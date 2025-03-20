Разделы

|

Сотни проектов GitHub под атакой: хакеры взялись за язык Go

Примерно в одно и то же время GitHub подвергся двум разным атакам. Одна была нацелена на разработчиков на языке Go, другая — на весь ресурс в целом.

Атака вредоклонов

Сотни популярных проектов на GitHub, связанные с языком Go, были скомпрометированы вредоносным кодом, который запускал из удаленного источника скрипты на пользовательских машинах.

Злоумышленники «клонировали» репозитории, накручивали им оценки («звезды») с помощью поддельных аккаунтов, а затем внедряли вредоносный код, который загружал и запускал Bash-скрипт в системе разработчика.

Первым пострадавшим, поднявшим тревогу, стал разработчик проекта Atlas, опубликовавший сведения о произошедшем на Reddit.

git6.jpg

Github
GitHub подвергся двум разным атакам

Довольно быстро выяснилось, что те же поддельные аккаунты занимались «продвижением» клонов множества других репозиториев: пострадавших проектов оказалось не меньше 690.

Расчет был предельно прост: пользователи с большим доверием отнесутся к «многозвездным» проектам, а значит, таким образом им проще будет подсунуть вредоносы.

При обсуждении инцидента с Atlas всплыла ссылка на публикацию начала марта, в которой указывалось, что некие злоумышленники подделывают популярные пакеты Go, такие как Hypert и Layout, с целью загрузки вредоносов в системы под Linux и macOS.

В статье указывалось, что эксперты фирмы Socket, которая специализируется на безопасности программных «цепочек поставок», отыскали только семь репозиториев, которые подменяли популярные библиотеки под Go.

Вредоносные компоненты в этих репозиториях характеризовались повторяющимися именами файлов и использованием одной и той же методики обфускации.

Разработчики под Go часто устанавливают зависимости через команду go get. В результате возможным становится добавление поддельного пакета в проект. У Go отсутствует централизованный механизм валидации пакетов.

В настоящее время Microsoft, которой принадлежит GitHub, постепенно удаляет вредоносные клоны, следуя жалобам легитимных разработчиков.

«Открытый подход к совместной работе над программным кодом и, в целом, высокая популярность GitHub ожидаемо привлекает внимание разного рода злоумышленников, особенно охотников за чужим кодом», — говорит Никита Павлов, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. «Ситуация ухудшается, несмотря на все усилия по защите ресурсов со стороны администрации GitHub. К сожалению, данная история показывает, что у разработчиков отсутствуют механизмы по предотвращению подобных инцидентов», — заключил он.

Спецоперация «Выгрузка»

В то же время у службы безопасности компании возникла еще одна проблема: эксперты компании StepSecurity обнаружили на прошлой неделе факт компрометации GitHub Action tj-actions/changed-files, что открывает возможности для извлечения секретных данных из закрытых репозиториев.

Actions — название внутренней службы, связанной с автоматизацией тестирования и доставки кода на продакшен. В отношении публичных репозиториев эта система обеспечивает непрерывную интеграцию. Служба tj-actions/changed-files, в частности, используется более чем 23 тысячами репозиториев.

По данным специалистов StepSecurity, злоумышленники изменили код tj-actions/changed-files, задним числом подменив тэги множества версий так, чтобы они ссылались на вредоносный коммит. Этот коммит подгружает вредоносный скрипт из стороннего источника, который осуществляет выгрузку содержимого памяти и извлекает секретные данные из процесса Runner Worker. Затем секретные данные о непрерывной доставке и интеграции кода (CI/CD) выводятся в публичных логах компиляций. При этом эти данные дважды кодируются по алгоритму base64.

Уже 15 марта эксперты StepSecurity обнаружили утечки секретных данных во множестве репозиториев, однако признаков реального вывода этой информации на сторонние ресурсы замечено не было.

Атаке был присвоен CVE-индекс CVE-2025-30066 и субкритический уровень угрозы по шкале CVSS — 8,6 балла.

Пользователям рекомендовано обновить GitHub Action до версии 46.0.1 и проверить логи за 14-15 марта на предмет подозрительных признаков.

Роман Георгиев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Выручка федерального ИТ-интегратора за год выросла на сотни миллионов

iPhone без портов – быть. Драконовский закон не помешает Apple избавиться от USB-C

«ИКС холдинг» купил производителя телекомоборудования и микроэлектроники

Роспатент впервые передал права на товарный знак шведской компании Ericsson российскому производителю

Мощный российский конкурент YouTube закрывается. Он не проработал и двух лет

ИИ будет не только ставить диагноз, но и лечить пациентов

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Роботизация бизнес-процессов 2025

Унифицированные коммуникации 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще