Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС

Daimler: Облака открывают возможности для экономии Работайте с большими данными Для Daimler эта история началась на локальной инфраструктуре. Несколько лет назад группа разработ

Кремниевая долина в 2019 году станет местом тестирования беспилотных решений Bosch и Daimler Bosch и Daimler ускоряют развитие автоматизированного и беспилотного вождения в городах. Беспилотное вождение планируют вывести на новый уровень (4/5 по классификации SAE). Партнеры выбрали Калифорнию

Daimler AG управляет документооборотом с помощью Citrix ShareFile Компания Daimler AG, производитель премиальных автомобилей, внедрила решение Citrix ShareFile для упра

«Крайслер Рус» внедрил Microsoft Dynamics CRM Компания «Норбит», эксперт на рынке ИТ-консалтинга, завершила внедрение системы управления взаимоотношениями с потенциальными клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM в компании «Крайслер Рус». За первые полгода работы клиентская база в «Крайслер Рус» увеличилась более чем на 7 тыс. новых контактов, сообщили CNews в «Норбит». Целями внедрения системы управления п

Mercedes стал ближе к Google и Tesla Немецкий концерн Daimler AG открыл научно-исследовательский центр в городе Саннивейл (Калифорния, США). Ряд ко

Panasonic хочет сотрудничать с Volkswagen и Daimler шие отношения с немецкими автопроизводителями», — заявил глава Panasonic. По его словам, компания могла бы стать поставщиком аккумуляторных батарей и охранных систем для автомобилей Volkswagen, Audi, Daimler или Porsche. Создание совместных предприятий с этими компаниями также возможно, добавил Цуга. «Как только автоконцерны пожелают работать с нами, мы начнем серьезно думать о партнерстве.

Deutsche Telekom и Daimler объявили о сотрудничестве в разработке «сетевых автомобилей» Компания Daimler AG объявила о начале сотрудничества с группой Deutsche Telekom (в России представлена

Топливные элементы для автомобилей объединили Ford, Daimler и Nissan ание, что автомобили на топливных элементах являются технологией будущего, и так будет всегда. К счастью, есть надежда, что эта шутка устареет уже через несколько лет. Компании Ford, Renault-Nissan и Daimler объявили о намерении совместно разрабатывать технологии, которые к 2017 году сделают автомобили на топливных элементах "доступными для широкого сегмента рынка". Данное партнерство крупн

«Ростелеком» предоставил номер 8-800 представительству немецкого концерна Daimler AG в России «Ростелеком» предоставил интеллектуальный номер в коде 8-800 компании «Мерседес-Бенц Рус», являющемуся российским представительством германского концерна Daimler AG - производителя автомобилей премиум-класса. Использование номера в коде 8-800 позволяет компании принимать звонки от клиентов из любых регионов России, при этом для них звонки на ном

Daimler AG выбрал CAD-систему от Siemens для разработки грузовых и легковых автомобилей Компания Siemens сообщила о том, что компания Daimler AG выбрала CAD-систему Siemens в качестве новой платформы для разработки грузовых и л

"ДаймлерКрайслер Автомобили Рус" оптимизировал бизнес-процессы Компании «IDS Scheer / Логика бизнеса» и SAP завершили проект по оптимизации бизнес-процессов фирмы «ДаймлерКрайслер Автомобили Рус» на базе решений SAP. В ходе реализации проекта необходимо было достигнуть следующие стратегически значимые цели, как уменьшение трудозатрат на рутинные операции;

"Даймлер Крайслер Рус" модернизировал сеть связи ммуникации» компании Siemens объявляет об окончании основного этапа по модернизации сети связи для «Даймлер Крайслер Автомобили РУС». В центральном офисе компании установлена коммуникационная п

SCO не удалось заставить DaimlerChrysler заплатить за использование Linux 22 июля не был удовлетворен иск компании SCO выдвинутый к автомобилестроительной фирме DaimlerChrysler за незаконное пользование ОС Linux. Тяжба тянулась с марта этого года. DaimlerChrysler использовал данное ПО 110 дней вместо разрешенных 30 и не сообщил производителю о т

DaimlerChrysler будет моделировать столкновения автомобилей на Linux-кластерах Автомобильная компания DaimlerChrysler решила уменьшить свои затраты за счет перехода на Linux-кластеры на базе рабочих станций от IBM для моделирования столкновений с помощью вычислительной техники, позволяющей доби

Deutsche Telekom и DaimlerChrysler представили автомобиль с оборудованием для 3G-cвязи Компания T-Mobile International, являющаяся подразделением Deutsche Telekom, совместно с автомобильной группой DaimlerChrysler и Siemens ICM, отделением компании Siemens, представили опытный образец автомобиля, снабженного оборудованием поддержки услуг 3G-связи. В автомобиль Мерседес S-класса встроен пр

Архитектура Intel Itanium: шаги к завоеванию рынка твлять в ближайшие три года CERN - Европейский центр ядерных исследований в Женеве. Ноябрь 2001 г., Daimler-Chrysler. Компании Fujitsu-Siemens и Intel опубликовали обзор по применению рабочих с

Архитектура Intel Itanium: на пути к завоеванию рынка твлять в ближайшие три года CERN - Европейский центр ядерных исследований в Женеве. Ноябрь 2001 г., Daimler-Chrysler. Компании Fujitsu-Siemens и Intel опубликовали обзор по применению рабочих с

DaimlerChrysler создает собственную торговую площадку Автомобильный гигант DaimlerChrysler объявил о намерении создать онлайновую торговую площадку, в роли разработчика которой выступит компания Covisint. DaimlerChrysler является одним из учредителей компании,

