурга объявляет открытый конкурс на поставку оборудования системы расп
15.03.2007 Комитет по труду администрации Петербурга закупает Lotus Domino

Комитет по труду и социальной защите населения администрации Петербурга объявил запрос котировок на закупку неисключительных пользовательских прав на использование программного обеспечения Lotus Domino. Лимит финансирования — 250 тыс.


Публикаций - 184, упоминаний - 213

Администрация Санкт-Петербурга замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7475 31
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1391 22
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 59 22
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 365 22
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 21
ИКС - Yadro - КНС Групп 339 21
Газинформсервис - ГИС 127 21
ESG - Enterprise Strategy Group 208 21
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 154 21
Скала^р - ранее InterLab IBS 119 21
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 37 21
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 351 21
UIPath 89 21
Xerox 1128 10
Intel Corporation 11815 10
Microsoft Corporation 23933 8
Canon 1383 8
HP - Hewlett-Packard 3622 8
Cisco Systems 4969 8
Toshiba Corporation 2903 7
HP Inc. 5602 7
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 520 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2637 7
Seagate Technology 723 6
PMC-Sierra - Adaptec 116 6
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 62 6
Brunen IT Group - Belinea 85 6
Seiko Epson Corporation 889 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1957 6
Эримекс - Erimex 97 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10496 6
HP 3Com 677 6
Western Digital Corporation - WDC 533 6
Московский метрополитен ИВЦ - Главный вычислительный центр Метрополитена 5 5
WFM Generators 6 5
Visioneer Inc 20 5
Philips 2057 5
Iiyama 87 5
СПб ММТ - Санкт-Петербургский ММТ - Санкт-Петербургский междугородный международный телефон 11 5
РЖД - Российские железные дороги 1721 25
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6282 24
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 232 24
Транснефть 279 22
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 376 22
ПГК - Первая грузовая компания 175 21
ТМХ - Трансмашхолдинг 108 21
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 304 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2554 17
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 182 13
Альфа-Банк 1649 12
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 876 11
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 610 11
Абсолют Банк 199 11
Лента - Сеть розничной торговли 1831 11
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 334 10
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 320 10
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 239 10
Сургутнефтегаз - СНГ 255 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1346 10
Ингосстрах СПАО 377 10
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 35 9
МКБ - Московский кредитный банк 479 9
Cersanit - Церсанит Трейд 18 9
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 448 9
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 151 9
Zenden Group - Дом одежды 59 9
Ингосстрах Инвестиции 18 9
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 29 9
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 439 7
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 156 7
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 23 6
Открытие ФК - Росгосстрах 313 6
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 13 6
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 102 6
Ренессанс Страхование 131 6
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 279 6
Северсталь ПАО - Severstal 399 6
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 162 6
ПСБ - Промсвязьбанк 766 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5438 37
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9978 35
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2530 31
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1651 25
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2120 22
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4764 21
Правительство Москвы 2135 17
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 244 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3125 15
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 87 13
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1635 13
Президент Российской Федерации 3952 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2633 11
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 284 10
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 730 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3129 10
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 50 9
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 33 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1692 9
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 92 8
Федеральное казначейство России 1626 8
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 212 7
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 188 7
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 6
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 98 6
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 100 6
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 28 6
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 39 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1285 6
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 969 6
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 80 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2588 5
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 69 5
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 171 5
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 46 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1245 4
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 554 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2481 4
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 44 4
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области 47 4
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 59 9
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 615 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 501 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6172 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2634 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 80 2
АММО - Ассоциация менеджеров медицинских организаций 4 2
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 2
Ассоциация менеджеров 93 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
Северо-Запад - Ассоциация экономического взаимодействия территорий Северо-запада Российской Федерации 2 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
Ассоциация судостроителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области 1 1
SPb CIO Club - Клуб ИТ-директоров 12 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 42 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 104 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 445 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 991 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56963 77
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42417 53
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Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11390 30
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 22015 27
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Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 1358 24
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 113 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18443 20
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 3855 20
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3979 20
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11486 17
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9266 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18777 17
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6235 16
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12012 16
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23025 15
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3891 13
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13724 13
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1723 13
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9129 12
Low-code - Low Coding - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 642 12
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4470 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10549 12
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10682 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14205 11
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9439 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9815 10
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9192 10
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии 1541 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9974 10
Оцифровка - Digitization 4051 10
BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 1702 9
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27008 8
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Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1429 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8578 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9607 7
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 111 22
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 36 21
IBM Public Cloud 26 21
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 176 21
НКТ - Р7-Офис 243 21
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4435 17
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1158 7
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 202 6
Eaton Powerware ИБП 67 5
Microsoft Windows 2000 12292 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 485 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2936 5
IBM Watson - IBM Watson Research Center 158 4
Правительство Москвы - Наш город 89 4
ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 48 4
Apple iPhone 6 5952 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 924 3
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 12 3
Электронный дневник - Цифровой дневник 140 3
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 72 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2566 3
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 233 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4576 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 349 3
Scala - Язык программирования 131 3
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 294 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 845 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 157 2
Microsoft Office 365 890 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 909 2
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 29 2
Google Android 13139 2
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25566 50
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9792 31
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Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3401 11
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 944 11
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3192 10
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4637 10
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2747 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6320 7
БалтИнфо - Балтийское информационное агентство 6 2
Ведомости 690 2
Росбалт ИА 60 2
Комсомольская правда ИД 65 2
Известия Мордовии 3 1
Хальмг Унн 1 1
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 54 1
CNET Networks - CNET News 1642 1
Intelligent Enterprise 27 1
Фонтанка 27 1
USA Today 125 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 740 1
РОИ - Российская общественная инициатива 78 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1450 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 301 1
NYT - The New York Times 1011 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 399 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 7619 10
Gartner - Гартнер 3509 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 943 2
BCG - Boston Consulting Group 102 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2562 1
Forrester Wave 45 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 333 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 552 1
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 17 5
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 222 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 13 4
РАН - Российская академия наук 1812 2
ГАПОУ Бугурусланский нефтяной колледж 1 1
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Государственный Русский музей 42 1
БГТУ имени В.Г. Шухова - Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 13 1
Минздрав РФ - НМИЦ ГБ имени Гельмгольца ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца 4 1
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 928 1
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НГУ - Новосибирский Государственный Университет 137 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 24 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 263 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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