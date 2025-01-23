GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом

Доступ к платформе Российская компания «Яндекс» предоставит программистам доступ к своей платформе SourceCraft (аналогу американской GitLab ) уже в феврале 2025 г. в режиме технического превью. Об этом CNews сообщили в пресс-службе компании. Изначально в сентябре 2024 г. «Яндекс» представила SourceCraft наряду с другими инстр

ными функциями информационной безопасности, которая позволит заменить решение американской компании GitLab , которая заявила об уходе с российского рынка в 2022 году. Решение сохраняет весь функ