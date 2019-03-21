Mercedes-Benz Group Daimler AG Даймлер АГ Daimler-Benz Даймлер-Бенц АГ Daimler-Chrysler ДаймлерКрайслер Автомобили РУС
|21.03.2019
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Daimler: Облака открывают возможности для экономии
Работайте с большими данными Для Daimler эта история началась на локальной инфраструктуре. Несколько лет назад группа разработ
|30.07.2018
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Кремниевая долина в 2019 году станет местом тестирования беспилотных решений Bosch и Daimler
Bosch и Daimler ускоряют развитие автоматизированного и беспилотного вождения в городах. Беспилотное вождение планируют вывести на новый уровень (4/5 по классификации SAE). Партнеры выбрали Калифорнию
|22.02.2017
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Daimler AG управляет документооборотом с помощью Citrix ShareFile
Компания Daimler AG, производитель премиальных автомобилей, внедрила решение Citrix ShareFile для упра
|20.08.2014
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«Крайслер Рус» внедрил Microsoft Dynamics CRM
Компания «Норбит», эксперт на рынке ИТ-консалтинга, завершила внедрение системы управления взаимоотношениями с потенциальными клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM в компании «Крайслер Рус». За первые полгода работы клиентская база в «Крайслер Рус» увеличилась более чем на 7 тыс. новых контактов, сообщили CNews в «Норбит». Целями внедрения системы управления п
|29.11.2013
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Mercedes стал ближе к Google и Tesla
Немецкий концерн Daimler AG открыл научно-исследовательский центр в городе Саннивейл (Калифорния, США). Ряд ко
|13.09.2013
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Panasonic хочет сотрудничать с Volkswagen и Daimler
шие отношения с немецкими автопроизводителями», — заявил глава Panasonic. По его словам, компания могла бы стать поставщиком аккумуляторных батарей и охранных систем для автомобилей Volkswagen, Audi, Daimler или Porsche. Создание совместных предприятий с этими компаниями также возможно, добавил Цуга. «Как только автоконцерны пожелают работать с нами, мы начнем серьезно думать о партнерстве.
|26.02.2013
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Deutsche Telekom и Daimler объявили о сотрудничестве в разработке «сетевых автомобилей»
Компания Daimler AG объявила о начале сотрудничества с группой Deutsche Telekom (в России представлена
|30.01.2013
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Топливные элементы для автомобилей объединили Ford, Daimler и Nissan
ание, что автомобили на топливных элементах являются технологией будущего, и так будет всегда. К счастью, есть надежда, что эта шутка устареет уже через несколько лет. Компании Ford, Renault-Nissan и Daimler объявили о намерении совместно разрабатывать технологии, которые к 2017 году сделают автомобили на топливных элементах "доступными для широкого сегмента рынка". Данное партнерство крупн
|21.09.2011
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«Ростелеком» предоставил номер 8-800 представительству немецкого концерна Daimler AG в России
«Ростелеком» предоставил интеллектуальный номер в коде 8-800 компании «Мерседес-Бенц Рус», являющемуся российским представительством германского концерна Daimler AG - производителя автомобилей премиум-класса. Использование номера в коде 8-800 позволяет компании принимать звонки от клиентов из любых регионов России, при этом для них звонки на ном
|26.11.2010
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Daimler AG выбрал CAD-систему от Siemens для разработки грузовых и легковых автомобилей
Компания Siemens сообщила о том, что компания Daimler AG выбрала CAD-систему Siemens в качестве новой платформы для разработки грузовых и л
|19.09.2005
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"ДаймлерКрайслер Автомобили Рус" оптимизировал бизнес-процессы
Компании «IDS Scheer / Логика бизнеса» и SAP завершили проект по оптимизации бизнес-процессов фирмы «ДаймлерКрайслер Автомобили Рус» на базе решений SAP. В ходе реализации проекта необходимо было достигнуть следующие стратегически значимые цели, как уменьшение трудозатрат на рутинные операции;
|19.04.2005
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"Даймлер Крайслер Рус" модернизировал сеть связи
ммуникации» компании Siemens объявляет об окончании основного этапа по модернизации сети связи для «Даймлер Крайслер Автомобили РУС». В центральном офисе компании установлена коммуникационная п
