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CERN Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire ЦЕРН Европейский Центр ядерных исследований Европейская организация по ядерным исследованиям

CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям

СОБЫТИЯ


25.03.2026 Ученые впервые в истории перевезли антиматерию на грузовике. Это было крайне опасно

Транспортировка вещества Ученые из Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) впервые в истории перевезли антиматер
11.04.2017 ЦЕРН стал ближе к поиску темного фотона

та Томского политехнического университета и их коллеги из Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) смогли на 25 % сузить зону поиска темного фотона. Темный фотон – это частица-посредник

20.12.2016 Ученые из ЦЕРН получили ключевое доказательство Стандартной модели

имента, ученым пришлось бы создавать новую модель, переписывая заново физику частиц. В эксперименте ЦЕРН физики сравнивали свойства атомов водорода и созданного искусственно антиводорода. В ход
31.07.2015 Brocade и CERN начали сотрудничество в сфере SDN

Компания Brocade объявила о начале сотрудничества с CERN openlab, цель которого — помочь международному научно-исследовательскому центру разработ
21.07.2015 «Яндекс» и ЦЕРН объявили конкурс для специалистов по большим данным

Компания «Яндекс» и «Европейский центр ядерных исследований» (CERN — ЦЕРН) приглашают специалистов по анализу данных поучаствовать в конкурсе Flavour of Physics.

13.05.2015 ЦЕРН и университет «Иннополис» заключили соглашение о сотрудничестве

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН – CERN) и университет «Иннополис» подписали меморандум о сотрудничестве, предметом котор
13.01.2015 Школа анализа данных присоединилась к LHCb

ализа данных «Яндекса» стала участником коллаборации LHCb Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН). Школа будет помогать учёным в обработке данных и проводить исследования на стыке физик
25.11.2014 ЦЕРН опубликовал данные с Большого адронного коллайдера

Европейский совет по ядерным исследованиям (ЦЕРН) запустил Open Data Portal — портал для публикации данных экспериментов, проводимых на Б
01.07.2014 «Яндекс» взялся искать «темную материю»

ных начал работать над новым экспериментом в Европейском центре ядерных исследований, известном как CERN, рассказала CNews представитель поисковика Юлия Бабикова. В рамках совместных работ «Янд
29.07.2013 CERN внедрил Oracle Enterprise Manager 12c для управления инфраструктурой Oracle

Корпорация Oracle объявила о том, что CERN (Европейская организация по ядерным исследованиям) развернул решение Oracle Enterprise Manager 12c для управления инфраструктурой Oracle, которая включает бизнес-приложения, связующее ПО,

05.03.2013 Infor EAM помогает CERN в поисках бозона Хиггса

аммных приложений для бизнеса, сообщила о том, что Европейская организация по ядерным исследованиям CERN использует приложение Infor EAM для управления более чем миллионом элементов своей инфра
22.01.2013 «Яндекс» будет предоставлять ЦЕРНу свои технологии обработки данных

Компания «Яндекс» заключила соглашение с «Европейским центром ядерных исследований» (ЦЕРН), став ассоциированным членом CERN openlab. В рамках сотрудничества компания будет предо
21.01.2013 "Яндекс" стал членом CERN openlab

Европейский центр ядерных исследований, ЦЕРН, заключил официальное соглашение с компанией "Яндекс", которая стала ассоциированным чле
13.09.2012 ЦЕРН не хочет ждать и удлиняет БАК

м 18 ведущих ученых европейского ускорительного центра сообщают в составленной ими "дорожной карте" ЦЕРНа. После того, как таинственный бозон Хиггса оказался практически пойман, аппетиты физико
31.10.2011 ЦЕРН борется за существование сверхсветового нейтрино

ики, очень предсказуемо разразившейся по поводу сверхсветовых нейтрино, обнаруженных в эксперименте ЦЕРНа и итальянской нейтринной ловушки в горах Гран Сассо, исследователи ЦЕРНа заявили
23.09.2011 Быстрее скорости света: научная сенсация или ошибка измерения?

