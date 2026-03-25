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CERN Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire ЦЕРН Европейский Центр ядерных исследований Европейская организация по ядерным исследованиям
СОБЫТИЯ
|25.03.2026
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Ученые впервые в истории перевезли антиматерию на грузовике. Это было крайне опасно
Транспортировка вещества Ученые из Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) впервые в истории перевезли антиматер
|11.04.2017
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ЦЕРН стал ближе к поиску темного фотона
та Томского политехнического университета и их коллеги из Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) смогли на 25 % сузить зону поиска темного фотона. Темный фотон – это частица-посредник
|20.12.2016
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Ученые из ЦЕРН получили ключевое доказательство Стандартной модели
имента, ученым пришлось бы создавать новую модель, переписывая заново физику частиц. В эксперименте ЦЕРН физики сравнивали свойства атомов водорода и созданного искусственно антиводорода. В ход
|31.07.2015
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Brocade и CERN начали сотрудничество в сфере SDN
Компания Brocade объявила о начале сотрудничества с CERN openlab, цель которого — помочь международному научно-исследовательскому центру разработ
|21.07.2015
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«Яндекс» и ЦЕРН объявили конкурс для специалистов по большим данным
Компания «Яндекс» и «Европейский центр ядерных исследований» (CERN — ЦЕРН) приглашают специалистов по анализу данных поучаствовать в конкурсе Flavour of Physics.
|13.05.2015
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ЦЕРН и университет «Иннополис» заключили соглашение о сотрудничестве
Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН – CERN) и университет «Иннополис» подписали меморандум о сотрудничестве, предметом котор
|13.01.2015
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Школа анализа данных присоединилась к LHCb
ализа данных «Яндекса» стала участником коллаборации LHCb Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН). Школа будет помогать учёным в обработке данных и проводить исследования на стыке физик
|25.11.2014
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ЦЕРН опубликовал данные с Большого адронного коллайдера
Европейский совет по ядерным исследованиям (ЦЕРН) запустил Open Data Portal — портал для публикации данных экспериментов, проводимых на Б
|01.07.2014
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«Яндекс» взялся искать «темную материю»
ных начал работать над новым экспериментом в Европейском центре ядерных исследований, известном как CERN, рассказала CNews представитель поисковика Юлия Бабикова. В рамках совместных работ «Янд
|29.07.2013
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CERN внедрил Oracle Enterprise Manager 12c для управления инфраструктурой Oracle
Корпорация Oracle объявила о том, что CERN (Европейская организация по ядерным исследованиям) развернул решение Oracle Enterprise Manager 12c для управления инфраструктурой Oracle, которая включает бизнес-приложения, связующее ПО,
|05.03.2013
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Infor EAM помогает CERN в поисках бозона Хиггса
аммных приложений для бизнеса, сообщила о том, что Европейская организация по ядерным исследованиям CERN использует приложение Infor EAM для управления более чем миллионом элементов своей инфра
|22.01.2013
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«Яндекс» будет предоставлять ЦЕРНу свои технологии обработки данных
Компания «Яндекс» заключила соглашение с «Европейским центром ядерных исследований» (ЦЕРН), став ассоциированным членом CERN openlab. В рамках сотрудничества компания будет предо
|21.01.2013
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"Яндекс" стал членом CERN openlab
Европейский центр ядерных исследований, ЦЕРН, заключил официальное соглашение с компанией "Яндекс", которая стала ассоциированным чле
|13.09.2012
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ЦЕРН не хочет ждать и удлиняет БАК
м 18 ведущих ученых европейского ускорительного центра сообщают в составленной ими "дорожной карте" ЦЕРНа. После того, как таинственный бозон Хиггса оказался практически пойман, аппетиты физико
|31.10.2011
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ЦЕРН борется за существование сверхсветового нейтрино
ики, очень предсказуемо разразившейся по поводу сверхсветовых нейтрино, обнаруженных в эксперименте ЦЕРНа и итальянской нейтринной ловушки в горах Гран Сассо, исследователи ЦЕРНа заявили
|23.09.2011
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Быстрее скорости света: научная сенсация или ошибка измерения?
Открытие было сделано на ускорителе CERN-а в Швейцарии на основании наблюдения более 15 тыс. нейтринных событий. И вот, 22 сентября ученые решили объявить миру, что нейтрино смогли превысить скорость света (299792458 м/с) и преод
|30.03.2010
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На LHC достигнута рекордная энергия протонных пучков
В Европейском центре ядерных исследований (CERN) стартовала исследовательская программа на Большом адроном коллайдере (LHC). Сегодня, 30
|12.02.2010
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CERN готовится к самому продолжительному сеансу работы ускорителя частиц
я рекордной энергии 1,18 ТэВ пучков протонов в ноябре 2009 года Большой адронный коллайдер LHC в настоящее время готовится к работе по увеличению энергии и интенсивности пучков, сообщает пресс-служба CERN. Во время технической остановки ускорителя устанавливаются тысячи более совершенных и надежных элементов системы энергопитания магнитов для увеличения тока до 6 кА. Работа LHC с пучками пр
|04.02.2010
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CERN и ОИЯИ подписали соглашение о сотрудничестве
сание генерального соглашения о сотрудничестве между Европейской организацией ядерных исследований (CERN) и Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ). В торжественной обстановке докум
|17.09.2009
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CERN планирует строить линейный коллайдер
тиц станет Компактный линейный коллайдер (Compact Linear Collider - CLIC). Согласно заявлению главы CERN Рольфа-Дитера Хойера (Rolf-Dieter Heuer), которое он сделал в своем интервью physicsworl
|18.11.2008
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Ремонт LHC обойдется CERN в $21 млн.
