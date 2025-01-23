Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181695
ИКТ 14118
Организации 10976
Ведомства 1485
Ассоциации 1052
Технологии 3496
Системы 26083
Персоны 78123
География 2924
Статьи 1546
Пресса 1244
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2705
Мероприятия 867

GitLab Inc Gitlab Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом

GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом

УПОМИНАНИЯ


23.01.2025 SimpleOne обновил продукт для управления жизненным циклом разработки SDLC

ь интеграции с популярной веб-платформой для управления проектами и репозиториями программного кода GitLab. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne. Ключевые изменения: возможность устан
14.01.2025 «Яндекс» готовится открыть российским программистам доступ к своему «убийце» GitLab

Доступ к платформе Российская компания «Яндекс» предоставит программистам доступ к своей платформе SourceCraft (аналогу американской GitLab) уже в феврале 2025 г. в режиме технического превью. Об этом CNews сообщили в пресс-службе компании. Изначально в сентябре 2024 г. «Яндекс» представила SourceCraft наряду с другими инстр
16.07.2024 Россия заместила решение GitLab на рынке разработки защищенного программного обеспечения: платформа AppSec.Code от компании AppSec Solutions (входит в ГК Swordfish Security) включена в реестр российского ПО

ными функциями информационной безопасности, которая позволит заменить решение американской компании GitLab, которая заявила об уходе с российского рынка в 2022 году. Решение сохраняет весь функ
20.03.2024 RUVDS отмечает повышенный риск хищения данных российских компаний

Хостинг-провайдер RUVDS фиксирует возросший риск киберугроз, связанных с использованием уязвимостей GitLab – веб-инструмента, представляющего собой систему управления репозиториями и хранения и
15.02.2024 Positive Technologies представила топ трендовых уязвимостей за январь 2024 года

и, уже использовавшиеся в кибератаках, и уязвимости, эксплуатация которых прогнозируется на ближайшее время. К трендовым были отнесены уязвимости, обнаруженные в Atlassian Confluence, VMware vCenter, GitLab, Jenkins, Junos OS и Microsoft Outlook. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Трендовыми уязвимостями называются наиболее опасные уязвимости, которые нужно быстро у
18.01.2024 Bi.Zone WAF защищает от пяти уязвимостей в GitLab

О пяти уязвимостях в системе платформы GitLab, которая помогает организовать совместную разработку ПО, стало известно 12 января 2024 г. Две из обнаруженных уязвимостей критические: CVE-2023-7028 и CVE-2023-5356. Их опасность по шкал
17.12.2020 Syssoft расширила ассортимент решений для Devops

ртизы в области подбора и поставки программного обеспечения, заключила стратегическое партнерство с Gitlab, разработчиком решений для Devops. Syssoft предложит клиентам продукт Gitlab, б
05.11.2019 Gitlab ввел отбор сотрудников по национальному признаку. Россиян вышвырнули за борт

Gitlab без русских Сервис Gitlab выступил с инициативой отказа в приеме на работу жителям России и Китая. Руководство проекта опубликовало информацию об этом ограничении в разделе обсуждений на своем сайте. Инициатива б

Публикаций - 165, упоминаний - 183

GitLab Inc и организации, системы, технологии, персоны:

