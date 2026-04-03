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Индексная книга (каталог) CNews*
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Росгвардия Охрана Росгвардии ФГУП НИЦ ФКУ Охрана Росгвардии

Росгвардия - Охрана Росгвардии ФГУП - НИЦ ФКУ Охрана Росгвардии

СОБЫТИЯ


03.04.2026 Холдинг «Цикада» нарастил выручку на 38% по итогам 2025 года 2
03.03.2025 В России разработана эффективная система радиоэлектронной борьбы «СуперРЭБ» для защиты от вражеских БПЛА 1
22.07.2021 Объем госзакупок по 44-ФЗ в сфере ИТ снизился на 21 % за первое полугодие 2021 года 1
08.02.2021 Росгвардия отбирает «Спецсвязь» у связистов 1
23.09.2019 Росгвардия получит 6 млрд руб. на ИТ-платформу контроля оборота оружия 1
28.02.2019 ФГУП «Охрана» Росгвардии перешло на видеоконференции VideoMost 4
24.01.2019 Охранная структура Росгвардии закупает сотни ПК, запретив применение в них «Эльбрусов» и «Байкалов» 8
15.01.2019 Минкомсвязи задержалось с переездом в «Москва-сити» из-за проблем с видеонаблюдением и «тонкими клиентами» 1
27.06.2014 ЦСКА будет осуществлять свои торгово-закупочные процедуры на ЭТП SETonline 1
25.11.2013 ФГУП «Охрана» МВД России планирует использовать систему управления закупками SETonline 3
01.02.2010 Завтра начинает работу Форум «Технологии безопасности - 2010» 1
29.02.2008 12 марта в Казани откроется выставка «Связь» 1
19.11.2007 22 ноября состоится конференция Biometrics AIA 2007 TTS 1
19.04.2007 24 апреля начнется выставка "Охрана, безопасность и противопожарная защита" 1
02.12.2002 10 декабря пройдет Первая всероссийская биометрическая конференция 1

Публикаций - 15, упоминаний - 28

Росгвардия и организации, системы, технологии, персоны:

Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 3
ААМ Системз - AAM Systems 46 2
Evol Gold - Эвол Голд - Dancom Group 19 2
Ростелеком 10948 2
Cisco Systems 5372 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 2
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 131 2
Lampertz 16 1
Прософт-Системы 23 1
ЛУИС+ - LUIS+ 10 1
НЕЛК НПЦ 7 1
Сюртель - Sécurité Electronique 6 1
Интегра-С Консорциум 18 1
Регула 3 1
Эликс-Кабель 10 1
СИМ-РОСС НПК 4 1
Пожарная автоматика сервис НПУ 2 1
Русский купол 1 1
Ц1 - ЦИКАДА 12 1
Huawei 4677 1
Multiclet - Мультиклет 22 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 1
VideoMost - ВидеоМост 285 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 1
Spirit DSP - Спирит Корп 482 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 1
Vocord - Вокорд 185 1
Элвис-НеоТек 56 1
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 72 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 101 1
ASSA Abloy 15 1
Аргус-Спектр 19 1
Болид НВП - Bolid 104 1
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 130 1
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 1
Формула Безопасности ФПК - Финансово-промышленной корпорация 11 1
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 1
Казанская ярмарка ВЦ - Выставочный центр 1 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 1
Международный аэропорт Борисполь - ИАТА: KBP, ИКАО: UKBB 8 1
Аэропорт Вильнюс - Vilniaus oro uostas - ИАТА: VNO, ИКАО: EYVI 1 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Мосинжпроект - Институт по изысканиям и проектированию инженерных сооружений 17 1
ВАНКБ - Всемирная академия наук комплексной безопасности 9 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Volkswagen Group - VW 308 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 43 1
Мосводоканал МГУП 69 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 78 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
ЕКА Топливная компания 148 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
Энергоатом - Запорожская АЭС - атомная электростанция 10 1
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 1
Росатом - Курская АЭС - атомная электростанция 45 1
Огнеборец 2 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 9
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
МВД РФ - СКМ - Служба криминальной милиции - ЭКЦ ФГКУ - Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации 24 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Мосгордума - Московская городская Дума 148 2
Администрация города Казани - Мэрия Казани 22 1
Росгвардия - СОБР - Специальный отряд быстрого реагирования 16 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 77 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 43 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
НСБ - Ассоциация международного сотрудничества негосударственных структур безопасности 9 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Naumen - Сэтонлайн - SETonline ЭТП 42 2
Vocord Avantpost 9 1
Vocord VideoWall 2 1
Финам ИК - E-generator - СМИ2 6 1
ESA Copernicus Programme - Sentinel - семейство спутников дистанционного зондирования Земли Европейского космического агентства 16 1
ASBIS Prestigio GeoVision 17 1
Ц1 - ЦИКАДА - Инфотактика - Биоключ 2 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 186 1
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 59 1
Элвис-НеоТек - ELISE - Elvees Image Semantic Engine - Процессор для систем компьютерного зрения 14 1
Vocord FaceControl 39 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 21 1
Vocord Tahion - Vocord SET Prisma Tahion - Vocord IPtel 23 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 39 1
Путин Владимир 3454 2
Святенко Инна 10 2
Воробьева Юлия 3 1
Колосов Александр 24 1
Соломанидин Геннадий 4 1
Солоненко Михаил 1 1
Куделькин Владимир 3 1
Алиев Александр 1 1
Войтенко Олег 27 1
Никифоров Николай 1138 1
Золотов Виктор 9 1
Зайцев Алексей 15 1
Слюсарь Юрий 13 1
Аксенов Сергей 30 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Сытин Дмитрий 60 1
Хитров Михаил 26 1
Николаев Владимир 9 1
Нечипоренко Олег 1 1
Карабанов Евгений 2 1
Крахмалев Александр 1 1
Щипицын Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Украина 7928 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 2
Украина - Киевская область - Борисполь 14 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Европа 24964 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
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Беларусь - Белоруссия 6289 1
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Россия - УФО - Свердловская область 1951 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 1
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Германия - Федеративная Республика 13221 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Китай - Тайвань 4245 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
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Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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