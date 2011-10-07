XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol - Jabber

Платежная система «Монета.ру» запустила SMS и Jabber-уведомления о состоянии счета Монета.ру», который был анонсирован на прошлой неделе, пользователям предоставляется возможность получения информации о состоянии счета с помощью электронной почты, SMS и сервиса мгновенных сообщений Jabber. В прежнем интерфейсе уведомления можно было настроить только при помощи e-mail, который пользователь вводил при регистрации. Для того, чтобы настроить SMS и Jabber уведомления, в