Открытие было сделано на ускорителе CERN-а в Швейцарии на основании наблюдения более 15 тыс. нейтринных событий. И вот, 22 сентября ученые решили объявить миру, что нейтрино смогли превысить скорость света (299792458 м/с) и преод
30.03.2010 На LHC достигнута рекордная энергия протонных пучков

В Европейском центре ядерных исследований (CERN) стартовала исследовательская программа на Большом адроном коллайдере (LHC). Сегодня, 30
12.02.2010 CERN готовится к самому продолжительному сеансу работы ускорителя частиц

я рекордной энергии 1,18 ТэВ пучков протонов в ноябре 2009 года Большой адронный коллайдер LHC в настоящее время готовится к работе по увеличению энергии и интенсивности пучков, сообщает пресс-служба CERN. Во время технической остановки ускорителя устанавливаются тысячи более совершенных и надежных элементов системы энергопитания магнитов для увеличения тока до 6 кА. Работа LHC с пучками пр
04.02.2010 CERN и ОИЯИ подписали соглашение о сотрудничестве

сание генерального соглашения о сотрудничестве между Европейской организацией ядерных исследований (CERN) и Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ). В торжественной обстановке докум
17.09.2009 CERN планирует строить линейный коллайдер

тиц станет Компактный линейный коллайдер (Compact Linear Collider - CLIC). Согласно заявлению главы CERN Рольфа-Дитера Хойера (Rolf-Dieter Heuer), которое он сделал в своем интервью physicsworl
18.11.2008 Ремонт LHC обойдется CERN в $21 млн.

Европейский центр ядерных исследований (CERN) выделяет на ремонт систем Большого адронного коллайдера (LHC) $21 млн., сообщает BBC. П
15.09.2008 Хакеры «сняли штаны» с Большого Адронного Коллайдера

Группа греческих хакеров под названием GST: Greek Security Team обрушила сайт cmsmon.cern.ch. Греки удачно посмеялись над администраторами, отвечающими за безопасность сайта, назвав их «группкой школьников». Тем не менее, несмотря на угрожающее предупреждение «не связываться с 
05.06.2007 Европейская организация по ядерным исследованиям выбрала платформу Sonic

Progress Software Corporation, поставщик технологии для разработки, внедрения, интеграции и управления бизнес-приложениями, сообщила, что CERN, крупнейшая в мире физическая лаборатория и ускоритель элементарных частиц, выбрала Progress SonicMQ для доставки критически важных сообщений. Поскольку в настоящее время CERN ведет
29.06.2006 Объявлена дата запуска Большого адронного коллайдера LHC

Как сообщается в пресс-релизе Европейской организации ядерных исследований (CERN), наконец официально утверждена дата начала работы Большого адронного коллайдера (LHC).

29.06.2006 Объявлена дата запуска Большого адронного коллайдера LHC

Как сообщается в пресс-релизе Европейской организации ядерных исследований (CERN), наконец официально утверждена дата начала работы Большого адронного коллайдера (LHC).

09.02.2006 Grid-EGEE: очередной этап в создании техносферы

Паутина сети интернет начала создаваться после появления основополагающей работы сотрудника Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) Тима Бернеса-Ли, который в ходе подго
09.02.2006 Grid-EGEE: очередной этап в создании техносферы

Паутина сети интернет начала создаваться после появления основополагающей работы сотрудника Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) Тима Бернеса-Ли, который в ходе подго
02.02.2006 ProCurve Networking by HP начала сотрудничество с CERN

Подразделение ProCurve Networking by HP объявило о начале нового этапа сотрудничества с CERN (Европейская организация по ядерным исследованиям), предусматривающего поставку большого
02.11.2005 В ЦЕРНе на строительстве ускорителя погиб человек

