«Эмбер» перевела платформу AMBER с MS SQL на СУБД PostgreSQL

Компания «Эмбер», разработчик систем и приложений на базе российской платформы AMBER, сообщает о выходе новой версии платформы – AMBER 4.1.0 – и обновлении всех продуктов на ее основе. Главное новшество – переход на СУБД PostgreSQL в рамках российской политики импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители «Эмбер».

Изменения версии 4.1.0 затронули инфраструктуру, быстродействие, бизнес-процессы и интеграции.

Проведена миграция на СУБД PostgreSQL: теперь платформа AMBER функционирует на СУБД PostgreSQL/ Postgres Pro.

В новой версии улучшено быстродействие системы в целом. В некоторых сценариях скорость работы выросла в три-пять раз. В дополнение к вышесказанному проведена работа над отзывчивостью интерфейса, что позволило уменьшить время отклика.

Добавлена возможность запуска бизнес-процессов при открытии карточек и разделов, что открывает новые перспективы для повышения интерактивности системы. Например, в момент открытия формы можно получать данные из внешних систем.

Добавлена интеграция с чат-платформой Chatwoot, популярным сервисом с открытым исходным кодом для взаимодействия с клиентами, созданным в качестве альтернативы Intercom, Zendesk и Salesforce Service Cloud.

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Генеральный директор «Эмбер» Александр Ивлев: «Мы внимательно следим за актуальными тенденциями на рынке системного ПО: PostgreSQL динамично развивается и набирает популярность в России. СУБД Postgres Pro, построенная на базе СУБД PostgreSQL входит в Единый реестр, имеет сертификат ФСТЭК. Среди очевидных преимуществ для бизнеса – ее надежность, расширяемость, импортонезависимость. Миграция AMBER на СУБД PostgreSQL/ Postgres Pro позволит нашим заказчикам решить задачу импортозамещения и перейти на использование российского программного обеспечения, а мы сможем предлагать им более выгодную итоговую стоимость наших проектов».

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«Эмбер» - компания, специализирующаяся на разработке автоматизированных решений, помогающих бизнесу увеличивать свою эффективность. Основные направления деятельности: автоматизация бизнес-процессов, создание систем и приложений на платформе AMBER; интеграционные решения; ИТ-консалтинг и техническая поддержка; поставка готовых решений на платформе AMBER: AMBER CRM, AMBER Service Desk, AMBER DocFlow, AMBER HRMS, AMBER Staff, «AMBER база знаний», AMBER BPM и адаптация их под особенности заказчиков.

Платформа AMBER включена в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры России с 2017 г. Компания «Эмбер» входит в Ассоциацию российских разработчиков АРПП.