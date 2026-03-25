CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям

Ученые впервые в истории перевезли антиматерию на грузовике. Это было крайне опасно Транспортировка вещества Ученые из Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) впервые в истории перевезли антиматер

ЦЕРН стал ближе к поиску темного фотона та Томского политехнического университета и их коллеги из Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) смогли на 25 % сузить зону поиска темного фотона. Темный фотон – это частица-посредник

Ученые из ЦЕРН получили ключевое доказательство Стандартной модели имента, ученым пришлось бы создавать новую модель, переписывая заново физику частиц. В эксперименте ЦЕРН физики сравнивали свойства атомов водорода и созданного искусственно антиводорода. В ход

Brocade и CERN начали сотрудничество в сфере SDN Компания Brocade объявила о начале сотрудничества с CERN openlab, цель которого — помочь международному научно-исследовательскому центру разработ

«Яндекс» и ЦЕРН объявили конкурс для специалистов по большим данным Компания «Яндекс» и «Европейский центр ядерных исследований» (CERN — ЦЕРН) приглашают специалистов по анализу данных поучаствовать в конкурсе Flavour of Physics.

ЦЕРН и университет «Иннополис» заключили соглашение о сотрудничестве Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН – CERN) и университет «Иннополис» подписали меморандум о сотрудничестве, предметом котор

Школа анализа данных присоединилась к LHCb ализа данных «Яндекса» стала участником коллаборации LHCb Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН). Школа будет помогать учёным в обработке данных и проводить исследования на стыке физик

ЦЕРН опубликовал данные с Большого адронного коллайдера Европейский совет по ядерным исследованиям (ЦЕРН) запустил Open Data Portal — портал для публикации данных экспериментов, проводимых на Б

«Яндекс» взялся искать «темную материю» ных начал работать над новым экспериментом в Европейском центре ядерных исследований, известном как CERN, рассказала CNews представитель поисковика Юлия Бабикова. В рамках совместных работ «Янд

CERN внедрил Oracle Enterprise Manager 12c для управления инфраструктурой Oracle Корпорация Oracle объявила о том, что CERN (Европейская организация по ядерным исследованиям) развернул решение Oracle Enterprise Manager 12c для управления инфраструктурой Oracle, которая включает бизнес-приложения, связующее ПО,

Infor EAM помогает CERN в поисках бозона Хиггса аммных приложений для бизнеса, сообщила о том, что Европейская организация по ядерным исследованиям CERN использует приложение Infor EAM для управления более чем миллионом элементов своей инфра

«Яндекс» будет предоставлять ЦЕРНу свои технологии обработки данных Компания «Яндекс» заключила соглашение с «Европейским центром ядерных исследований» (ЦЕРН), став ассоциированным членом CERN openlab. В рамках сотрудничества компания будет предо

"Яндекс" стал членом CERN openlab Европейский центр ядерных исследований, ЦЕРН, заключил официальное соглашение с компанией "Яндекс", которая стала ассоциированным чле

ЦЕРН не хочет ждать и удлиняет БАК м 18 ведущих ученых европейского ускорительного центра сообщают в составленной ими "дорожной карте" ЦЕРНа. После того, как таинственный бозон Хиггса оказался практически пойман, аппетиты физико

ЦЕРН борется за существование сверхсветового нейтрино ики, очень предсказуемо разразившейся по поводу сверхсветовых нейтрино, обнаруженных в эксперименте ЦЕРНа и итальянской нейтринной ловушки в горах Гран Сассо, исследователи ЦЕРНа заявили

Быстрее скорости света: научная сенсация или ошибка измерения? Открытие было сделано на ускорителе CERN-а в Швейцарии на основании наблюдения более 15 тыс. нейтринных событий. И вот, 22 сентября ученые решили объявить миру, что нейтрино смогли превысить скорость света (299792458 м/с) и преод

На LHC достигнута рекордная энергия протонных пучков В Европейском центре ядерных исследований (CERN) стартовала исследовательская программа на Большом адроном коллайдере (LHC). Сегодня, 30

CERN готовится к самому продолжительному сеансу работы ускорителя частиц я рекордной энергии 1,18 ТэВ пучков протонов в ноябре 2009 года Большой адронный коллайдер LHC в настоящее время готовится к работе по увеличению энергии и интенсивности пучков, сообщает пресс-служба CERN. Во время технической остановки ускорителя устанавливаются тысячи более совершенных и надежных элементов системы энергопитания магнитов для увеличения тока до 6 кА. Работа LHC с пучками пр

CERN и ОИЯИ подписали соглашение о сотрудничестве сание генерального соглашения о сотрудничестве между Европейской организацией ядерных исследований (CERN) и Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ). В торжественной обстановке докум

