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Индексная книга (каталог) CNews*
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Великобритания Шотландия Эдинбург

Великобритания - Шотландия - Эдинбург

СОБЫТИЯ


28.05.2026 Легендарные суперкомпьютеры выставлены на аукцион за копейки 1
05.08.2024 Великобритания отменила миллиардные контракты на строительство суперкомпьютера и развитие ИИ 1
19.07.2024 Во всем мире глобальный ИТ-сбой. Падает Windows, не работают банки, аэропорты. Виновата компания, обвинившая Россию во вмешательстве в выборы в США 1
08.05.2024 Древний университет остался без зарплаты из-за кривого софта Oracle и перешел на Excel 2
20.12.2022 Банк крупно оштрафовали за провальный переход на новое ПО 1
30.10.2018 Fortinet приобрела компанию-аналитика облачных угроз ZoneFox 1
23.10.2018 Линус Торвальдс вернулся из добровольного изгнания и ввел скандально мягкий кодекс поведения разработчиков Linux 1
10.10.2018 Искусственный интеллект Amazon закрыли, когда он понял, что женщины хуже мужчин 1
17.09.2018 Скандально известный основатель Linux отошел от дел, чтобы научиться не хамить разработчикам. Опрос 1
28.08.2018 Стволовые клетки «починили» печень после года хранения 2
12.07.2017 Поверхность Марса токсична для жизни. В чем плюс? 1
24.04.2017 Ученые нашли новое доказательство столкновения Земли с кометой 2
12.02.2016 Шотландские инвесторы начали вкладываться в дешевеющий «Яндекс» 1
09.04.2015 В интернет - на лазерах 2
28.07.2014 Создан 3D-дисплей «как в "Звездных войнах"»: Изображение висит прямо в воздухе. ВИДЕО 1
05.02.2014 Выручка Skyscanner в 2013 г. выросла на 96% 1
06.06.2013 За шотландцами установят виртуальную ID-слежку 1
10.04.2013 Километр - не помеха для сканера 1
03.04.2013 Прогулка по зеленому парку снимает усталость мозга. Доказано исследованием 1
07.02.2013 Нужен орган? Напечатай на 3D-принтере 1
04.12.2012 Разум возник благодаря "генетическому проколу" 1
16.11.2012 Найден ген, отличающий человека от обезьяны 1
09.07.2012 Royal Bank of Scotland потерял миллиард по вине индийских ИТ-аутсорсеров 2
26.06.2012 Google впервые заставил компьютер обучаться полностью самостоятельно 1
29.05.2012 Британские ученые наградили создателей ГЛОНАСС 1
19.04.2012 Астероидная бомбежка: смерть снаружи, жизнь внутри 1
12.01.2012 Создана самая подробная карта распределения темной материи 1
13.10.2011 Британские ученые растопят 3 километра антарктического льда 1
16.08.2011 Найдены гены, отвечающие за интеллект 1
23.06.2011 В "Ящике Пандоры" столкнулись 4 галактики 1
07.04.2011 Искусственные облака могут усилить глобальное потепление 1
03.03.2011 25% британцев встречаются с призраками 1
21.02.2011 Ученые ставят точку в споре о мобильниках и раке мозга 1
06.12.2010 У крыс обнаружен оптимизм 1
04.08.2010 Математики создали формулу терроризма и ассиметричных войн 1
23.03.2009 Google удалил из Street View часть снимков Британии 1
20.03.2009 Google запустил Street View в Британии 1
04.02.2009 Иранский спутник над Эдинбургом: анализ наблюдений 1
22.05.2008 Нанотрубки вызывают тяжелые воспаления 1
10.04.2008 IBM Blue Gene помогает ученым в поиске новых вакцин против ВИЧ 1

