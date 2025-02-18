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Hawk House Amber BPM Low-code платформа для автоматизации бизнеса

Hawk House - Amber BPM - Low-code платформа для автоматизации бизнеса

 

"Опыт клиентов AMBER по переходу на отечественные Low Code решения. Плюсы и подводные камни"  Александр Ивлев, Генеральный директор компании «Эмбер», CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва


18.02.2025 «Эмбер» и «Техконсур» заключили партнерское соглашение 1
11.12.2024 Система подбора пилотов и инженеров для авиакомпаний на базе Amber Staff 1
28.08.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг Low-code платформ 2024 1
25.03.2024 Amber совместим с Postgres Pro 1
28.02.2024 Вендор Low-код платформы Amber расширяет географию присутствия 1
21.12.2023 «Эмбер» и группа «Борлас» подписали соглашение о партнерстве 1
06.12.2023 «Эмбер» и «Айти. Бизнес решения» подписали партнерское соглашение 2
10.07.2023 Компания «Эмбер» разработала омниканальный онлайн-центр обработки обращений клиентов для Энергосбытовой компании «Восток» 1
07.07.2023 Как выбрать и использовать low-code инструменты 1
29.06.2023 CNews FORUM Кейсы: снижение текущей эффективности компании названо главным опасением при переходе на отечественный софт 1
21.12.2022 «Эмбер» перевела платформу AMBER с MS SQL на СУБД PostgreSQL 1
17.10.2022 «Эмбер» и «Сапран» заключили партнерское соглашение 1
15.08.2022 «Эмбер» и Masterdata стали партнерами 1
09.06.2017 Hawk House Integration представила приложение для автоматизации и повышения продаж 1
12.04.2017 «Хок Хаус Интегрэйшн» представила модуль Amber BPM для автоматизации бизнес-процессов 1

Публикаций - 15, упоминаний - 16

Hawk House и организации, системы, технологии, персоны:

Hawk House Integration - Хок Хаус Интегрэйшн - Эмбер - Amber 34 12
8262 3
Zendesk 36 1
Корус Консалтинг ГК 1223 1
Telegram Group 2019 1
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UIPath 101 1
TrueConf - ТруКонф 398 1
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DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 1
Saprun - Сапран групп 51 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1917 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 73 1
Монолит-Инфо 121 1
Ред Софт - Red Soft 720 1
Adobe Figma 41 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
Masterdata - Мастердата 24 1
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
АйТи 1372 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 248 1
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 82 1
InnoSTage - Инностейдж 148 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 389 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 48 1
Softline - Borlas - Борлас ЦЦТ - Центр цифровой трансформации 26 1
Platformeco - Платформеко 4 1
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ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 114 1
Pyrus - Пайрус 23 1
Comindware - Колловэар 156 1
Softline - Borlas Security Systems - Борлас Секьюрити Системз (БСС) 42 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 1
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ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2812 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 353 1
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Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 83 1
Силовые машины 111 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 71 1
Восток - Энергосбытовая компания - Тюменьэнергосбыт 6 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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