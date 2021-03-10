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Козлюк Артем


10.03.2021 В России хотят сделать принудительной сдачу биометрических данных государству 1
02.07.2020 Взломан Twitter МИД России. Хакеры сделали из него сайт по продаже персональных данных 1
01.11.2018 «Яндекс», Mail.ru и «Рамблер» обязались уничтожать ссылки на «пиратские» фильмы и музыку 2
12.09.2018 Власти написали два кровожадных закона о блокировке пиратских сайтов в России 1
30.08.2018 «Яндекс» удалил из поиска легальные сериалы вместе с «пиратскими» 1
17.08.2018 Россиянам запретили ходить на культовый ресурс с бесплатными лекциями 1
29.06.2018 Власти разъяснили «закон Яровой» для сайтов: Хранить содержимое сообщений придется максимальный срок 1
28.05.2018 Власти пригрозили отключить в России магазин ПО для iPhone и iPad 1
23.04.2018 Как власти наводили порядок в Рунете: Хроника ключевых этапов 1
12.04.2018 В России массовая блокировка IP-адресов Google 1
12.12.2017 «Белые списки» в Рунете заработают весной 2020 1
26.10.2017 Генпрокуратуре поручили блокировать сайты нежелательных организаций 1
26.10.2017 В России принят закон о блокировке сайтов без суда 1
19.10.2017 Минкомсвязи натравит на «пиратские» сайты медиа- и кинолоббистов 1
15.09.2017 Для блокировки запрещенных сайтов будут использовать ПО выходцев из «Рамблера» 1
29.08.2017 Анонимайзеры в России будут блокировать за 3 дня 1
11.08.2017 Что ФСБ будет знать о пользователях Рунета по «Закону Яровой». Список 1
31.07.2017 Путин запретил в России анонимайзеры и VPN 2
28.06.2017 Telegram пошел на компромисс с государством 1
26.06.2017 Депутаты запретили анонимайзерам и поисковикам давать доступ к запрещенным сайтам 1
19.06.2017 Глава Роскомнадзора лично попросит основателя Telegram подчиниться законам России об интернете 1
09.06.2017 Власти решили отменить «Закон о блогерах»: В нем нет смысла 1
07.06.2017 В России появились сайты, которые запрещено блокировать. Список 1
10.04.2017 Власти заблокировали популярное российское приложение 2
20.03.2017 Россиянам разрешили обсуждать способы обхода блокировок в интернете 1
10.02.2017 Депутаты наказали провайдеров за доступ к запрещенным сайтам 1
27.12.2016 Российские власти начали массированную блокировку анонимайзеров 1
29.07.2016 Власти ведут «ковровые» блокировки зарубежного интернета из-за старинного решения суда 1
14.12.2015 В России под запрет попали сервисы Yahoo 1
25.11.2015 Роскомнадзор начал блокировать музыкальные сайты «за детское порно» 1
09.11.2015 Россиян навеки лишили доступа к главному торрент-трекеру страны 1
30.09.2015 Минкомсвязи пообещало заблокировать все пиратские сайты без суда 1
04.09.2015 «Газета.ру» добилась блокировки сайта из-за картинки 1
17.11.2014 Депутаты ввели пожизненную блокировку пиратских сайтов 1
03.10.2014 Интернет-казино прорвали блокировку российских властей 1
11.03.2014 Суды получили возможность блокировать сайты по любым основаниям 1
17.12.2013 Госдума разрешила блокировать сайты молниеносно и без суда 1
25.11.2013 Минкомсвязи передумало строить антипиратский цифровой реестр 1
28.10.2013 Экспертная рабочая группа федерального уровня вынесла заключение по интернет-петиции об отмене «Антипиратского закона» 1

Публикаций - 39, упоминаний - 42

Козлюк Артем упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4103 8
Google LLC 7177 5
Rambler Group - Рамблер ГК 487 4
Telegram Group 702 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Twitter 2204 3
Zello 20 3
VK - Mail.ru Group 2487 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
Facebook 3768 2
Amazon Inc - Amazon.com 1473 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 844 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Cloudflare 50 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Дремучий лес - хостинг-провайдер 21 1
RuTube - видеохостинг 120 1
DigitalOcean 16 1
Alibaba Group 298 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 1
Microsoft Corporation 11168 1
Comodo 25 1
Руформ 4 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 2
LinkedIn 521 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
Флибуста 27 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
РУСАЛ - Объединённая компания 26 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 14
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 8
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 3
Таганский районный суд города Москвы 44 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Президент Российской Федерации 1442 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 203 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
МКС - Международная космическая станция 99 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 59 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 2 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
Интернет-видео - ассоциация 9 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 11
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 2
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
Родительский контроль 156 1
L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) 39 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 427 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 42 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 1
AWS - Amazon Web Services 569 4
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 3
Rakuten Viber 429 3
Google Android 10751 2
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
WhatsApp Messenger 654 2
VK - Mail.ru Одноклассники 862 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 1
NoName-club - Торрент-трекер 10 1
Google Blogger - Google BlogSpot 49 1
Google YouTube - Видеохостинг 1734 1
Яндекс.Видео 32 1
Google Compute Engine 12 1
Яндекс.Новости 29 1
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 1
JavaScript - Язык программирования 635 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Opera - Браузер 637 1
reCaptcha - re:CAPTCHA 11 1
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 1
Microsoft Azure 1171 1
Threema - Мессенджер 12 1
Joomla CMS 73 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 375 1
Apple iOS 5742 1
Apple FaceTime 145 1
Snapchat 89 1
Apple iMessage - Мессенджер 116 1
WeChat - Мессенджер 96 1
Microsoft Skype 1477 1
Apple - App Store 2198 1
Жаров Александр 165 7
Ющенко Александр 25 6
Бырдин Алексей 21 3
Волин Алексей 113 3
Бортников Александр 19 2
Путин Владимир 1828 2
Дуров Павел 216 2
Никифоров Николай 1126 2
Кулин Филипп 39 2
Яровая Ирина 63 2
Мединский Владимир 10 1
Акопов Александр 5 1
Воронин Алексей 15 1
Лесин Михаил 9 1
Ходорковский Михаил 7 1
Сергеев Дмитрий 53 1
Хомак Дмитрий 2 1
Ситников Сергей 51 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Захарова Мария 5 1
Захаров Александр 5 1
Дерипаска Олег 19 1
Дарбинян Саркис 35 1
Навальный Алексей 58 1
Казарян Карен 31 1
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 1
Климарев Михаил 46 1
Давыдов Денис 32 1
Малофеев Константин 98 1
Щеголев Игорь 676 1
Лугов Андрей 32 1
Рейман Леонид 422 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 33
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 657 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Россия - Костромская область 230 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Пиратство - Авторское право 209 10
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 4
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 4
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 3
Антитеррор 62 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1435 1
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 26 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение 7 1
РосКомСвобода 75 8
Wikipedia - Википедия 279 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
PornHub 23 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
РосПравосудие 10 1
TED Talks 9 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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