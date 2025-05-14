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ClickUp


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 59% россиян уверены в своей высокой производительности 1
19.01.2024 Как управлять задачами всей команды из единого центра 1
20.01.2021 Созданный россиянином сервис для совместной работы Wrike продан за $2,25 миллиарда 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

ClickUp и организации, системы, технологии, персоны:

Wrike 28 2
Google LLC 11935 1
Yoonion Holding - Юнион холдинг 5 1
IBM Business Innovation Services - PwCC - PwC Consulting 20 1
TeamStorm - Тимшторм 10 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5018 1
Citrix Systems 821 1
Salesforce.com 433 1
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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3163 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1961 1
Оцифровка - Digitization 4674 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 780 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7307 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6444 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1888 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17352 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10380 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11691 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16145 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12354 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20497 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21744 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24721 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 69 2
Asana - приложение для управления проектами в командах 23 2
Atlassian - Confluence 121 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 207 1
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США - Калифорния - Сан-Диего 367 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17418 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52538 1
Ирландия - Республика 1018 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17784 1
Индия - Bharat 5531 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3547 1
Австралия - Мельбурн 112 1
США - Калифорния - Сан-Хосе 403 1
Ирландия - Дублин 160 1
Украина - Киев 1130 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3354 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 988 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52405 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14041 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 325 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49077 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1984 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9012 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11196 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7627 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5219 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1291 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359138, в очереди разбора - 756651.
Создано именных указателей - 174607.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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