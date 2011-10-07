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XMPP Extensible Messaging and Presence Protocol Jabber
|07.10.2011
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Платежная система «Монета.ру» запустила SMS и Jabber-уведомления о состоянии счета
Монета.ру», который был анонсирован на прошлой неделе, пользователям предоставляется возможность получения информации о состоянии счета с помощью электронной почты, SMS и сервиса мгновенных сообщений Jabber. В прежнем интерфейсе уведомления можно было настроить только при помощи e-mail, который пользователь вводил при регистрации. Для того, чтобы настроить SMS и Jabber уведомления, в
|28.04.2011
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«Mail.Ru Агент» интегрировали с «В Контакте»
том, что вышла новая версия «Mail.Ru Агента» для Windows, ключевая особенность которой – поддержка XMPP-протокола, позволяющая одновременно обмениваться мгновенными сообщениями с пользователям
|28.12.2010
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Mail.ru заставил ICQ признать Jabber
ых телефонов на платформе Java2Me. Основная особенность заключается в поддержке открытого протокола Jabber, на базе которого функционирует ряд сервисов обмена мгновенными сообщениями: Gtalk от
|09.12.2010
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В мобильный «Mail.Ru Агент» для Java добавили поддержку Jabber-протокола
версия «Мобильного Mail.Ru Агента» для Java. Главная особенность этой версии – встроенная поддержка Jabber-протокола, которая позволяет обмениваться мгновенными сообщениями с посетителями одной
|14.07.2010
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«ВКонтакте» готовит собственный мессенджер и внедряется в чужие
«ВКонтакте» сегодня, 14 июля, объявила о том, что начала открытое тестирование поддержки протокола XMPP (Jabber) на своем сайте. Этот протокол позволит пользователям обмениваться мгновенными с
|14.07.2010
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«В Контакте» добавила поддержку протокола Jabber
льная сеть «В Контакте» объявила о том, что приступила к открытому тестированию поддержки протокола XMPP (Jabber), позволяющего пользователям общаться со своими друзьями из социальной сети чере
|30.10.2009
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Вышел Ideco ICS 3.3: интернет-шлюз со встроенным Jabber-сервером
нтернет-шлюза Ideco ICS 3.3, предназначенного для распределения, учета, контроля и обеспечения безопасности интернет-трафика в корпоративных сетях. Одной из главных новых возможностей стал встроенный Jabber-сервер с ICQ-гейтом, который позволяет пользователям одной сети общаться, не используя подключение к интернету. Добавлен файловый веб-архив, который, по мнению разработчиков, полезен для
|05.02.2009
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Miranda обвиняет Mail.ru в краже
операционной системы Symbian. В версии 1.15 «Агента» была анонсирована поддержка протокола Jabber (XMPP), открытого аналога популярного протокола обмена мгновенными сообщениями ICQ. Как расска
|06.11.2008
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Cisco завершила приобретение Jabber
Компания Cisco объявила о том, что завершила процесс приобретения Jabber, поставщика открытого программного обеспечения для сервисов мгновенных сообщений и функций присутствия. После объединения с Cisco, Jabber будет заниматься расширением функций обме
|22.09.2008
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Cisco покупает Jabber
Cisco объявила о том, что планирует приобрести компанию Jabber, поставщика открытого программного обеспечения для сервисов мгновенных сообщений и функций присутствия. После объединения с Cisco, Jabber будет заниматься расширением функций обме
|08.09.2008
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Опубликована Linux-версия чата «Я.Онлайн» и его исходные коды
ез неделю с момента анонса запуска службы обмена мгновенными сообщениями, базирующейся на протоколе XMPP, в рамка сервиса «Я.Онлайн», компания «Яндекс» выпустила GNU/Linux и MaxOS X версии чата
|26.02.2008
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ejabberd 2.0.0: новая версия Jabber-сервера
Разработчики ejabberd объявили о выходе Jabber-сервера ejabberd версии 2.0.0. Новая версия, по сравнению с веткой 1.1, содержит более 200 улучшений. В целом, в новом релизе реализованы следующие возможности: улучшена работа в кластер
|19.10.2007
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В новой версии Miranda IM исправлено 4 критических уязвимости
Вышла новая версия простого и быстрого интернет-пейджера для обмена мгновенными сообщениями Miranda IM 0.7.1. Программа совместима с протоколами AIM, Jabber, ICQ, IRC, MSN, Yahoo, Gadu-Gadu и других мессенджеров, позволяет устанавливать множество плагинов и скинов для расширения возможностей. Последняя версия содержит исправления 19 ошибок,
|17.10.2006
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LiveJournal LJTalk интегрирован в Jabber
LiveJournal представил финальную версию сервиса LJTalk, выпущенную в бета-варианте в июле. Gizmo, производитель интернет-пейджера Jabber, интегрировал сервис в своё приложение. С помощью Jabber теперь можно обновлять дневники, общаться с друзьями из френд-листов LiveJournal (они добавляются в список контактов) и
|14.05.2001
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Унифицированный интернет-пейджер требует 7-миллионных инвестиций
France Telecom Technologie, филиал французской телекоммуникационной компании, занимающийся высокими технологиями, инвестирует $7 млн. в американское предприятие Jabber.com, сообщает Yahoo!Actualites. Jabber.com разработала платформу, которая позволяет соединить воедино основные существующие интернет-пейджеры - ICQ, MSN Messenger и Yahoo Messenge
XMPP и организации, системы, технологии, персоны:
|Свириденко Андрей 98 6
|Артамонова Анна 183 6
|Дуров Павел 295 3
|Гуревич Михаил 40 3
|Врублевский Павел 98 3
|Артимович Игорь 29 3
|Пермяков Максим 29 3
|Бутенко Владимир 24 2
|Цыплухин Владислав 41 2
|Горный Александр 42 2
|Тен Антон 35 2
|Оганесян Ашот 125 2
|Иванов Сергей 388 2
|Артимович Дмитрий 41 2
|Гусев Игорь 19 2
|Садковский Камиль 5 2
|Мальцев Станислав 6 2
|Курашев Дмитрий 54 2
|Рогожин Павел 13 2
|Артимовичи (братья) 22 2
|Зюлькорнеев Ильгам 4 2
|Малышев Александр 37 1
|Бурметьев Данила 14 1
|Дащенко Владимир 15 1
|Дубинин Александр 19 1
|Грачев Кирилл 4 1
|Клипиков Игорь 1 1
|Солдатов Алексей 99 1
|Паришева Александра 1 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Одинцов Дмитрий 114 1
|Климарев Михаил 48 1
|Захир Максим 22 1
|Солдатов Станислав 14 1
|Семушина Людмила 17 1
|Плющев Александр 8 1
|Артюшкин Сергей 6 1
|Василенко Александр 91 1
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