DaimlerChrysler намерена ускорить продажу Debis компании Deutsche Telekom Компания DaimlerChrysler объявила, что она собирается форсировать продажу своего подразделения по разработке программного обеспечения Debis Systemhaus компании Deutsche Telekom, запросив у телефонной ко

DaimlerChrysler компьютеризирует автомобили 25 октября автомобилестроительная компания DaimlerChrysler сообщила о дополнительных шагах по компьютеризации своих новых автомобилей. Мичиганская компания подписала ряд контрактов с Intel, IBM, AT&T Wireless, Johnson Controls и Gentex

AT&T Wireless обеспечит связью каждый автомобиль DaimlerChrysler В среду автомобилестроительная компания DaimlerChrysler сообщила о договоренности с оператором сотовой связи AT&T Wireless по оснащению всех автомобилей Chrysler в США телематическими возможностями. Телематика - оснащение транспортны

Siemens поставит новую коммуникационную систему для DaimlerChrysler , выиграло контракт на установку модицированного варианта телекоммуникационной системы для компании DaimlerChrysler Financial Services (DCFS), отделения венчурных инвестиций компании Daimler

Compaq получила звание "Глобального поставщика" от DaimlerChrysler 2 августа компания DaimlerChrysler,занимающая третье место в рейтинге мировых автопроизводителей, объявила, что

DaimlerChrysler заключает партнерское соглашение с Vignette Компания Vignette, занимающаяся разработкой программного обеспечения для электронной коммерции, объявила о том, что автомобильный гигант DaimlerChrysler выбрал ее продукты в качестве стандарта для своих онлайновых проектов. Сообщается, что немецко-американский концерн намерен использовать разработанное Vignette ПО для управления

DaimlerChrysler, возможно, купит часть Lernout & Hauspie Ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, Cnet сообщает, что автомобильная компания DaimlerChrysler ведет переговоры с Lernout & Hauspie Speech Products о покупке части компании. DaimlerChrysler заинтересована в подразделении, занимающемся технологиями распознавания реч

Ford, DaimlerChrysler и General Motors создадут B2B портал Американские автомобильные компании Ford Motor Co., DaimlerChrysler Corp. и General Motors Corp. объявили о предстоящем открытии совместного B2B портала, сообщает Yahoo! Actualites. На новой электронной торговой площадке будут продаваться запасн

$3 в месяц будет стоить интернет сотрудникам General Motors и DaimlerChrysler Автомобильные корпорации General Motors Corp. (GM) и DaimlerChrysler AG объявили о подписании соглашения с интернет-провайдером America Online Inc

General Motors и DaimlerChrysler заключили сделку с AOL авила своим 350 тыс. работникам домашние компьютеры, цветные принтеры и доступ в интернет всего за $180. "Необходимо, чтобы у всех наших работников был доступ в интернет", - сказал президент компании DaimlerChrysler Джеимс Холден (James Holden). Сотрудники GM и DaimlerChrysler получат доступ в интернет, обеспеченный AOL, в начале следующего года. При этом услуги доступа в интернет с

DaimlerChrysler создала подразделение электронной коммерции Стремясь объединить все свои интернет-проекты, компания DaimlerChrysler объявила о создании дочерней компании с уставным капиталом в $500 млн., которая будет заниматься электронной коммерцией на автомобильном рынке, сообщает NewsBytes. Компания, наз

Торговая площадка DaimlerChrysler в интернете сэкономит $1 млрд. дилерам компании DaimlerChrysler сообщили о том, что компания планирует открыть в США B2B площадку Five Star Market Centre. Это поможет 4 500 дилерам, продающим продукцию концерна DaimlerChrysler, сэкономить около $1 млрд. в год. Дилеры, продающие машины марки Chrysler, Dodge и Jeep будут экономить около $500 на каждой машине. "Five Star Market Centre - это путь к эффект

В разработке новых моделей автомобилей DaimlerChrysler поможет интернет Один из ведущих мировых автопроизводителей корпорация DaimlerChrysler AG 9 августа анонсировала новую интернет-систему, которая свяжет между собой все отделы компании, от дизайнеров до отдела продаж и поможет ускорить разработку и выход на рынок н

Корпорация DaimlerChrysler активизирует свою деятельность в области электронной коммерции Автомобилестроительная корпорация DaimlerChrysler собирается выделить все принадлежащие ей подразделения, работающие в области электронной коммерции, в отдельный холдинг. Вполне вероятна также возможность того, что акции новой

Mazda объединится с DaimlerChrysler в разработке автомобилей на топливных элементах Японский производитель автомобилей Mazda заявил вчера о своей стратегии разработки автомобилей на топливных элементах. Компания объединится в германским автогигантом DaimlerChrysler и японской нефтяной компанией Nippon Mitsubishi Oil Corp. в разработке первых японских автомобилей для личного пользования, в которых будет использоваться электрохимическая реак

Автогиганты DaimlerChrysler, Ford и General Motors создадут единый торговый веб-сайт Три крупнейших в мире автогиганта, DaimlerChrysler, Ford Motor Company и General Motors, решили создать единый для всех сервер, на котором клиенты могли бы в онлайне посмотреть каталог и совершить покупку автомобиля или запчасти

Компания DaimlerChrysler будет оборудовать автомобили спутниковыми радиоприёмниками ущем году предоставят своим потребителям новую услугу - 100 разнообразных радиовещательных каналов. DaimlerChrysler, третий по величине североамериканский производитель автомобилей, сообщает та