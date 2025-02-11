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Пугач Павел



11.02.2025 «СерчИнформ SIEM» поддержала детальную вычитку событий из NGFW «Континент 4» от «Кода Безопасности» 1
29.08.2024 «СерчИнформ»: больше половины ИБ-отделов нуждаются в SIEM-специалистах 1
03.07.2024 «СерчИнформ SIEM» поддержала новый формат работы с базами мошеннических ресурсов от ФинЦЕРТ 1
05.03.2024 «СёрчИнформ SIEM» теперь распознает мошеннические ресурсы по базе ФинЦЕРТ 1
04.12.2023 «Сёрчинформ SIEM» получила поддержку SSH 1
30.08.2023 В «Сёрчинформ SIEM» добавлена поддержка отечественного СЗИ SecretNet Studio и межсетевого экрана UserGate 1
19.01.2023 В «Сёрчинформ SIEM» появились автоматические реакции на инциденты ИБ 1
22.12.2022 В «Сёрчинформ SIEM» добавлена поддержка отечественного сетевого шлюза безопасности 1
12.09.2022 Исследование «Серчинформ»: средства мониторинга угроз не внедряют из-за кадрового голода 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Пугач Павел и организации, системы, технологии, персоны:

SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 410 8
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 315 3
Код Безопасности 621 1
Cisco Systems 5120 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 449 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 187 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4766 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 722 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2218 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27634 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66446 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4022 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19493 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7435 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12679 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30859 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29806 2
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 173 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4240 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4094 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3763 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4882 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11413 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2825 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1200 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 723 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11654 1
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 108 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24222 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5027 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9308 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 373 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2166 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9418 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3545 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10137 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2716 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3827 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4730 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11035 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2069 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6415 1
Кибербезопасность - Брутфорс - Полный перебор - метод «грубой силы - brute force - метод решения математических задач 194 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 773 1
Оповещение и уведомление - Notification 4646 1
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 257 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 595 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 266 6
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 113 2
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 148 2
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 107 2
UserGate Connector 1 1
Microsoft Windows 15705 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 304 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4489 1
InfoTeCS - ViPNet Connect - ViPNet CSS Connect 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 144973 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14415 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48179 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 716 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2366 1
Blacklist - Чёрный список 622 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29198 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13581 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8494 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51257 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2418 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1087 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2739 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3428 1
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