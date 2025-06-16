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Zendesk

Zendesk

 

 

 

 

 

УПОМИНАНИЯ


16.06.2025 ИТ-экосистема «Лукоморье» представила новую систему автоматизации для сервисных команд малого и среднего бизнеса — «Диво Старт» 1
28.09.2023 Состоялся релиз Elma365 Service Desk 2.0 1
25.09.2023 CraftTalk внедрил функционал класса ChatGPT в свои решения   1
07.09.2023 Российский вендор Naumen предлагает решения для замены Jira и Confluence от Atlassian 1
03.08.2023 Планируем задачи с умом: 10 канбан-досок, которые заменят Trello 1
04.05.2023 «Доксвижн» перенес сервисную поддержку с иностранного решения на российскую платформу ITSM 365 1
23.03.2023 5 шагов миграции на платформы автоматизации клиентского сервиса и сопровождения продаж 1
21.12.2022 «Эмбер» перевела платформу AMBER с MS SQL на СУБД PostgreSQL 1
31.10.2022 CraftTalk представляет версию своей платформы для сетевого бизнеса 1
28.03.2022 База знаний Сrafttalk KMS включена в реестр отечественного ПО 1
01.04.2021 Российский рынок онлайн-торговли подвел итоги 2020 года 1
19.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта 1
17.03.2021 Zendesk расскажет о трендах развития клиентского сервиса на онлайн-конференции CNews «E-commerce 2021» 1
04.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта 1
02.12.2020 Знаменитый корпоративный мессенджер Slack продан за $28 млрд 1
29.07.2020 Sabre и Mindsay создали чат-бота для автоматизации и улучшения качества обслуживания путешественников 1
23.07.2020 Slack просит защитить ее от Microsoft: «Они хотят нас убить» 1
23.12.2019 «Убийца» Skype проворонил доступ к приватным бизнес-переговорам 1
05.08.2019 Из-за неправильных настроек сверхпопулярного сервиса Jira в сеть утекли данные Google, НАСА и ООН 1
03.07.2019 Интеграция АТС Zadarma и Zendesk 1
06.05.2019 Сбербанк и 500 Startups начали американский этап совместного акселератора 1
27.07.2018 Знаменитый корпоративный мессенджер HipChat закрыт и продан конкурирующему Slack 1
13.07.2018 Microsoft сделала бесплатным «убийцу» всех корпоративных мессенджеров (не Skype) 1
12.07.2018 Abbyy обновила решение Intelligent Search для интеллектуального корпоративного поиска 1
20.02.2018 Навсегда убита культовая клавиатура, вошедшая в «Книгу Гиннеса» 2
26.01.2018 В Telegram вложатся инвесторы Amazon, Twitter и Instagram 1
22.01.2018 Телефония Mango Office интегрирована с Zendesk 1
26.09.2017 Skype for Business решено «убить» ради блага Microsoft Teams 1
18.09.2017 Slack получил четверть миллиарда долларов инвестиций 1
22.03.2017 Adobe и Microsoft представили совместные решения для трансформации клиентского опыта 1
15.03.2017 Microsoft выпустила «убийцу» всех корпоративных чатов 1
13.01.2017 Глава Mail.Ru инвестировал в роботов-курьеров 1
10.07.2015 PandaDoc привлек $5 млн инвестиций 1
20.05.2014 TeamViewer интегрировал удаленную поддержку в платформу Zendesk 1
06.02.2014 Lamoda переводит службу поддержки клиентов на облачное решение Zendesk 1
12.07.2013 IQBuzz и Zendesk предлагают комплексную систему управления репутацией брендов в интернете 1
05.07.2012 Техподдержка тиражных продуктов: как выбрать правильный путь 1