Публикаций - 128, упоминаний - 139

Великобритания и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 8
Google LLC 12690 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Lenovo Motorola 3566 3
Галактика - Корпорация 1545 3
Открытые технологии 732 2
Motorola Inc 1156 2
IceRobotics 2 2
Microsoft Research Cambridge 4 2
Telesens - Телесенс 18 2
Internet2 Consortium - Интернет2 Консорциум - UCAID - University Corporation for Advanced Internet Development 50 2
SAP SE 5601 2
Intel Corporation 12811 2
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 2
Nvidia Corp 4002 2
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 1
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 268 1
Kometa - Комета 160 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 1
Box inc - box.com - box.net 375 1
ИИ-Технологии 309 1
PM Expert - ПМ Эксперт 119 1
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 1
Dealine - Дилайн ДЦ - Дилайн Дистрибуторский центр - Дилайн ЦЭБ - Дилайн Центр Электронного Бизнеса 81 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 128 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Oftel - Office of Telecommunications 37 1
SmarTone 20 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 1
Linux NetworX 8 1
Orion Microsystems 3 1
Convergys 11 1
СПб ММТ - Санкт-Петербургский ММТ - Санкт-Петербургский междугородный международный телефон 11 1
Nallatech 1 1
Cadence Design Systems - cādence 71 1
Софт-Троник - Soft-Tronik - СТ Нетворкинг 12 1
Современные компьютерные технологии 13 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 2
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 69 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
Tiger Global Management 44 1
White&Case 5 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
Резонанс НПП 407 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 54 1
Bosch - Gaggenau 36 1
Наукоград - технопарк 156 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 1
easyJet 11 1
Ростех - РТ Финанс - Red Wings Airlines - Ред Вингс 16 1
Ardo - Ардо 36 1
Русское поле Агрохолдинг - Павловская Птицефабрика - Павловская курочка 8 1
Независимая аналитическая консалтинговая группа 1 1
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 1
Neuer Markt 21 1
Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 46 1
Gatwick Airport - Аэропорт Гатвик - ИАТА: LGW, ИКАО: EGKK 10 1
Ryanair 8 1
SpiceJet 2 1
МГУ Научный парк - Научный Парк Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 25 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
Kari - Кари - сеть магазинов 75 1
Deutsche Lufthansa AG 121 1
Haier - Candy Group - Канди 101 1
Capital Group 85 1
Лента - OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 61 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 1
Miele - Миле 139 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 8
Правительство Шотландии - Шотландское правительство - органы государственной власти 13 5
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 82 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
Великобритания - Королева Великобритании - монархия Британских островов 9 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 3
ICOMOS - International Council on Monuments and Sites - ИКОМОС - Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест 3 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 3
BCS - British Computer Society - Британское компьютерное общество 13 2
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 7 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 1
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HP Indigo ЦПМ - Цифровая печатная машина 52 1
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Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 1
Jones Julian - Джонс Джулиан 4 4
Лихачев Дмитрий 9 3
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 68 3
Benjamin Franklin - Франклин Бенджамин 21 2
Shadbolt Nigel - Шэдболт Найджел 3 2
Gonthier Georges - Гонтье Джордж 4 2
Cavallini Massimiliano - Каваллини Массимилиано 2 2
Davies John - Дэвис Джон 16 2
Coates Andrew - Коутс Эндрю 6 2
Garret Matthew - Гаррет Мэтью 15 2
MacKellar Calum - Маккеллар Калум 4 2
Gair Sinclair - Гэйр Синклер 2 2
Currie Robin - Карри Робин 2 2
Davies Bruce - Дейвис Брюс 2 2
Millington Julia - Миллингтон Джулия 4 2
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 2
Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 31 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 2
Sharp Sarah - Шарп Сара 5 2
Brown Dave - Браун Дэйв 11 2
Taylor Andrew - Тейлор Эндрю 4 2
Павлов Александр 121 1
Красовский Александр 29 1
Доценко Надежда 1 1
Агеев Евгений 2 1
Морозько Виталий 1 1
Hussein Saddam - Саддам Хусейн 45 1
Milgrom Mordehai - Милгром Мордехай 5 1
Molchan Ted - Молчан Тэд 4 1
Pester Paul - Пестер Пол 1 1
Gifford Carlyle - Гиффорд Карлайл 1 1
Thibault Sebastien - Тиболт Себастьян 1 1
Williams Gareth - Уильямс Гарет 4 1
Taylor Martin - Тейлор Мартин 4 1
Ada Ehmke Coraline - Ада Эмке Коралайн 3 1
Noret Nathalie - Норе Натали 1 1
French Chris - Френч Крис 1 1
Cederman Lars-Erik - Седерман Ларс-Эрик 2 1
Johnson Neil - Джонсон Нил 5 1
Andrews Steve - Эндрюс Стив 5 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 62
Великобритания - Шотландия 341 44
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 36
Европа 24964 25
Россия - РФ - Российская федерация 166168 17
Земля - планета Солнечной системы 10865 15
Великобритания - Лондон 2432 15
Япония 13807 9
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 8
Франция - Французская Республика 8177 8
Великобритания - Шотландия - Глазго 79 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 6
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 5
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 5
Великобритания - Северо-Западная Англия - Манчестер 91 5
Великобритания - Юго-Западная Англия - Бристол 57 5
Индия - Bharat 5870 5
Швейцария - Женева 332 5
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 5
Великобритания - Кембридж 263 5
Великобритания - Хэмпшир - Саутгемптон 45 4
Великобритания - Шотландия - Абердин 9 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 4
Южная Корея - Республика 7052 4
Швеция - Королевство 3782 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
Израиль 2856 4
Солнечная система - Solar system 2569 4
Германия - Берлин 732 4
Китай - Пекин - Beijing 1096 4
Чехия - Прага 207 4
Великобритания - Бирмингем 101 4
Мировой океан - World Ocean 528 4
Италия - Тоскана - Флоренция 22 3
Израиль - Иерусалим 109 3
Ирландия - Республика 1051 3
Дания - Королевство 1337 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 27
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 16
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 13
Зоология - наука о животных 2887 12
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Telegraph 199 2
The Independent 32 1
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MIT Technology Review 66 1
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Scientific American 81 1
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Reddit 398 1
ZDnet 663 1
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NYT - The New York Times 1100 1
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AP - Associated Press 2007 1
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CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 3
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 3
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 31 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 2
University of St Andrews - st-andrews - Сент-Эндрюсский университет 26 2
University of California - Калифорнийский университет 101 2
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 37 2
University of Manchester - Манчестерский университет 77 2
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 64 2
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 31 2
Tokyo Institute of Technology - Токийский технологический институт 36 2
University of Oxford - Оксфордский университет 211 2
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Xerox - Lexmark Printer University 2 1
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University of Bath - Университет Бата - Университет в Бате 17 1
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UK Government - NPL - National Physical Laboratory - Национальная физическая лаборатория Великобритании 5 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
TED Talks 36 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 1
EVA Conferences - Electronic Visualisation and the Arts - Electronic Information, the Visual Arts and Beyond 3 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
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