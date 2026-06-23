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REST Representational state transfer Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети RESTful API передача состояния представления Redfish
СОБЫТИЯ
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REST и организации, системы, технологии, персоны:
|Козлов Максим 45 6
|Swindell Michael - Свинделл Майкл 25 5
|Ващенков Константин 21 5
|Сорокин Дмитрий 62 4
|Мельникова Анастасия 438 3
|Рахметов Руслан 66 3
|Володкович Вячеслав 104 3
|Ройфман Роман 16 3
|Родионов Александр 31 3
|Кузнецов Андрей 112 3
|Обухов Александр 69 3
|Санин Александр 47 3
|Чуканов Сергей 109 3
|Gorakhpurwalla Ashley - Горакхпурвалла Эшли 9 3
|Царева Наталья 11 3
|Чернышев Андрей 72 3
|Danny Allan - Дэнни Аллан 26 2
|Рустамов Рустам 544 2
|Палей Лев 57 2
|Шадаев Максут 1206 2
|Назаров Александр 76 2
|Березин Максим 141 2
|Панченко Иван 192 2
|Кулик Вадим 206 2
|Kurian Thomas - Куриан Томас 46 2
|Сахаров Александр 93 2
|Гузев Иван 14 2
|Mendelsohn Andrew - Мендельсон Эндрю 21 2
|Николаев Александр 45 2
|Кирьянова Александра 166 2
|Зюзин Андрей 12 2
|Орленко Михаил 10 2
|Самойлов Антон 7 2
|Безбогов Сергей 69 2
|Груздев Сергей 48 2
|Климов Иван 28 2
|Колмычек Павел 17 2
|Соболев Андрей 9 2
|Федулов Кирилл 54 2
|Черун Екатерина 17 2
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