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Hitachi Хитачи

Hitachi - Хитачи

Hitachi представляет собой крупную японскую корпорацию, основанную в 1910 году. Компания является частью группы компаний Hitachi Group и занимается разработкой и производством широкого спектра продуктов и решений в различных отраслях. В сфере информационных технологий и телекоммуникаций Hitachi представлена через дочернюю компанию Hitachi Vantara, которая специализируется на цифровой инфраструктуре, управлении данными и аналитике.

Компания разрабатывает и внедряет различные системы и решения, включая системы хранения данных (СХД) Virtual Storage Platform (VSP), программные платформы для управления данными Lumada Dataops Suite, решения для гиперконвергентной инфраструктуры Hitachi Unified Compute Platform (UCP), а также объектные хранилища Hitachi Content Platform (HCP). В своей работе Hitachi использует такие технологии как NVMe, машинное обучение, облачные вычисления и автоматизацию.

Hitachi приобрела компанию Globallogic для расширения возможностей в сфере цифровых инноваций. В сегменте СХД Hitachi конкурирует с такими компаниями как:

СОБЫТИЯ

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02.06.2026 Опытный образец электронного микроскопа на замену Hitachi для проверки кремниевых пластин обойдется в 2,4 миллиарда

а госзакупок. В разделе технико-экономического обоснования разработчику предписано провести сравнение с лучшими зарубежными аналогами. В качестве эталона в техзадании прямо указаны японские установки Hitachi CD-SEM S-9380 и CG4000. Это прямое указание на цель работы: создание отечественного аналога японских сканирующих электронных микроскопов для контроля размеров, которые сегодня широко ис
19.06.2025 В российском госсекторе обвал продаж серверов Lenovo, Hitachi и IBM. Продажи российских аналогов стремительно растут

ьги нет В России зафиксировано стремительное падение продаж китайских и американских серверов в госсегменте. Как пишут «Ведомости», с 1 января по 31 мая 2025 г. продажи их продукции, а также японской Hitachi, обвалились в сумме в 2,6 раза год к году, составив 649 млн руб. против 1,7 млрд руб. годом ранее. Это следствие политики импортозамещения – продажи российского серверного оборудования,
09.06.2025 Шифровальщик Akira атаковал подразделение Hitachi

ый Шифровальщик Akira снова попал в новостные заголовки: на этот раз его жертвой оказалась компания Hitachi Vantara, подразделение японского конгломерата. Hitachi Vantara предоставляет у
20.03.2023 Бренд ничего не значит. Самыми ненадежными оказались винчестеры самых знаменитых производителей

На производителя ориентироваться не стоит Жесткие диски Hitachi и Seagate признаны самыми ненадежными на фоне остальных, пишет портал TechSpot со ссылкой на исследование компании Secure Data Recovery. Накопители этих марок являются сами востребованн
02.03.2022 Hitachi Vantara запустила Application Reliability Services для модернизации облачных приложений и управления ими

Hitachi Vantara, дочерняя компания Hitachi, специализирующаяся на цифровой инфраструктуре, управлении данными и аналитике, предс
24.02.2022 Hitachi Vantara представила новые решения для управления облачным окружением

Hitachi Vantara, дочерняя компания Hitachi, специализирующаяся на цифровой инфраструктуре, управлении данными и аналитике, предс
31.01.2022 Hitachi второй год подряд названа лидером Gartner Magic Quadrant в области промышленного Интернета вещей

е производительностью, а также помогает создавать новые бизнес-модели. «Лидерство в Магическом квадранте Gartner — прямое доказательство наших высоких технологических возможностей, которые предлагает Hitachi Vantara. – прокомментировала Радхика Кришнан, директор по продуктам Hitachi Vantara. — Наши клиенты из самых разных отраслей, от промышленного производства до транспорта и энерге
04.01.2022 Hitachi Vantara представила новое инфраструктурное решение для хранения данных в гибридном облаке

Hitachi Vantara, дочерняя компания Hitachi Ltd., специализирующаяся на цифровой инфраструктуре, управлении данными и аналитике,

