Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Козлюк Артем
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Публикаций - 39, упоминаний - 42
Козлюк Артем упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Yandex - Яндекс 4103 8
|Google LLC 7177 5
|Rambler Group - Рамблер ГК 487 4
|Telegram Group 702 4
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 3
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
|Twitter 2204 3
|Zello 20 3
|VK - Mail.ru Group 2487 3
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 2
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
|Facebook 3768 2
|Amazon Inc - Amazon.com 1473 2
|ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
|ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
|МГТС - Московская городская телефонная сеть 844 1
|Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
|Cloudflare 50 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
|Дремучий лес - хостинг-провайдер 21 1
|RuTube - видеохостинг 120 1
|DigitalOcean 16 1
|Alibaba Group 298 1
|NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 1
|Microsoft Corporation 11168 1
|Comodo 25 1
|Руформ 4 1
|ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
|АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 2 1
|Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
|Интернет-видео - ассоциация 9 1
|Жаров Александр 165 7
|Ющенко Александр 25 6
|Бырдин Алексей 21 3
|Волин Алексей 113 3
|Бортников Александр 19 2
|Путин Владимир 1828 2
|Дуров Павел 216 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Кулин Филипп 39 2
|Яровая Ирина 63 2
|Мединский Владимир 10 1
|Акопов Александр 5 1
|Воронин Алексей 15 1
|Лесин Михаил 9 1
|Ходорковский Михаил 7 1
|Сергеев Дмитрий 53 1
|Хомак Дмитрий 2 1
|Ситников Сергей 51 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Захарова Мария 5 1
|Захаров Александр 5 1
|Дерипаска Олег 19 1
|Дарбинян Саркис 35 1
|Навальный Алексей 58 1
|Казарян Карен 31 1
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 1
|Климарев Михаил 46 1
|Давыдов Денис 32 1
|Малофеев Константин 98 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Лугов Андрей 32 1
|Рейман Леонид 422 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769477, в очереди разбора - 673161.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769477, в очереди разбора - 673161.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru