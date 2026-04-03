Индексная книга (каталог) CNews*
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Росгвардия Охрана Росгвардии ФГУП НИЦ ФКУ Охрана Росгвардии
СОБЫТИЯ
Публикаций - 15, упоминаний - 28
Росгвардия и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 2
|Святенко Инна 10 2
|Воробьева Юлия 3 1
|Колосов Александр 24 1
|Соломанидин Геннадий 4 1
|Солоненко Михаил 1 1
|Куделькин Владимир 3 1
|Алиев Александр 1 1
|Войтенко Олег 27 1
|Никифоров Николай 1138 1
|Золотов Виктор 9 1
|Зайцев Алексей 15 1
|Слюсарь Юрий 13 1
|Аксенов Сергей 30 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Сытин Дмитрий 60 1
|Хитров Михаил 26 1
|Николаев Владимир 9 1
|Нечипоренко Олег 1 1
|Карабанов Евгений 2 1
|Крахмалев Александр 1 1
|Щипицын Сергей 1 1
|Biometrics AIA 17 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.