Европейский центр ядерных исследований (CERN) выделяет на ремонт систем Большого адронного коллайдера (LHC) $21 млн., сообщает BBC. П
|15.09.2008
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Хакеры «сняли штаны» с Большого Адронного Коллайдера
Группа греческих хакеров под названием GST: Greek Security Team обрушила сайт cmsmon.cern.ch. Греки удачно посмеялись над администраторами, отвечающими за безопасность сайта, назвав их «группкой школьников». Тем не менее, несмотря на угрожающее предупреждение «не связываться с
|05.06.2007
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Европейская организация по ядерным исследованиям выбрала платформу Sonic
Progress Software Corporation, поставщик технологии для разработки, внедрения, интеграции и управления бизнес-приложениями, сообщила, что CERN, крупнейшая в мире физическая лаборатория и ускоритель элементарных частиц, выбрала Progress SonicMQ для доставки критически важных сообщений. Поскольку в настоящее время CERN ведет
|29.06.2006
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Объявлена дата запуска Большого адронного коллайдера LHC
Как сообщается в пресс-релизе Европейской организации ядерных исследований (CERN), наконец официально утверждена дата начала работы Большого адронного коллайдера (LHC).
|29.06.2006
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Объявлена дата запуска Большого адронного коллайдера LHC
Как сообщается в пресс-релизе Европейской организации ядерных исследований (CERN), наконец официально утверждена дата начала работы Большого адронного коллайдера (LHC).
|09.02.2006
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Grid-EGEE: очередной этап в создании техносферы
Паутина сети интернет начала создаваться после появления основополагающей работы сотрудника Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) Тима Бернеса-Ли, который в ходе подго
|09.02.2006
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Grid-EGEE: очередной этап в создании техносферы
Паутина сети интернет начала создаваться после появления основополагающей работы сотрудника Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) Тима Бернеса-Ли, который в ходе подго
|02.02.2006
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ProCurve Networking by HP начала сотрудничество с CERN
Подразделение ProCurve Networking by HP объявило о начале нового этапа сотрудничества с CERN (Европейская организация по ядерным исследованиям), предусматривающего поставку большого
|02.11.2005
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В ЦЕРНе на строительстве ускорителя погиб человек
ойка соскользнула и упала на него, — сообщил Роберт Эймар (Robert Aymar), генеральный директор ЦЕРНа. — Службы экстренного реагирования ЦЕРНа немедленно прибыли на место, но, к
|02.11.2005
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В ЦЕРНе на строительстве ускорителя погиб человек
ойка соскользнула и упала на него, — сообщил Роберт Эймар (Robert Aymar), генеральный директор ЦЕРНа. — Службы экстренного реагирования ЦЕРНа немедленно прибыли на место, но, к
|16.10.2003
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В интернете установлен новый рекорд скорости
ометражный фильм DVD-качества был скачан за 7 секунд. Европейская организация ядерных исследований (CERN) сообщила, что этот показатель в два раза перекрыл предыдущее достижение и был достигнут
|16.10.2003
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В интернете установлен новый рекорд скорости
ометражный фильм DVD-качества был скачан за 7 секунд. Европейская организация ядерных исследований (CERN) сообщила, что этот показатель в два раза перекрыл предыдущее достижение и был достигнут
|07.04.2003
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IBM построит петабайтную систему хранения данных
Компания IBM по поручению Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) работает над построением петабайтной
|26.02.2002
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Европейский центр ядерных исследований CERN заключит антивещество в замкнутый объем
В европейском центре ядерных исследований CERN в Женеве в рамках эксперимента ATRAP предполагается осуществить захват и хранение в специальной ловушке тысяч атомов антивещества. Исследовательская группа под руководством Джеральда Гебри
|26.02.2002
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Европейский центр ядерных исследований CERN заключит антивещество в замкнутый объем
В европейском центре ядерных исследований CERN в Женеве в рамках эксперимента ATRAP предполагается осуществить захват и хранение в специальной ловушке тысяч атомов антивещества. Исследовательская группа под руководством Джеральда Гебри
|25.09.2001
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Intel Itanium поможет пролить свет на природу массы
поддержки нового научно-исследовательского проекта, нацеленного на изучение природы массы. Для участия в развертываемом в течение трех последующих лет проекте европейского центра ядерных исследований CERN, который расположен в Женеве, корпорация Intel передаcт компьютерное оборудование стоимостью приблизительно $1,5 млн.Вклад корпорации Intel в развитие открытой лаборатории CERN обус
|25.09.2001
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Intel Itanium поможет пролить свет на природу массы
поддержки нового научно-исследовательского проекта, нацеленного на изучение природы массы. Для участия в развертываемом в течение трех последующих лет проекте европейского центра ядерных исследований CERN, который расположен в Женеве, корпорация Intel передаcт компьютерное оборудование стоимостью приблизительно $1,5 млн.Вклад корпорации Intel в развитие открытой лаборатории CERN обус
|13.11.2000
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ЦЕРН строит кластер из 3000 рабочих станций на базе процессора Intel Itanium
Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН) - крупнейшая в мире исследовательская лаборатория и обладатель самой мощной в Европе вы
CERN и организации, системы, технологии, персоны:
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