|23.07.2004
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SCO не удалось заставить DaimlerChrysler заплатить за использование Linux
22 июля не был удовлетворен иск компании SCO выдвинутый к автомобилестроительной фирме DaimlerChrysler за незаконное пользование ОС Linux. Тяжба тянулась с марта этого года. DaimlerChrysler использовал данное ПО 110 дней вместо разрешенных 30 и не сообщил производителю о т
|22.10.2002
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DaimlerChrysler будет моделировать столкновения автомобилей на Linux-кластерах
Автомобильная компания DaimlerChrysler решила уменьшить свои затраты за счет перехода на Linux-кластеры на базе рабочих станций от IBM для моделирования столкновений с помощью вычислительной техники, позволяющей доби
|07.06.2002
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Deutsche Telekom и DaimlerChrysler представили автомобиль с оборудованием для 3G-cвязи
Компания T-Mobile International, являющаяся подразделением Deutsche Telekom, совместно с автомобильной группой DaimlerChrysler и Siemens ICM, отделением компании Siemens, представили опытный образец автомобиля, снабженного оборудованием поддержки услуг 3G-связи. В автомобиль Мерседес S-класса встроен пр
|16.04.2002
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Архитектура Intel Itanium: шаги к завоеванию рынка
твлять в ближайшие три года CERN - Европейский центр ядерных исследований в Женеве. Ноябрь 2001 г., Daimler-Chrysler. Компании Fujitsu-Siemens и Intel опубликовали обзор по применению рабочих с
|16.04.2002
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Архитектура Intel Itanium: на пути к завоеванию рынка
твлять в ближайшие три года CERN - Европейский центр ядерных исследований в Женеве. Ноябрь 2001 г., Daimler-Chrysler. Компании Fujitsu-Siemens и Intel опубликовали обзор по применению рабочих с
|28.01.2002
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DaimlerChrysler создает собственную торговую площадку
Автомобильный гигант DaimlerChrysler объявил о намерении создать онлайновую торговую площадку, в роли разработчика которой выступит компания Covisint. DaimlerChrysler является одним из учредителей компании,
|15.01.2002
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DaimlerChrysler намерена ускорить продажу Debis компании Deutsche Telekom
Компания DaimlerChrysler объявила, что она собирается форсировать продажу своего подразделения по разработке программного обеспечения Debis Systemhaus компании Deutsche Telekom, запросив у телефонной ко
|26.10.2001
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DaimlerChrysler компьютеризирует автомобили
25 октября автомобилестроительная компания DaimlerChrysler сообщила о дополнительных шагах по компьютеризации своих новых автомобилей. Мичиганская компания подписала ряд контрактов с Intel, IBM, AT&T Wireless, Johnson Controls и Gentex
|09.08.2001
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AT&T Wireless обеспечит связью каждый автомобиль DaimlerChrysler
В среду автомобилестроительная компания DaimlerChrysler сообщила о договоренности с оператором сотовой связи AT&T Wireless по оснащению всех автомобилей Chrysler в США телематическими возможностями. Телематика - оснащение транспортны
|03.08.2001
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Siemens поставит новую коммуникационную систему для DaimlerChrysler
, выиграло контракт на установку модицированного варианта телекоммуникационной системы для компании DaimlerChrysler Financial Services (DCFS), отделения венчурных инвестиций компании Daimler
|03.08.2001
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Compaq получила звание "Глобального поставщика" от DaimlerChrysler
2 августа компания DaimlerChrysler,занимающая третье место в рейтинге мировых автопроизводителей, объявила, что
|13.04.2001
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DaimlerChrysler заключает партнерское соглашение с Vignette
Компания Vignette, занимающаяся разработкой программного обеспечения для электронной коммерции, объявила о том, что автомобильный гигант DaimlerChrysler выбрал ее продукты в качестве стандарта для своих онлайновых проектов. Сообщается, что немецко-американский концерн намерен использовать разработанное Vignette ПО для управления
|22.01.2001
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DaimlerChrysler, возможно, купит часть Lernout & Hauspie
Ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, Cnet сообщает, что автомобильная компания DaimlerChrysler ведет переговоры с Lernout & Hauspie Speech Products о покупке части компании. DaimlerChrysler заинтересована в подразделении, занимающемся технологиями распознавания реч
