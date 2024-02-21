Разделы

Государственный Русский музей

Государственный Русский музей

Русский музей — первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства. Решение о его основании было принято Александром III. Позднее, в 1895 г. Николай II подписал указ о создании первого художественного музея национального искусства. Основой собрания Русского музея служили предметы и произведения искусства, переданные из Зимнего, Гатчинского и Александровского дворцов, из Эрмитажа и Академии художеств, а также коллекции частных собирателей, переданные музею в дар. Коллекция музея насчитывает около 400 000 экспонатов и охватывает все исторические периоды и тенденции развития русского искусства, основные виды и жанры, направления и школы более чем за 1000 лет: с Х по ХХI век.

 

СОБЫТИЯ


21.02.2024 Работа юной томички вошла в экспозицию генеративного искусства в Русском музее

ПАО «МТС», цифровая экосистема, в рамках совместного проекта Русского музея, Университета ИТМО и БФ «Система» открыли первую в России выставку генеративного искусства, где соавтором работ выступила нейросеть в облаке МТС. Экспозиция включила в себя работ
22.02.2023 «Элар» оцифровал для Русского музея тысячи книг и экспонатов из разных фондов

о». Результатом работ стали 158 420 графических образов в форматах RAW, TIFF и JPG, PDF, EXCEL. *** Русский музей — государственный музей русского изобразительного искусства. Решение о его осно
14.04.2017 «Русский музей» создаст мобильное приложения с видеогидом для глухих и слабослышащих посетителей

«Русский музей» приступил к созданию мобильного приложения с видеогидом для глухих и слабослыш
06.10.2011 МТТ обеспечит связью Русский музей в Санкт-Петербурге

явила о выигрыше тендера на предоставление междугородной и международной связи для Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге. Все здания и подразделения Русского музея будут обе
10.04.2008 В школах Ленобласти откроют виртуальные филиалы Русского музея

о и Лаголовской основной школе Ломоносовского района откроются виртуальные филиалы Государственного Русского музея. Также продолжится развитие дистанционного обучения. На данный момент более 25
09.04.2008 Русский музей открывает виртуальный филиал в Азербайджане

Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал» 9 апреля открывает виртуальный музей в Азербайджане. Экспо
04.04.2008 Русский музей открыл виртуальный филиал в СПбГУ

Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал» открывается сегодня в Санкт-Петербургском государственном

21.11.2007 Русский музей открыл виртуальный филиал в Финляндии

В финском городе Котка начал функционировать информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал», сообщили в пресс-службе музея. Специально для филиала в Котке материалы переведены на финский язык. За границей уже работают два виртуальных филиала музея -

06.09.2007 Русский Музей открыл виртуальный филиал в Усть-Каменогорске

но-ландшафтного музея-заповедника в Усть-Каменогорске открылся информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал». Центр создан на базе научных, образовательных и методичес
19.03.2007 Русский музей открыл виртуальный филиал в Салехарде

авочном комплексе им. И. С. Шемановского состоялось открытие информационно-образовательного центра «Русский музей: Виртуальный филиал». Программу по открытию виртуальных филиалов Русский муз
02.03.2007 Виртуальный филиал Русского музея открылся в Кирове

м. В.М. и А. М. Васнецовых состоялось торжественное открытие информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал». Центр «Русский музей: виртуальный филиал» состоит

19.01.2007 Русский музей объявил конкурс на обслуживание средств радиосвязи

Государственный Русский музей объявил открытый конкурс на обслуживание средств радиосвязи и локальной сотовой
13.11.2006 Русскому музею г. Санкт-Петербург требуются ИТ-услуги

Государственный Русский музей объявил ряд ИТ-конкурсов. В ходе первого конкурса, музей намерен выбрать подряд
07.11.2006 Государственному Русскому музею потребуются ИТ-услуги

Федеральное государственное учреждение культуры «Государственный Русский музей» объявил открытый конкурс по выбору ИТ-подрядчика. В частности, музей собираетс
28.12.2005 "Белтел" модернизировала службу безопасности Русского музея

по модернизации оборудования и дооснащения пультовых помещений службы безопасности Государственного Русского музея. В ходе проекта была организована система оперативно-диспетчерской связи на ба
13.01.2004 Русский музей и "ГиперМетод" создают образовательный центр для гуманитариев

Государственный Русский музей и компания "ГиперМетод", разработчик систем управления обучением, объявили о на
19.11.2003 "ГиперМетод" разработает мультимедиа для искусствоведов

гика» и «Искусствоведение». Дистанционное обучение по этим курсам будет проходить в учебном центре «Русский музей», который также разработает компания «ГиперМетод». Государственный Русский м
19.01.1999 Lanck Software выпустила новый мультимедийный диск "Выставки Государственного Русского музея. Мир искусства"

oftware, входящая в холдинг LANCK, выпустила новый мультимедийный CD-ROM "Выставки Государственного Русского музея. Мир искусства". Диск был разработан совместно с Государственным Русским музее

Публикаций - 52, упоминаний - 96

