Государственный Русский музей

Русский музей — первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства. Решение о его основании было принято Александром III. Позднее, в 1895 г. Николай II подписал указ о создании первого художественного музея национального искусства. Основой собрания Русского музея служили предметы и произведения искусства, переданные из Зимнего, Гатчинского и Александровского дворцов, из Эрмитажа и Академии художеств, а также коллекции частных собирателей, переданные музею в дар. Коллекция музея насчитывает около 400 000 экспонатов и охватывает все исторические периоды и тенденции развития русского искусства, основные виды и жанры, направления и школы более чем за 1000 лет: с Х по ХХI век.