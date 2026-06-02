Hitachi - Хитачи

Опытный образец электронного микроскопа на замену Hitachi для проверки кремниевых пластин обойдется в 2,4 миллиарда а госзакупок. В разделе технико-экономического обоснования разработчику предписано провести сравнение с лучшими зарубежными аналогами. В качестве эталона в техзадании прямо указаны японские установки Hitachi CD-SEM S-9380 и CG4000. Это прямое указание на цель работы: создание отечественного аналога японских сканирующих электронных микроскопов для контроля размеров, которые сегодня широко ис

В российском госсекторе обвал продаж серверов Lenovo, Hitachi и IBM. Продажи российских аналогов стремительно растут ьги нет В России зафиксировано стремительное падение продаж китайских и американских серверов в госсегменте. Как пишут «Ведомости», с 1 января по 31 мая 2025 г. продажи их продукции, а также японской Hitachi, обвалились в сумме в 2,6 раза год к году, составив 649 млн руб. против 1,7 млрд руб. годом ранее. Это следствие политики импортозамещения – продажи российского серверного оборудования,

Шифровальщик Akira атаковал подразделение Hitachi ый Шифровальщик Akira снова попал в новостные заголовки: на этот раз его жертвой оказалась компания Hitachi Vantara, подразделение японского конгломерата. Hitachi Vantara предоставляет у

Бренд ничего не значит. Самыми ненадежными оказались винчестеры самых знаменитых производителей На производителя ориентироваться не стоит Жесткие диски Hitachi и Seagate признаны самыми ненадежными на фоне остальных, пишет портал TechSpot со ссылкой на исследование компании Secure Data Recovery. Накопители этих марок являются сами востребованн

Hitachi Vantara запустила Application Reliability Services для модернизации облачных приложений и управления ими Hitachi Vantara, дочерняя компания Hitachi, специализирующаяся на цифровой инфраструктуре, управлении данными и аналитике, предс

Hitachi Vantara представила новые решения для управления облачным окружением Hitachi Vantara, дочерняя компания Hitachi, специализирующаяся на цифровой инфраструктуре, управлении данными и аналитике, предс

Hitachi второй год подряд названа лидером Gartner Magic Quadrant в области промышленного Интернета вещей е производительностью, а также помогает создавать новые бизнес-модели. «Лидерство в Магическом квадранте Gartner — прямое доказательство наших высоких технологических возможностей, которые предлагает Hitachi Vantara. – прокомментировала Радхика Кришнан, директор по продуктам Hitachi Vantara. — Наши клиенты из самых разных отраслей, от промышленного производства до транспорта и энерге

Hitachi Vantara представила новое инфраструктурное решение для хранения данных в гибридном облаке Hitachi Vantara, дочерняя компания Hitachi Ltd., специализирующаяся на цифровой инфраструктуре, управлении данными и аналитике,

Hitachi Vantara и проект Rainforest Connection объявили о партнерстве для защиты тропических лесов сштабирования и улучшения системы прогностической аналитики в платформе Guardian, чтобы остановить незаконные вырубки и сохранить биоразнообразие тропических лесов. «Когда такой глобальный гигант как Hitachi Vantara открывает свои передовые технологии для небольших стартапов вроде Rainforest Connection, занимающихся решением социально-экологических проблем и стремящихся сохранить экосистему

Hitachi Vantara названа лидером Gartner Magic Quadrant в области промышленного интернета вещей е производительностью, а также помогает создавать новые бизнес-модели. «Лидерство в Магическом квадранте Gartner – прямое доказательство наших высоких технологических возможностей, которые предлагает Hitachi Vantara. – сказала Радхика Кришнан, директор по продуктам Hitachi Vantara. – Наши клиенты из самых разных отраслей, от промышленного производства до транспорта и энергетики, не т

Hitachi Vantara представила новое инфраструктурное решение для хранения данных в гибридном облаке Hitachi Vantara, дочерняя компания Hitachi, специализирующаяся на цифровой инфраструктуре, управлении данными и аналитике, объяв