GitHub 918 56
Microsoft Corporation 25021 35
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2239 19
Google LLC 12066 16
Atlassian 132 15
8689 11
Yandex - Яндекс 8042 11
Ростелеком 10086 10
Apple Inc 12392 10
Amazon Inc - Amazon.com 3080 9
X Corp - Twitter 2895 9
Oracle Corporation 6798 9
Broadcom - VMware 2436 9
Telegram Group 2369 8
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1383 8
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 597 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4320 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 149 7
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 833 6
Intel Corporation 12410 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13649 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5118 6
AMD - Advanced Micro Devices 4384 5
VK - Mail.ru Group 3500 5
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 153 5
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 355 5
Meta Platforms - Facebook 4495 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1061 4
Nginx - Энджайникс 181 4
SAP SE 5375 4
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 399 4
Red Hat 1333 4
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 35 4
Cisco Systems 5182 4
JFrog 11 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1539 3
Huawei 4102 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1480 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 478 3
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 394 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7850 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2931 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1737 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 515 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1294 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 494 4
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 311 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1273 4
Альфа-Банк 1817 3
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1535 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 343 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 536 3
ВТБ - Почта Банк 483 3
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 161 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 587 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 2
Microsoft - LinkedIn 671 2
NanduQ - Qiwi 1001 2
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 184 2
ВТБ - ВТБ24 668 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 309 2
Etsy 20 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 2
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 51 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 2
Почта России ПАО 2208 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1134 2
МКБ - Московский кредитный банк 602 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 262 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 275 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 457 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 255 2
РЖД - Российские железные дороги 1962 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1098 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 533 2
Абсолют Банк 238 2
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 35 2
Русагро Группа Компаний 318 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 479 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12471 21
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4627 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2785 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3188 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2644 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5083 5
Федеральное казначейство России 1837 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4691 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3288 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6178 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1586 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1961 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3052 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2051 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2872 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1833 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5141 3
Судебная власть - Judicial power 2365 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 349 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 384 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2083 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 660 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3242 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5661 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1440 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1879 2
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 2
ДНР - Почта Донбасса 9 1
ДНР - Правительство Донецкой Народной Республики - органы государственной власти 11 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 113 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 335 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1674 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 474 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3070 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 245 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 254 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 165 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 43 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 638 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 44 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 716 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 765 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1464 2
ASF - Apache Software Foundation 217 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 258 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 1
Linux Foundation 188 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 31 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 191 1
ГосИнформСистемы 140 1
OWASP - Open Web Application Security Project 111 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70288 90
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7918 71
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30197 56
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31205 53
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21785 50
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32825 49
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22307 48
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16561 46
Repository - Репозиторий 973 45
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1058 44
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 401 39
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54848 37
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26507 37
DevOps - Development и Operations 993 31
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25412 29
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6730 27
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16226 26
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2108 26
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6490 26
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1696 24
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14277 24
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12016 24
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4374 20
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2855 20
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11024 20
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5583 19
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11838 19
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11643 18
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10829 18
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 435 17
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9866 17
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7263 17
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3297 17
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 308 16
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13168 16
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6745 16
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8375 16
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3039 15
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5019 15
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7105 14
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4928 31
Linux OS 10586 27
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 288 26
Oracle Java - язык программирования 3276 22
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 183 22
Jenkins 48 22
Docker - Платформа распределённых приложений 400 19
Atlassian - Confluence 138 18
Python - высокоуровневый язык программирования 1055 14
Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 34 14
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1415 13
Apple iOS 8096 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 174 12
C/C++ - Язык программирования 811 11
Microsoft Windows 16095 11
Google Android 14449 10
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 911 8
