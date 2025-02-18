Hawk House Amber BPM Low-code платформа для автоматизации бизнеса
"Опыт клиентов AMBER по переходу на отечественные Low Code решения. Плюсы и подводные камни" Александр Ивлев, Генеральный директор компании «Эмбер», CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва
Hawk House и организации, системы, технологии, персоны:
|Ивлев Александр 21 9
|Ульянов Николай 112 1
|Шадаев Максут 1015 1
|Александров Александр 70 1
|Осипов Фаддей 7 1
|Нерадовский Константин 18 1
|Дубровская Анна 20 1
|Семенов Александр 146 1
|Инюшкин Роман 4 1
|Булгаков Кирилл 104 1
|Натрусов Артем 284 1
|Сотин Денис 205 1
|Ульянычев Матвей 36 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Бурилов Андрей 105 1
|Алешкин Сергей 65 1
|Стоянов Алексей 41 1
|Тарасов Максим 12 1
|Рустамов Рустам 416 1
|Шингарев Павел 16 1
|Осипов Александр 87 1
|Леонов Алексей 79 1
|Гузовский Денис 68 1
|Добровинский Александр 35 1
|Климов Андрей 72 1
|Сивцев Илья 140 1
|Евдокимов Игорь 50 1
|Спирин Антон 61 1
|Бондарик Александр 7 1
|Гаврилов Евгений 43 1
|Карпов Роман 62 1
|Тульчинский Станислав 57 1
|Маркова Светлана 32 1
|Тятюшев Максим 99 1
|Бирюков Артем 10 1
|Долгов Александр 33 1
|Овчинников Андрей 5 1
|Сергеева Наталья 39 1
|Сазонов Максим 29 1
|Лукавенко Олег 35 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145225 11
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14141 1
|Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2758 1
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