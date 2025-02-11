Пугач Павел
Пугач Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 410 8
|UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 315 3
|Код Безопасности 621 1
|Cisco Systems 5120 1
|InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 449 1
|ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 187 2
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4766 2
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 722 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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