Кибербезопасность IoC Indicator of Compromise индикатор компрометации OpenIOC открытый стандарт описания индикаторов компрометации
- Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты
- SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству
- SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован
- SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности
- Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки
- APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза
- Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Страхование киберрисков - Киберстрахование
- MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них
- НСД - Несанкционированный доступ к информации - неправомерный доступ к компьютерной информации - защита от несанкционированного доступа к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - киберпреступность
- SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных
- MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности
- Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация кибератак - пентестеры
- Фишинг - Phishing
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Соловей Антон 10 5
|Рахметов Руслан 56 3
|Щетинин Александр 12 3
|Олейникова Анна 9 3
|Баулин Валерий 43 3
|Чулков Валерий 31 3
|Луцив Данила 6 2
|Rodriguez Roberto - Родригес Роберто 2 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 2
|Ефанов Дмитрий 5 2
|Сметанев Игорь 9 2
|Gutmann Daniel - Гутман Даниэль 17 2
|Маркелов Илья 6 2
|Хеирхабаров Теймур 17 2
|Макаров Алексей 62 2
|Пугач Павел 8 2
|Жигалов Константин 2 2
|Родионов Михаил 45 1
|Мальнев Алексей 11 1
|Круглов Кирилл 10 1
|Braiden Simon - Брайден Саймон 1 1
|Sarno Joe - Сарно Джо 8 1
|Cassini Filippo - Кассини Филиппо 2 1
|Иванов Андрей 55 1
|Водясов Алексей 222 1
|Нуйкин Андрей 47 1
|Сачков Евгений 2 1
|Шаламов Иван 3 1
|Виноградов Никита 1 1
|Наместников Юрий 40 1
|Хренов Сергей 35 1
|Бажин Андрей 12 1
|Данилин Алексей 22 1
|Фишман Антон 5 1
|Мельникова Анастасия 372 1
|Осадчий Илья 1 1
|Шумилов Максим 11 1
|Бирюков Дмитрий 12 1
|Безкоровайный Денис 15 1
|Бобров Сергей 11 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
|Reddit 312 1
|Открытые системы ИД 174 1
|Threat Hunter Playbook 1 1
|DomainTools 3 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
|SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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