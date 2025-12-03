Разделы

InfoTeCS ViPNet Connect ViPNet CSS Connect


СОБЫТИЯ

03.12.2025 Корпоративный мессенджер ViPNet CSS Connect совместим с ВКС-решением «Протей» 1
07.09.2023 Более 500 ИБ-специалистов Москвы посетят ИнфоТеКС ТехноФест 21 сентября 1
22.12.2022 В «Сёрчинформ SIEM» добавлена поддержка отечественного сетевого шлюза безопасности 2
01.12.2022 Обновленный ViPNet Client для ОС «Аврора 4.0» доступен для заказа 1
05.07.2022 «Тринити» и VideoMost объявляют о партнерстве для импортозамещения ВКС. 1
09.03.2022 150+ партнёров VideoMost помогут быстро импортозаместить мессенджер с ВКС для десятков миллионов рабочих мест 1
06.12.2021 Новый релиз VideoMost 9.0 – мессенджер с ВКС и ИИ для замены MS Teams 1
06.12.2021 Вышел новый релиз VideoMost 9.0 — мессенджера с ВКС и ИИ, который заменяет MS Teams 1
03.09.2021 Завершена продуктовая интеграция «Инфотекс» и VideoMost 1
19.02.2021 Подтверждена корректность работы продуктов Vipnet с отечественными ВКС-системами 1
12.01.2021 Vipnet Client 4U for Linux соответствует требованиям ФСБ России к СКЗИ класса КС3 1
06.10.2020 «Инфотекс» продлила акцию по безвозмездному предоставлению лицензий на ПО для защиты удаленного доступа 1
30.09.2020 «Коронакризис» меняет приоритеты в сфере защиты информации 1
29.09.2020 Андрей Чапчаев, «ИнфоТеКС» -

Бизнес, вендоры, интеграторы, регуляторы — мы все одновременно оказались в стадии НИОКР

 1
18.08.2020 ПК ViPNet Client 4U for Linux сертифицирован ФСБ России 1
23.07.2020 ViPNet Coordinator IG и ViPNet Connect — лауреаты национальной премии «Безопасная информационная среда» 1
19.03.2020 «Инфотекс» предоставит бесплатные лицензии ПО для защищенного удаленного доступа 1
26.08.2019 Getac и «Инфотекс» провели испытания на совместимость своих продуктов 1
30.11.2017 Андрей Чапчаев -

Промышленная безопасность – новая ниша для российских игроков ИБ

 1
10.12.2015 Андрей Чапчаев - Несмотря на кризисные тенденции на рынке, возможности для роста есть 1

TAdviser - Центр выбора технологий 425 2
Gartner - Гартнер 3604 4
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8369 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1634 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС ТехноФест 3 1
