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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кибербезопасность IoC Indicator of Compromise индикатор компрометации OpenIOC открытый стандарт описания индикаторов компрометации



18.12.2024 ГК «Солар»: здравоохранение больше других сфер страдает от вирусов 1
11.12.2024 «Гарда» автоматизирует анализ киберугроз 1
25.11.2024 F.A.C.C.T. и R-Vision расширяют технологическое партнерство 1
11.11.2024 В российских госорганизациях обнаружено уникальное вредоносное ПО, ворующее конфиденциальные данные 1
08.11.2024 ГК «Солар»: минимум 3 года хакеры шпионили за российскими ведомствами с помощью уникального вредоноса 1
31.10.2024 Вышла новая версия R-Vision TIP 3.33 с расширенной интеграцией с ФинЦЕРТ 2
25.10.2024 «Лаборатория Касперского» добавила функцию обзора ландшафта киберугроз в Threat Intelligence Portal 1
15.07.2024 «Дыру» в PHP используют для распространения троянов и проведения DDoS-атак 1
09.07.2024 Новый троян Orcinius начинает атаку с Excel-файла 1
03.07.2024 «СерчИнформ SIEM» поддержала новый формат работы с базами мошеннических ресурсов от ФинЦЕРТ 1
25.06.2024 Сергей Хамедов, CyberOne: Мы наблюдаем стремительный рост популярности коммерческих SOC-центров в Казахстане 1
30.05.2024 Три составляющие кибербезопасности: технологии, процессы, аналитика 1
29.05.2024 «ICL Системные технологии» и Xello подписали соглашение в сфере информационной безопасности 1
20.05.2024 R-Vision TIP 3.24: расширенные возможности импорта данных и поддержка новых фидов ФинЦЕРТ «Фид-Антифрод» 1
17.05.2024 Федор Дбар: «КиберАльянс – залог решения задач заказчиков» 1
07.05.2024 Новая группа вымогателей MorLock увеличила интенсивность атак на российский бизнес 1
05.03.2024 «СёрчИнформ SIEM» теперь распознает мошеннические ресурсы по базе ФинЦЕРТ 1
29.01.2024 Платформа Xello Deception получила сертификат соответствия стандартам информационной безопасности Белоруссии 1
11.01.2024 MaxPatrol SIEM обнаруживает атаки шифровальщиков 1
19.12.2023 Валерий Баулин -

Валерий Баулин, F.A.C.C.T.: Программы-вымогатели стали самым разрушительным оружием

 1
06.12.2023 R-Vision выпустила обновление платформы анализа данных киберугроз R-Vision TIP 1
17.11.2023 Организации страны смогут защититься от кибератак с помощью платформы Sber X-TI 1
14.11.2023 Bi.Zone представила бесплатную утилиту для сбора данных и проверки Linux-хостов 1
01.11.2023 «Код безопасности» и Security Vision стали технологическими партнерами 1
26.10.2023 F.A.C.C.T. Threat Intelligence стала ведущим поставщиком оперативных данных для платформы киберразведки Security Vision 1
16.10.2023 На текущий момент в популярных репозиториях выявлено более 20 тыс. потенциально опасных пакетов с открытым исходным кодом 1
29.09.2023 Xello Deception 5.3 обеспечивает гибкое управление ложным слоем инфраструктуры на распределенных площадках 1
29.09.2023 Дмитрий Кузеванов, UserGate: Умолчать об утечках данных теперь не получится и руководители начинают это понимать 1
14.09.2023 Новые возможности платформы Security Vision 1
14.09.2023 Обновлена платформа Security Vision 5 1
06.09.2023 Подтверждена совместимость платформы Xello Deception с ОС Astra Linux 1
31.08.2023 Security Vision TIP и Anomaly: какая система контроля подойдет лучше 1
22.08.2023 «Лаборатория Касперского» оказала содействие Интерполу в операции по борьбе с киберпреступностью в странах Африки 1
17.07.2023 Группа кибершпионов RedCurl успешно атаковала российский банк через поставщика 1
11.07.2023 F.A.С.С.T. предупреждает: российские компании атакуют рассылками с шифровальщиком PyCrypter под видом криптообменника с VPN 1
06.07.2023 Xello и RRC подписали дистрибьюторское соглашение 1
22.06.2023 NGR Softlab выпустил обновленную версию SIEM-системы Alertix 1
15.05.2023 X5 Group перевела процессы управления данными киберразведки на решение российского разработчика R-Vision 1
11.05.2023 Как развиваются отечественные ИБ-платформы 1
06.04.2023 Security Vision расширила функционал модуля Threat Intelligence Platform 1