ойка соскользнула и упала на него, — сообщил Роберт Эймар (Robert Aymar), генеральный директор ЦЕРНа. — Службы экстренного реагирования ЦЕРНа немедленно прибыли на место, но, к
02.11.2005 В ЦЕРНе на строительстве ускорителя погиб человек

ойка соскользнула и упала на него, — сообщил Роберт Эймар (Robert Aymar), генеральный директор ЦЕРНа. — Службы экстренного реагирования ЦЕРНа немедленно прибыли на место, но, к
16.10.2003 В интернете установлен новый рекорд скорости

ометражный фильм DVD-качества был скачан за 7 секунд. Европейская организация ядерных исследований (CERN) сообщила, что этот показатель в два раза перекрыл предыдущее достижение и был достигнут
16.10.2003 В интернете установлен новый рекорд скорости

ометражный фильм DVD-качества был скачан за 7 секунд. Европейская организация ядерных исследований (CERN) сообщила, что этот показатель в два раза перекрыл предыдущее достижение и был достигнут
07.04.2003 IBM построит петабайтную систему хранения данных

Компания IBM по поручению Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) работает над построением петабайтной

26.02.2002 Европейский центр ядерных исследований CERN заключит антивещество в замкнутый объем

В европейском центре ядерных исследований CERN в Женеве в рамках эксперимента ATRAP предполагается осуществить захват и хранение в специальной ловушке тысяч атомов антивещества. Исследовательская группа под руководством Джеральда Гебри
26.02.2002 Европейский центр ядерных исследований CERN заключит антивещество в замкнутый объем

В европейском центре ядерных исследований CERN в Женеве в рамках эксперимента ATRAP предполагается осуществить захват и хранение в специальной ловушке тысяч атомов антивещества. Исследовательская группа под руководством Джеральда Гебри
25.09.2001 Intel Itanium поможет пролить свет на природу массы

поддержки нового научно-исследовательского проекта, нацеленного на изучение природы массы. Для участия в развертываемом в течение трех последующих лет проекте европейского центра ядерных исследований CERN, который расположен в Женеве, корпорация Intel передаcт компьютерное оборудование стоимостью приблизительно $1,5 млн.Вклад корпорации Intel в развитие открытой лаборатории CERN обус
25.09.2001 Intel Itanium поможет пролить свет на природу массы

поддержки нового научно-исследовательского проекта, нацеленного на изучение природы массы. Для участия в развертываемом в течение трех последующих лет проекте европейского центра ядерных исследований CERN, который расположен в Женеве, корпорация Intel передаcт компьютерное оборудование стоимостью приблизительно $1,5 млн.Вклад корпорации Intel в развитие открытой лаборатории CERN обус
13.11.2000 ЦЕРН строит кластер из 3000 рабочих станций на базе процессора Intel Itanium

Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН) - крупнейшая в мире исследовательская лаборатория и обладатель самой мощной в Европе вы

Публикаций - 246, упоминаний - 367

CERN и организации, системы, технологии, персоны:

