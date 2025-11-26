Российский ИИ поможет «Сегежа Групп» автоматизировать нормализацию данных

«Сегежа Групп» внедряет систему искусственного интеллекта для автоматизации работы с данными. После пилотирования нескольких решений компания остановила свой выбор на российском продукте AI MasterData компании «Норбит». Об этом CNews сообщил представитель «Норбит».

В настоящее время «Сегежа Групп» проводит поэтапную модернизацию ИТ-систем. Ее ключевой элемент – предоставление заказчикам точной и непротиворечивой информации. Новое решение позволит автоматизировать процесс нормализации и категоризации нормативно-справочной информации (НСИ), которая является основой для корректной работы всех бизнес-процессов — от логистики до финансов. Разработка «Норбит» в области искусственного интеллекта с применением больших языковых моделей поможет значительно сэкономить временные и человеческие ресурсы.

Проект внедрения ИИ будет реализован поэтапно. Сначала специалисты «Норбит» обучат платформу на массивах информации «Сегежа Групп», затем с помощью алгоритмов ИИ выполнят категоризацию данных выделенных классов. Особое внимание уделят контролю качества и точности. На финальном этапе будет обработан весь объем номенклатуры компании.

Ирина Колотова, руководитель офиса управления данными и аналитики «Сегежа Цифровые Решения» (входит в «Сегежа Групп»), сказала: «Мы изучили предложения на рынке и провели несколько пилотных тестов. Нас интересовало не просто модное решение, а надежный и эффективный инструмент, который даст измеримый результат. Ожидаем, что автоматизация на базе ИИ позволит сократить потенциальные трудозатраты и повысить точность данных, что критически важно для корректной работы всех наших систем. Отечественная платформа AI MasterData лучше других доказала свою состоятельность на практике».

Артем Ивакин, директор по развитию бизнеса «Норбит», сказал: «Проект с «Сегежа Групп» наглядно демонстрирует, что современный российский ИИ — это прикладная технология, а не просто хайп. Наше решение позволяет компаниям не только экономить время, но и снижать риски дорогостоящих ошибок в закупках и отчетности. Уверены, что успешная реализация этого проекта станет убедительным примером для других крупных российских промышленных холдингов».