Публикаций - 92, упоминаний - 96

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 21
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 21
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 17
R-Vision - Р-Вижн 153 14
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 8
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 8
GitHub 814 8
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 8
RST Cloud - Технологии киберугроз 9 7
Xello - Кселло 21 6
Microsoft Corporation 24625 5
Telegram Group 1983 5
Cisco Systems 5114 4
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 3
Google LLC 11775 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1393 3
Информзащита 756 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 3
Red Hat 1305 3
Check Point Software Technologies 760 3
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 3
Cisco Systems - Splunk 67 3
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 3
Код Безопасности 616 3
Oracle Corporation 6688 2
Fortinet 387 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 2
Varonis Systems 38 2
Cloud Atlas - Клауд Атлас 13 2
Лаборатория компьютерной криминалистики 24 2
Trend Micro 601 2
RedCurl - Хакерская группировка 7 2
Anomali 6 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 59 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 2
D-Link - Д-Линк Трейд 361 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
Foxconn - Linksys 105 1
Skybox Security 29 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 116 3
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Yara - Яра 15 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Sony Pictures Entertainment 140 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 1
NanduQ - Qiwi 996 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 38 1
Совкомбанк Совесть 271 1
Резонанс НПП 370 1
Прикарпатьеоблэнерго 3 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 68 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Unsplash 764 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 176 1
Евросоюз - Совет Европы 86 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 106 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 122 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 14 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 86
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 61
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 61
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 48
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 31
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 586 30
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 29
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 26
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 23
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 22
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 20
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 19
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 586 19
IoC-контейнер - Принцип объектно-ориентированного программирования 62 18
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 18
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 15
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 15
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 15
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 15
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 14
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 14
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 13
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 13
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 13
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 12
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 12
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 12
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 12
ITU - STIX - Structured Threat Information Expression 24 12
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными 190 11
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 11
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 11
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 11
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 387 11
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 635 11
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 11
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 23
Microsoft Windows 15657 15
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 94 14
Linux OS 9937 11
R-Vision TIP - R-Vision Threat Intelligence Platform - R-Vision TI Feed - R-Vision Threat Intelligence Feed 26 11
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 12 9
Microsoft Office Excel 1197 9
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 7
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 62 7
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 6
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 6
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 107 6
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 6
Xello Deception 19 6
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 54 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 5
Microsoft Office 3734 5
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 5
Microsoft Office Word 776 5
Google VirusTotal 80 5
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 108 4
Apache Hadoop 427 4
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 33 4
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 53 4
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center 124 4
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 96 4
Microsoft Windows PowerShell 174 4
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 54 4
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 198 4
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 3
Kaspersky Security Network - KSN 91 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 3
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 40 3
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 148 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 129 3
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 3
R-Vision IRP - R-Vision Incident Response Platform - R-Vision SOAR - R-Vision Security Orchestration, Automation and Response 37 3
Соловей Антон 10 5
Рахметов Руслан 56 3
Щетинин Александр 12 3
Олейникова Анна 9 3
Баулин Валерий 43 3
Чулков Валерий 31 3
Луцив Данила 6 2
Rodriguez Roberto - Родригес Роберто 2 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 2
Ефанов Дмитрий 5 2
Сметанев Игорь 9 2
Gutmann Daniel - Гутман Даниэль 17 2
Маркелов Илья 6 2
Хеирхабаров Теймур 17 2
Макаров Алексей 62 2
Пугач Павел 8 2
Жигалов Константин 2 2
Родионов Михаил 45 1
Мальнев Алексей 11 1
Круглов Кирилл 10 1
Braiden Simon - Брайден Саймон 1 1
Sarno Joe - Сарно Джо 8 1
Cassini Filippo - Кассини Филиппо 2 1
Иванов Андрей 55 1
Водясов Алексей 222 1
Нуйкин Андрей 47 1
Сачков Евгений 2 1
Шаламов Иван 3 1
Виноградов Никита 1 1
Наместников Юрий 40 1
Хренов Сергей 35 1
Бажин Андрей 12 1
Данилин Алексей 22 1
Фишман Антон 5 1
Мельникова Анастасия 372 1
Осадчий Илья 1 1
Шумилов Максим 11 1
Бирюков Дмитрий 12 1
Безкоровайный Денис 15 1
Бобров Сергей 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 59
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 7
Украина 7608 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 4
Германия - Федеративная Республика 12682 4
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 424 4
Азия - Азиатский регион 5528 3
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 458 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 3
Индия - Bharat 5446 3
Канада 4881 3
Норвегия - Королевство 1804 3
Казахстан - Республика 5526 2
Беларусь - Белоруссия 5664 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Европа 21767 2
Европа Восточная 3075 2
Испания - Королевство 3706 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
Чили - Республика 469 1
Перу - Республика 274 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Америка Латинская 1812 1
Сингапур - Республика 1849 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 333 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
Монголия 347 1
Израиль 2730 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Болгария - Республика 772 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 478 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Япония 13282 1
Китай - Тайвань 3984 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 32
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 25
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 18
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 11
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 10
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 8
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 413 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 6
Энергетика - Energy - Energetically 5085 6
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 867 6
Эвристика - научная область, изучающая специфику созидательной деятельности 69 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 5
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