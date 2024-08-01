Базовые Решения - Platformix - Платформикс

«Платформикс» обеспечил защиту цифровой инфраструктуры «Кордианта» с помощью решений UserGate Системный интегратор «Платформикс» осуществил поставку ИБ-решений UserGate для компании «Кордиант». Решения UserGate были выбраны в качестве замены продуктам западных производителей. Среди решений, приобретенных ком

«Платформикс» и «Ренессанс Банк» внедрили систему мониторинга цифровых сервисов Системный интегратор «Платформикс» совместно с экспертами «Ренессанс Банка» внедрили в банк комплексную систему мониторинга цифровых сервисов. В результате заказчик получил надежный современный инструмент для контро

«Платформикс» и UserGate защитили информационные ресурсы крупной нефтегазовой компании Системный интегратор «Платформикс» внедрил комплексное решение для обеспечения информационной безопасности на базе продуктов российского разработчика программного обеспечения и микроэлектроники – компании UserGate.

Platformix открыла собственный центр управления инцидентами ИБ Системный интегратор Platformix объявил об открытии собственного центра управления инцидентами информационной безопасности – SOC Platformix (Security Operations Center). На базе центра будут оказываться услу

RDW Technology и IBS Platformix подписали партнерское соглашение RDW Technology и IBS Platformix, системный интегратор, специализирующийся на типовых подходах создания и разви

IBS Platformix повысил отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры «ОКБМ Африкантов» Системный интегратор IBS Platformix завершил создание резервного дата-центра «ОКБМ Африкантов», расположенного на

IBS Platformix обновил сетевую инфраструктуру для «Декатлон Россия» Системный интегратор IBS Platformix произвел полную замену сетевой инфраструктуры «Декатлон» в России на основе ре

IBS Platformix и Factor Group внедрили решение Opengear для банка «Ренессанс кредит» Системный интегратор IBS Platformix принял участие во внедрении консольных серверов Opengear с независимым каналом

IBS Platformix развернула систему организации доступа посетителей для ФНКЦ ФМБА Системный интегратор IBS Platformix перевел Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинс

IBS Platformix и Proget Software заключили партнерское соглашение Системный интегратор IBS Platformix и компания Proget, производитель решений для обеспечения безопасности и управл

«Главстрой» модернизировал ИТ-инфраструктуру при участии IBS Platformix низации ИТ-инфраструктуры и внедрения современных информационных решений, реализованных при участии IBS Platformix. Одной из ключевых задач в рамках стратегии компании «Главстрой» является комп

IBS Platformix построила дата-центр «ОДК-Пермские моторы» Системный интегратор IBS Platformix завершил комплексный проект строительства дата-центра для «ОДК-Пермские моторы

Юлия Ермакова, IBS Platformix - Цифровизация в промышленности требует прозрачного возврата инвестиций

азвиваться и становиться доступнее, ситуация и здесь изменится. CNews: Интересны ли подобные задачи IBS Platformix? Юлия Ермакова: Все эти задачи рано или поздно станут типовыми. IBS Platfor

IBS Platformix автоматизировал подготовку тестовых данных для страховой компании САО ЭРГО Системный интегратор IBS Platformix завершил проект по созданию системы автоматизированной подготовки тестовых дан

Сетевая инфраструктура для развития бизнеса «Фирмы «Август» Системный интегратор IBS Platformix принял участие в создании сетевой инфраструктуры на объектах компании «Фирма «

Модернизация сети ЦКБ ГА Системный интегратор IBS Platformix модернизировал сетевую инфраструктуру Центральной клинической больницы граждан

IBS Platformix построила ИТ-инфраструктуру под новый сервис Banki.ru решение. Именно виртуализация полностью отвечала поставленным задачам».Для новой ИТ-инфраструктуры IBS Platformix создал вычислительную платформу, сеть передачи и хранения данных, систему хран

IBS Platformix модернизировал ИТ-инфраструктуру ЦОД «Балтийского завода» я подготовки к переносу информационной системы «Общего центра обслуживания» ОСК (ОСК-ОЦО). Эксперты IBS Platformix провели обследование, выполнили проектирование, поставку, внедрение, установку

IBS Platformix упростил управление ИТ-инфраструктурой банка «Открытие» Системный интегратор IBS Platformix завершил масштабный проект модернизации ИТ-инфраструктуры в банке «Открытие».

