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Базовые Решения Platformix Платформикс
Системный интегратор Platformix работает на российском ИТ‑рынке с 1992 года и является дочерним предприятием группы компаний «Базовые решения». Специализация Platformix – тиражируемые решения для построения корпоративных информационных инфраструктур. Ключевыми направлениями деятельности системного интегратора являются: вычислительные платформы и системы хранения данных, сети передачи данных, мультимедийные и коммуникационные системы, инженерные системы, инфраструктурное программное обеспечение, информационная безопасность, промышленный интернет вещей и цифровые корпоративные пространства.
|01.08.2024
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«Платформикс» обеспечил защиту цифровой инфраструктуры «Кордианта» с помощью решений UserGate
Системный интегратор «Платформикс» осуществил поставку ИБ-решений UserGate для компании «Кордиант». Решения UserGate были выбраны в качестве замены продуктам западных производителей. Среди решений, приобретенных ком
|23.05.2024
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«Платформикс» и «Ренессанс Банк» внедрили систему мониторинга цифровых сервисов
Системный интегратор «Платформикс» совместно с экспертами «Ренессанс Банка» внедрили в банк комплексную систему мониторинга цифровых сервисов. В результате заказчик получил надежный современный инструмент для контро
|25.04.2024
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«Платформикс» и UserGate защитили информационные ресурсы крупной нефтегазовой компании
Системный интегратор «Платформикс» внедрил комплексное решение для обеспечения информационной безопасности на базе продуктов российского разработчика программного обеспечения и микроэлектроники – компании UserGate.
|07.06.2023
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Platformix открыла собственный центр управления инцидентами ИБ
Системный интегратор Platformix объявил об открытии собственного центра управления инцидентами информационной безопасности – SOC Platformix (Security Operations Center). На базе центра будут оказываться услу
|20.03.2023
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RDW Technology и IBS Platformix подписали партнерское соглашение
RDW Technology и IBS Platformix, системный интегратор, специализирующийся на типовых подходах создания и разви
|29.04.2022
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IBS Platformix повысил отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры «ОКБМ Африкантов»
Системный интегратор IBS Platformix завершил создание резервного дата-центра «ОКБМ Африкантов», расположенного на
|01.09.2021
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IBS Platformix обновил сетевую инфраструктуру для «Декатлон Россия»
Системный интегратор IBS Platformix произвел полную замену сетевой инфраструктуры «Декатлон» в России на основе ре
|19.08.2021
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IBS Platformix и Factor Group внедрили решение Opengear для банка «Ренессанс кредит»
Системный интегратор IBS Platformix принял участие во внедрении консольных серверов Opengear с независимым каналом
|06.04.2021
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IBS Platformix развернула систему организации доступа посетителей для ФНКЦ ФМБА
Системный интегратор IBS Platformix перевел Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинс
|02.10.2020
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IBS Platformix и Proget Software заключили партнерское соглашение
Системный интегратор IBS Platformix и компания Proget, производитель решений для обеспечения безопасности и управл
|15.09.2020
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«Главстрой» модернизировал ИТ-инфраструктуру при участии IBS Platformix
низации ИТ-инфраструктуры и внедрения современных информационных решений, реализованных при участии IBS Platformix. Одной из ключевых задач в рамках стратегии компании «Главстрой» является комп
|04.08.2020
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IBS Platformix построила дата-центр «ОДК-Пермские моторы»
Системный интегратор IBS Platformix завершил комплексный проект строительства дата-центра для «ОДК-Пермские моторы
|29.05.2020
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Юлия Ермакова, IBS Platformix -
