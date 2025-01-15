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Павлов Никита



15.01.2025 Microsoft нашла в ОС для макбуков зияющую дыру: Вредоносные драйверы можно встраивать прямо в ядро 1
08.01.2025 В официальном репозитории Python найдены пакеты, ворующие ключи от аккаунтов в соцсетях 1
28.12.2024 Опасная уязвимость грозит всем iPhone, iPad и Mac 1
29.11.2024 Хакеры массово эксплуатируют «детскую» уязвимость в почтовом сервере Zimbra 1
01.11.2024 В главном репозитории проектов для языка Python затаился троян, ворующий монеты из криптокошельков 1
22.10.2024 Найден способ превратить Safari в средство шпионажа 1
11.10.2024 Взломан знаменитый «архив интернета» - Wayback Machine. Пострадали данные 31 миллиона пользователей 1
10.10.2024 Microsoft закрыла разом 118 «дыр» в своем софте, включая три критических 1
17.09.2024 Китайцы взламывают устройства Cisco, используя малоопасную уязвимость 1
30.07.2024 Максимально критическая уязвимость в языке PHP открывает двери для майнеров и ботнетов 1
19.07.2024 Уязвимость в Cisco позволяла менять пароли любым пользователям системы 1
18.07.2024 Хакер продает за бесценок данные 15 млн пользователей Trello 1
04.07.2024 Через «дыру» в OpenSSH любой желающий может получить админские права на серверах под ОС Linux 1
27.06.2024 Хакеры, взломавшие американские госорганы, могли добраться до «значимых данных о химпроме США» 1
07.06.2024 Готовность платить шифровальщикам-вымогателям падает, но их расценки растут 1
27.05.2024 Северокорейские кибершпионы натравили на Южную Корею новый Linux-бэкдор 1
14.05.2024 Два гиперпопулярных приложения под Android «слепо доверяли» входящим файлам 1
03.05.2024 Таинственные хакеры взломали Dropbox, получив доступ к именам пользователей, паролям, телефонам и e-mail 1
05.10.2023 Китайские хакеры извлекли секретный ключ из аварийного дампа Windows 1
25.09.2023 Microsoft вывалила в общий доступ 38 терабайт данных своих сотрудников, включая пароли и конфиденциальную информацию 1
19.07.2023 В продажу вышел хакерский ИИ без тормозов. С ним можно проводить «продвинутые» кибератаки, совершенно не умея программировать 1
17.07.2023 Неизвестные хакеры научились добывать криптовалюту, не оставляя следов 1
13.07.2023 В безопасности Windows много лет есть «дыра» для китайских хакеров, но Microsoft ее не заделывает 1
07.07.2023 В ядре Linux найдена серьезная «дыра», первая в своем роде 1
05.07.2023 Две трети популярных файерволлов Fortinet полностью беззащитны перед хакерами. Производитель не закрывает «дыру» 1
30.06.2023 Найден новый метод перехвата управления БПЛА Mavic Pro 1
23.06.2023 В ПО Cisco нашли «брешь», позволяющую захватывать ПК под Windows 1
20.06.2023 Владельца хакерского хостинга для знаменитых банковских троянов посадили в тюрьму 1
09.06.2023 Производитель средств защиты E-mail Barracuda заявил, что взломанное «железо» нужно заменить. Патчи не помогают 1
05.06.2023 500 тысяч хакеров оказались как на ладони у силовиков 1
25.05.2023 Microsoft выпустила ИИ для создания презентаций, афиш и открыток 1
16.05.2023 Данные миллионов клиентов Toyota десять лет лежали в общем доступе 1
05.05.2023 Разгромлен глобальный ИТ-сервис для краденых кредиток. Его создатель прячется в России, чтобы не сесть на 20 лет 1
02.05.2023 Полиция накрыла хакерскую сеть, но вместо тюрьмы участникам предложили перейти на «светлую сторону силы» 1
26.04.2023 ПК на Windows массово атакует троян, который умеет вредить всеми возможными способами, а стоит копейки 1
13.04.2023 В микросхемах Samsung найдено 18 «дыр», которые могут привести к автокатастрофам 1
12.04.2023 Хакеры угнали из MSI исходные коды и документы на 1,5 ТБ 1
12.04.2023 Северокорейские хакеры рассылают JPEG-картинки, способные взломать Windows 1
27.03.2023 Продвинутое хакерское «русское» ПО, которым могут пользоваться даже чайники, массировано атакует приложения банков и криптобирж 1
17.03.2023 Русскоязычные хакеры за бесценок продают данные о людях, которых власти США прячут от опаснейших бандитов 1

