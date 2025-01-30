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Wrike

Wrike


30.01.2025 Степан Михайлюк, Lumen5: Мы даем каждому, независимо от навыков и бюджета, возможность создавать профессиональный видеоконтент 1
19.01.2024 Как управлять задачами всей команды из единого центра 1
03.08.2023 Планируем задачи с умом: 10 канбан-досок, которые заменят Trello 1
20.04.2022 «СберКорус» запустил платформу импортозамещения программ и оборудования для всех видов бизнеса 1
01.02.2022 Знаменитый разработчик Citrix продан за $16,5 млрд 1
09.11.2021 Российские ИТ-компании делятся опытом автоматизации тестирования полного цикла 1
14.10.2021 Российский ИТ-фонд привлек инвестиции на $19 млн 1
24.08.2021 Крупные ИТ-компании ищут инструментарий для управления тестированием в мире DevOps 1
01.04.2021 Российский рынок онлайн-торговли подвел итоги 2020 года 1
02.03.2021 Citrix завершила сделку по приобретению Wrike 1
20.01.2021 Созданный россиянином сервис для совместной работы Wrike продан за $2,25 миллиарда 1
27.01.2020 Работу Microsoft с СМБ в России возглавил выходец из Google и Huawei 1
11.01.2019 Основатели РБК вышли из созданного россиянином международного стартапа с 20-кратной прибылью 1
04.12.2018 Microsoft отказывается от браузера Edge в Windows 10. Опрос 1
07.12.2017 TMT Investments запускает криптофонд 1
25.10.2017 В GMail разрешили добавлять расширения сторонних разработчиков. Какие уже доступны? 1
06.03.2017 Новая функция Wrike упростит работу с видеоконтентом 1
16.02.2017 Wrike запускает партнерские программы в России 1
28.11.2016 Wrike представил отчеты в реальном времени с совместным доступом 1
06.04.2016 Wrike Enterprise обзавелся новыми функциями для настройки доступа и защиты данных 1
18.02.2016 Wrike интегрирован с Microsoft Office 365 1
11.12.2015 Обновилось Android-приложение Wrike для управления проектами и командной работы 1
23.11.2015 Новые «Отчеты Wrike» упрощают сбор данных о текущих задачах компании 1
12.05.2015 Wrike получила $15 млн инвестиции 1
21.07.2014 Резидент «Сколково» выпустил решение для управления проектами с iPad 1
02.10.2013 Bain Capital Ventures вложил $10 млн в сервис для командной работы Wrike 1
11.03.2013 Управление проектами: что могут дать специальные решения 1

Публикаций - 27, упоминаний - 27

Wrike и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11788 7
Microsoft Corporation 24640 5
Citrix Systems 813 4
Apple Inc 12109 2
Salesforce.com 427 2
Zendesk 36 2
Pipedrive 15 2
Qameta Software - Инструменты тестирования 13 2
Yandex - Яндекс 7364 2
8231 2
IBM Business Innovation Services - PwCC - PwC Consulting 20 2
Clarizen 3 2
ClickUp 2 2
Huawei 3938 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Experian 80 1
Huawei Software 1 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 1
SAP SE 5279 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4887 1
Yahoo! 3697 1
G-Core Labs 73 1
Fitbit 57 1
ESG - Enterprise Strategy Group 239 1
Eiratech Robotics 1 1
Bolt 32 1
Comindware - Колловэар 154 1
RingCentral 14 1
BackBlaze 29 1
AOL Inc 1593 1
DocuSign 18 1
Tibco Software 81 1
Intel Corporation 12201 1
Merlion iRU - Деловой офис 302 1
1С-Битрикс - Bitrix 580 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 850 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 488 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
Dell EMC 5030 1
TMT Investments 113 6
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 62 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 721 3
Vista Equity Partners 6 3
Maxwell Capital - Максвелл Капитал 10 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 2
Vivid Money 3 2
Ramify Consulting 3 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1158 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Почта России ПАО 2116 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
Priceline.com - online travel agency 139 1
L’Oreal 57 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 80 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 161 1
Wissey Trade & Invest 6 1
MacMillan Trading 5 1
Eliott Associates - Eliott Investment Management 2 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 1
Uber 331 1
Petshop - Петшоп - Ин-Ритейл 3 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3050 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3073 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15741 9
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6243 9
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Google Android 14013 5
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 66 5
Asana - приложение для управления проектами в командах 23 5
Apple iOS 7817 4
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 203 4
Wrike Enterprise 4 4
Microsoft Windows 15680 3
Depositphotos - фотобанк 422 3
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 241 3
Microsoft Azure 1409 2
Citrix Cloud - Citrix Workspace Cloud - Citrix Workspace Digital Workspace - App and Desktop Service, Lifecycle Management, Secure Documents и Mobility 40 2
Microsoft Office 3738 2
Qameta Software - Allure TestOps - ТестОпс 14 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 478 2
Notion Labs - Notion 27 2
Microsoft Windows 10 1762 1
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Microsoft Windows 7 1979 1
Microsoft Edge - браузер 1996 1
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Microsoft Skype 2067 1
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Букашкин Антон 5 1
Селихов Дмитрий 12 1
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Романова Надежда 12 1
Цыпляев Максим 43 1
Нотченко Виталий 1 1
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Cohn Jesse - Кон Джесси 3 1
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Бабкин Николай 24 1
Шовковая Евгения 4 1
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Устинов Михаил 6 1
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Португалия - Португальская Республика 918 1
Украина - Киев 1125 1
США - Флорида 767 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 165 1
США - Флорида - Форт-Лодердейл 9 1
Европа 21779 1
Канада 4886 1
Индия - Bharat 5455 1
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Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 1
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6406 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 3
Crunchbase 74 1
Windows Central 26 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1280 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5911 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3206 2
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Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 117 1
Fortune Global 500 286 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 74 1
AIBEc - American Institute of Business and Economics - Американский институт бизнеса и экономики 8 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 597 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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