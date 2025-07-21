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Ланит Норбит Norbit AI MasterData


УПОМИНАНИЯ


21.07.2025 «Норбит» представила прикладное решение AI MasterData для автоматизации процесса нормализации нормативно-справочной информации 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Ланит и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2196 1
Ланит - Норбит - Norbit 387 1
Masterdata - Мастердата 26 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373037, в очереди разбора - 749253.
Создано именных указателей - 178769.
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