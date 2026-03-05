Разделы

АФК Система Segezha Group Segezha Digital Solutions Сегежа цифровые решения


05.03.2026 «Сегежа Групп» разработала решение для мониторинга производства бумажной упаковки с использованием технологий интернета вещей 1
26.11.2025 Российский ИИ поможет «Сегежа Групп» автоматизировать нормализацию данных 1
05.11.2025 Завершается регистрация на CNews FORUM 2025 1
28.10.2025 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
22.10.2025 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
15.10.2025 Звезды цифровизации бизнес-процессов выступят на CNews FORUM 2025 1
09.10.2025 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
07.10.2025 Лучшие знатоки искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM 2025 1
02.10.2025 Сотни экспертов по цифровизации промышленности соберутся на CNews FORUM 2025 1
24.09.2025 Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2025 1
Информационная безопасность 2023 1
11.09.2025 CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
04.09.2025 CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
13.08.2025 CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
14.06.2024 Россияне создали приложение на замену софта бежавшей из России SAP 2
11.06.2024 Segezha Group внедрила мобильный ТОиР, заменив SAP WorkManager 1
25.07.2023 Sitronics Group укрепила защиту ИТ-инфраструктуры лесопромышленного холдинга Segezha Group 1
26.05.2023 Тагир Ситдеков: новейшие технологии нужны во всех сферах экономики 1
01.02.2023 Segezha Group открыла ИТ-компанию 2