Публикаций - 37, упоминаний - 38

Zendesk и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24881 9
Dropbox 503 9
GitHub 879 8
Box inc - box.com - box.net 363 8
Salesforce 435 7
Runscope 7 7
Atlassian 123 5
Google LLC 11972 4
Apple Inc 12291 3
Meta Platforms - Facebook 4470 3
Telegram Group 2242 3
G-Core Labs 73 3
CraftTalk - Крафт-Толк 58 3
X Corp - Twitter 2884 2
Yahoo! 3699 2
Genesys 208 2
Cisco - AppDynamics 38 2
RetailCRM 34 2
Slack Technologies 2 2
Nest 39 2
Docsvision - ДоксВижн 1016 2
Wrike 28 2
Yandex - Яндекс 7793 2
Naumen - Наумен 655 2
Sabre Corporation - Sabre Holdings 166 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1502 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2220 1
Cisco Systems 5160 1
Amazon Inc - Amazon.com 3053 1
Lenovo Group 2309 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 1
Oracle Corporation 6763 1
Seagate Technology 746 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 265 1
PayPal 656 1
EA - Electronic Arts 1288 1
Salesforce - Tableau Software 112 1
Snapchat 132 1
Мегаплан 82 1
Oz Forensics - Оз Форензика - Media Forensic Software - Медиа Форензика 11 1
Почта России ПАО 2168 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 462 3
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 3
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 82 3
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 168 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 297 3
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 125 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1888 2
Airbnb 92 2
WeWork 6 2
Uber 333 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 223 2
Лента - Сеть розничной торговли 2158 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7644 1
eBay Inc 1624 1
Microsoft - LinkedIn 662 1
Visa International 1954 1
Sequoia Capital 113 1
Block - Square 198 1
JD.com - Jingdong Mall 89 1
Stitch Fix 1 1
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 58 1
Accel Partners 49 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1256 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 283 1
Starship Technologies 16 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
GFG - Lamoda - Купишуз 171 1
McDonald’s - Макдоналдс 200 1
TMT Investments 113 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 36 1
SoftBank Group 263 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 476 1
Altos Ventures 3 1
Сбер - Сбербанк Корпоративный акселератор - Sber#Up 14 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 24 1
SVB Financial Group - Silicon Valley Bank - SVB Capital - SVB Securities - SVB Leerink - SVB Financial 12 1
Softbank Vision Fund 12 1
Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 23 1
Petshop - Петшоп - Ин-Ритейл 3 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3140 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1169 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3411 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4440 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12112 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 109 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 69 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 699 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7527 16
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7098 14
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4690 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21920 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16279 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68540 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24936 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15157 9
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8400 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13022 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53256 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32064 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12430 7
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2124 6
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4115 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10720 6
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1316 6
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2132 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6552 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20948 5
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3134 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5619 5
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1104 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10842 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29233 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5025 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11783 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4912 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7697 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2495 4
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1934 4
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 365 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10618 4
Оповещение и уведомление - Notification 4921 4
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1048 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4201 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12371 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9449 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30679 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8307 3
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 211 10
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 74 10
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 332 8
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2097 7
Salesforce Heroku 23 7
Crashlytics 8 7
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 180 7
Microsoft Teams - MS Teams 578 6
Atlassian - Confluence 126 6
Microsoft Office 3829 5
Microsoft Office 365 956 5
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 271 5
Notion Labs - Notion 34 5
Mango Cloud Systems - Mango Office 235 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1457 4
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 212 4
Google Android 14304 3
Apple iOS 7985 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1131 3
Т-Банк - Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Т-Касса, Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 70 3
Microsoft Windows 15935 3
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 476 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 528 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 771 2
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 244 2
Microsoft Skype for Business 180 2
Microsoft Office OneNote - Microsoft OneNote 186 2
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 709 2
Linux OS 10273 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3001 2
Atlassian HipChat 6 2
ELMA 365 Low-code BPM 133 2
Asana - приложение для управления проектами в командах 24 2
CraftTalk KMS 7 2
Google YouTube - Видеохостинг 2819 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 794 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 143 1
Microsoft Windows 10 1811 1
Google Play - Google Store - Android Market 3353 1
Butterfield Stewart - Баттерфилд Стюарт 13 6
Бурмистрова Мария 4 3
Вайнер Всеволод 26 3
Осокин Андрей 10 3
Селихов Дмитрий 12 3
Романова Надежда 12 3
Назаров Леонид 5 3
Фахрутдинов Валентин 6 3
Букашкин Антон 5 3
Шовковая Евгения 4 3
Меньшикова Анна 3 3
Satya Nadella - Сатья Наделла 207 2
Каменева Марина 3 2
Плуталова Анна 2 2
Ляшко Константин 2 2
Соболев Михаил 6 2
Бабкин Николай 24 2
Петухов Денис 30 2
Larry Page - Ларри Пейдж 193 1
Мельникова Анастасия 414 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 343 1
Шушкин Дмитрий 95 1
Завадский Марк 15 1
Козловский Андрей 12 1
Valentine Don - Валентайн Дон 3 1
Page Franklin - Пейдж Франклин 1 1
Jain Avinash - Джайн Авинаш 1 1
Jain Sanyam - Джаин Саньям 2 1
Скатин Алексей 33 1
Гришин Дмитрий 209 1
Guthrie Scott - Гатри Скотт 28 1
Инютин Артем 89 1
Захаров Михаил 14 1
Хорошилов Иван 4 1
Захаров Роман 2 1
Зонберг Леонид 1 1
Нотченко Виталий 1 1
Heinla Ahti - Хеинла Ахти 3 1
Friis Janus - Фриис Янус 28 1
Ивлев Александр 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 149699 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52642 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44323 4
Европа Восточная 3109 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14271 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17520 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4016 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1018 2
США - Калифорния 4682 2
Германия - Федеративная Республика 12794 2
Европа 24408 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13416 1
Бразилия - Федеративная Республика 2401 1
Испания - Каталония - Барселона 746 1
Эстония - Эстонская Республика 752 1
Япония 13379 1
Индия - Bharat 5551 1
Франция - Французская Республика 7905 1
США - Нью-Йорк 3108 1
Испания - Королевство 3738 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 1
Саудовская Аравия - Королевство 604 1
США - Колумбия - Вашингтон 1409 1
США - Флорида 767 1
Великобритания - Лондон 2390 1
США - Флорида - Орландо 127 1
США - Калифорния - Редвуд-Сити 12 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3550 1
Земля - планета Солнечной системы 10477 1
США - Калифорния - Менло-Парк 29 1
Китай - Цзянсу 69 1
Дания - Королевство 1309 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49373 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16758 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9205 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5264 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14197 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2213 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30327 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5040 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24866 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7415 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7058 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3708 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11157 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4783 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2179 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3694 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10218 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5358 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7983 2
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 206 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3522 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52804 2
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 181 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 236 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2005 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 114 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 288 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1101 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 151 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1281 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1394 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6466 1
Английский язык 6752 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2348 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11284 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 438 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1728 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1607 1
Здравоохранение - Реабилитация 392 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 533 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 206 3
NYT - The New York Times 1066 3
The Verge - Издание 575 2
Bloomberg 1324 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1294 2
Times 630 2
FT - Financial Times 1239 1
Reddit 328 1
The Register - The Register Hardware 1610 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1229 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 78 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8223 2
IDC - International Data Corporation 4921 1
Fortune Global 500 286 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 184 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3313 1
Gartner - Гартнер 3575 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 120 1
Fortune Global 100 140 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 891 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2072 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2493 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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