IBS Platformix усиливает экспертизу с RFID-решениями «АйТиПроект» йТиПроект» в партнерском статусе Gold Partner. Как рассказали CNews в компании, в рамках соглашения IBS Platformix получил право использовать технологии «АйТиПроект» в своих проектах, развивая

IBS Platformix модернизировал инфраструктуру хранения данных для МТТ Системный интегратор IBS Platformix завершил очередной этап модернизации инфраструктуры хранения данных для операт

IBS Platformix обновил ИТ-инфраструктуру платежной системы «Лидер» Системный интегратор IBS Platformix модернизировал ИТ-инфраструктуру платежной системы «Лидер». В ходе проекта спе

IBS Platformix продемонстрирует возможности решения по виртуализации рабочих станций Компания IBS Platformix приглашает принять участие в бесплатном семинаре, посвященном демонстрации воз

IBS Platformix модернизировал ИТ-инфраструктуру «Русславбанка» адач, — прокомментировал ход реализации проекта Владислав Бунто, директор департамента информационных технологий АКБ «Русславбанк». — У нас уже есть положительный опыт работы с системным интегратором IBS Platformix. В 2013 году мы реализовали крупный совместный проект по миграции ЦОД, которая проводилась с учетом жестких требований по обеспечению непрерывности бизнес-процессов банка. В рамк

IBS Platformix завершил проект по созданию резервного ЦОД для банка «Петрокоммерц» Системный интегратор IBS Platformix завершил комплексный проект по созданию инженерной инфраструктуры ЦОД для банк

IBS Platformix создал ВКС для «Центральной клинической больницы гражданской авиации» Системный интегратор IBS Platformix завершил проект создания ВКС высокой четкости для ФБУ «Центральная клиническая

IBS Platformix построил ИТ-инфраструктуру нового офиса «Объединенных машиностроительных заводов» Системный интегратор IBS Platformix выполнил комплексный проект по построению ИТ-инфраструктуры нового офиса компа

IBS Platformix построил ИТ-инфраструктуру для ГКУ ЦБДДМО Системный интегратор IBS Platformix успешно завершил комплексный проект для Государственного казенного учреждения

IBS Platformix модернизировал вычислительную платформу «Банка Хоум Кредит» для тестирования программных обновлений Системный интегратор IBS Platformix обновил ИТ-инфраструктуру тестовых сред для «Банка Хоум Кредит». В результате

IBS Platformix организовал миграцию ЦОД для «Русславбанка» Системный интегратор IBS Platformix успешно завершил миграцию дата-центра АКБ «Русславбанк». В новый ЦОД было пере

IBS Platformix построил ИТ-инфраструктуру нового склада Revival Express Системный интегратор IBS Platformix завершил комплексный проект создания ИТ-инфраструктуры для нового склада време

IBS Platformix создал электронный архив для «Центральной клинической больницы гражданской авиации» Системный интегратор IBS Platformix завершил комплексный проект по созданию электронного архива для ФБУ «Центральн

IBS Platformix развернул отказоустойчивую виртуализированную ИТ-инфраструктуру для Linde Gas Rus Системный интегратор IBS Platformix завершил проект по созданию отказоустойчивой виртуализированной вычислительной

IBS Platformix развернула телефонную IP-сеть для ATH Business Travel Solution чества абонентов (1000 новых), которых планируется подключить в течение полутора лет. Специалистами IBS Platformix была также разработана для ATH типовая схема телефонной IP-сети для небольшого

IBS Platformix развернула инфраструктуру ЦОД для нового офиса GroupM Компания IBS Platformix построила инженерную инфраструктуру ЦОД для GroupM, крупнейшей медиагруппы по

В IBS Platformix внедрена новая CRM-система и систему Microsoft Dynamics CRM в одном из крупнейших российских системных интеграторов - компании IBS Platformix. Сотрудники компании получили возможность всесторонне работать с информацией о

SAP ERP объединила IBS и IBS Platformix В компании IBS Platformix успешно завершено внедрение информационной системы управления SAP ERP. Исполни

IBS Platformix будет готовить специалистов в области телекоммуникаций Компания IBS Platformix объявила о запуске собственного Центра обучения. Центр предлагает полный компл

IBS Platformix создает ИТ-инфраструктуру для РЭА им. Г.В. Плеханова Компания IBS Platformix развернет информационно-технологическую инфраструктуру в Российской экономичес