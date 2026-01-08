Получите все материалы CNews по ключевому слову
РБК LovePlanet
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
РБК и организации, системы, технологии, персоны:
|Гуревич Михаил 40 3
|Чернышов Максим 2 2
|Делицын Леонид 133 2
|Овчинников Борис 129 1
|Аминев Шамиль 8 1
|Беляев Леонид 13 1
|Лавренко Виктор 18 1
|Ульянский Олег 6 1
|Богодухов Сергей 1 1
|Глазков Андрей 6 1
|Лаврухин Сергей 5 1
|Смирнова Мария 7 1
|Грехов Леонид 1 1
|Горбунов Борис 1 1
|Чигинский Василий 1 1
|Агранович Михаил 1 1
|Лапшина Ирина 1 1
|Соколов Александр 47 1
|Шаров Сергей 18 1
|Клименко Герман 51 1
|Каплун Герман 55 1
|Хабаров Сергей 2 1
|Колокольцев Владимир 44 1
|comScore 379 1
|MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
|Herfindahl—Hirschman index - индекс Херфиндаля—Хиршмана - индекс Герфиндаля—Гиршмана - показатель степени монополизации отрасли 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411806, в очереди разбора - 730353.
Создано именных указателей - 188473.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.