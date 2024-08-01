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Базовые Решения Platformix Платформикс

Базовые Решения - Platformix - Платформикс

Системный интегратор Platformix работает на российском ИТ‑рынке с 1992 года и является дочерним предприятием группы компаний «Базовые решения». Специализация Platformix – тиражируемые решения для построения корпоративных информационных инфраструктур. Ключевыми направлениями деятельности системного интегратора являются: вычислительные платформы и системы хранения данных, сети передачи данных, мультимедийные и коммуникационные системы, инженерные системы, инфраструктурное программное обеспечение, информационная безопасность, промышленный интернет вещей и цифровые корпоративные пространства.


01.08.2024 «Платформикс» обеспечил защиту цифровой инфраструктуры «Кордианта» с помощью решений UserGate

Системный интегратор «Платформикс» осуществил поставку ИБ-решений UserGate для компании «Кордиант». Решения UserGate были выбраны в качестве замены продуктам западных производителей. Среди решений, приобретенных ком
23.05.2024 «Платформикс» и «Ренессанс Банк» внедрили систему мониторинга цифровых сервисов

Системный интегратор «Платформикс» совместно с экспертами «Ренессанс Банка» внедрили в банк комплексную систему мониторинга цифровых сервисов. В результате заказчик получил надежный современный инструмент для контро
25.04.2024 «Платформикс» и UserGate защитили информационные ресурсы крупной нефтегазовой компании

Системный интегратор «Платформикс» внедрил комплексное решение для обеспечения информационной безопасности на базе продуктов российского разработчика программного обеспечения и микроэлектроники – компании UserGate.

07.06.2023 Platformix открыла собственный центр управления инцидентами ИБ

Системный интегратор Platformix объявил об открытии собственного центра управления инцидентами информационной безопасности – SOC Platformix (Security Operations Center). На базе центра будут оказываться услу
20.03.2023 RDW Technology и IBS Platformix подписали партнерское соглашение

RDW Technology и IBS Platformix, системный интегратор, специализирующийся на типовых подходах создания и разви
29.04.2022 IBS Platformix повысил отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры «ОКБМ Африкантов»

Системный интегратор IBS Platformix завершил создание резервного дата-центра «ОКБМ Африкантов», расположенного на

01.09.2021 IBS Platformix обновил сетевую инфраструктуру для «Декатлон Россия»

Системный интегратор IBS Platformix произвел полную замену сетевой инфраструктуры «Декатлон» в России на основе ре
19.08.2021 IBS Platformix и Factor Group внедрили решение Opengear для банка «Ренессанс кредит»

Системный интегратор IBS Platformix принял участие во внедрении консольных серверов Opengear с независимым каналом
06.04.2021 IBS Platformix развернула систему организации доступа посетителей для ФНКЦ ФМБА

Системный интегратор IBS Platformix перевел Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинс
02.10.2020 IBS Platformix и Proget Software заключили партнерское соглашение

Системный интегратор IBS Platformix и компания Proget, производитель решений для обеспечения безопасности и управл
15.09.2020 «Главстрой» модернизировал ИТ-инфраструктуру при участии IBS Platformix

низации ИТ-инфраструктуры и внедрения современных информационных решений, реализованных при участии IBS Platformix. Одной из ключевых задач в рамках стратегии компании «Главстрой» является комп
04.08.2020 IBS Platformix построила дата-центр «ОДК-Пермские моторы»

Системный интегратор IBS Platformix завершил комплексный проект строительства дата-центра для «ОДК-Пермские моторы
29.05.2020 Юлия Ермакова, IBS Platformix -

Цифровизация в промышленности требует прозрачного возврата инвестиций

азвиваться и становиться доступнее, ситуация и здесь изменится. CNews: Интересны ли подобные задачи IBS Platformix? Юлия Ермакова: Все эти задачи рано или поздно станут типовыми. IBS Platfor
17.12.2018 IBS Platformix автоматизировал подготовку тестовых данных для страховой компании САО ЭРГО

Системный интегратор IBS Platformix завершил проект по созданию системы автоматизированной подготовки тестовых дан
21.08.2018 Сетевая инфраструктура для развития бизнеса «Фирмы «Август»

