РБК LovePlanet

РБК - LovePlanet

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


08.01.2026 Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы 1
06.11.2025 Онлайн-сервис знакомств Twinby будет проверять влюбленных в полиции 1
02.07.2024 «МегаФон»: москвичи возглавили рейтинг любителей онлайн-знакомств 1
02.07.2024 «МегаФон»: российские дейтинг-сервисы импортозаместили Tinder 1
01.04.2024 75% опрошенных россиян пользуются сервисами для знакомств 1
30.01.2024 Аудитория дейтингов по итогам 2023 года выросла на 18% – big data Tele2 1
18.07.2023 Ресурсы для ИТ-специалистов и разработчиков в числе востребованных у мигрантов сервисов в России – big data Tele2 1
10.07.2023 Россияне притормозили с онлайн-знакомствами, но Tinder использовали до последнего – big data Tele2 1
11.02.2022 70% молодых людей знакомятся в социальных сетях 1
10.02.2020 Российская платформа для маркетинга мобильных приложений ASOdesk привлекла $1 млн 1
21.01.2016 «ВКонтакте» стало самым загружаемым, а «Одноклассники» — самым прибыльным приложением в России по итогам 2015 г. 1
29.01.2015 Названы самые доходные и самые популярные мобильные приложения в России 1
11.02.2014 Новый троян рекламирует мошеннические сайты 1
16.08.2013 Совокупная выручка РБК во втором квартале достигла 1,5 млрд руб. 1
14.03.2012 РБК купил долю в одном из крупнейших агрегаторов скидочных купонов 2
12.12.2011 Сервис знакомств LovePlanet.ru запустил раздел с онлайн-играми 2
11.10.2011 Рекламная сеть «ВФокусе» стала шестой по популярности среди площадок Рунета 1
25.01.2011 В Рунете запустили сервис поиска невест и женихов 1
12.08.2010 Каждый пятый рунетчик ведет свой блог 1
08.02.2010 Рунет: «Блоги@Mail.ru» популярнее LiveJournal 1
18.03.2009 Новый веб-проект будет следить за пользователями социальных сетей 1
08.10.2008 Loveplanet.ru запустил новые платные сервисы 2
22.09.2008 Поисковик WebAlta начал вторую жизнь 1
25.07.2008 Запущена WAP-версия Loveplanet.ru 3
09.06.2008 У Loveplanet.ru 11 млн. пользователей 2
05.05.2008 Vspomni.ru предлагает отпуск за дружбу 1
27.02.2008 Loveplanet вырос на 400% 2
20.12.2007 Loveplanet.ru оплатит каникулы партнеров 2
14.12.2007 Игры «Медиа Мира» 1
28.11.2007 Loveplanet.ru запустил сервис «Видео» 2
15.11.2007 MoneyMail умножает LovePlanet на два 1
10.11.2007 LiveInternet «порвал» ЖЖ 1
09.11.2007 LiveInternet обогнал LiveJournal по популярности 1
27.04.2007 "РосБизнесКонсалтинг" модернизировал серверную инфраструктуру 1
09.04.2007 «Дочка» РБК завладела LovePlanet 2