CERN планирует строить линейный коллайдер тиц станет Компактный линейный коллайдер (Compact Linear Collider - CLIC). Согласно заявлению главы CERN Рольфа-Дитера Хойера (Rolf-Dieter Heuer), которое он сделал в своем интервью physicsworl

Ремонт LHC обойдется CERN в $21 млн. Европейский центр ядерных исследований (CERN) выделяет на ремонт систем Большого адронного коллайдера (LHC) $21 млн., сообщает BBC. П

Хакеры «сняли штаны» с Большого Адронного Коллайдера Группа греческих хакеров под названием GST: Greek Security Team обрушила сайт cmsmon.cern.ch. Греки удачно посмеялись над администраторами, отвечающими за безопасность сайта, назвав их «группкой школьников». Тем не менее, несмотря на угрожающее предупреждение «не связываться с

Европейская организация по ядерным исследованиям выбрала платформу Sonic Progress Software Corporation, поставщик технологии для разработки, внедрения, интеграции и управления бизнес-приложениями, сообщила, что CERN, крупнейшая в мире физическая лаборатория и ускоритель элементарных частиц, выбрала Progress SonicMQ для доставки критически важных сообщений. Поскольку в настоящее время CERN ведет

Объявлена дата запуска Большого адронного коллайдера LHC Как сообщается в пресс-релизе Европейской организации ядерных исследований (CERN), наконец официально утверждена дата начала работы Большого адронного коллайдера (LHC).

Объявлена дата запуска Большого адронного коллайдера LHC Как сообщается в пресс-релизе Европейской организации ядерных исследований (CERN), наконец официально утверждена дата начала работы Большого адронного коллайдера (LHC).

Grid-EGEE: очередной этап в создании техносферы Паутина сети интернет начала создаваться после появления основополагающей работы сотрудника Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) Тима Бернеса-Ли, который в ходе подго

Grid-EGEE: очередной этап в создании техносферы Паутина сети интернет начала создаваться после появления основополагающей работы сотрудника Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) Тима Бернеса-Ли, который в ходе подго

ProCurve Networking by HP начала сотрудничество с CERN Подразделение ProCurve Networking by HP объявило о начале нового этапа сотрудничества с CERN (Европейская организация по ядерным исследованиям), предусматривающего поставку большого

В ЦЕРНе на строительстве ускорителя погиб человек ойка соскользнула и упала на него, — сообщил Роберт Эймар (Robert Aymar), генеральный директор ЦЕРНа. — Службы экстренного реагирования ЦЕРНа немедленно прибыли на место, но, к

В ЦЕРНе на строительстве ускорителя погиб человек ойка соскользнула и упала на него, — сообщил Роберт Эймар (Robert Aymar), генеральный директор ЦЕРНа. — Службы экстренного реагирования ЦЕРНа немедленно прибыли на место, но, к

В интернете установлен новый рекорд скорости ометражный фильм DVD-качества был скачан за 7 секунд. Европейская организация ядерных исследований (CERN) сообщила, что этот показатель в два раза перекрыл предыдущее достижение и был достигнут

В интернете установлен новый рекорд скорости ометражный фильм DVD-качества был скачан за 7 секунд. Европейская организация ядерных исследований (CERN) сообщила, что этот показатель в два раза перекрыл предыдущее достижение и был достигнут

IBM построит петабайтную систему хранения данных Компания IBM по поручению Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) работает над построением петабайтной

Европейский центр ядерных исследований CERN заключит антивещество в замкнутый объем В европейском центре ядерных исследований CERN в Женеве в рамках эксперимента ATRAP предполагается осуществить захват и хранение в специальной ловушке тысяч атомов антивещества. Исследовательская группа под руководством Джеральда Гебри

Европейский центр ядерных исследований CERN заключит антивещество в замкнутый объем В европейском центре ядерных исследований CERN в Женеве в рамках эксперимента ATRAP предполагается осуществить захват и хранение в специальной ловушке тысяч атомов антивещества. Исследовательская группа под руководством Джеральда Гебри

Intel Itanium поможет пролить свет на природу массы поддержки нового научно-исследовательского проекта, нацеленного на изучение природы массы. Для участия в развертываемом в течение трех последующих лет проекте европейского центра ядерных исследований CERN, который расположен в Женеве, корпорация Intel передаcт компьютерное оборудование стоимостью приблизительно $1,5 млн.Вклад корпорации Intel в развитие открытой лаборатории CERN обус

Intel Itanium поможет пролить свет на природу массы поддержки нового научно-исследовательского проекта, нацеленного на изучение природы массы. Для участия в развертываемом в течение трех последующих лет проекте европейского центра ядерных исследований CERN, который расположен в Женеве, корпорация Intel передаcт компьютерное оборудование стоимостью приблизительно $1,5 млн.Вклад корпорации Intel в развитие открытой лаборатории CERN обус