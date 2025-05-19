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Гладкий Александр
УПОМИНАНИЯ
Гладкий Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Сергиенко Сергей 12 1
|Ермоленко Олег 5 1
|Рейтман Александр 1 1
|Скачков Юрий 51 1
|Никифоров Алексей 16 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364797, в очереди разбора - 752354.
Создано именных указателей - 176432.
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