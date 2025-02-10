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IMO.IM кроссплатформенное приложение для мгновенного обмена сообщениями мессенджер



10.02.2025 Россия создает собственную спутниковую систему связи на море. Американская отказывается обслуживать российские суда 1
24.05.2024 Telegram стал самым востребованным онлайн-приложением 1
18.07.2023 Ресурсы для ИТ-специалистов и разработчиков в числе востребованных у мигрантов сервисов в России – big data Tele2 1
09.03.2023 «Контур» представил решение для проверки транспортных судов по санкциям 1
23.09.2022 Sitronics Group запустила в тестовую эксплуатацию платформу визуализации данных АИС 1
22.09.2022 ЦСМС и Sitroniсs Group будут развивать спутниковый мониторинг рыбопромысловых судов 1
09.08.2022 Sitronics Group начинает тестирование данных, получаемых с группировки спутников АИС 1
11.05.2021 Sitronics KT продемонстрировала автономное судовождение в реальных условиях 1
25.03.2021 Состоялось тестирование оборудования ГМССБ системы подвижной спутниковой связи «Иридиум» в акватории Северного морского пути 1
10.09.2020 Huawei работает с партнерами для улучшения экосистемы приложений AppGallery 1
04.12.2018 «Тинькофф мобайл» объявил о снижении цены в роуминге в Азии и Африке 1
13.07.2018 «Тинькофф мобайл» пополнил список безлимитных сервисов новыми приложениями 1
13.06.2018 «Тинькофф Мобайл» объявил о снижении цен в роуминге 1
03.05.2018 «Тинькофф Мобайл» добавил новые приложения в безлимитные сервисы 2
28.04.2018 «Тинькофф Мобайл» представил безлимитные мессенджеры в роуминге 1
28.06.2017 Telegram пошел на компромисс с государством 1
19.06.2017 Глава Роскомнадзора лично попросит основателя Telegram подчиниться законам России об интернете 1
24.05.2017 В Думу внесен закон об ограничении мессенджеров в России. Непослушным грозит «незамедлительная» блокировка 1
02.05.2017 В России заблокировали мессенджеры, не пожелавшие сотрудничать со спецслужбами 1
20.01.2017 В «Доктор Веб» ожидают усиления атак банковских троянцев на Android-устройства 1
26.08.2016 Опаснейшее шпионское ПО заражает iPhone и iPad через поддельные «Вконтакте», «Одноклассники» и «Яндекс» 1
17.12.2010 «Транзас» установит систему управления движением судов и тренажерный комплекс в Абиджане 1
18.11.2010 MimoMonitors показала внешний монитор с вебкамерой 1
18.02.2008 Минтранс сертифицировал тренажер ГМССБ «Транзаса» 1
28.11.2005 Chaintech I651U: помесь ноутбука и настольного ПК 1
25.01.2001 ParallelGraphics выпустила инструмент для оптимизации сложных трехмерных моделей в интернете 1

Публикаций - 26, упоминаний - 27

IMO.IM и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3935 7
Telegram Group 2013 6
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 174 5
Meta Platforms - Facebook 4443 5
X Corp - Twitter 2847 4
Snapchat 130 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1305 4
Zello 25 4
Yandex - Яндекс 7392 3
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 274 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
Microsoft Corporation 24652 2
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 104 2
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 153 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8760 1
Apple Inc 12130 1
NSO Group 31 1
Stealth Falcon - хакерская группировка 2 1
Lookout 34 1
The Citizen Lab 23 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2906 1
Dr.Web - Доктор Веб 1256 1
Amazon Inc - Amazon.com 3008 1
Alibaba Group 423 1
Huawei 3945 1
GitHub 826 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1052 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1799 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1484 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1574 1
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 118 1
Google LLC 11815 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Морсвязьспутник ФГУП 28 1
Qwant 3 1
Bolt 32 1
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT 91 1
Seagate - Maxtor 145 1
TomTom 51 1
ParallelGraphics 19 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1183 5
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 246 2
Vimeo - Видеохостинг 69 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7350 1
Alibaba Group - Lazada Group 7 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 211 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 388 1
Uber 331 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 54 1
LATAM Airlines Group 11 1
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 26 1
Lars Thrane 1 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2754 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 669 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 337 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 84 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5460 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2857 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3145 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4766 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5942 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3340 1
Петербургский метрополитен ГУП 136 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 310 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 72 1
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IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 5 4
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
Единая Россия - Политическая партия 294 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 99 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 101 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7025 12
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8488 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10550 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24530 7
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Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2518 3
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10005 2
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WhatsApp Messenger 1089 9
Rakuten Viber 627 8
Google YouTube - Видеохостинг 2756 6
VK - Mail.ru Одноклассники 1794 6
Apple iMessage - Мессенджер 155 6
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 169 5
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 36 5
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 771 4
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 134 4
Tencent WeChat - мессенджер 142 4
BlackBerry Messenger - BBM and Social Communities - мессенджер - BBM Chat - BBM Groups - BBM Channels - BBM Video - BBM Voice 57 4
Tinder 48 3
Apple Music 108 3
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 259 3
Deezer - интернет-сервис потоковой передачи музыки 33 3
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 129 3
Threema - Мессенджер 18 3
IMO GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System - ГМССБ - Глобальная морская система связи при бедствии 30 3
Shazam 39 2
Google Play Music 61 2
Яндекс.Радио 12 2
SoundCloud 24 2
Apple iTunes Store 1068 2
Google Play Movies 7 2
Microsoft Skype 2067 2
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 2
ByteDance - TikTok 259 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 102 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4980 2
Space-π – Space PI - программа Дежурный по планете 18 2
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - ОрбиКрафт - OrbiCraft 18 2
Google YouTube Kids 11 1
Tango 44 1
Apple iOS 7831 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7096 1
Google Gmail 947 1
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Apple WebKit - фреймворк отображения веб-страниц - браузерный движок 109 1
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University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 1
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