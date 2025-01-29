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Fortinet FortiClient



29.01.2025 Хакеры эксплуатируют старую уязвимость для распространения средств удаленного управления 2
08.04.2024 Positive Technologies представила топ трендовых уязвимостей за март 2
12.10.2020 Россия на фоне пандемии смогла провести чемпионат рабочих профессий в пику всему миру 1
12.05.2020 Fortinet предоставил бесплатный доступ ко всем онлайн-курсам по кибербезопасности 1
24.03.2020 Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки 1
06.03.2020 Fortinet внедрила более 350 новых функций в Security Fabric Platform 1
05.11.2019 Fortinet покупает разработчика системы безопасности для конечных точек enSilo 1
11.04.2019 Fortinet расширила портфолио Security Fabric 1
13.03.2019 NSS Labs: FortiClient от Fortinet блокирует 100% вредоносного кода 3
30.10.2018 Fortinet приобрела компанию-аналитика облачных угроз ZoneFox 1
14.09.2018 Infosec Partners использует систему безопасности Fortinet для защиты клиентской базы 2
26.03.2018 Как трансформировать бизнес, не поставив его под угрозу 1
13.03.2018 Fortinet представила третье поколение средств защиты сетей 1
11.04.2017 Круговая оборона: как сегодня выглядит комплексная безопасность 1
11.04.2017 Тотальное недоверие. Кто найдет и уничтожит зловреда в сети 1
03.02.2017 Интернет вещей: мы пока не готовы к «восстанию машин» 1
29.11.2016 Fortinet: Традиционные подходы к информационной безопасности уже неактуальны 1
27.05.2016 Андрей Дрожжин - Как обеспечить безопасность банка 1
17.02.2016 Fortinet обновила операционную систему информационной безопасности FortiOS 1
30.08.2012 Fortinet представил новые модели устройств для безопасности сетей 1
07.06.2011 FortiClient Endpoint Security Suite обеспечивает комплексную защиту ноутбуков и мобильных устройств 4
28.03.2011 FortiClient обеспечивает защиту 7 тыс. школьных нетбуков от интернет-угроз 1
15.11.2007 Новое решение Fortinet: многоуровневая защита от смешанных атак 1
06.08.2007 Треть антивирусов для 64-битной Vista не защищают систему 1
09.06.2007 Антивирус Microsoft стал лучше искать вирусы 1

Публикаций - 25, упоминаний - 33

Fortinet FortiClient и организации, системы, технологии, персоны:

Fortinet 388 23
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 4
NSS Labs 31 3
Microsoft Corporation 24639 3
Dropbox 498 2
Adobe Systems 1550 2
Salesforce.com 427 2
Box inc - box.com - box.net 359 2
Ростелеком 9710 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4885 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
ServiceNow 89 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 54 1
ESG - Enterprise Strategy Group 239 1
Infosec Partners 1 1
SentinelOne 20 1
Dimension Data 17 1
ShipServ 1 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 195 1
enSilo 6 1
Broadcom - VMware 2363 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
Trend Micro 603 1
Bitdefender 156 1
Компас 20 1
Ланит - SafeLine 40 1
RELX Accuity 2 1
SMTsoft - Свежие решения - FreshSolutions 25 1
Cloud Networks - Облачные сети 35 1
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 60 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1181 1
Gen Digital - Avast Software 174 1
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 70 1
JetBrains 66 1
Rapid7 17 1
ESET - ESET Software 1133 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4104 2
Судебная власть - Judicial power 2314 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2812 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 49 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27483 17
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12631 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21163 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25389 10
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7424 9
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3752 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66169 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15738 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10988 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30749 7
КСБ - Комплексные системы безопасности 1479 7
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3919 7
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 591 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5784 6
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2193 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24159 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6128 6
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2060 6
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 233 5
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 562 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5011 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12542 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11065 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3101 4
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 428 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12761 4
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1120 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13438 3
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  659 3
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 190 3
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 389 3
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 337 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4704 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20812 3
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2234 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29727 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2776 3
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3056 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6408 3
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 113 13
Fortinet FortiMail 20 10
Fortinet FortiSandbox ATP 20 10
Fortinet FortiSIEM 20 9
Fortinet FortiGuard Services 52 9
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 48 9
Fortinet FortiWeb Web Application Firewall 21 8
Fortinet FortiOS 36 7
Fortinet FortiManager 23 7
Fortinet FortiAnalyzer 23 6
Linux OS 9967 5
Microsoft Office 365 941 5
Fortinet FortiNAC - Fortinet Network Access Control 9 5
Fortinet FortiCASB 8 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4451 5
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 145 4
Fortinet SPU - Security Processor Unit - Процессор безопасности 24 4
Microsoft Windows 15678 4
Microsoft Azure 1409 3
Fortinet FortiCloud Sandbox 3 3
Fortinet FortiSwitch 6 3
Microsoft Office 3738 2
Google Cloud Platform - GCP 308 2
Fortinet FortiAP 8 2
Docker - Платформа распределённых приложений 336 2
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 53 2
Fortinet FortiSOAR 2 2
Fortinet 360 Protection Services 3 2
Fortinet FMC - Fabric Management Center 2 2
Fortinet Dynamic Cloud Security 2 2
Fortinet FortiCWP - Cloud Workload Protection 2 2
Fortinet Fabric Topology Map 2 2
Fortinet AI-driven Security Operations 2 2
Fortinet FortiAuthenticator 4 2
Microsoft Outlook 1392 2
Microsoft Windows Server 2003 569 2
Fortinet FortiCloud 3 2
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 213 2
Microsoft Forefront TMG - Microsoft Forefront Threat Management Gateway - Microsoft ISA Server - Microsoft Internet Security and Acceleration Server - Microsoft Proxy Server 153 2
Microsoft Exchange 1715 2
Maddison John - Мэддисон Джон 24 5
Xie Michael - Се Майкл 7 4
Xie Ken - Се Кен 13 3
Путин Владимир 3176 1
Garrido Jesús Antonio - Гарридо Джезус Антонио 1 1
Bernard Daniel - Бернард Дэниел 1 1
Aslan Dominic - Аслан Доминик 1 1
Oakton Mark - Оактон Марк 1 1
Merrell Jonathan - Меррелл Джонатан 1 1
Gruber Dave - Грубер Дэйв 1 1
Knight Joshua - Найт Джошуа 1 1
Xie Ken - Кси Кен 9 1
Родионов Михаил 45 1
Дрожжин Андрей 3 1
Clementi Andreas - Клементи Андреас 4 1
Рагушин Дмитрий 5 1
Avramides Socrates - Аврамидес Сократес 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52136 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 2
США - Техас 991 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14201 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2963 1
Канада 4886 1
Россия - СФО - Новосибирск 4301 1
Великобритания - Лондон 2387 1
США - Калифорния 4627 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1413 1
Россия - СФО - Кемеровская область 901 1
Великобритания - Шотландия 338 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 298 1
Великобритания - Шотландия - Эдинбург 127 1
Франция - Французская Республика 7852 1
Кипр - Республика 550 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17053 1
Европа 21778 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3097 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14352 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13531 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4820 4
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 244 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29094 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48069 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5425 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10951 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2169 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7611 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2407 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 870 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24117 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5981 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1551 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3043 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18523 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5835 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1735 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
Английский язык 6639 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5362 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16314 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1564 1
Философия - Philosophy 447 1
Энергетика - Energy - Energetically 5089 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 947 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1438 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 493 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3159 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5737 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5004 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4669 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1086 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6954 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3471 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5768 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2349 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5530 1
Virus Bulletin 33 1
The Verge - Издание 555 1
Gartner - Гартнер 3556 5
Security Compute Rating 5 2
IDC - International Data Corporation 4911 2
NSS Labs AEP - NSS Labs Advanced Endpoint Protection 2 1
Verizon Data Breach Investigations Report 4 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Gartner Magic Quadrant SIEM - Security Information and Event Management - Application Security Testing - Gartner IT Security 10 1
Fortinet NSE Institute - Fortinet Network Security Expert Institute 4 1
INTA - Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial - Национальный институт аэрокосмических технологий правительства Испании 1 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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