Цифровизация в промышленности требует прозрачного возврата инвестиций
азвиваться и становиться доступнее, ситуация и здесь изменится. CNews: Интересны ли подобные задачи IBS Platformix? Юлия Ермакова: Все эти задачи рано или поздно станут типовыми. IBS Platfor
|17.12.2018
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IBS Platformix автоматизировал подготовку тестовых данных для страховой компании САО ЭРГО
Системный интегратор IBS Platformix завершил проект по созданию системы автоматизированной подготовки тестовых дан
|21.08.2018
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Сетевая инфраструктура для развития бизнеса «Фирмы «Август»
Системный интегратор IBS Platformix принял участие в создании сетевой инфраструктуры на объектах компании «Фирма «
|21.08.2018
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Модернизация сети ЦКБ ГА
Системный интегратор IBS Platformix модернизировал сетевую инфраструктуру Центральной клинической больницы граждан
|27.02.2018
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IBS Platformix построила ИТ-инфраструктуру под новый сервис Banki.ru
решение. Именно виртуализация полностью отвечала поставленным задачам».Для новой ИТ-инфраструктуры IBS Platformix создал вычислительную платформу, сеть передачи и хранения данных, систему хран
|30.06.2017
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IBS Platformix модернизировал ИТ-инфраструктуру ЦОД «Балтийского завода»
я подготовки к переносу информационной системы «Общего центра обслуживания» ОСК (ОСК-ОЦО). Эксперты IBS Platformix провели обследование, выполнили проектирование, поставку, внедрение, установку
|24.05.2017
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IBS Platformix упростил управление ИТ-инфраструктурой банка «Открытие»
Системный интегратор IBS Platformix завершил масштабный проект модернизации ИТ-инфраструктуры в банке «Открытие».
|22.11.2016
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IBS Platformix усиливает экспертизу с RFID-решениями «АйТиПроект»
йТиПроект» в партнерском статусе Gold Partner. Как рассказали CNews в компании, в рамках соглашения IBS Platformix получил право использовать технологии «АйТиПроект» в своих проектах, развивая
|17.11.2016
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IBS Platformix модернизировал инфраструктуру хранения данных для МТТ
Системный интегратор IBS Platformix завершил очередной этап модернизации инфраструктуры хранения данных для операт
|09.09.2015
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IBS Platformix обновил ИТ-инфраструктуру платежной системы «Лидер»
Системный интегратор IBS Platformix модернизировал ИТ-инфраструктуру платежной системы «Лидер». В ходе проекта спе
|26.01.2015
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IBS Platformix продемонстрирует возможности решения по виртуализации рабочих станций
Компания IBS Platformix приглашает принять участие в бесплатном семинаре, посвященном демонстрации воз
|24.11.2014
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IBS Platformix модернизировал ИТ-инфраструктуру «Русславбанка»
адач, — прокомментировал ход реализации проекта Владислав Бунто, директор департамента информационных технологий АКБ «Русславбанк». — У нас уже есть положительный опыт работы с системным интегратором IBS Platformix. В 2013 году мы реализовали крупный совместный проект по миграции ЦОД, которая проводилась с учетом жестких требований по обеспечению непрерывности бизнес-процессов банка. В рамк
|04.09.2014
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IBS Platformix завершил проект по созданию резервного ЦОД для банка «Петрокоммерц»
Системный интегратор IBS Platformix завершил комплексный проект по созданию инженерной инфраструктуры ЦОД для банк
|27.09.2013
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IBS Platformix создал ВКС для «Центральной клинической больницы гражданской авиации»
Системный интегратор IBS Platformix завершил проект создания ВКС высокой четкости для ФБУ «Центральная клиническая
|25.04.2013
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IBS Platformix построил ИТ-инфраструктуру нового офиса «Объединенных машиностроительных заводов»
Системный интегратор IBS Platformix выполнил комплексный проект по построению ИТ-инфраструктуры нового офиса компа
|13.03.2013
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IBS Platformix построил ИТ-инфраструктуру для ГКУ ЦБДДМО
