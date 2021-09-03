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Интеграция Бизнес-приложения
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Завершена продуктовая интеграция «Инфотекс» и VideoMost

«Инфотекс» и SPIRIT завершили интеграцию функции видеоконференцсвязи в защищенный мессенджер ViPNet Connect.

Клиентские приложения ViPNet Connect и VideoMost могут устанавливаться как на рабочие станции под управлением ОС Windows, MacOS или Linux, так и на мобильные устройства (Android, iOS). Оба приложения используют протоколы SIP и XMPP. Обсуждение, начатое в групповом чате ViPNet Connect, может быть продолжено в формате ВКС нажатием одной кнопки, при этом все участники группового чата автоматически присоединяются к видео-встрече. Дополнительно в видеоконференцию можно подключить пользователей ВКС-терминалов и мобильных телефонов.

«Благодаря интеграции двух ведущих отечественных разработок ViPNet Connect и VideoMost, на рынке стало доступно защищенное корпоративное решение для безопасных коммуникаций, подходящее для государственных и коммерческих организаций, заменяющее по функциональности такие решения как Microsoft Teams, Zoom, WhatsApp и другие иностранные облачные сервисы. При этом использование on-premise решений c установкой сервера в инфраструктуре заказчика сводит риски утечки конфиденциальной информации к нулю», –– комментирует Андрей Свириденко, председатель правления VideoMost.

«Видеоконференции – удобный инструмент делового общения. Массовый переход на удаленный формат работы и все возрастающее число распределенных команд только увеличивает популярность ВКС в корпоративной среде. Продукт ViPNet Connect ориентирован на защищенные корпоративные коммуникации, и технологическое партнерство с VideoMost расширяет функциональность и повышает удобство использования продукта», –– отметил Николай Смирнов, директор по развитию продуктов компании «Инфотекс».

Владимир Бахур

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