09.11.2021 Hitachi Vantara и проект Rainforest Connection объявили о партнерстве для защиты тропических лесов

сштабирования и улучшения системы прогностической аналитики в платформе Guardian, чтобы остановить незаконные вырубки и сохранить биоразнообразие тропических лесов. «Когда такой глобальный гигант как Hitachi Vantara открывает свои передовые технологии для небольших стартапов вроде Rainforest Connection, занимающихся решением социально-экологических проблем и стремящихся сохранить экосистему
02.11.2021 Hitachi Vantara названа лидером Gartner Magic Quadrant в области промышленного интернета вещей

е производительностью, а также помогает создавать новые бизнес-модели. «Лидерство в Магическом квадранте Gartner – прямое доказательство наших высоких технологических возможностей, которые предлагает Hitachi Vantara. – сказала Радхика Кришнан, директор по продуктам Hitachi Vantara. – Наши клиенты из самых разных отраслей, от промышленного производства до транспорта и энергетики, не т
13.10.2021 Hitachi Vantara представила новое инфраструктурное решение для хранения данных в гибридном облаке

Hitachi Vantara, дочерняя компания Hitachi, специализирующаяся на цифровой инфраструктуре, управлении данными и аналитике, объяв
23.09.2021 Hitachi Vantara представляет решение для оптимизации затрат на облачные сервисы - Cloud Financial Operations

Hitachi Vantara, дочерняя компания Hitachi Ltd., специализирующаяся на цифровой инфраструктуре, управлении данными и аналитике,

19.08.2021 Hitachi Vantara представила обновленное решение для управления данными Lumada Dataops Suite

Hitachi Vantara, дочерняя компания Hitachi, специализирующаяся на цифровой инфраструктуре, управлении данными и аналитике, объяв
28.07.2021 Hitachi купила компанию Globallogic

hi объявила о завершении сделки по покупке Globallogic. Присоединение компании расширит возможности Hitachi Group по продвижению инициатив в сфере бизнеса социальных инноваций для решения глоба
30.06.2021 Hitachi Vantara приобрела британскую Io-Tahoe

Hitachi Vantara, дочерняя компания Hitachi, Ltd., объявляет о приобретении компании Io-Tahoe, подразделения британской энергетич
24.05.2021 Hitachi Vantara и «Марвел-Дистрибуция» заключили партнерское соглашение для запуска локального производства в России

Компания Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi, Ltd., специализирующееся на решениях дл
31.01.2021 Новое прочтение: обновляем подходы к финтеху

Срок жизни ИТ-оборудования корпоративного уровня сегодня составляет 3-5 лет, отмечает Алексей Никифоров, руководитель pre-sale-отдела российского представительства Hitachi. Причина проста: развитие цифровых технологий идет настолько быстро, что за пятилетку оборудование успевает сильно устареть, причем не только морально. За это время уходят вперед базовы
13.12.2020 Как данные определяют ключевые особенности СХД

ированных под облака, актуальна парадигма, несколько отличная от ранее привычной. На первый план выходят поддержка «легких интерфейсов», — как отмечает Антон Воронецкий, старший системный консультант Hitachi, например, S3, что делает его актуальным для облачных решений. Старые интерфейсы, создаваемые для решений, работающих внутри закрытых контуров корпоративных систем, сегодня стремительно
09.12.2020 Hitachi Vantara представила инфраструктурные решения для среднего бизнеса

Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi, объявила о расширении линейки высокопроизводительных массивов NVMe серии E целиком на базе флэш-памяти, новой сетевой системе хранения данных в семействе HNAS и представила решение

15.10.2020 Коронакризис загнал бизнес в гибридные облака

Компания Hitachi Vantara представила новые функциональные возможности платформы Hitachi Unified
29.09.2020 Hitachi Vantara унифицирует управление облачными средами при помощи обновленного комплекса решений для гиперконвергентных инфраструктур

Компания Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi по разработке цифровых инфраструктур и р
20.07.2020 Hitachi Vantara выпустит новое решение для работы с неструктурированными данными

Компания Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi, Ltd., анонсировала новое решение для ра
03.07.2020 ABB завершает передачу бизнес-подразделения «Электрические сети» компании Hitachi

ABB достигла важной вехи на пути трансформации в децентрализованную глобальную технологическую компанию, завершив передачу 80,1% бизнес-подразделения «Электрические сети» компании Hitachi согласно намеченному плану. Передача подразделения позволит ABB сосредоточиться на ключевых трендах рынка и потребностях заказчиков, связанных прежде всего с электрификацией транспорта,
08.06.2020 Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения

тве могут быть достигнуты только при сочетании аппаратных решений от лидера рынка СХД с продвинутой программной составляющей, активно использующей AI. Из аппаратных особенностей отметим использование Hitachi Accelerated Fabric для массивов флэш-памяти, применение архитектуры ввода-вывода с автоматической защитой и четырехкратным резервированием. Из программных — прежде всего, применение алг
22.04.2020 Hitachi Vantara представила новую платформу хранения данных

Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi, Ltd., представила решение Hitachi Virtual Storage Platform (VSP) E990 – новую платформу хранения данных для предприятий среднего бизнеса. Демонстрируемые платформой E990 высокая
31.03.2020 Hitachi Vantara представила платформу для управления данными Lumada Data Catalog

ты проблем, возникающих в связи с увеличением объемов данных, делают каталоги данных все более важным инструментом современных организаций, – отметил технический директор направления цифровых решений Hitachi Vantara Гидо Шредер (Guido Schroeder). – Дополнение комплекса решений Hitachi Vantara для DataOps функциональными возможностями систем Waterline Data – важный шаг, благодаря кото
30.01.2020 Hitachi Vantara объявила о приобретении Waterline Data

Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi, Ltd., объявила о намерении приобрести Waterline Data, Inc. Компания предлагает решен
16.01.2020 Hitachi Vantara и Hitachi Consulting объединились под одним брендом

ия современной ИТ-инфраструктуры, эффективного управления данными и аналитики с глубоким экспертным опытом корпорации в сфере искусственного интеллекта, промышленных решений и цифровых преобразований Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi, объединена с компанией Hitachi Consulting. Цель интеграции – максимально содействовать предприятиям, нацеленным на цифровое преобраз
14.01.2020 Hitachi Vantara названа ведущим производителем объектных хранилищ в четвертый раз подряд

Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi, Ltd., снова вошла в категорию лидеров по результатам оценки поставщиков объектных си
25.12.2019 Алексей Силин, Hitachi Vantara: СХД теперь могут управлять не только опытные администраторы, но и любые ИТ-специалисты

агрузки, непрерывно оптимизируя производительность доступа к данным. Так, в новых системах хранения Hitachi Virtual Storage Platform 5000 (VSP 5000) тоже используются алгоритмы ИИ, которые прим
24.10.2019 Hitachi Vantara представила новые модели облачных услуг

Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi, объявила о расширении и усовершенствовании функциональных возможностей облачных услуг. Новый комплекс сервисов включает услуги по миграции в облако, модернизации приложений, управлению
22.10.2019 Hitachi Vantara представила платформу в сегменте корпоративных СХД
15.10.2019 Hitachi Vantara расширила комплекс решений Lumada

Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi, Ltd., объявила о расширении комплекса услуг и решений на базе платформы Lumada. Цель нововведений – помочь заказчикам во всех отраслях преодолеть разрозненность массивов данных и стиму
10.10.2019 Hitachi Vantara представила новые корпоративные СХД на базе технологий ИИ

Hitachi Vantara, представила платформу Hitachi Virtual Storage Platform (VSP) серии 5000 и новую программную систему управления Hitachi Ops Center. По данным разработчика, эти решения, наряду с усовершенствованной операционно
17.09.2019 Hitachi Vantara представила пакет Lumada Manufacturing Insights

азрозненные программные продукты замедляют процесс внедрения инноваций и препятствуют достижению конкурентных преимуществ, – сказал Брэд Сурак (Brad Surak), директор по продуктам и стратегии развития Hitachi Vantara. – С помощью Lumada Manufacturing Insights заказчики могут заложить основу для цифровых инноваций, которая позволит сократить простои оборудования, увеличить эффективность и пов
16.07.2019 Hitachi Vantara представила новую версию платформы Pentaho

Ops нацелена на то, чтобы заказчики имели нужные данные в нужном месте в нужный момент. Именно этого и позволяют добиться новые функции Pentaho 8.3, – отметил Джон Маджи, вице-президент по маркетингу Hitachi Vantara. – Мы не только стремимся обеспечить максимально экономичное хранение данных на оптимальном уровне обслуживания, но и предоставить функции поиска, доступа и управления данными.

