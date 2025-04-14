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Masterdata Мастердата

Masterdata - Мастердата

Masterdata — технологическая компания-интегратор, которая представляет экосистему решений для цифровой трансформации бизнеса. Специалисты Masterdata  внедряют и разрабатывают ИТ-решения для бизнес-задач по управлению клиентским опытом и лояльностью, бизнес-аналитике, eCommerce, ERP, BPM, enterprise-разработке, автоматизации HR-процессов и роботизации бизнес-процессов

Судебные дела (13) на сумму 139 434 975 ₽
в качестве истца (8) на сумму 19 738 426 ₽
в качестве ответчика (4) на сумму 110 647 458 ₽


14.04.2025 «Мастердата» и SimpleOne заключили соглашение о партнерстве 1
26.11.2024 «Свеза» автоматизировала процессы продаж и управление клиентским сервисом на базе Elma365 2
08.12.2023 Интеграция систем Luxms BI и АИС «Мастердата» совершенствует процессы бизнес-аналитики 1
23.11.2023 Российский IT-ландшафт призвали «меняться легче!» с помощью Low-code 1
15.11.2022 Конференция «ELMA DAY 2022 Цифровая Эволюция: как Low-code инструменты помогут эволюции ИТ-ландшафта компании». 24 ноября, Москва 1
07.11.2022 Конференция ELMA DAY 2022 Цифровая Эволюция: как Low-code инструменты помогут эволюции ИТ-ландшафта компании. 24 ноября, Москва 1
15.08.2022 «Эмбер» и Masterdata стали партнерами 1
16.06.2022 Goodt и Masterdata заключили партнерское соглашение 1
20.05.2022 ELMA и Masterdata стали партнерами в рамках проектов по внедрению ELMA365 1
19.01.2021 Почему завтра в выигрыше окажутся те, кто сегодня строит экосистемы с бизнес-партнерами 1
25.09.2020 Украинских пользователей «Вконтакте» поставят на учет в полиции 1
09.12.2019 Алексей Петунин, SAP: Компьютерное зрение и искусственный интеллект стали для бизнеса повседневностью 1
15.10.2018 «Утконос» выстроил систему коммуникаций с клиентами при помощи SAP Marketing 1
16.08.2018 Гипермаркет «Глобус» запустил программу лояльности в облаке SAP с помощью «Мастердата» 1
25.09.2017 «Силовые машины» повысят эффективность продаж с помощью SAP Hybris Cloud for Customer 1
20.06.2017 «Аптечная сеть 36,6» запускает интернет-аптеку на базе технологий SAP 1
16.06.2017 Чтобы выжить, «дочка» «1С-Битрикс» сменила имя и национальность 1
16.05.2017 На Украине запретили «Яндекс», «Вконтакте», «1С» и Abbyy: «Через год напишем собственное ПО» 1
20.10.2016 Немецкий поставщик ECM-систем SER Group пришел в Россию 1
04.12.2013 Hybris: Россия готова для рывка в технологиях е-коммерции 1
03.12.2013 Masterdata будет выступать в качестве интегратора решений hybris в России и странах СНГ 1
12.04.2012 Может ли ECM быть ИТ-сердцем компании? 1
04.10.2011 Xerox оптимизирует взаимодействие с партнерами с помощью SAP CRM 7.0 1
16.10.2008 «Капитал Тур» строит информационную систему на платформе SAP 1
14.10.2008 НКС внедрила SAP CRM 2007 for Telecommunications 1

