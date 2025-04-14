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Masterdata Мастердата
Masterdata — технологическая компания-интегратор, которая представляет экосистему решений для цифровой трансформации бизнеса. Специалисты Masterdata внедряют и разрабатывают ИТ-решения для бизнес-задач по управлению клиентским опытом и лояльностью, бизнес-аналитике, eCommerce, ERP, BPM, enterprise-разработке, автоматизации HR-процессов и роботизации бизнес-процессов.
Masterdata и организации, системы, технологии, персоны:
|Порошенко Петр 27 3
|Петунин Алексей 58 3
|Финашин Александр 4 3
|Соловьев Максим 4 2
|Берман Михаил 7 2
|Сиднев Дмитрий 2 2
|Красюков Дмитрий 43 1
|Зеленский Владимир 22 1
|Морозов Михаил 17 1
|Карелин Игорь 1 1
|Волин Алексей 121 1
|Ройтенберг Марк 16 1
|Данилов Алексей 6 1
|Ипатов Вадим 84 1
|Нуралиев Борис 290 1
|Филатов Андрей 114 1
|Гришина Дарья 16 1
|Богачев Игорь 180 1
|Курьянов Сергей 162 1
|Волков Андрей 15 1
|Рыжиков Сергей 111 1
|Суслов Дмитрий 4 1
|Белых Ольга 1 1
|Шарак Андрей 63 1
|Кураш Антон 32 1
|Чепакин Андрей 26 1
|Фролов Илья 3 1
|Ивлев Александр 21 1
|Рябов Максим 14 1
|Демедюк Сергей 3 1
|Шахов Владимир 2 1
|Суняев Юрий 1 1
|Тушинский Юрий 1 1
|Баканов Иван 1 1
|Трефилов Алексей 45 1
|Захаров Алексей 47 1
|Демиденко Виталий 1 1
|Щенин Николай 1 1
|Саганелидзе Иван 1 1
|SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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