Системный интегратор IBS Platformix принял участие в создании сетевой инфраструктуры на объектах компании «Фирма «
21.08.2018 Модернизация сети ЦКБ ГА

Системный интегратор IBS Platformix модернизировал сетевую инфраструктуру Центральной клинической больницы граждан
27.02.2018 IBS Platformix построила ИТ-инфраструктуру под новый сервис Banki.ru

решение. Именно виртуализация полностью отвечала поставленным задачам».Для новой ИТ-инфраструктуры IBS Platformix создал вычислительную платформу, сеть передачи и хранения данных, систему хран
30.06.2017 IBS Platformix модернизировал ИТ-инфраструктуру ЦОД «Балтийского завода»

я подготовки к переносу информационной системы «Общего центра обслуживания» ОСК (ОСК-ОЦО). Эксперты IBS Platformix провели обследование, выполнили проектирование, поставку, внедрение, установку
24.05.2017 IBS Platformix упростил управление ИТ-инфраструктурой банка «Открытие»

Системный интегратор IBS Platformix завершил масштабный проект модернизации ИТ-инфраструктуры в банке «Открытие».

22.11.2016 IBS Platformix усиливает экспертизу с RFID-решениями «АйТиПроект»

йТиПроект» в партнерском статусе Gold Partner. Как рассказали CNews в компании, в рамках соглашения IBS Platformix получил право использовать технологии «АйТиПроект» в своих проектах, развивая

17.11.2016 IBS Platformix модернизировал инфраструктуру хранения данных для МТТ

Системный интегратор IBS Platformix завершил очередной этап модернизации инфраструктуры хранения данных для операт
09.09.2015 IBS Platformix обновил ИТ-инфраструктуру платежной системы «Лидер»

Системный интегратор IBS Platformix модернизировал ИТ-инфраструктуру платежной системы «Лидер». В ходе проекта спе
26.01.2015 IBS Platformix продемонстрирует возможности решения по виртуализации рабочих станций

Компания IBS Platformix приглашает принять участие в бесплатном семинаре, посвященном демонстрации воз
24.11.2014 IBS Platformix модернизировал ИТ-инфраструктуру «Русславбанка»

адач, — прокомментировал ход реализации проекта Владислав Бунто, директор департамента информационных технологий АКБ «Русславбанк». — У нас уже есть положительный опыт работы с системным интегратором IBS Platformix. В 2013 году мы реализовали крупный совместный проект по миграции ЦОД, которая проводилась с учетом жестких требований по обеспечению непрерывности бизнес-процессов банка. В рамк
04.09.2014 IBS Platformix завершил проект по созданию резервного ЦОД для банка «Петрокоммерц»

Системный интегратор IBS Platformix завершил комплексный проект по созданию инженерной инфраструктуры ЦОД для банк
27.09.2013 IBS Platformix создал ВКС для «Центральной клинической больницы гражданской авиации»

Системный интегратор IBS Platformix завершил проект создания ВКС высокой четкости для ФБУ «Центральная клиническая
25.04.2013 IBS Platformix построил ИТ-инфраструктуру нового офиса «Объединенных машиностроительных заводов»

Системный интегратор IBS Platformix выполнил комплексный проект по построению ИТ-инфраструктуры нового офиса компа
13.03.2013 IBS Platformix построил ИТ-инфраструктуру для ГКУ ЦБДДМО

Системный интегратор IBS Platformix успешно завершил комплексный проект для Государственного казенного учреждения

22.02.2013 IBS Platformix модернизировал вычислительную платформу «Банка Хоум Кредит» для тестирования программных обновлений

Системный интегратор IBS Platformix обновил ИТ-инфраструктуру тестовых сред для «Банка Хоум Кредит». В результате

11.02.2013 IBS Platformix организовал миграцию ЦОД для «Русславбанка»

Системный интегратор IBS Platformix успешно завершил миграцию дата-центра АКБ «Русславбанк». В новый ЦОД было пере
22.01.2013 IBS Platformix построил ИТ-инфраструктуру нового склада Revival Express

