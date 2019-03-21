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Mercedes-Benz Group Daimler AG Даймлер АГ Daimler-Benz Даймлер-Бенц АГ Daimler-Chrysler ДаймлерКрайслер Автомобили РУС

Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС


21.03.2019 Daimler: Облака открывают возможности для экономии

Работайте с большими данными Для Daimler эта история началась на локальной инфраструктуре. Несколько лет назад группа разработ
30.07.2018 Кремниевая долина в 2019 году станет местом тестирования беспилотных решений Bosch и Daimler

Bosch и Daimler ускоряют развитие автоматизированного и беспилотного вождения в городах. Беспилотное вождение планируют вывести на новый уровень (4/5 по классификации SAE). Партнеры выбрали Калифорнию

22.02.2017 Daimler AG управляет документооборотом с помощью Citrix ShareFile

Компания Daimler AG, производитель премиальных автомобилей, внедрила решение Citrix ShareFile для упра
20.08.2014 «Крайслер Рус» внедрил Microsoft Dynamics CRM

Компания «Норбит», эксперт на рынке ИТ-консалтинга, завершила внедрение системы управления взаимоотношениями с потенциальными клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM в компании «Крайслер Рус». За первые полгода работы клиентская база в «Крайслер Рус» увеличилась более чем на 7 тыс. новых контактов, сообщили CNews в «Норбит». Целями внедрения системы управления п
29.11.2013 Mercedes стал ближе к Google и Tesla

Немецкий концерн Daimler AG открыл научно-исследовательский центр в городе Саннивейл (Калифорния, США). Ряд ко
13.09.2013 Panasonic хочет сотрудничать с Volkswagen и Daimler

шие отношения с немецкими автопроизводителями», — заявил глава Panasonic. По его словам, компания могла бы стать поставщиком аккумуляторных батарей и охранных систем для автомобилей Volkswagen, Audi, Daimler или Porsche. Создание совместных предприятий с этими компаниями также возможно, добавил Цуга. «Как только автоконцерны пожелают работать с нами, мы начнем серьезно думать о партнерстве.
26.02.2013 Deutsche Telekom и Daimler объявили о сотрудничестве в разработке «сетевых автомобилей»

Компания Daimler AG объявила о начале сотрудничества с группой Deutsche Telekom (в России представлена
30.01.2013 Топливные элементы для автомобилей объединили Ford, Daimler и Nissan

ание, что автомобили на топливных элементах являются технологией будущего, и так будет всегда. К счастью, есть надежда, что эта шутка устареет уже через несколько лет. Компании Ford, Renault-Nissan и Daimler объявили о намерении совместно разрабатывать технологии, которые к 2017 году сделают автомобили на топливных элементах "доступными для широкого сегмента рынка". Данное партнерство крупн
21.09.2011 «Ростелеком» предоставил номер 8-800 представительству немецкого концерна Daimler AG в России

«Ростелеком» предоставил интеллектуальный номер в коде 8-800 компании «Мерседес-Бенц Рус», являющемуся российским представительством германского концерна Daimler AG - производителя автомобилей премиум-класса. Использование номера в коде 8-800 позволяет компании принимать звонки от клиентов из любых регионов России, при этом для них звонки на ном
26.11.2010 Daimler AG выбрал CAD-систему от Siemens для разработки грузовых и легковых автомобилей

Компания Siemens сообщила о том, что компания Daimler AG выбрала CAD-систему Siemens в качестве новой платформы для разработки грузовых и л
19.09.2005 "ДаймлерКрайслер Автомобили Рус" оптимизировал бизнес-процессы

Компании «IDS Scheer / Логика бизнеса» и SAP завершили проект по оптимизации бизнес-процессов фирмы «ДаймлерКрайслер Автомобили Рус» на базе решений SAP. В ходе реализации проекта необходимо было достигнуть следующие стратегически значимые цели, как уменьшение трудозатрат на рутинные операции;
19.04.2005 "Даймлер Крайслер Рус" модернизировал сеть связи

ммуникации» компании Siemens объявляет об окончании основного этапа по модернизации сети связи для «Даймлер Крайслер Автомобили РУС». В центральном офисе компании установлена коммуникационная п
23.07.2004 SCO не удалось заставить DaimlerChrysler заплатить за использование Linux

22 июля не был удовлетворен иск компании SCO выдвинутый к автомобилестроительной фирме DaimlerChrysler за незаконное пользование ОС Linux. Тяжба тянулась с марта этого года. DaimlerChrysler использовал данное ПО 110 дней вместо разрешенных 30 и не сообщил производителю о т
22.10.2002 DaimlerChrysler будет моделировать столкновения автомобилей на Linux-кластерах

Автомобильная компания DaimlerChrysler решила уменьшить свои затраты за счет перехода на Linux-кластеры на базе рабочих станций от IBM для моделирования столкновений с помощью вычислительной техники, позволяющей доби
07.06.2002 Deutsche Telekom и DaimlerChrysler представили автомобиль с оборудованием для 3G-cвязи

Компания T-Mobile International, являющаяся подразделением Deutsche Telekom, совместно с автомобильной группой DaimlerChrysler и Siemens ICM, отделением компании Siemens, представили опытный образец автомобиля, снабженного оборудованием поддержки услуг 3G-связи. В автомобиль Мерседес S-класса встроен пр
16.04.2002 Архитектура Intel Itanium: шаги к завоеванию рынка

твлять в ближайшие три года CERN - Европейский центр ядерных исследований в Женеве. Ноябрь 2001 г., Daimler-Chrysler. Компании Fujitsu-Siemens и Intel опубликовали обзор по применению рабочих с
16.04.2002 Архитектура Intel Itanium: на пути к завоеванию рынка

твлять в ближайшие три года CERN - Европейский центр ядерных исследований в Женеве. Ноябрь 2001 г., Daimler-Chrysler. Компании Fujitsu-Siemens и Intel опубликовали обзор по применению рабочих с
28.01.2002 DaimlerChrysler создает собственную торговую площадку

Автомобильный гигант DaimlerChrysler объявил о намерении создать онлайновую торговую площадку, в роли разработчика которой выступит компания Covisint. DaimlerChrysler является одним из учредителей компании,

15.01.2002 DaimlerChrysler намерена ускорить продажу Debis компании Deutsche Telekom

Компания DaimlerChrysler объявила, что она собирается форсировать продажу своего подразделения по разработке программного обеспечения Debis Systemhaus компании Deutsche Telekom, запросив у телефонной ко
26.10.2001 DaimlerChrysler компьютеризирует автомобили

25 октября автомобилестроительная компания DaimlerChrysler сообщила о дополнительных шагах по компьютеризации своих новых автомобилей. Мичиганская компания подписала ряд контрактов с Intel, IBM, AT&T Wireless, Johnson Controls и Gentex

09.08.2001 AT&T Wireless обеспечит связью каждый автомобиль DaimlerChrysler

В среду автомобилестроительная компания DaimlerChrysler сообщила о договоренности с оператором сотовой связи AT&T Wireless по оснащению всех автомобилей Chrysler в США телематическими возможностями. Телематика - оснащение транспортны
03.08.2001 Siemens поставит новую коммуникационную систему для DaimlerChrysler

, выиграло контракт на установку модицированного варианта телекоммуникационной системы для компании DaimlerChrysler Financial Services (DCFS), отделения венчурных инвестиций компании Daimler
03.08.2001 Compaq получила звание "Глобального поставщика" от DaimlerChrysler

2 августа компания DaimlerChrysler,занимающая третье место в рейтинге мировых автопроизводителей, объявила, что

13.04.2001 DaimlerChrysler заключает партнерское соглашение с Vignette

Компания Vignette, занимающаяся разработкой программного обеспечения для электронной коммерции, объявила о том, что автомобильный гигант DaimlerChrysler выбрал ее продукты в качестве стандарта для своих онлайновых проектов. Сообщается, что немецко-американский концерн намерен использовать разработанное Vignette ПО для управления
22.01.2001 DaimlerChrysler, возможно, купит часть Lernout & Hauspie

Ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, Cnet сообщает, что автомобильная компания DaimlerChrysler ведет переговоры с Lernout & Hauspie Speech Products о покупке части компании. DaimlerChrysler заинтересована в подразделении, занимающемся технологиями распознавания реч
08.12.2000 Ford, DaimlerChrysler и General Motors создадут B2B портал

Американские автомобильные компании Ford Motor Co., DaimlerChrysler Corp. и General Motors Corp. объявили о предстоящем открытии совместного B2B портала, сообщает Yahoo! Actualites. На новой электронной торговой площадке будут продаваться запасн
04.12.2000 $3 в месяц будет стоить интернет сотрудникам General Motors и DaimlerChrysler

Автомобильные корпорации General Motors Corp. (GM) и DaimlerChrysler AG объявили о подписании соглашения с интернет-провайдером America Online Inc
03.11.2000 General Motors и DaimlerChrysler заключили сделку с AOL

авила своим 350 тыс. работникам домашние компьютеры, цветные принтеры и доступ в интернет всего за $180. "Необходимо, чтобы у всех наших работников был доступ в интернет", - сказал президент компании DaimlerChrysler Джеимс Холден (James Holden). Сотрудники GM и DaimlerChrysler получат доступ в интернет, обеспеченный AOL, в начале следующего года. При этом услуги доступа в интернет с

10.10.2000 DaimlerChrysler создала подразделение электронной коммерции

Стремясь объединить все свои интернет-проекты, компания DaimlerChrysler объявила о создании дочерней компании с уставным капиталом в $500 млн., которая будет заниматься электронной коммерцией на автомобильном рынке, сообщает NewsBytes. Компания, наз
17.08.2000 Торговая площадка DaimlerChrysler в интернете сэкономит $1 млрд. дилерам компании

DaimlerChrysler сообщили о том, что компания планирует открыть в США B2B площадку Five Star Market Centre. Это поможет 4 500 дилерам, продающим продукцию концерна DaimlerChrysler, сэкономить около $1 млрд. в год. Дилеры, продающие машины марки Chrysler, Dodge и Jeep будут экономить около $500 на каждой машине. "Five Star Market Centre - это путь к эффект
10.08.2000 В разработке новых моделей автомобилей DaimlerChrysler поможет интернет

Один из ведущих мировых автопроизводителей корпорация DaimlerChrysler AG 9 августа анонсировала новую интернет-систему, которая свяжет между собой все отделы компании, от дизайнеров до отдела продаж и поможет ускорить разработку и выход на рынок н
22.06.2000 Корпорация DaimlerChrysler активизирует свою деятельность в области электронной коммерции

Автомобилестроительная корпорация DaimlerChrysler собирается выделить все принадлежащие ей подразделения, работающие в области электронной коммерции, в отдельный холдинг. Вполне вероятна также возможность того, что акции новой

11.04.2000 Mazda объединится с DaimlerChrysler в разработке автомобилей на топливных элементах

Японский производитель автомобилей Mazda заявил вчера о своей стратегии разработки автомобилей на топливных элементах. Компания объединится в германским автогигантом DaimlerChrysler и японской нефтяной компанией Nippon Mitsubishi Oil Corp. в разработке первых японских автомобилей для личного пользования, в которых будет использоваться электрохимическая реак
29.02.2000 Автогиганты DaimlerChrysler, Ford и General Motors создадут единый торговый веб-сайт

Три крупнейших в мире автогиганта, DaimlerChrysler, Ford Motor Company и General Motors, решили создать единый для всех сервер, на котором клиенты могли бы в онлайне посмотреть каталог и совершить покупку автомобиля или запчасти
02.02.2000 Компания DaimlerChrysler будет оборудовать автомобили спутниковыми радиоприёмниками

