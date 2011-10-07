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XMPP Extensible Messaging and Presence Protocol Jabber

XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol - Jabber

07.10.2011 Платежная система «Монета.ру» запустила SMS и Jabber-уведомления о состоянии счета

Монета.ру», который был анонсирован на прошлой неделе, пользователям предоставляется возможность получения информации о состоянии счета с помощью электронной почты, SMS и сервиса мгновенных сообщений Jabber. В прежнем интерфейсе уведомления можно было настроить только при помощи e-mail, который пользователь вводил при регистрации. Для того, чтобы настроить SMS и Jabber уведомления, в
28.04.2011 «Mail.Ru Агент» интегрировали с «В Контакте»

том, что вышла новая версия «Mail.Ru Агента» для Windows, ключевая особенность которой – поддержка XMPP-протокола, позволяющая одновременно обмениваться мгновенными сообщениями с пользователям
28.12.2010 Mail.ru заставил ICQ признать Jabber

ых телефонов на платформе Java2Me. Основная особенность заключается в поддержке открытого протокола Jabber, на базе которого функционирует ряд сервисов обмена мгновенными сообщениями: Gtalk от

09.12.2010 В мобильный «Mail.Ru Агент» для Java добавили поддержку Jabber-протокола

версия «Мобильного Mail.Ru Агента» для Java. Главная особенность этой версии – встроенная поддержка Jabber-протокола, которая позволяет обмениваться мгновенными сообщениями с посетителями одной
14.07.2010 «ВКонтакте» готовит собственный мессенджер и внедряется в чужие

«ВКонтакте» сегодня, 14 июля, объявила о том, что начала открытое тестирование поддержки протокола XMPP (Jabber) на своем сайте. Этот протокол позволит пользователям обмениваться мгновенными с
14.07.2010 «В Контакте» добавила поддержку протокола Jabber

льная сеть «В Контакте» объявила о том, что приступила к открытому тестированию поддержки протокола XMPP (Jabber), позволяющего пользователям общаться со своими друзьями из социальной сети чере
30.10.2009 Вышел Ideco ICS 3.3: интернет-шлюз со встроенным Jabber-сервером

нтернет-шлюза Ideco ICS 3.3, предназначенного для распределения, учета, контроля и обеспечения безопасности интернет-трафика в корпоративных сетях. Одной из главных новых возможностей стал встроенный Jabber-сервер с ICQ-гейтом, который позволяет пользователям одной сети общаться, не используя подключение к интернету. Добавлен файловый веб-архив, который, по мнению разработчиков, полезен для
05.02.2009 Miranda обвиняет Mail.ru в краже

операционной системы Symbian. В версии 1.15 «Агента» была анонсирована поддержка протокола Jabber (XMPP), открытого аналога популярного протокола обмена мгновенными сообщениями ICQ. Как расска
06.11.2008 Cisco завершила приобретение Jabber

Компания Cisco объявила о том, что завершила процесс приобретения Jabber, поставщика открытого программного обеспечения для сервисов мгновенных сообщений и функций присутствия. После объединения с Cisco, Jabber будет заниматься расширением функций обме
22.09.2008 Cisco покупает Jabber

Cisco объявила о том, что планирует приобрести компанию Jabber, поставщика открытого программного обеспечения для сервисов мгновенных сообщений и функций присутствия. После объединения с Cisco, Jabber будет заниматься расширением функций обме
08.09.2008 Опубликована Linux-версия чата «Я.Онлайн» и его исходные коды

ез неделю с момента анонса запуска службы обмена мгновенными сообщениями, базирующейся на протоколе XMPP, в рамка сервиса «Я.Онлайн», компания «Яндекс» выпустила GNU/Linux и MaxOS X версии чата
26.02.2008 ejabberd 2.0.0: новая версия Jabber-сервера

Разработчики ejabberd объявили о выходе Jabber-сервера ejabberd версии 2.0.0. Новая версия, по сравнению с веткой 1.1, содержит более 200 улучшений. В целом, в новом релизе реализованы следующие возможности: улучшена работа в кластер
19.10.2007 В новой версии Miranda IM исправлено 4 критических уязвимости

Вышла новая версия простого и быстрого интернет-пейджера для обмена мгновенными сообщениями Miranda IM 0.7.1. Программа совместима с протоколами AIM, Jabber, ICQ, IRC, MSN, Yahoo, Gadu-Gadu и других мессенджеров, позволяет устанавливать множество плагинов и скинов для расширения возможностей. Последняя версия содержит исправления 19 ошибок,

17.10.2006 LiveJournal LJTalk интегрирован в Jabber

LiveJournal представил финальную версию сервиса LJTalk, выпущенную в бета-варианте в июле. Gizmo, производитель интернет-пейджера Jabber, интегрировал сервис в своё приложение. С  помощью Jabber теперь можно обновлять дневники, общаться с друзьями из  френд-листов LiveJournal (они добавляются в список контактов) и 
14.05.2001 Унифицированный интернет-пейджер требует 7-миллионных инвестиций