Системный интегратор IBS Platformix завершил комплексный проект создания ИТ-инфраструктуры для нового склада време
09.11.2012 IBS Platformix создал электронный архив для «Центральной клинической больницы гражданской авиации»

Системный интегратор IBS Platformix завершил комплексный проект по созданию электронного архива для ФБУ «Центральн
11.10.2012 IBS Platformix развернул отказоустойчивую виртуализированную ИТ-инфраструктуру для Linde Gas Rus

Системный интегратор IBS Platformix завершил проект по созданию отказоустойчивой виртуализированной вычислительной
24.05.2012 IBS Platformix развернула телефонную IP-сеть для ATH Business Travel Solution

чества абонентов (1000 новых), которых планируется подключить в течение полутора лет. Специалистами IBS Platformix была также разработана для ATH типовая схема телефонной IP-сети для небольшого
19.04.2012 IBS Platformix развернула инфраструктуру ЦОД для нового офиса GroupM

Компания IBS Platformix построила инженерную инфраструктуру ЦОД для GroupM, крупнейшей медиагруппы по

04.07.2011 В IBS Platformix внедрена новая CRM-система

и систему Microsoft Dynamics CRM в одном из крупнейших российских системных интеграторов - компании IBS Platformix. Сотрудники компании получили возможность всесторонне работать с информацией о
26.07.2010 SAP ERP объединила IBS и IBS Platformix

В компании IBS Platformix успешно завершено внедрение информационной системы управления SAP ERP. Исполни
19.12.2008 IBS Platformix будет готовить специалистов в области телекоммуникаций

Компания IBS Platformix объявила о запуске собственного Центра обучения. Центр предлагает полный компл
28.11.2008 IBS Platformix создает ИТ-инфраструктуру для РЭА им. Г.В. Плеханова

Компания IBS Platformix развернет информационно-технологическую инфраструктуру в Российской экономичес
13.11.2008 IBS Platformix построила систему ВКС для «Сибниипроектцемента»

olycom для «Сибниипроектцемента» - научно-исследовательского и проектного института в Новосибирске. IBS Platformix предложила заказчику на месте сложное техническое оборудование на тестирование