ущем году предоставят своим потребителям новую услугу - 100 разнообразных радиовещательных каналов. DaimlerChrysler, третий по величине североамериканский производитель автомобилей, сообщает та
07.10.1999 Дочерняя компания Daimler Chrysler покупает контрольный пакет акций французского разработчика информационных технологий Soleri

Debis, дочерняя сервисная компания концерна Daimler Chrysler, купит в несколько этапов французского разработчика информационных технологи

Публикаций - 245, упоминаний - 275

Mercedes-Benz Group и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24241 39
IBM - International Business Machines Corp 9372 34
Intel Corporation 11983 27
Siemens AG - Siemens Group 2570 20
SAP SE 5154 20
Oracle Corporation 6565 20
Google LLC 11497 18
HP - Hewlett-Packard 3617 16
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5654 13
HP Compaq Computer Corp 1916 12
Cisco Systems 5043 12
Yahoo! 3690 11
Software AG & IDS Scheer 199 9
Apple Inc 11765 9
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2634 9
HP Inc. 5639 9
Deutsche Telekom 909 8
AOL Inc 1591 7
Oracle - Sun Microsystems 2210 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2631 7
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Citrix Systems 802 6
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Renault Groupe 156 19
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 114 18
Honda Motor Company 232 16
Volvo Cars 252 15
Hyundai Motor Company 356 13
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Mazda Motor Corporation 53 8
Merrill Lynch 433 7
Boeing 1005 7
Jaguar Land Rover 91 7
Uber 323 7
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 413 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6742 6
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Tesla Motors 377 6
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 6
Lockheed Martin 753 5
Deutsche Bank - Дойче Банк 380 5
Airbus Group - Airbus Industries 222 5
AutoZone 7 5
BP - British Petroleum 181 5
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 112 5
Руссобанк 7 4
EPIC Telecom Invest 199 4
Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation - MFTBC 5 4
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 77 4
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 166 4
Stellantis PSA - Opel 33 4
Уникомбанк УАКБ - Универсальный акционерный коммерческий банк 5 4
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U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1137 5
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Google Android 13569 8
Microsoft Windows 15214 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4880 8
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Software AG - ARIS Platform 176 6
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 557 6
Apple iOS 7454 6
SAP Ariba 287 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2619 5
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 985 5
Intel XScale - микропроцессорное ядро 244 4
Intel x86 - архитектура процессора 1762 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6923 4
Apple Siri - Голосовой помощник 377 4
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 447 4
Oracle Java - язык программирования 2929 4
Xinuos - Xinuos OpenServer - SCO UNIX - SCO Open Desktop - SCO OpenServer - SCO UnixWare - SCO OpenLinux 67 3
Google Maps - Карты Google 780 3
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 177 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 393 3
Delphi - язык программирования 137 3
SAP Sybase 289 3
HP UX - Hewlett Packard Unix 228 3
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 431 3
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1312 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2387 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 847 3
Tesla Model S 70 3
Microsoft Dynamics 1169 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 3
Nissan Leaf - электромобиль 50 3
Космодром Байконур 1060 3
OpenBSD - Свободная многоплатформенная операционная система 55 3
GM Cadillac 29 3
Apple Maps 33 2
SAP for Automotive - mySAP Automotive 6 2
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 219 2
Bush George - Буш Джордж 304 4
Путин Владимир 3012 3
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 3
Тоскин Алексей 29 3
Курбатов Владимир 35 3
Vavra Tom - Вавра Том 4 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 293 2
Прохоров Александр 102 2
Фрадков Михаил 160 2
Клочков Юрий 3 2
Weisberg Ted - Вайсберг Тед 22 2
Hellstroem Kurt - Хеллстрем Курт 16 2
Abrahams Spencer - Абрамс Спенсер 2 2
Янпольский Владимир 2 2
Pitofsky Robert - Питофски Роберт 5 2
Нестеров Владимир 30 2
Гледенов Денис 4 2
Моторко Андрей 71 2
Livingstone Ken - Ливингстон Кен 5 2
Зенкин Денис 262 2
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 167 1
Гришин Дмитрий 208 1
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 299 1
Минниханов Рустам 113 1
Мартынов Владислав 113 1
Никифоров Николай 1134 1
Носов Михаил 18 1
Ракишев Кенес 43 1
Лощинин Дмитрий 39 1
Носков Константин 232 1
Григорьева Евгения 60 1
Морозов Александр 23 1
Костиков Александр 5 1
Жвачкин Сергей 8 1
Львов Евгений 10 1
Артемьев Игорь 90 1
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Россия - РФ - Российская федерация 136409 80
Германия - Федеративная Республика 12453 69
Европа 21493 43
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Япония 13158 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16316 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13169 13
Южная Корея - Республика 6521 9
США - Калифорния 4565 9
Азия - Азиатский регион 5341 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16601 8