France Telecom Technologie, филиал французской телекоммуникационной компании, занимающийся высокими технологиями, инвестирует $7 млн. в американское предприятие Jabber.com, сообщает Yahoo!Actualites. Jabber.com разработала платформу, которая позволяет соединить воедино основные существующие интернет-пейджеры - ICQ, MSN Messenger и Yahoo Messenge

Публикаций - 180, упоминаний - 219

XMPP и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3466 37
Meta Platforms - Facebook 4448 32
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4010 32
Google LLC 11871 31
Yahoo! 3699 31
Yandex - Яндекс 7502 27
Microsoft Corporation 24723 26
Cisco Systems 5135 25
AOL Inc - America Online 1868 20
VideoMost - ВидеоМост 276 17
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1056 17
Spirit DSP - Спирит Корп 471 17
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 17
X Corp - Twitter 2870 17
Huawei 3974 15
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 921 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4955 8
Ростелеком 9807 7
Apple Inc 12185 7
IBM - International Business Machines Corp 9453 7
CommuniGate Systems - СталкерСофт 180 7
Samsung Electronics 10310 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 6
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 419 6
Telegram Group 2074 5
Dropbox 499 5
Sipnet - Сипнет 79 5
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 324 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12920 4
HTC Corporation 1500 4
TrueConf - ТруКонф 403 4
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8804 4
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 4
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 650 3
МегаФон 9056 3
Oracle Corporation 6730 3
LG Electronics 3625 3
ZTE Corporation 751 3
Adobe Systems 1557 3
Microsoft - LinkedIn 652 7
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1098 4
РЖД - Российские железные дороги 1923 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7436 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 806 3
Assist - Ассист 210 3
DST Global - Digital Sky Technologies 220 2
Газпром ПАО 1350 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 141 1
Оренбургремдорстрой ГУП 2 1
Родник 87 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2426 1
eBay Inc 1622 1
Khosla Ventures - венчурный фонд 16 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 248 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 277 1
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 1
Мособлэнерго - Московская областная энергосетевая компания 7 1
Лента - Утконос 177 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2830 1
Связной ГК 1372 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Visa International 1953 1
Лента - Сеть розничной торговли 2101 1
Royal Dutch Shell - Шелл 212 1
Газпром нефть 627 1
Евросеть 1405 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Газпромнефть МНПЗ - Московский НПЗ - Московский нефтеперерабатывающий завод 19 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
Warner Bros. International Television Distribution 278 1
Finch - Finch.fm - Финч-мелроуз - Финч Мобаил 6 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 24 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 135 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 57 1
Газпромнефть ОНПЗ - Омский НПЗ - Омский нефтеперерабатывающий завод - Газпромнефть Омск 18 1
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3164 6
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Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 185 2
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ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 171 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3014 1
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6004 1
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
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Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 1
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СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 91 1
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Google Android 14122 30
Linux OS 10081 30
Microsoft MSN - Microsoft Network 713 29
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Apple iOS 7879 24
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Miranda NG Project - Miranda IM 45 18
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VK - Mail.ru Одноклассники 1806 16
Microsoft Outlook 1395 13
Google Talk - GTalk 45 13
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 12
Oracle Java - язык программирования 3106 11
Apple Mac - Apple Macintosh 2989 11
Apple macOS 2082 10
Mozilla Firefox - браузер 1893 10
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 206 9
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1636 9
Nokia Symbian OS 1400 9
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 169 9
WhatsApp Messenger 1096 8
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 8
VK - Mail.ru Agent 42 8
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 244 7
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 7
Rakuten Viber 629 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1345 6
Google+ - Google Plus - социальная сеть 216 6
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Свириденко Андрей 98 6
Артамонова Анна 183 6
Дуров Павел 295 3
Гуревич Михаил 40 3
Врублевский Павел 98 3
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Бутенко Владимир 24 2
Цыплухин Владислав 41 2
Горный Александр 42 2
Тен Антон 35 2
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Садковский Камиль 5 2
Мальцев Станислав 6 2
Курашев Дмитрий 54 2
Рогожин Павел 13 2
Артимовичи (братья) 22 2
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Дащенко Владимир 15 1
Дубинин Александр 19 1
Грачев Кирилл 4 1
Клипиков Игорь 1 1
Солдатов Алексей 99 1
Паришева Александра 1 1
Валяева Елизавета 72 1
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Смирнов Алексей 243 1
Одинцов Дмитрий 114 1
Климарев Михаил 48 1
Захир Максим 22 1
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Плющев Александр 8 1
Артюшкин Сергей 6 1
Василенко Александр 91 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14175 9
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Азия - Азиатский регион 5574 4
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Южная Корея - Республика 6687 3
Польша - Республика 1964 3
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Америка - Американский регион 2167 2
Индонезия - Республика 968 2
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Россия - ПФО - Нижегородская область 1907 2
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Беларусь - Белоруссия 5750 2
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2457 2
Мальдивы - Мальдивская Республика 69 2
Польша - Краков 25 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7562 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 731 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 72 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Заволжье 29 1
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Россия - Сибирь - Сибирский регион 2522 1
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