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Google Android 15244 7
Apple iOS 8583 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
Яндекс MatrixNet - МатриксНет 20 5
TeraGrid 12 5
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 4
Opera Browser - Браузер 1050 4
NICA - Nuclotron based Ion Collider fAcility - Ускорительный комплекс на базе Объединённого института ядерных исследований (Дубна) 12 4
HP UX - Hewlett Packard Unix 232 3
Oracle - Sun Solaris OS - Solaris Operating Environment - SunOS 200 3
NeXT - NeXTcube 4 3
Cornell University - arXiv.org 52 3
Apple macOS 2419 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 3
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 3
Microsoft Outlook 1506 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 3
Apple iMac - Серия моноблоков 468 3
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 2
Сбер - BI.Zone CPT - BI.Zone Continuous Penetration Testing 49 2
Toyota Prius 49 2
Kaggle - Система организации конкурсов по исследованию данных 18 2
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 127 2
IBM Deep Blue 45 2
Netscape Navigator - Netscape Communicator - браузер 114 2
Яндекс CatBoost - библиотека для Python 26 2
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 2
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 2
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 2
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 68 18
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 7
Aymar Robert - Еймар Роберт 6 6
Yen Andy - Йен Энди 4 4
Fermi Enrico - Ферми Энрико 17 4
Andreessen Marc - Андрессен Марк 42 3
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 34 3
Миловидов Алексей 5 2
Юхно Олег 4 2
Устюжанин Андрей 6 2
Iwanowski Mark - Ивановски Марк 3 2
Ходабакчан Едвин 2 2
Bloch Frederic - Блох Фредерик 2 2
Heuer Rolf - Хейер Рольф 2 2
Rolf-Dieter Heuer - Хойер Рольф-Дитер 2 2
Образцов Владимир 4 2
Smith Stewart - Смит Стюарт 3 2
Lengeler Herbert - Ленгелер Герберт 2 2
Schule Beat - Шуле Беат 2 2
Максимчук Анна 4 2
Ruden Wolfgang - Рюден Вольфганг 2 2
Evans Lyn - Еванс Лин 2 2
Naranjo Brian - Нараньо Брайан 3 2
Gabrielse Gerald - Габриелс Геральд 4 2
Rizzini Evandro - Риццини Эвандро 2 2
Taleyarkhan Rusi - Талейархан Рузи 28 2
Jawahery Hassan - Джоэри Хассан 2 2
Волож Аркадий 268 2
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 2
Райгородский Андрей 51 1
Герасимов Андрей 25 1
Циолковский Константин 47 1
Ковальчук Михаил 24 1
Кореньков Владимир 9 1
Иванов Юрий 33 1
Binns Robert - Биннс Роберт 1 1
Клименко Станислав 11 1
Платонов Алексей 22 1
Щербаков Борис 47 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Европа 24964 111
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 61
Швейцария - Женева 332 56
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 54
Россия - РФ - Российская федерация 166168 53
Франция - Французская Республика 8177 26
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 25
Земля - планета Солнечной системы 10865 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 19
Германия - Федеративная Республика 13221 19
Япония 13807 18
Италия - Итальянская Республика 4508 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 16
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 14
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 97 13
США - Калифорния 4829 12
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Великобритания - Кембридж 263 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
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Израиль 2856 6
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Солнечная система - Solar system 2569 5
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 141 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 4
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Великобритания - Лондон 2432 4
США - Калифорния - Сан-Диего 370 4
США - Калифорния - Беркли 286 3
Великобритания - Шотландия - Эдинбург 128 3
Великобритания - Хэмпшир - Саутгемптон 45 3
Великобритания - Северо-Западная Англия - Манчестер 91 3
Норвегия - Королевство 1858 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Канада 5082 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Физика - Physics - область естествознания 2940 102
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 64
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Физика - Бозон - Конденсат Бозе—Эйнштейна - Бозон Хиггса - хиггсовский бозон - хиггсон - Higgs boson - элементарная частица 118 28
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 325 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 22
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 17
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 16
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 15
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 13
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 12
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 12
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 11
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 505 11
Физика - Кварк - Quark 43 11
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Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 10
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Английский язык 7030 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 9
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 7
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 7
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CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 4
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University at Buffalo - Университет штата Нью-Йорк в Буффало 33 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 2
IceCube - Нейтринная обсерватория - Антарктическая научно-исследовательская станция - Центр астрофизики элементарных частиц 15 2
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РАН ИСАН - Институт спектроскопии Российской академии наук 8 2
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 33 2
ESRF - European Synchrotron Radiation Facility - Европейский центр синхротронного излучения 10 2
Росатом - ВНИИНМ - Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара 18 2
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 2
Paderborn University - Падерборнский университет - Paderborn Center for Parallel Computing, PC2 - Центр параллельных вычислений Падерборна 3 2
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ILL - Institut Laue–Langevin - Институт Лауэ–Ланжевена 7 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 5
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Oracle TechForum 25 2
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FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
Microsoft Ignite 44 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
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