Канада 4805 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13895 8
Америка Северная - Североамериканский регион 3293 8
Италия - Итальянская Республика 4292 8
Казахстан - Республика 5358 7
Швеция - Королевство 3591 7
Индия - Bharat 5301 7
Испания - Королевство 3675 7
Украина 7484 6
Финляндия - Финляндская Республика 3563 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7029 6
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Германия - Штутгарт 68 5
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США - Нью-Йорк 3075 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3485 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17294 93
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 46019 40
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5978 12
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12986 11
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7585 11
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3755 11
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5448 9
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4168 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9236 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6596 8
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Водород - Hydrogenium - химический элемент 971 8
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3797 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10481 7
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5365 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5409 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5207 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7142 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7163 6
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2296 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1753 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4631 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3228 5
Логистика сбытовая - Сбыт 2328 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7280 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4801 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4497 5
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 10
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5850 10
Bloomberg 1216 8
CNET Networks - CNET News 1642 7
CNews - Auto.CNews 51 6
FT - Financial Times 1198 5
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 5
Dow Jones - MarketWatch 311 5
Mercury Center 309 5
CNews RND - R&D.CNews 2273 3
AP - Associated Press 1995 3
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 178 2
PC Magazine - PCMag 85 2
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 514 2
ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 12 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11125 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1268 2
The Register - The Register Hardware 1466 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 234 2
ZDnet 597 2
Computer Weekly 374 1
InformationWeek 241 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2686 1
Hubert Burda Media - Бурда ИД 15 1
PR Newswire 56 1
Times 607 1
BleepingComputer - Издание 291 1
The Economist 44 1
Комсомольская правда ИД 66 1
Upside Today 59 1
TechSpot 84 1
ComputerWorld 144 1
Faulkner Information Services 100 1
Under The Breach 2 1
SiliconValley.com - SV.com 239 1
Newsbytes News Network 379 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 931 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 607 1
EWeek 178 1
Internet Stock Report 994 10
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7845 8
IDC - International Data Corporation 4888 6
Bear Stearns 79 6
Gartner - Гартнер 3520 4
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 3
Markets&Markets Research 109 2
ABI Research 233 2
Fortune Global 500 285 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 574 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2950 2
NDP 53 1
DaraTech 5 1
Forrester Research 819 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 296 1
S&P 500 555 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 1
Gartner - Meta Group 8 1
Frost & Sullivan 202 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 1
In-Stat 115 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 962 1
Fortune Global 100 140 1
Technavio 27 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 119 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 902 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 945 2
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TED Talks 35 2
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 94 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 234 2
FOKUS - Fraunhofer Institute for Open Communication Systems - Институт открытых систем связи им. Фраунгофера - Институт открытых коммуникаций Фраунхофера 2 2
PNNL - Pacific Northwest National Laboratory - Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория 31 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 194 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 222 1
Waseda University - Университет Васэда 11 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 581 1
Универзитет у Београду - Белградский университет 4 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 45 1
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 57 1
РАН - Российская академия наук 1789 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 145 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 84 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 38 1
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CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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