Публикаций - 132, упоминаний - 210

Базовые Решения и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 81
Dell EMC 5037 24
Крок - Croc 1777 24
Broadcom - VMware 2378 17
Cisco Systems 5125 15
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 15
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 15
Softline - Софтлайн 2853 14
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 11
HP Inc. 5694 11
Microsoft Corporation 24682 10
Oracle Corporation 6714 10
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 510 10
SAP SE 5289 9
Citrix Systems 814 9
Ростелеком 9766 8
Dell Technologies - Dell Computer 2137 8
IBM - International Business Machines Corp 9450 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 8
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 291 7
IBS - ИБС экспертиза 156 7
Huawei 3958 5
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 454 5
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 337 5
Intel Corporation 12225 5
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1053 5
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 440 5
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 4
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 191 4
NetApp - Network Appliance 639 4
Violin Systems - Violin Memory 30 4
Luxe Retail - Люкс Ритейл - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 74 4
МегаФон 8965 4
Schneider Electric 575 4
Softline - Borlas Security Systems - Борлас Секьюрити Системз (БСС) 42 4
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 318 4
Nutanix 99 3
Veeam Software 319 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 3
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7391 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2820 4
ФосАгро 126 4
ЦКБ ГА - ФБУ Центральная клиническая больница гражданской авиации 4 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1642 3
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 51 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1094 2
Главстрой 17 2
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 2
Акрихин - Фармацевтическая компания 37 2
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 2
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 150 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 2
НСПК - Национальная система платежных карт 821 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
МКБ - Московский кредитный банк 560 2
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 2
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 92 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 992 2
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 457 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 921 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
ТС-инжиниринг 6 1
Фирма Август - Вурнарский завод смесевых препаратов 12 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1186 1
Decathlon Казахстан 1 1
ГПБ - Газпромбанк 1089 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2396 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 83 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Ингосстрах СПАО 422 1
Альфа-Капитал УК 102 1
Desport - Decathlon - Декатлон 35 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4796 5
Судебная власть - Judicial power 2321 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 997 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2888 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2907 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4177 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4994 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4547 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3066 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 180 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3152 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1913 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 984 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1384 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 82 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5969 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1038 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3002 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3294 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 671 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 786 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 684 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5483 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 172 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 185 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 63 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 189 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 49 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1227 1
Администрация Президента РФ - ГНИВЦ УДП РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 26 1
Правительство Республики Калмыкия - Народный Хурал Калмыкии - органы государственной власти 25 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 116 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 296 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11747 1
4CIO 18 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 2
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 88
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11133 36
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9450 31
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31010 25
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6153 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 22
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13297 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27870 17
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11689 14
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21327 11
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8218 10
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13975 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25546 9
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1076 6
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1160 6
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4045 6
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1297 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3756 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 1079 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3246 5
Microsoft Windows 2000 8661 5
Dell Wyse 48 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4521 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1605 4
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 212 4
Microsoft Azure 1412 3
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 280 3
Microsoft Windows XP 2402 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 884 3
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 182 3
Крок - Цифровой рабочий 64 3
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 167 3
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 2
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint 121 2
Nvidia GRID vGPU 52 2
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 246 2
Linux OS 10033 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 240 2
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 280 2
Hitachi Vantara VSP - Hitachi Virtual Storage Platform 65 2
Dell EMC VNX 42 2
ИКС - Yadro Р - серия серверов 2 2
Schneider Electric - APC Symmetra PX 43 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 931 2
Softline - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 119 2
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 253 2
Stafory - робот Вера 331 2
Apple iPhone 6 4862 2
Dell Storage - Dell SC - Dell Compellent - Dell Compellent Storage Center - Dell Compellent Live Volume - Dell Compellent Remote Instant Replay 31 2
Python Enhancement Proposal - PEP 9 2
HPE EVA - HPE Enterprise Virtual Array 35 2
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 199 2
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 95 2
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 85 2
Cisco - Jabber XCP - Jabber Extensible Communications Platform 21 2
Мацоцкий Сергей 177 10
Полихрониди Георгий 13 10
Ананьин Алексей 81 6
Ким Евгений 7 5
Баланова Светлана 33 4
Карачинский Анатолий 93 4
Аминев Шамиль 8 4
Старков Петр 7 3
Кочаров Григорий 18 3
Щербаков Борис 47 3
Диденко Сергей 23 3
Клычев Леонид 4 3
Великожон Дмитрий 5 2
Мартиросов Давид 60 2
Квашук Сергей 14 2
Ананьев Алексей 110 2
Гладкий Александр 2 2
Иванов Олег 142 2
Семеновская Елена 41 2
Закрепин Евгений 60 2
Новицкий Сергей 25 2
Халяпин Сергей 82 2
Скачков Юрий 51 2
Зубарев Максим 13 2
Калинин Денис 70 2
Демидов Сергей 127 2
Гонтарь Людмила 9 2
Рудзянский Андрей 2 2
Бражников Юрий 7 2
Зварковский Михаил 6 2
Забава Артем 4 2
Баранов Виталий 10 2
Яранцев Сергей 5 2
Затерюкин Николай 4 2
Макеев Дмитрий 18 2
Малько Александр 1 1
Федоров Андрей 29 1
Юнусова Динара 2 1
Минаев Игорь 3 1
Засохлин Иван 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 88
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 38
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14157 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52253 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17502 11
Украина 7635 10
Европа 21812 9
Европа Восточная 3080 6
Казахстан - Республика 5571 5
Беларусь - Белоруссия 5722 5
Россия - СФО - Новосибирск 4335 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17150 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3976 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3130 4
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 867 4
Азия - Азиатский регион 5559 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1161 3
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 250 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1124 3
Израиль 2738 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2684 2
Китай - Тайвань 4002 2
Нидерланды 3531 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 591 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7512 2
Африка - Африканский регион 3489 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14227 2
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Грузия 1246 1
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Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 328 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14508 31
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51463 21
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6185 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5797 15
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5463 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29356 12
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5004 9
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2398 5
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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