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14759 12
9133 12
R-Vision - Р-Вижн 228 12
Сбер - СберБизнес Софт 94 11
Сибур Холдинг - Сибур Коннект 26 11
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 121 11
Аусферр ИТЦ 44 11
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 551 11
Скала^р - ранее InterLab IBS 260 11
Ланит Интеграция 214 11
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 671 11
Polymedia - Полимедиа 156 11
Газинформсервис - ГИС 435 11
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 11
ФинГрад - FinGrad 48 11
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 56 9
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 132 9
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 53 9
ГПБ - ГС-инвест - ГПБ-ИТ1 - ГПБ-Тех - Газпромбанк.Тех 25 8
РСХБ Интех - RSHB Intech 82 8
РусГидро ИТ сервис 32 4
ТехноНИКОЛЬ - TN Digital - ТН Диджитал 7 3
SAP SE 5473 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1848 2
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 109 2
Сател 171 2
AutoFAQ - ДипХакЛаб 41 1
ССТ - Специальные системы и технологии 22 1
Programming Store - PROSTO - ПРОСТО 4 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 836 1
Softline - Софтлайн 3365 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2265 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 190 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1233 1
Ланит - Норбит - Norbit 412 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 692 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 109 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 164 1
ESG - Enterprise Strategy Group 256 1
AMT Group - АМТ-Груп 354 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1050 11
РЖД - Российские железные дороги 2023 11
ВТБ - Почта Банк 505 11
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 507 11
Алроса АК - Алмазы России — Саха 269 11
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 521 11
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 575 11
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 584 11
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 207 11
ГРИНН Корпорация - МегаГРИНН 18 9
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 572 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1823 9
Русагро Группа Компаний 342 9
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 99 9
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 193 9
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 54 9
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 183 9
Синара Банк - ДелоБанк 67 9
Sokolov - Лакса Трейдинг 81 9
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 63 9
Фора Банк 78 9
Аэропорты регионов УК 23 9
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 146 8
РусГидро ПАО - ГидроОГК 354 4
ТМХ - Трансмашхолдинг 142 4
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 124 3
МКБ - Московский кредитный банк 624 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 230 2
Вятский фанерный комбинат 7 2
Кофемания 78 1
АФК Система - Segezha Group - Сокольский ЦБК - Сокольский деревообрабатывающий комбинат - Сокольский комбинат 1 1
Акрон Холдинг - Akron Holding 8 1
Продо ГК - Продо Менеджмент 14 1
Селигдар - Золото Селигдара 10 1
ГФК - Галичский фанерный комбинат 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8348 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 675 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 412 1
ГПБ - Газпромбанк 1194 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13098 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2026 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2214 11
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 11
Федеральное казначейство России 1882 11
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 151 11
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 57 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2768 9
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 92 9
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 466 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 378 4
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 75 2
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 19 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3549 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1488 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 252 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 110 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 123 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 88 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 74 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74325 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57992 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32311 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23479 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19094 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11560 13
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7395 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23175 13
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7737 12
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1139 11
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3399 11
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5451 11
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8993 11
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5931 11
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 191 11
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3433 11
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1363 11
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7156 11
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1009 11
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 219 11
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1231 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34250 7
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 861 7
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3179 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7494 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17276 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1010 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3216 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2443 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1395 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 827 1
АСУ ТП - ОАСУ ТП - Открытая АСУ ТП - открытая автоматизированная система управления технологическим процессом 15 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1475 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6979 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1144 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1405 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6253 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7718 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1484 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3119 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 79 11
НКТ - Р7-графика 46 11
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 11
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 421 11
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 930 11
НКТ - Р7-Офис 493 11
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 354 11
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 84 11
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 265 11
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 61 11
Бизнес Технологии - Global-ERP 88 11
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 112 7
Новые облачные технологии - МойОфис 913 7
SAP Work Management 10 2
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 185 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 453 1
Ланит - Норбит - Norbit AI MasterData 3 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5248 1
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 35 1
SAP Fiori 43 1
ИТ-Экспертиза - САКУРА АРМ - САКУРА ПК - Система Активного Контроля Удаленной Работы 64 1
Королев Максим 33 14
Аксенов Олег 62 11
Оберемок Надежда 45 11
Аникин Дмитрий 66 11
Милованов Андрей 46 11
Солдатенкова Ксения 41 11
Белан Иван 41 11
Желнова Алина 42 11
Желтухин Вадим 67 11
Артюхов Сергей 64 11
Яковлев Денис 13 11
Мезенцев Роман 21 11
Натрусов Артем 312 11
Шадаев Максут 1163 11
Чаркин Евгений 314 11
Абакумов Евгений 224 11
Нестеров Алексей 172 11
Малышев Сергей 99 11
Катамадзе Анна 118 11
Никитин Сергей 95 11
Новикова Елена 104 11
Ульянов Николай 162 11
Теплицкий Дмитрий 88 11
Воронин Павел 184 11
Абдрахманов Рустам 38 11
Урусов Виктор 152 11
Петухов Антон 62 11
Нальский Максим 53 11
Врацкий Андрей 167 11
Павлов Александр 116 11
Соловьев Виталий 52 11
Каушанский Александр 56 11
Денисов Анатолий 57 11
Тульчинский Станислав 85 11
Распопов Алексей 49 11
Харитонов Вадим 43 11
Шмаков Антон 71 11
Шаев Виталий 59 11
Спиренков Вячеслав 37 11
Путятинский Сергей 109 10
Россия - РФ - Российская федерация 159212 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46262 7
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Сегежа 31 4
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 501 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Сальский район - Сальск 34 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1381 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3067 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 762 1
Индия - Bharat 5744 1
Германия - Федеративная Республика 12977 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14567 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3009 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2163 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1723 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 839 1
Россия - УФО - Курганская область 600 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 747 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 292 1
Россия - ЦФО - Московская область - Лобня 63 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 920 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 251 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1706 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5363 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Выксунский район - Выкса 67 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10597 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6317 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55336 12
Экономический эффект 1223 11
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6363 11
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 466 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51567 11
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1432 11
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 490 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32145 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8268 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17512 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 630 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4356 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 118 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6722 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7400 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11840 1
Лифт в будущее - Программа развития инженерного образования в России 21 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1377 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 882 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4785 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9767 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 738 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2822 1
Киберучения 122 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 308 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1971 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2837 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15334 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 212 1
Ergonomics - Эргономика 1696 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 303 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4951 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3692 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3743 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8238 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2032 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 501 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 75 11
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 76 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8442 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 173 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1310 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 45 1
Государственный Русский музей 52 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 11
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 92 11
