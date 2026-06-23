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Индексная книга (каталог) CNews*
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REST Representational state transfer Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети RESTful API передача состояния представления Redfish

REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API - передача состояния представления - Redfish

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


23.06.2026 «К2Тех» запускает RuClaw — платформу для безопасного развертывания ИИ-агентов в корпоративном контуре on-premise 2
22.06.2026 Ideco запустила тестовый сервис ИИ-аналитики для NGFW: аудит правил файрвола и разбор IPS/DNS за один прогон 2
17.06.2026 Автоматизация производства «Ренессанс»: цифровизация ускорила работу с дилерами в девять раз и обеспечила +200% к прибыли 2
16.06.2026 GitFlic 4.11: масштабное обновление для крупных команд, LDAP-синхронизация и расширенный REST API 2
16.06.2026 CNewsMarket опубликовал новый рейтинг систем управления бизнес-процессами (BPM) 1
10.06.2026 «Хи-Квадрат» анонсировал специальные предложения для малого и среднего бизнеса и выход новой версии флагманской платформы Xsquare 2
08.06.2026 Подтверждена совместимость СУБД FTData с семейством решений Xsquare 2
05.06.2026 «СТ.Монитор» совместим с серверами «Тринити» 1
03.06.2026 Axoft успешно протестировала ПАК Damask 1
28.05.2026 Для СУБД «Ред База Данных» реализована Low Code-система 2
27.05.2026 XPlatform XTime: Как выглядит российский ПАК для хранения резервных копий с интеллектуальной дедупликацией 2
19.05.2026 Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью 2
19.05.2026 SkillStaff выяснила, какие вузы заканчивают российские ИТ-специалисты 1
13.05.2026 «Турбо Облако» усовершенствовал S3-совместимое объектное хранилище 2
05.05.2026 Система мониторинга и управления «СТ.Монитор» совместима с «Ред ОС» 1
30.04.2026 Eltex выпускает важное обновление для IP-АТС SMG: расширены интеграции и добавлен СОРМ-функционал 2
30.04.2026 «Аккофриск» откроет медицинские данные исследователям ИИ 1
29.04.2026 Подтверждена совместимость SIEM Alertix с Ideco NGFW Novum 2
28.04.2026 Система мониторинга «ДатаМист Мониторинг» включена в реестр российского ПО 2
27.04.2026 «Хи-Квадрат» выпустил новую версию XDAC с поддержкой DML-операций и Yandex Database 2
22.04.2026 Selectel обновляет ИИ-платформу: расширены возможности для внедрения и масштабирования ИИ-моделей в бизнес-процессы 2
21.04.2026 «Сакура 3.2» — новые возможности и улучшения 1
15.04.2026 Компания «Интерпроком» представляет платформу «Аксиома-М» для быстрой разработки мобильных приложений 1
08.04.2026 «Сигналтек» запускает в производство высокопроизводительную ИИ-платформу для работы с большими данными 1
07.04.2026 «РуБэкап» выпустила новую версию RuBackup с расширенной поддержкой отечественных платформ и ускоренной миграцией данных 3
03.04.2026 Безопасная доставка сборок внутри контура: Fork-Tech запустил решение для банков и госсектора 2
02.04.2026 «Турбо Облако» запустило импортонезависимую виртуальную инфраструктуру на российской экосистеме «Базис» 2
02.04.2026 «Турбо Облако» запустило импортонезависимую виртуальную инфраструктуру на российской экосистеме «Базис» 2
01.04.2026 ИT-Компания «Андагар» автоматизировала ж/д перевозки для логистического оператора 2
31.03.2026 Киберразведка, которая защищает бизнес: обзор нового российского решения 2
18.03.2026 Компания NGR Softlab обновила Систему управления безопасностью файлов 2