Публикаций - 67, упоминаний - 67

Павлов Никита и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 62
Microsoft Corporation 24624 15
GitHub 814 7
Cisco Systems 5114 5
Samsung Electronics 10254 3
X Corp - Twitter 2845 3
Google LLC 11775 3
Wiz 12 3
Broadcom - VMware 2359 2
Dropbox 498 2
SafeBreach Labs 14 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 2
Sophos - SophosLabs 414 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Trend Micro 601 2
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 69 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 605 2
OpenAI 217 2
Fortinet 387 2
Nginx - Энджайникс 164 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Brother - Brother Industries - Бразер 197 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Coinbase 58 1
Cisco Meraki 24 1
Ponemon Institute 85 1
CyberSecurity Insiders 4 1
Valve Software 207 1
Defender 128 1
Palo Alto Networks 146 1
Bitdefender 156 1
Gen Digital - Avast Software 174 1
Cylance 14 1
CrowdStrike Holdings 39 1
SentinelOne 20 1
Checkmarx 9 1
Tencent - Riot Games 11 1
Proofpoint 37 1
Elliptic 12 1
Cleafy 3 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 11
Ferrari NV 157 2
Royal Dutch Shell - Шелл 210 2
Unsplash 762 2
LinkedIn 635 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 120 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 58 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 54 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
Kraft Heinz - Крафт Хайнц 8 1
Delta Air Lines - авиакомпания 88 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 8
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 5
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 550 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 2
Европол - Полицейская служба Европейского союза 81 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 142 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 176 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 89 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 36 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 34 1
Евросоюз - ENISA - European Network and Information Security Agency - European Union Agency for Cybersecurity 16 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 62
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 35
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 15
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 14
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 11
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 9
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 9
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 8
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 8
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2537 7
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 7
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 7
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 7
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 6
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 6
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 6
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 770 6
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1444 6
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 235 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 5
Script - Скрипт 488 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 4
Repository - Репозиторий 852 4
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 655 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4974 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 20
Microsoft Windows 15656 13
FreePik 980 9
Linux OS 9936 6
Python - высокоуровневый язык программирования 927 4
Google VirusTotal 80 3
Mozilla Firefox - браузер 1889 3
Microsoft Outlook 1390 3
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 3
Microsoft Windows PowerShell 174 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 603 3
Apple macOS 2059 3
Python PyPI 29 3
Microsoft Windows 10 1758 2
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 390 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 2
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 60 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 385 2
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 199 2
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 57 2
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 102 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 2
Microsoft Teams - MS Teams 547 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 47 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 1
Microsoft Windows 7 1979 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 1
Microsoft Windows 11 537 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
Microsoft Windows Server 2019 34 1
Microsoft Windows Server 2012 196 1
Microsoft Patch Tuesday 11 1
Microsoft Windows Chkdsk 12 1
Microsoft Windows Server Resilient File System - ReFS - локальная файловая система 10 1
LD_PRELOAD 2 1
Microsoft Windows Server 2008 478 1
xDedic - Киберпреступная торговая площадка 4 1
Microsoft Office 3734 1
Microsoft Office Word 776 1
Сысоев Игорь 38 1
de Groot Willem - де Грот Виллем 4 1
Гаевой Евгений 1 1
Дали Сальвадор 6 1
Соболевский Тимофей 1 1
Liska Allan - Лиска Аллан 2 1
Dragović Filip - Драгович Филип 1 1
Кульков Денис 1 1
Tamari Shir - Тамари Шир 3 1
Kwiatkowski Ivan - Квятковский Иван 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 7
Россия - РФ - Российская федерация 144195 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 5
Южная Корея - Республика 6646 5
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 551 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 4
Италия - Итальянская Республика 4352 2
Испания - Королевство 3706 2
Европа 21767 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Франция - Французская Республика 7845 2
США - Флорида 765 1
Швеция - Мальмё 11 1
Нигерия - Федеративная Республика 316 1
Ближний Восток 2943 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Чили - Республика 469 1
Америка Латинская 1812 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
Великобритания - Лондон 2386 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Испания - Мадрид 169 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 280 1
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 131 1
Швеция - Королевство 3619 1
Индия - Bharat 5432 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 1
Япония 13282 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 333 1
Ирландия - Республика 1010 1
Греция - Греческая Республика 980 1
КНДР - Пхеньян 72 1
Казахстан - Республика 5525 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Армения - Республика 2280 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Китай - Тайвань 3984 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 55
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 4
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 413 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 3
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 2
Английский язык 6634 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 829 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 866 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 2
Аренда 2416 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 1
Аудит - аудиторский услуги 2657 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 1
F2P - Free-to-play 93 1
Айсберг - Eisberg 177 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 217 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 509 1
Азартные игры - Казино 320 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 724 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 850 1
BleepingComputer - Издание 337 7
RAIDforums - хакерский форум 12 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 194 1
Wikipedia - Википедия 502 1
Recorded Future 14 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 120 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
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