Apache Airflow 54 8
Red Hat Ansible 119 7
JavaScript - JS - язык программирования 1282 7
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 54 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1443 7
JetBrains TeamCity 20 7
Правительство Москвы - Mos.Hub - платформа для совместной разработки программного обеспечения 17 7
Ansible 117 7
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1052 6
Apache HTTP Server - Apache Web Server 596 6
Broadcom - VMware vSphere 583 6
JetBrains Kotlin - язык программирования 102 6
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 557 6
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 111 6
Swordfish Security - AppSec Code 10 6
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 387 5
Google YouTube - Видеохостинг 2846 5
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 147 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1644 5
Microsoft Azure 1438 5
Apache Hadoop 443 5
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 215 5
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 87 5
Козлов Максим 37 7
Friedman Nat - Friedman Nathan - Фридман Нэт - Фридман Натан 21 6
Запорожец Дмитрий 5 5
Мишустин Михаил 710 5
Сизов Валерий 5 5
Шмаков Антон 52 4
Рамазанов Денис 7 4
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 211 3
Путин Владимир 3289 3
Паршин Максим 320 3
Воронин Павел 157 3
Сорокин Дмитрий 40 3
Satya Nadella - Сатья Наделла 209 2
Чернов Даниил 79 2
Талалаев Александр 2 2
Кашкин Анатолий 2 2
Ермаков Глеб 7 2
Saeedi Hamed - Саиди Хамед 2 2
Безруков Валерий 10 2
Бакунов Григорий 22 2
Смирнов Николай 29 2
Симшин Денис 5 2
Юдин Дмитрий 25 2
Михайлов Михаил 11 2
Кострюков Артем 11 2
Аляутдин Роман 14 2
Атрепьев Григорий 32 2
Урусов Виктор 135 2
Абакумов Евгений 211 2
Кирьянова Александра 141 2
Аксенов Олег 49 2
Шадаев Максут 1094 2
Врацкий Андрей 150 2
Харитонов Вадим 31 2
Нестеров Алексей 148 2
Ульянов Николай 143 2
Калякин Павел 69 2
Оберемок Надежда 33 2
Аникин Дмитрий 52 2
Нальский Максим 39 2
Россия - РФ - Российская федерация 152461 110
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52928 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44853 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17771 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14351 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18175 10
Украина 7723 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3569 5
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 971 5
Россия - УФО - Екатеринбург 4172 4
Германия - Федеративная Республика 12848 4
США - Калифорния - Сан-Франциско 1424 4
Сирия - Сирийская Арабская Республика 272 4
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 565 4
Беларусь - Белоруссия 5931 4
Европа 24493 4
Россия - СФО - Новосибирск 4533 3
Иран - Исламская Республика Иран 1107 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7895 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1657 3
Южная Корея - Республика 6783 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3168 3
Сингапур - Республика 1887 2
Европа Восточная 3113 2
ДНР - Донецкая Народная Республика 194 2
Куба - Республика 380 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Ялта 45 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13470 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4042 2
Ближний Восток 3008 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2512 2
Азия - Азиатский регион 5677 2
Индия - Bharat 5600 2
Канада 4949 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2859 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3282 1
Бразилия - Федеративная Республика 2423 1
Люксембург Великое Герцогство 436 1
Беларусь - Минск 664 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50129 46
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53704 40
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14563 36
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9641 30
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5149 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30946 21
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3512 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25302 15
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2762 14
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5345 12
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6656 11
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1509 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11478 9
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8128 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19760 9
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4841 9
Страхование - Страховое дело - Insurance 6115 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7158 7
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 586 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11262 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3734 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4581 6
Аудит - аудиторский услуги 2928 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3606 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2466 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5697 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4151 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2656 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17010 5
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2629 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6497 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6063 5
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1027 5
Английский язык 6809 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10408 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6157 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2859 4
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1299 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2247 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7725 4
ZDnet 661 4
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 121 4
BleepingComputer - Издание 387 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2058 3
TAdviser - Центр выбора технологий 415 2
The Register - The Register Hardware 1647 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1238 2
TorrentFreak (TF) 145 2
BreachForums 10 2
The Verge - Издание 584 1
Bloomberg 1351 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 210 1
Crunchbase 74 1
Linux.org 4 1
Under The Breach 2 1
NYT - The New York Times 1078 1
Reddit 339 1
Ведомости 1133 1
SamMobile 53 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 495 1
Компьютерра 42 1
9to5Mac 70 1
Forbes - Форбс 883 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3400 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8290 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 752 3
IDC - International Data Corporation 4929 2
Gartner - Гартнер 3588 2
Forrester Research 827 2
CNews Инновация года - награда 127 2
Tagline - Тэглайн 28 2
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 62 2
Интерфакс-100 21 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 72 1
Informa - Ovum - Omdia 137 1
Mordor Intelligence 31 1
W3Techs 13 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 79 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 238 1
Juniper Research 539 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 132 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 965 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 139 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 918 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1206 2
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 85 2
РАН - Российская академия наук 1965 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 191 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 644 2
ЧГУ имени И.Н. Ульянова - Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 13 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 80 1
ДонФТИ - Донецкий физико-технический институт имени А.А. Галкина 1 1
University of Bristol - Бристольский университет 84 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 329 1
МИИТ - АВИШ - Академия Высшая инженерная школа 7 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 585 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 492 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 509 1
Евразийский цифровой университет 1 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 59 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 404 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 239 1
Правительство Республики Татарстан - АН РТ - Академия наук Республики Татарстан 17 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2545 15
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 348 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1171 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2086 3
CNews FORUM Кейсы 277 3
CNews AWARDS - награда 534 3
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 71 2
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио 20 1
1С:ERP Бизнес-форум 18 1
Международный женский день - 8 марта 363 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380371, в очереди разбора - 737779.
Создано именных указателей - 181695.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: