Получите все материалы CNews по ключевому слову
Государственный Русский музей
Русский музей — первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства. Решение о его основании было принято Александром III. Позднее, в 1895 г. Николай II подписал указ о создании первого художественного музея национального искусства. Основой собрания Русского музея служили предметы и произведения искусства, переданные из Зимнего, Гатчинского и Александровского дворцов, из Эрмитажа и Академии художеств, а также коллекции частных собирателей, переданные музею в дар. Коллекция музея насчитывает около 400 000 экспонатов и охватывает все исторические периоды и тенденции развития русского искусства, основные виды и жанры, направления и школы более чем за 1000 лет: с Х по ХХI век.
СОБЫТИЯ
|21.02.2024
|
Работа юной томички вошла в экспозицию генеративного искусства в Русском музее
ПАО «МТС», цифровая экосистема, в рамках совместного проекта Русского музея, Университета ИТМО и БФ «Система» открыли первую в России выставку генеративного искусства, где соавтором работ выступила нейросеть в облаке МТС. Экспозиция включила в себя работ
|22.02.2023
|
«Элар» оцифровал для Русского музея тысячи книг и экспонатов из разных фондов
о». Результатом работ стали 158 420 графических образов в форматах RAW, TIFF и JPG, PDF, EXCEL. *** Русский музей — государственный музей русского изобразительного искусства. Решение о его осно
|14.04.2017
|
«Русский музей» создаст мобильное приложения с видеогидом для глухих и слабослышащих посетителей
«Русский музей» приступил к созданию мобильного приложения с видеогидом для глухих и слабослыш
|06.10.2011
|
МТТ обеспечит связью Русский музей в Санкт-Петербурге
явила о выигрыше тендера на предоставление междугородной и международной связи для Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге. Все здания и подразделения Русского музея будут обе
|10.04.2008
|
В школах Ленобласти откроют виртуальные филиалы Русского музея
о и Лаголовской основной школе Ломоносовского района откроются виртуальные филиалы Государственного Русского музея. Также продолжится развитие дистанционного обучения. На данный момент более 25
|09.04.2008
|
Русский музей открывает виртуальный филиал в Азербайджане
Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал» 9 апреля открывает виртуальный музей в Азербайджане. Экспо
|04.04.2008
|
Русский музей открыл виртуальный филиал в СПбГУ
Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал» открывается сегодня в Санкт-Петербургском государственном
|21.11.2007
|
Русский музей открыл виртуальный филиал в Финляндии
В финском городе Котка начал функционировать информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал», сообщили в пресс-службе музея. Специально для филиала в Котке материалы переведены на финский язык. За границей уже работают два виртуальных филиала музея -
|06.09.2007
|
Русский Музей открыл виртуальный филиал в Усть-Каменогорске
но-ландшафтного музея-заповедника в Усть-Каменогорске открылся информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал». Центр создан на базе научных, образовательных и методичес
|19.03.2007
|
Русский музей открыл виртуальный филиал в Салехарде
авочном комплексе им. И. С. Шемановского состоялось открытие информационно-образовательного центра «Русский музей: Виртуальный филиал». Программу по открытию виртуальных филиалов Русский муз
|02.03.2007
|
Виртуальный филиал Русского музея открылся в Кирове
м. В.М. и А. М. Васнецовых состоялось торжественное открытие информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал». Центр «Русский музей: виртуальный филиал» состоит
|19.01.2007
|
Русский музей объявил конкурс на обслуживание средств радиосвязи
Государственный Русский музей объявил открытый конкурс на обслуживание средств радиосвязи и локальной сотовой
|13.11.2006
|
Русскому музею г. Санкт-Петербург требуются ИТ-услуги
Государственный Русский музей объявил ряд ИТ-конкурсов. В ходе первого конкурса, музей намерен выбрать подряд
|07.11.2006
|
Государственному Русскому музею потребуются ИТ-услуги
Федеральное государственное учреждение культуры «Государственный Русский музей» объявил открытый конкурс по выбору ИТ-подрядчика. В частности, музей собираетс
|28.12.2005
|
"Белтел" модернизировала службу безопасности Русского музея
по модернизации оборудования и дооснащения пультовых помещений службы безопасности Государственного Русского музея. В ходе проекта была организована система оперативно-диспетчерской связи на ба
|13.01.2004
|
Русский музей и "ГиперМетод" создают образовательный центр для гуманитариев
Государственный Русский музей и компания "ГиперМетод", разработчик систем управления обучением, объявили о на
|19.11.2003
|
"ГиперМетод" разработает мультимедиа для искусствоведов
гика» и «Искусствоведение». Дистанционное обучение по этим курсам будет проходить в учебном центре «Русский музей», который также разработает компания «ГиперМетод». Государственный Русский м
|19.01.1999
|
Lanck Software выпустила новый мультимедийный диск "Выставки Государственного Русского музея. Мир искусства"
oftware, входящая в холдинг LANCK, выпустила новый мультимедийный CD-ROM "Выставки Государственного Русского музея. Мир искусства". Диск был разработан совместно с Государственным Русским музее
Государственный Русский музей и организации, системы, технологии, персоны:
|Сиденко Иван 5 2
|Рерих Николай 7 2
|Егоров Даниил 23 2
|Вершинин Александр 4 2
|Александров Сергей 17 2
|Гусев Владимир 25 2
|Ястржембский Сергей 4 1
|Строфилов Юрий 1 1
|Репин Илья 7 1
|Гончарова Ольга 7 1
|Юркова Ольга 17 1
|Гречин Олисей 2 1
|Вилков Анатолий 2 1
|Житнюк Ася 3 1
|Колмакова Елена 2 1
|Баснер Елена 1 1
|Анисов Ян 35 1
|Васнецов Виктор 4 1
|Байгильдин Дамир 38 1
|Петров Артем 26 1
|Умяров Ринат 1 1
|Гурвич Михаил 1 1
|Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 61 1
|Гриднев Антон 31 1
|Савиных Мария 1 1
|Барановская Екатерина 2 1
|Айвазовский Иван 3 1
|Будник Иван 21 1
|Толстая Татьяна 1 1
|Аветисян Артур 1 1
|Сухарева Елизавета 1 1
|Лихачева Елизавета 2 1
|Пескова Ирина 1 1
|Грязнов Григорий 6 1
|Morales Christian - Моралес Кристиан 12 1
|Пыков Александр 1 1
|Пиляева Анжелика 3 1
|Рощина Екатерина 1 1
|Березовик Юрий 2 1
|Любимова Ольга 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421956, в очереди разбора - 726670.
Создано именных указателей - 190973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.