Публикаций - 470, упоминаний - 726

REST и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25684 49
Oracle Corporation 7050 49
Broadcom - VMware 2590 42
9486 38
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2958 34
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 933 23
Google LLC 12589 20
IBM - International Business Machines Corp 9672 19
Dell EMC 5163 18
Telegram Group 2872 16
Intel Corporation 12769 15
SAP SE 5572 14
Cisco Systems 5349 14
Yandex - Яндекс 9076 14
Amazon Inc - Amazon.com 3246 13
Diasoft - Диасофт 1119 13
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 313 12
Softline - Софтлайн 3667 12
Ростелеком 10850 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5575 12
Microsoft Corporation - GitHub 1051 11
NetApp - Network Appliance 664 11
Zabbix SIA - Заббикс 166 10
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 141 10
Veeam Software 343 9
1С-Битрикс - Bitrix 663 9
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1725 8
Directum - Директум 1243 8
Naumen - Наумен 743 8
Nginx - Энджайникс 201 8
ЭвриТег - EveryTag 37 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 298 8
Meta Platforms - Facebook 4604 7
Dell Technologies - Dell Computer 2205 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2383 7
SAS Institute 1078 7
Selectel - Селектел 526 7
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 267 7
Embarcadero 67 7
Nutanix 111 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1696 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8722 12
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1199 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3128 8
Сбер - СберАвто 38 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1493 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1048 4
Альфа-Банк 1965 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2386 4
Royal Dutch Shell - Шелл 231 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1196 4
Superjob - Суперджоб 822 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 4
Почта России ПАО 2336 3
Газпром ПАО 1483 3
ГПБ - Газпромбанк 1260 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2895 3
Северсталь ПАО - Severstal 616 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 549 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 172 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Visa International 1989 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 689 2
Роснефть НК - нефтяная компания 555 2
ПСБ - Промсвязьбанк 953 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 2
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 110 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1927 2
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 137 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 350 2
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 27 2
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 54 2
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 57 2
РЖД - Российские железные дороги 2081 2
eBay Inc 1638 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
ВТБ - Почта Банк 512 1
НСПК - Национальная система платежных карт 937 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13609 40
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5538 36
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3815 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5588 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3406 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3606 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3272 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3180 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5390 7
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 273 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2306 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1496 4
Федеральное казначейство России 1938 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2829 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 4
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 3
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 142 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5922 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3047 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 572 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2861 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2054 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4926 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 961 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1182 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1585 2
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 128 2
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 29 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 407 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1434 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 346 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1529 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3649 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 401 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1926 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 360 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2123 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 972 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 281 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 777 5
Apache Software Foundation - ASF 227 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1510 3
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 3
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6504 2
OWASP - Open Web Application Security Project 139 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 4 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 538 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 136 1
Linux Foundation 196 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 11 1
WS-Federation - Web Services Federation 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64045 228
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33108 185
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24111 183
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Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14113 33
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Oracle Java - язык программирования 3449 58
Linux OS 11410 53
Microsoft Windows 16777 51
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1710 47
Python - высокоуровневый язык программирования 1257 35
JavaScript - JS - язык программирования 1399 35
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5617 30
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1191 30
Google Android 15134 29
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1775 28
Microsoft Azure 1514 27
Apple iOS 8529 26
Docker - Платформа распределённых приложений 526 26
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Intel x86 - архитектура процессора 2138 22
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PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 665 18
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1386 18
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2468 16
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1307 15
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 678 14
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 740 13
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C/C++ - Язык программирования 883 13
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 255 12
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Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1009 12
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1537 11
Google Cloud Platform - GCP 371 11
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C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 394 11
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 110 11
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 129 11
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 11
Google gRPC - Система удаленного вызова процедур 32 11
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 138 11
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Козлов Максим 45 6
Swindell Michael - Свинделл Майкл 25 5
Ващенков Константин 21 5
Сорокин Дмитрий 62 4
Мельникова Анастасия 438 3
Рахметов Руслан 66 3
Володкович Вячеслав 104 3
Ройфман Роман 16 3
Родионов Александр 31 3
Кузнецов Андрей 112 3
Обухов Александр 69 3
Санин Александр 47 3
Чуканов Сергей 109 3
Gorakhpurwalla Ashley - Горакхпурвалла Эшли 9 3
Царева Наталья 11 3
Чернышев Андрей 72 3
Danny Allan - Дэнни Аллан 26 2
Рустамов Рустам 544 2
Палей Лев 57 2
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Назаров Александр 76 2
Березин Максим 141 2
Панченко Иван 192 2
Кулик Вадим 206 2
Kurian Thomas - Куриан Томас 46 2
Сахаров Александр 93 2
Гузев Иван 14 2
Mendelsohn Andrew - Мендельсон Эндрю 21 2
Николаев Александр 45 2
Кирьянова Александра 166 2
Зюзин Андрей 12 2
Орленко Михаил 10 2
Самойлов Антон 7 2
Безбогов Сергей 69 2
Груздев Сергей 48 2
Климов Иван 28 2
Колмычек Павел 17 2
Соболев Андрей 9 2
Федулов Кирилл 54 2
Черун Екатерина 17 2
Россия - РФ - Российская федерация 164349 233
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47240 34
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54412 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19358 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14753 17
Европа 24896 15
Германия - Федеративная Республика 13143 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18934 9
Земля - планета Солнечной системы 10826 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 6
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4444 6
Африка - Африканский регион 3630 6
Франция - Французская Республика 8135 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1760 6
Казахстан - Республика 5993 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8479 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1776 5
Европа Восточная 3137 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2025 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2333 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2227 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4182 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13753 4
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 4
Япония 13751 4
Армения - Республика 2432 4
Беларусь - Белоруссия 6244 4
Швеция - Королевство 3769 3
Канада 5056 3
Израиль 2846 3
Ближний Восток 3134 3
Турция - Турецкая республика 2588 3
Грузия 1320 3
Россия - ЦФО - Рязанская область 630 3
Кипр - Республика 634 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3408 3
Южная Корея - Республика 7007 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3123 3
Ирландия - Республика 1039 2
Финляндия - Финляндская Республика 3690 2
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15826 64
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University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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