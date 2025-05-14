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ClickUp
УПОМИНАНИЯ
|14.05.2025
|59% россиян уверены в своей высокой производительности 1
|19.01.2024
|Как управлять задачами всей команды из единого центра 1
|20.01.2021
|Созданный россиянином сервис для совместной работы Wrike продан за $2,25 миллиарда 1
ClickUp и организации, системы, технологии, персоны:
|Wrike 28 2
|Google LLC 11935 1
|Yoonion Holding - Юнион холдинг 5 1
|IBM Business Innovation Services - PwCC - PwC Consulting 20 1
|TeamStorm - Тимшторм 10 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5018 1
|Citrix Systems 821 1
|Salesforce.com 433 1
|L’Oreal 57 1
|Vista Equity Partners 7 1
|Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 62 1
|TMT Investments 113 1
|Филев Андрей 6 1
|Устинов Михаил 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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