Hitachi Vantara представляет решение для оптимизации затрат на облачные сервисы - Cloud Financial Operations Hitachi Vantara, дочерняя компания Hitachi Ltd., специализирующаяся на цифровой инфраструктуре, управлении данными и аналитике,

Hitachi Vantara представила обновленное решение для управления данными Lumada Dataops Suite Hitachi Vantara, дочерняя компания Hitachi, специализирующаяся на цифровой инфраструктуре, управлении данными и аналитике, объяв

Hitachi купила компанию Globallogic hi объявила о завершении сделки по покупке Globallogic. Присоединение компании расширит возможности Hitachi Group по продвижению инициатив в сфере бизнеса социальных инноваций для решения глоба

Hitachi Vantara приобрела британскую Io-Tahoe Hitachi Vantara, дочерняя компания Hitachi, Ltd., объявляет о приобретении компании Io-Tahoe, подразделения британской энергетич

Hitachi Vantara и «Марвел-Дистрибуция» заключили партнерское соглашение для запуска локального производства в России Компания Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi, Ltd., специализирующееся на решениях дл

Новое прочтение: обновляем подходы к финтеху Срок жизни ИТ-оборудования корпоративного уровня сегодня составляет 3-5 лет, отмечает Алексей Никифоров, руководитель pre-sale-отдела российского представительства Hitachi. Причина проста: развитие цифровых технологий идет настолько быстро, что за пятилетку оборудование успевает сильно устареть, причем не только морально. За это время уходят вперед базовы

Как данные определяют ключевые особенности СХД ированных под облака, актуальна парадигма, несколько отличная от ранее привычной. На первый план выходят поддержка «легких интерфейсов», — как отмечает Антон Воронецкий, старший системный консультант Hitachi, например, S3, что делает его актуальным для облачных решений. Старые интерфейсы, создаваемые для решений, работающих внутри закрытых контуров корпоративных систем, сегодня стремительно

Hitachi Vantara представила инфраструктурные решения для среднего бизнеса Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi, объявила о расширении линейки высокопроизводительных массивов NVMe серии E целиком на базе флэш-памяти, новой сетевой системе хранения данных в семействе HNAS и представила решение

Коронакризис загнал бизнес в гибридные облака Компания Hitachi Vantara представила новые функциональные возможности платформы Hitachi Unified

Hitachi Vantara унифицирует управление облачными средами при помощи обновленного комплекса решений для гиперконвергентных инфраструктур Компания Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi по разработке цифровых инфраструктур и р

Hitachi Vantara выпустит новое решение для работы с неструктурированными данными Компания Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi, Ltd., анонсировала новое решение для ра

ABB завершает передачу бизнес-подразделения «Электрические сети» компании Hitachi ABB достигла важной вехи на пути трансформации в децентрализованную глобальную технологическую компанию, завершив передачу 80,1% бизнес-подразделения «Электрические сети» компании Hitachi согласно намеченному плану. Передача подразделения позволит ABB сосредоточиться на ключевых трендах рынка и потребностях заказчиков, связанных прежде всего с электрификацией транспорта,

Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения тве могут быть достигнуты только при сочетании аппаратных решений от лидера рынка СХД с продвинутой программной составляющей, активно использующей AI. Из аппаратных особенностей отметим использование Hitachi Accelerated Fabric для массивов флэш-памяти, применение архитектуры ввода-вывода с автоматической защитой и четырехкратным резервированием. Из программных — прежде всего, применение алг

Hitachi Vantara представила новую платформу хранения данных Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi, Ltd., представила решение Hitachi Virtual Storage Platform (VSP) E990 – новую платформу хранения данных для предприятий среднего бизнеса. Демонстрируемые платформой E990 высокая

Hitachi Vantara представила платформу для управления данными Lumada Data Catalog ты проблем, возникающих в связи с увеличением объемов данных, делают каталоги данных все более важным инструментом современных организаций, – отметил технический директор направления цифровых решений Hitachi Vantara Гидо Шредер (Guido Schroeder). – Дополнение комплекса решений Hitachi Vantara для DataOps функциональными возможностями систем Waterline Data – важный шаг, благодаря кото