Системный интегратор IBS Platformix успешно завершил комплексный проект для Государственного казенного учреждения
|22.02.2013
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IBS Platformix модернизировал вычислительную платформу «Банка Хоум Кредит» для тестирования программных обновлений
Системный интегратор IBS Platformix обновил ИТ-инфраструктуру тестовых сред для «Банка Хоум Кредит». В результате
|11.02.2013
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IBS Platformix организовал миграцию ЦОД для «Русславбанка»
Системный интегратор IBS Platformix успешно завершил миграцию дата-центра АКБ «Русславбанк». В новый ЦОД было пере
|22.01.2013
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IBS Platformix построил ИТ-инфраструктуру нового склада Revival Express
Системный интегратор IBS Platformix завершил комплексный проект создания ИТ-инфраструктуры для нового склада време
|09.11.2012
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IBS Platformix создал электронный архив для «Центральной клинической больницы гражданской авиации»
Системный интегратор IBS Platformix завершил комплексный проект по созданию электронного архива для ФБУ «Центральн
|11.10.2012
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IBS Platformix развернул отказоустойчивую виртуализированную ИТ-инфраструктуру для Linde Gas Rus
Системный интегратор IBS Platformix завершил проект по созданию отказоустойчивой виртуализированной вычислительной
|24.05.2012
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IBS Platformix развернула телефонную IP-сеть для ATH Business Travel Solution
чества абонентов (1000 новых), которых планируется подключить в течение полутора лет. Специалистами IBS Platformix была также разработана для ATH типовая схема телефонной IP-сети для небольшого
|19.04.2012
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IBS Platformix развернула инфраструктуру ЦОД для нового офиса GroupM
Компания IBS Platformix построила инженерную инфраструктуру ЦОД для GroupM, крупнейшей медиагруппы по
|04.07.2011
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В IBS Platformix внедрена новая CRM-система
и систему Microsoft Dynamics CRM в одном из крупнейших российских системных интеграторов - компании IBS Platformix. Сотрудники компании получили возможность всесторонне работать с информацией о
|26.07.2010
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SAP ERP объединила IBS и IBS Platformix
В компании IBS Platformix успешно завершено внедрение информационной системы управления SAP ERP. Исполни
|19.12.2008
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IBS Platformix будет готовить специалистов в области телекоммуникаций
Компания IBS Platformix объявила о запуске собственного Центра обучения. Центр предлагает полный компл
|28.11.2008
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IBS Platformix создает ИТ-инфраструктуру для РЭА им. Г.В. Плеханова
Компания IBS Platformix развернет информационно-технологическую инфраструктуру в Российской экономичес
|13.11.2008
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IBS Platformix построила систему ВКС для «Сибниипроектцемента»
olycom для «Сибниипроектцемента» - научно-исследовательского и проектного института в Новосибирске. IBS Platformix предложила заказчику на месте сложное техническое оборудование на тестирование
Базовые Решения и организации, системы, технологии, персоны:
|Мацоцкий Сергей 177 10
|Полихрониди Георгий 13 10
|Ананьин Алексей 81 6
|Ким Евгений 7 5
|Баланова Светлана 33 4
|Карачинский Анатолий 93 4
|Аминев Шамиль 8 4
|Старков Петр 7 3
|Кочаров Григорий 18 3
|Щербаков Борис 47 3
|Диденко Сергей 23 3
|Клычев Леонид 4 3
|Великожон Дмитрий 5 2
|Мартиросов Давид 60 2
|Квашук Сергей 14 2
|Ананьев Алексей 110 2
|Гладкий Александр 2 2
|Иванов Олег 142 2
|Семеновская Елена 41 2
|Закрепин Евгений 60 2
|Новицкий Сергей 25 2
|Халяпин Сергей 82 2
|Скачков Юрий 51 2
|Зубарев Максим 13 2
|Калинин Денис 70 2
|Демидов Сергей 127 2
|Гонтарь Людмила 9 2
|Рудзянский Андрей 2 2
|Бражников Юрий 7 2
|Зварковский Михаил 6 2
|Забава Артем 4 2
|Баранов Виталий 10 2
|Яранцев Сергей 5 2
|Затерюкин Николай 4 2
|Макеев Дмитрий 18 2
|Малько Александр 1 1
|Федоров Андрей 29 1
|Юнусова Динара 2 1
|Минаев Игорь 3 1
|Засохлин Иван 9 1
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