Публикаций - 25, упоминаний - 26

Masterdata и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5316 12
SAP CIS - САП СНГ 855 6
Yandex - Яндекс 7583 4
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 227 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4994 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1168 3
8373 3
VK - Mail.ru Group 3474 3
NVision Group - Энвижн Груп 679 3
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 405 3
Галактика центр 4 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4070 3
Novardis - Новардис Консалтинг 61 3
OpenText 209 3
Инталев - Intalev 273 3
Адваланж - Advalange - Лаборатория Безопасных Систем - ЛаБС 3 3
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 51 3
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 125 3
Dr.Web - Доктор Веб 1260 2
Парус Корпорация 199 2
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 332 2
McKinsey & Company Int 251 2
Oracle Corporation 6745 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 2
Navicon - Навикон 294 2
HEC 25 1
Google LLC 11903 1
Qualtrics 24 1
Омникомм - Omnicomm 164 1
TeamIdea - Тимидея Групп 23 1
Meta Platforms - Facebook 4456 1
Amazon Inc - Amazon.com 3034 1
Softline - Софтлайн 2917 1
IBM - International Business Machines Corp 9463 1
Xerox 1143 1
1С-Битрикс - Bitrix 587 1
Техноэволаб - Technoevolab - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 192 1
InterTrust - ИнтерТраст 329 1
SER Group 11 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 55 3
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 33 2
Автобан ДСК ГК 15 2
Fortum - Фортум Россия 15 2
Синара ГК - Sinara Group 103 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 213 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Русагро Группа Компаний 285 1
Лента - Утконос 177 1
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа - Омсквинпром ЛВЗ - Рузский Купажный Завод 12 1
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация 25 1
Desport - Decathlon - Декатлон 36 1
Splat Global - Сплат-Косметика - BioMio 19 1
Русполимет ПАО 10 1
Полимер Системс 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7493 1
eBay Inc 1622 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
ПСБ - Промсвязьбанк 867 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1409 1
Силовые машины 113 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 20 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 9 1
Лента - Сеть розничной торговли 2122 1
Свеза - Sveza 38 1
Капитал Тур 8 1
Президент Украины 123 3
СБУ - Служба безопасности Украины 90 2
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 22 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4297 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3090 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 217 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 144 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 16
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6960 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10480 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6783 7
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1264 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31449 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12728 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5186 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4879 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20213 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4576 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5569 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7245 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21600 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1279 3
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12240 3
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5421 3
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B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1026 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14043 2
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 266 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14371 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11387 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4073 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11616 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1078 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1084 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2380 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10712 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2575 2
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 770 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3137 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6391 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2059 2
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12916 1
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ELMA 365 Low-code BPM 116 5
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1821 3
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SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 111 3
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 2
SAP App Center 9 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 892 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 561 2
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Rakuten Viber 630 1
Oracle Java - язык программирования 3115 1
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SAP SuccessFactors - SAP SF 164 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 85 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 46 1
SAP Business One - SAP B1 97 1
SAP Marketing - SAP Hybris Marketing 15 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1672 1
SAP Sales Cloud - SAP Hybris Cloud for Customer 20 1
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 18 1
Microsoft Windows 15829 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1636 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 595 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
SAP NetWeaver 137 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 1
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal - mySAP Enterprise Portal 38 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 502 1
Oracle Commerce 16 1
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Баканов Иван 1 1
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Захаров Алексей 47 1
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Щенин Николай 1 1
Саганелидзе Иван 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14211 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 7
Украина 7650 3
Индия - Bharat 5514 2
Украина - Киев 1128 2
Германия - Федеративная Республика 12753 2
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 335 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17315 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14258 1
Япония 13342 1
Европа 21870 1
Европа Западная 1482 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 818 1
Южная Корея - Республика 6705 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3544 1
Бразилия - Федеративная Республика 2383 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3348 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1496 1
Польша - Республика 1968 1
Америка - Американский регион 2168 1
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Малайзия 871 1
Азия Восточная 175 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52432 1
Беларусь - Белоруссия 5776 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2538 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2971 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14799 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29743 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48796 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52034 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7948 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24539 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3300 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6280 3
Blacklist - Чёрный список 632 3
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 549 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11129 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7841 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18983 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1601 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4516 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4445 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16585 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1692 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1274 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4733 2
Черкизон - Черкизовский рынок 157 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4007 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 660 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4741 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10104 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3190 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13901 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3687 1
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4973 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5538 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8860 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2784 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2405 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8164 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7085 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 649 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6051 1
Энергетика - Energy - Energetically 5186 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1658 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11285 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 419 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 491 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 313 2
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 141 2
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 110 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 109 2
Москва 24 - Телеканал 9 2
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1014 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 994 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 175 1
Vc.ru - Виси.ру 37 1
Forbes - Форбс 844 1
IDC - International Data Corporation 4913 2
Forrester Research 821 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3268 2
Gartner - Гартнер 3566 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 65 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 118 1
Forrester Wave 45 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
ELMA DAY 12 3
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 27 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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