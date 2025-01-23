Получите все материалы CNews по ключевому слову
GitLab Inc Gitlab Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом
УПОМИНАНИЯ
|23.01.2025
|
SimpleOne обновил продукт для управления жизненным циклом разработки SDLC
ь интеграции с популярной веб-платформой для управления проектами и репозиториями программного кода GitLab. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne. Ключевые изменения: возможность устан
|14.01.2025
|
«Яндекс» готовится открыть российским программистам доступ к своему «убийце» GitLab
Доступ к платформе Российская компания «Яндекс» предоставит программистам доступ к своей платформе SourceCraft (аналогу американской GitLab) уже в феврале 2025 г. в режиме технического превью. Об этом CNews сообщили в пресс-службе компании. Изначально в сентябре 2024 г. «Яндекс» представила SourceCraft наряду с другими инстр
|16.07.2024
|
Россия заместила решение GitLab на рынке разработки защищенного программного обеспечения: платформа AppSec.Code от компании AppSec Solutions (входит в ГК Swordfish Security) включена в реестр российского ПО
ными функциями информационной безопасности, которая позволит заменить решение американской компании GitLab, которая заявила об уходе с российского рынка в 2022 году. Решение сохраняет весь функ
|20.03.2024
|
RUVDS отмечает повышенный риск хищения данных российских компаний
Хостинг-провайдер RUVDS фиксирует возросший риск киберугроз, связанных с использованием уязвимостей GitLab – веб-инструмента, представляющего собой систему управления репозиториями и хранения и
|15.02.2024
|
Positive Technologies представила топ трендовых уязвимостей за январь 2024 года
и, уже использовавшиеся в кибератаках, и уязвимости, эксплуатация которых прогнозируется на ближайшее время. К трендовым были отнесены уязвимости, обнаруженные в Atlassian Confluence, VMware vCenter, GitLab, Jenkins, Junos OS и Microsoft Outlook. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Трендовыми уязвимостями называются наиболее опасные уязвимости, которые нужно быстро у
|18.01.2024
|
Bi.Zone WAF защищает от пяти уязвимостей в GitLab
О пяти уязвимостях в системе платформы GitLab, которая помогает организовать совместную разработку ПО, стало известно 12 января 2024 г. Две из обнаруженных уязвимостей критические: CVE-2023-7028 и CVE-2023-5356. Их опасность по шкал
|17.12.2020
|
Syssoft расширила ассортимент решений для Devops
ртизы в области подбора и поставки программного обеспечения, заключила стратегическое партнерство с Gitlab, разработчиком решений для Devops. Syssoft предложит клиентам продукт Gitlab, б
|05.11.2019
|
Gitlab ввел отбор сотрудников по национальному признаку. Россиян вышвырнули за борт
Gitlab без русских Сервис Gitlab выступил с инициативой отказа в приеме на работу жителям России и Китая. Руководство проекта опубликовало информацию об этом ограничении в разделе обсуждений на своем сайте. Инициатива б
GitLab Inc и организации, системы, технологии, персоны:
|Козлов Максим 37 7
|Friedman Nat - Friedman Nathan - Фридман Нэт - Фридман Натан 21 6
|Запорожец Дмитрий 5 5
|Мишустин Михаил 710 5
|Сизов Валерий 5 5
|Шмаков Антон 52 4
|Рамазанов Денис 7 4
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 211 3
|Путин Владимир 3289 3
|Паршин Максим 320 3
|Воронин Павел 157 3
|Сорокин Дмитрий 40 3
|Satya Nadella - Сатья Наделла 209 2
|Чернов Даниил 79 2
|Талалаев Александр 2 2
|Кашкин Анатолий 2 2
|Ермаков Глеб 7 2
|Saeedi Hamed - Саиди Хамед 2 2
|Безруков Валерий 10 2
|Бакунов Григорий 22 2
|Смирнов Николай 29 2
|Симшин Денис 5 2
|Юдин Дмитрий 25 2
|Михайлов Михаил 11 2
|Кострюков Артем 11 2
|Аляутдин Роман 14 2
|Атрепьев Григорий 32 2
|Урусов Виктор 135 2
|Абакумов Евгений 211 2
|Кирьянова Александра 141 2
|Аксенов Олег 49 2
|Шадаев Максут 1094 2
|Врацкий Андрей 150 2
|Харитонов Вадим 31 2
|Нестеров Алексей 148 2
|Ульянов Николай 143 2
|Калякин Павел 69 2
|Оберемок Надежда 33 2
|Аникин Дмитрий 52 2
|Нальский Максим 39 2
|ZDnet 661 4
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 121 4
|BleepingComputer - Издание 387 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 2058 3
|TAdviser - Центр выбора технологий 415 2
|The Register - The Register Hardware 1647 2
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1238 2
|TorrentFreak (TF) 145 2
|BreachForums 10 2
|The Verge - Издание 584 1
|Bloomberg 1351 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 210 1
|Crunchbase 74 1
|Linux.org 4 1
|Under The Breach 2 1
|NYT - The New York Times 1078 1
|Reddit 339 1
|Ведомости 1133 1
|SamMobile 53 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 495 1
|Компьютерра 42 1
|9to5Mac 70 1
|Forbes - Форбс 883 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380371, в очереди разбора - 737779.
Создано именных указателей - 181695.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.