Публикаций - 35, упоминаний - 45

РБК и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4555 8
Yandex - Яндекс 8518 7
РБК - Медиамир 53 6
Google LLC 12289 5
VK - Mail.ru Group 3536 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3133 3
Dr.Web - Доктор Веб 1276 2
data.ai - App Annie 85 2
Apple Inc 12661 2
X Corp - Twitter 2910 2
МегаФон 9961 2
Gameloft 51 1
Outfit7 2 1
Embria 2 1
Roblox Corporation 78 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 259 1
Luxup 2 1
Synacor - Technorati 29 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
Microsoft Corporation 25275 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 472 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 969 1
Meta Platforms - Facebook 4541 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 375 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 356 1
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 100 1
Ростелеком 10358 1
Telegram Group 2601 1
GitHub 977 1
Alibaba Group 450 1
Snapchat 143 1
Amazon Inc - Amazon.com 3146 1
Dell EMC 5098 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1704 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 135 1
Adobe Macromedia 218 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5296 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 404 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1337 2
Toyota - Lexus 83 1
Shopping Live - Директ Трейд 9 1
Sapato.ru 21 1
Финам ИК - Moneymail - Манимэйл - Платежная система 37 1
Медиа Плюс 5 1
Superjob - Суперджоб 717 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 56 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 182 1
Fastlane Ventures 35 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 1
Mars Incorporated 16 1
DST Global - Digital Sky Technologies 227 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 54 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 227 1
36,6 - аптечная сеть 92 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 681 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 171 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 9 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 478 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 273 1
Роскачество - Российская система качества 41 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 387 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1048 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 13
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3112 5
Сервис знакомств - Сайты знакомств - Онлайн-знакомства - Dating - Дейтинг 96 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17840 4
Data monetization - Монетизация данных 1836 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8955 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8473 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5401 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5147 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8136 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73499 3
PC game - Casual games - Казуальные игры - Мини-игры 237 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7743 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3108 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1788 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25684 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12724 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17169 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5680 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8801 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1526 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1101 1
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ - Контент-агрегатор 103 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 1
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1070 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 1
Стандартизация - Standardization 2243 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1564 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 833 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3079 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7702 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 622 1
Google Android устройства-девайсы 790 1
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 625 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 532 1
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 526 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 701 1
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 142 11
VK - Mail.ru Одноклассники 1908 6
Badoo - Социальная сеть 46 6
Tinder 51 6
Apple iOS 8278 5
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 704 5
VK Знакомства - Знакомства@Mail.Ru 28 4
Теамо - Teamo 13 4
Apple - App Store 3014 4
Google Android 14741 4
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 568 4
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 4
VK - Mail.ru Блоги 33 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3444 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1221 3
Rakuten Viber 653 3
QIP - Мессенджер 122 2
Neuralab Tech Solutions - Twinby 7 2
Waplog 2 2
Nekto 2 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 878 2
Apple iPad 3942 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 2
Google YouTube - Видеохостинг 2899 2
ASOdesk - платформа для маркетинга мобильных приложений 2 1
Samsung Electronics - Bada 187 1
Bumble - Американская социальная сеть 9 1
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 333 1
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 80 1
TechMedia - Мой Круг - МойКруг 41 1
Clash of Clans - Компьютерная игра (стратегия) 15 1
Rovio Mobile - Angry Birds 112 1
PhotoFile.ru - фотохостинг 3 1
Nigma.ru - Нигма - Российская интеллектуальная метапоисковая система 46 1
Seagate Cheetah 30 1
Flappy Bird - Super Ball Juggling - Shuriken Block 12 1
FreePik 1456 1
Rambler Group - Рамблер Знакомства 2 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Big Data 15 1
GungHo Online Entertainment - Puzzle & Dragons 6 1
Гуревич Михаил 40 3
Чернышов Максим 2 2
Делицын Леонид 133 2
Овчинников Борис 129 1
Аминев Шамиль 8 1
Беляев Леонид 13 1
Лавренко Виктор 18 1
Ульянский Олег 6 1
Богодухов Сергей 1 1
Глазков Андрей 6 1
Лаврухин Сергей 5 1
Смирнова Мария 7 1
Грехов Леонид 1 1
Горбунов Борис 1 1
Чигинский Василий 1 1
Агранович Михаил 1 1
Лапшина Ирина 1 1
Соколов Александр 47 1
Шаров Сергей 18 1
Клименко Герман 51 1
Каплун Герман 55 1
Хабаров Сергей 2 1
Колокольцев Владимир 44 1
Россия - РФ - Российская федерация 157537 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45885 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8157 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18279 3
Германия - Федеративная Республика 12945 3
Франция - Французская Республика 7983 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18676 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1677 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 2
Португалия - Португальская Республика 938 2
Испания - Королевство 3763 2
Япония 13554 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2074 2
Россия - ПФО - Самарская область 1463 2
Средиземное море - Средиземноморье 203 1
Европа 24654 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3222 1
Азия - Азиатский регион 5753 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 1
Кипр - Республика 579 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Россия - ДФО - Амурская область 857 1
Казахстан - Республика 5814 1
Армения - Республика 2375 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1359 1
Узбекистан - Республика 1877 1
Грузия 1287 1
Таджикистан - Республика 914 1
Туркмения - Туркменистан 446 1
Молдавия - Республика Молдова 722 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1075 1
Италия - Итальянская Республика 4432 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1885 1
Турция - Турецкая республика 2496 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3668 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11441 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2970 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 2
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 210 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1407 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15185 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 265 1
Английский язык 6881 1
ARR - Accounting Rate of Return - коэффициент рентабельности инвестиций 24 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 1
Сон - Somnus 457 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 689 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1722 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 445 1
Металлы - Золото - Gold 1202 1
Миграция населения - Миграционные службы 435 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 1
Татуировка 41 1
Поколение Y - Поколение "Игрек" - поколение Миллениума - поколение миллениалов, «некст», сетевое поколение - поколение людей, родившихся с начала 1980-х до середины 1990-х годов 144 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 33 1
Рики ГК - Смешарики - анимационный сериал для детей 43 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26007 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1552 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2963 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 735 1
Образование в России 2560 1
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 176 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11419 5
РБК Daily 91 2
Cosmopolitan 25 1
Популярная механика 10 1
Ведомости 1260 1
Рен ТВ - телеканал 76 1
Wikipedia - Википедия 591 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 428 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 66 1
Sanoma Independent - Independent Media Sanoma Magazines - Independent Media - Индепендент Медиа 29 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2173 1
comScore 379 1
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
Herfindahl—Hirschman index - индекс Херфиндаля—Хиршмана - индекс Герфиндаля—Гиршмана - показатель степени монополизации отрасли 4 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1101 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
VK Fest 19 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411806, в очереди разбора - 730353.
Создано именных указателей - 188473.