Hitachi Vantara объявила о приобретении Waterline Data Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi, Ltd., объявила о намерении приобрести Waterline Data, Inc. Компания предлагает решен

Hitachi Vantara и Hitachi Consulting объединились под одним брендом ия современной ИТ-инфраструктуры, эффективного управления данными и аналитики с глубоким экспертным опытом корпорации в сфере искусственного интеллекта, промышленных решений и цифровых преобразований Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi, объединена с компанией Hitachi Consulting. Цель интеграции – максимально содействовать предприятиям, нацеленным на цифровое преобраз

Hitachi Vantara названа ведущим производителем объектных хранилищ в четвертый раз подряд Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi, Ltd., снова вошла в категорию лидеров по результатам оценки поставщиков объектных си

Алексей Силин, Hitachi Vantara: СХД теперь могут управлять не только опытные администраторы, но и любые ИТ-специалисты агрузки, непрерывно оптимизируя производительность доступа к данным. Так, в новых системах хранения Hitachi Virtual Storage Platform 5000 (VSP 5000) тоже используются алгоритмы ИИ, которые прим

Hitachi Vantara представила новые модели облачных услуг Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi, объявила о расширении и усовершенствовании функциональных возможностей облачных услуг. Новый комплекс сервисов включает услуги по миграции в облако, модернизации приложений, управлению

Hitachi Vantara расширила комплекс решений Lumada Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi, Ltd., объявила о расширении комплекса услуг и решений на базе платформы Lumada. Цель нововведений – помочь заказчикам во всех отраслях преодолеть разрозненность массивов данных и стиму

Hitachi Vantara представила новые корпоративные СХД на базе технологий ИИ Hitachi Vantara, представила платформу Hitachi Virtual Storage Platform (VSP) серии 5000 и новую программную систему управления Hitachi Ops Center. По данным разработчика, эти решения, наряду с усовершенствованной операционно

Hitachi Vantara представила пакет Lumada Manufacturing Insights азрозненные программные продукты замедляют процесс внедрения инноваций и препятствуют достижению конкурентных преимуществ, – сказал Брэд Сурак (Brad Surak), директор по продуктам и стратегии развития Hitachi Vantara. – С помощью Lumada Manufacturing Insights заказчики могут заложить основу для цифровых инноваций, которая позволит сократить простои оборудования, увеличить эффективность и пов

Hitachi Vantara представила новую версию платформы Pentaho Ops нацелена на то, чтобы заказчики имели нужные данные в нужном месте в нужный момент. Именно этого и позволяют добиться новые функции Pentaho 8.3, – отметил Джон Маджи, вице-президент по маркетингу Hitachi Vantara. – Мы не только стремимся обеспечить максимально экономичное хранение данных на оптимальном уровне обслуживания, но и предоставить функции поиска, доступа и управления данными.

Финансовый сектор растет вокруг данных о клиентах Данные — наше все Алексей Никифоров, директор по технологиям Hitachi Vantara, рассказал об объектном хранении на облачной платформе HCP— Hitachi Content Platform, которое развивается уже больше 10 лет. Такое хранение позволяет сопровождать объект

Hitachi Vantara представила новые продукты для защиты и хранения данных яются в виде полностью управляемых услуг. Они предусматривают быстрое развертывание, прозрачное ценообразование на основе фактического потребления и гарантированные уровни обслуживания. «Предлагаемые Hitachi Vantara решения Storage-as-a-Service и Data Protection-as-a-Service созданы для того, чтобы заказчики могли использовать преимущества облачных систем и освободить своих специалистов для

Cisco и Hitachi Vantara представили решения для конвергентных инфраструктур Hitachi Vantara совместно с Cisco выпустили адаптивные решения для конвергентных инфраструктур. Проект Cisco Validated Design (CVD) сочетает лучшие технологии обеих компаний - системы хранения Hitachi, а также вычислительные и сетевые технологии Cisco. Новые решения созданы специально для партнеров, стремящихся удовлетворить спрос на сертифицированные конвергентные инфраструктуры