|08.12.2000
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Ford, DaimlerChrysler и General Motors создадут B2B портал
Американские автомобильные компании Ford Motor Co., DaimlerChrysler Corp. и General Motors Corp. объявили о предстоящем открытии совместного B2B портала, сообщает Yahoo! Actualites. На новой электронной торговой площадке будут продаваться запасн
|04.12.2000
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$3 в месяц будет стоить интернет сотрудникам General Motors и DaimlerChrysler
Автомобильные корпорации General Motors Corp. (GM) и DaimlerChrysler AG объявили о подписании соглашения с интернет-провайдером America Online Inc
|03.11.2000
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General Motors и DaimlerChrysler заключили сделку с AOL
авила своим 350 тыс. работникам домашние компьютеры, цветные принтеры и доступ в интернет всего за $180. "Необходимо, чтобы у всех наших работников был доступ в интернет", - сказал президент компании DaimlerChrysler Джеимс Холден (James Holden). Сотрудники GM и DaimlerChrysler получат доступ в интернет, обеспеченный AOL, в начале следующего года. При этом услуги доступа в интернет с
|10.10.2000
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DaimlerChrysler создала подразделение электронной коммерции
Стремясь объединить все свои интернет-проекты, компания DaimlerChrysler объявила о создании дочерней компании с уставным капиталом в $500 млн., которая будет заниматься электронной коммерцией на автомобильном рынке, сообщает NewsBytes. Компания, наз
|17.08.2000
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Торговая площадка DaimlerChrysler в интернете сэкономит $1 млрд. дилерам компании
DaimlerChrysler сообщили о том, что компания планирует открыть в США B2B площадку Five Star Market Centre. Это поможет 4 500 дилерам, продающим продукцию концерна DaimlerChrysler, сэкономить около $1 млрд. в год. Дилеры, продающие машины марки Chrysler, Dodge и Jeep будут экономить около $500 на каждой машине. "Five Star Market Centre - это путь к эффект
|10.08.2000
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В разработке новых моделей автомобилей DaimlerChrysler поможет интернет
Один из ведущих мировых автопроизводителей корпорация DaimlerChrysler AG 9 августа анонсировала новую интернет-систему, которая свяжет между собой все отделы компании, от дизайнеров до отдела продаж и поможет ускорить разработку и выход на рынок н
|22.06.2000
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Корпорация DaimlerChrysler активизирует свою деятельность в области электронной коммерции
Автомобилестроительная корпорация DaimlerChrysler собирается выделить все принадлежащие ей подразделения, работающие в области электронной коммерции, в отдельный холдинг. Вполне вероятна также возможность того, что акции новой
|11.04.2000
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Mazda объединится с DaimlerChrysler в разработке автомобилей на топливных элементах
Японский производитель автомобилей Mazda заявил вчера о своей стратегии разработки автомобилей на топливных элементах. Компания объединится в германским автогигантом DaimlerChrysler и японской нефтяной компанией Nippon Mitsubishi Oil Corp. в разработке первых японских автомобилей для личного пользования, в которых будет использоваться электрохимическая реак
|29.02.2000
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Автогиганты DaimlerChrysler, Ford и General Motors создадут единый торговый веб-сайт
Три крупнейших в мире автогиганта, DaimlerChrysler, Ford Motor Company и General Motors, решили создать единый для всех сервер, на котором клиенты могли бы в онлайне посмотреть каталог и совершить покупку автомобиля или запчасти
|02.02.2000
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Компания DaimlerChrysler будет оборудовать автомобили спутниковыми радиоприёмниками
ущем году предоставят своим потребителям новую услугу - 100 разнообразных радиовещательных каналов. DaimlerChrysler, третий по величине североамериканский производитель автомобилей, сообщает та
|07.10.1999
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Дочерняя компания Daimler Chrysler покупает контрольный пакет акций французского разработчика информационных технологий Soleri
Debis, дочерняя сервисная компания концерна Daimler Chrysler, купит в несколько этапов французского разработчика информационных технологи
Mercedes-Benz Group и организации, системы, технологии, персоны:
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