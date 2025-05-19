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Индексная книга (каталог) CNews*
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Гладкий Александр


УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 Объектные хранилища стали самым востребованным сегментом российского рынка СХД 1
17.11.2016 IBS Platformix модернизировал инфраструктуру хранения данных для МТТ 1
12.10.2015 Бесплатный семинар: SDS-технологии, или как на порядок повысить эффективность хранения данных 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Гладкий Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Базовые Решения - Platformix - Платформикс 134 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1655 2
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 412 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Hitachi - Хитачи 1471 1
IBM - International Business Machines Corp 9473 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68435 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9690 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3336 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6355 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2788 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11504 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21175 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2973 1
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11772 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15106 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21897 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26080 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12924 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16264 1
IBM Storage - IBM Spectrum Storage - IBM Spectrum Accelerate - IBM Spectrum Scale - IBM Spectrum Virtualize - IBM Spectrum Control - IBM Spectrum Protect - IBM Spectrum Archive 21 1
Hitachi Unified Storage - HUS - HUS VM 18 1
Hitachi Vantara VSP - Hitachi Virtual Storage Platform 65 1
IBM Storage - IBM SmartCloud Storage Access 36 1
Сергиенко Сергей 12 1
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Рейтман Александр 1 1
Скачков Юрий 51 1
Никифоров Алексей 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 149539 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5607 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5120 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364797, в очереди разбора - 752354.
Создано именных указателей - 176432.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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