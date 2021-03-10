Козлюк Артем

В России хотят сделать принудительной сдачу биометрических данных государству 1

Власти написали два кровожадных закона о блокировке пиратских сайтов в России 1

Россиянам запретили ходить на культовый ресурс с бесплатными лекциями 1

Власти пригрозили отключить в России магазин ПО для iPhone и iPad 1

Генпрокуратуре поручили блокировать сайты нежелательных организаций 1

В России принят закон о блокировке сайтов без суда 1

Анонимайзеры в России будут блокировать за 3 дня 1

Путин запретил в России анонимайзеры и VPN 2

Telegram пошел на компромисс с государством 1

Депутаты запретили анонимайзерам и поисковикам давать доступ к запрещенным сайтам 1

Глава Роскомнадзора лично попросит основателя Telegram подчиниться законам России об интернете 1

Власти заблокировали популярное российское приложение 2

Россиянам разрешили обсуждать способы обхода блокировок в интернете 1

Депутаты наказали провайдеров за доступ к запрещенным сайтам 1

Российские власти начали массированную блокировку анонимайзеров 1

В России под запрет попали сервисы Yahoo 1

Минкомсвязи пообещало заблокировать все пиратские сайты без суда 1

Депутаты ввели пожизненную блокировку пиратских сайтов 1

Суды получили возможность блокировать сайты по любым основаниям 1

Госдума разрешила блокировать сайты молниеносно и без суда 1