23.06.2019 Финансовый сектор растет вокруг данных о клиентах

Данные — наше все Алексей Никифоров, директор по технологиям Hitachi Vantara, рассказал об объектном хранении на облачной платформе HCP— Hitachi Content Platform, которое развивается уже больше 10 лет. Такое хранение позволяет сопровождать объект

29.04.2019 Hitachi Vantara представила новые продукты для защиты и хранения данных

яются в виде полностью управляемых услуг. Они предусматривают быстрое развертывание, прозрачное ценообразование на основе фактического потребления и гарантированные уровни обслуживания. «Предлагаемые Hitachi Vantara решения Storage-as-a-Service и Data Protection-as-a-Service созданы для того, чтобы заказчики могли использовать преимущества облачных систем и освободить своих специалистов для
12.03.2019 Cisco и Hitachi Vantara представили решения для конвергентных инфраструктур

Hitachi Vantara совместно с Cisco выпустили адаптивные решения для конвергентных инфраструктур. Проект Cisco Validated Design (CVD) сочетает лучшие технологии обеих компаний - системы хранения Hitachi, а также вычислительные и сетевые технологии Cisco. Новые решения созданы специально для партнеров, стремящихся удовлетворить спрос на сертифицированные конвергентные инфраструктуры

10.12.2018 Hitachi Vantara выпустила программную платформу для интеграции и аналитики данных Pentaho 8.2

ara представила решение Pentaho 8.2 – новую версию своей программной платформы для интеграции и аналитики данных. Она предлагает новые средства интеграции с платформой для создания объектных хранилищ Hitachi Content Platform (HCP). Pentaho 8.2 обеспечивает более эффективную интеграцию продуктов Hitachi Vantara и позволяет реализовать ключевые для отрасли сценарии использования за сче

Публикаций - 1501, упоминаний - 1896

Hitachi и организации, системы, технологии, персоны:

Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 248
IBM - International Business Machines Corp 9699 238
Toshiba Corporation 2980 238
Samsung Electronics 11064 195
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 187
Sony 6739 186
Fujitsu 2105 179
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 174
Dell EMC 5180 145
Intel Corporation 12811 145
Microsoft Corporation 25775 117
Sharp Corporation 1062 102
LG Electronics 3735 102
HP Inc. 5883 97
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 119 95
Philips 2099 74
Western Digital - WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 146 74
Seagate Technology 766 67
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 67
HP - Hewlett-Packard 3662 66
Broadcom - VMware 2610 64
Western Digital Corporation - WDC 589 60
Oracle Corporation 7074 60
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 58
SAP SE 5601 58
Apple Inc 13154 54
Cisco Systems 5372 53
Dell Technologies - Dell Computer 2219 47
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 43
AMD - Advanced Micro Devices 4641 38
Pentaho 63 36
Huawei 4676 36
JVC Kenwood 422 35
Canon 1439 33
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 33
SAS Institute 1082 33
Lenovo Group 2446 32
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 32
Крок - Croc 1964 30
Seiko Epson Corporation 908 29
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 61
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 30
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 27
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 15
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 14
РЖД - Российские железные дороги 2096 14
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 13
Россети Ленэнерго 1699 13
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 11
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 10
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 9
Газпром нефть 725 8
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 8
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 8
Honda Motor Company - HND 240 8
Daewoo 103 8
Hyundai Motor Company 436 7
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 7
Yamaha - Ямаха 110 7
Daikin Industries 64 7
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 6
Газпром ПАО 1493 6
BMW Group 482 6
Visa International 1993 5
Роснефть НК - нефтяная компания 562 5
Boeing 1031 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 5
DuPont - Дюпон 101 5
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 5
Caterpillar - 93 5
Momentus Space 29 5
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 5
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 5
Walmart - Wal-Mart Stores 405 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
Альфа-Банк 1979 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 19
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
Федеральное казначейство России 1949 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 6
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 6
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 5
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 5
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 5
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 5
Судебная власть - Judicial power 2500 5
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 71 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
FTC - Fair Trade Commission - Комиссия по честной торговле 13 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 3
Гознак ММД - Московский монетный двор 15 3
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 3
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 37 3
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 3
KFTC - Korea Fair Trade Commission - Южнокорейской Комиссия по справедливой торговле 8 3
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 16
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 9
Linux Foundation - Free Standards Group 206 8
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 6
TCG - Trusted Computing Group 31 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 3
OpenCAPI Consortium 13 3
Gen-Z Consortium 11 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
РГУД - Российская гильдия управляющих и девелоперов 6 2
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ЛДПР 116 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 18 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
CELF - CE Linux Forum - Consumer Electronics Linux - Консорциум по использованию Linux в бытовой электронике 2 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 266
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 251
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 236
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 174
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 172
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 168
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 163
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 159
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 149
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 147
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 143
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 117
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 117
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 115
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 114
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 114
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 110
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 104
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 100
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 96
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 87
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 86
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 83
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 81
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 80
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 79
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 79
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 75
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 75
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 74
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 74
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 66
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 63
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 63
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 63
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 62
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 61
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 61
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 60
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 59
Microsoft Windows 16882 72
Hitachi Vantara VSP - Hitachi Virtual Storage Platform 67 60
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 101 50
Microsoft Windows 2000 8678 47
Linux OS 11533 40
Hitachi UCP - Hitachi Unified Compute Platform 36 35
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 30
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 27
Hitachi Lumada 29 25
Apple iPhone 6 4861 21
Intel x86 - архитектура процессора 2151 21
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 20
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 20
Intel Itanium 649 18
Hitachi USP - Universal Storage Platform 21 18
Western Digital - WD HGST Travelstar 29 18
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 17
Broadcom - VMware vSphere 614 16
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 16
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 16
Hitachi Unified Storage - HUS - HUS VM 18 16
Hitachi AMS - Hitachi Adaptable Modular Storage 20 16
Western Digital - WD HGST Deskstar 26 15
Oracle Java - язык программирования 3469 15
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 14
Western Digital - WD HGST Ultrastar 50 14
Hitachi HNAS Platform - Hitachi Network-Attached Storage Platform - Hitachi High-performance NAS Platform 16 14
Novafora - Transmeta TM Crusoe - Семейство x86-совместимых микропроцессоров 133 14
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 13
Hitachi Ops Center 19 12
Hitachi HCP AW - Hitachi Content Platform Anywhere 13 12
Hitachi Data Systems - HDS - Hitachi PD - Hitachi P - плазменный телевизор 13 12
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 12
Microsoft Azure 1526 12
Microsoft Windows XP 2431 12
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 11
Hitachi SVOS - Hitachi Storage Virtualization Operating System 11 11
Hitachi Data Ingestor - HDI 11 11
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 11
Hitachi Wooo - серия ЖК-телевизоров 12 11
Скачков Юрий 52 31
Яхина Ирина 40 24
Никифоров Алексей 16 12
Карпов Сергей 55 9
Madaio Bob - Мадайо Боб 8 8
Sjoberg Peter - Сьоберг Питер 7 7
Soni Bobby - Сони Бобби 7 7
Plumridge Bob - Пламридж Боб 8 7
Ксенин Алекс 311 7
Фоминых Яков 7 7
Moser Sean - Моузер Шон 7 7
Surak Brad - Сурак Брэд 6 6
Ширшов Павел 76 6
Krishnan Radhika - Кришнан Радхика 7 6
Walkey Mike - Уоки Майк 6 6
Путин Владимир 3454 6
Шадаев Максут 1210 5
Лебедев Михаил 72 5
Кравченко Константин 101 5
Наумов Максим 100 5
Yoshida Hu - Йошида Хью 7 5
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
Главчев Владимир 21 4
Сергеев Сергей 179 4
Попов Михаил 56 4
Мацоцкий Сергей 180 4
Семеновская Елена 41 4
Терентьев Алексей 25 4
Furniss Steve - Фёрнис Стив 6 4
Козырев Алексей 328 4
Меднов Сергей 124 4
Юсупов Ренат 125 4
Milligan Steve - Миллиган Стив 14 4
Квашук Сергей 14 4
Yoshida Hubert - Йошида Хьюберт 4 4
Беляева Татьяна 29 4
Умнов Николай 9 4
Svenningsen Niels - Свеннингсен Нильс 4 4
Collins Brendan - Коллинс Брендан 8 4
Trashanski Iri - Трашански Айри 5 4
Япония 13807 454
Россия - РФ - Российская федерация 166168 359
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 254
Европа 24964 117
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 111
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 111
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 91
Южная Корея - Республика 7052 71
Япония - Токио 1020 62
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 58
Китай - Тайвань 4245 51
Германия - Федеративная Республика 13221 45
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 43
Азия - Азиатский регион 5920 38
США - Калифорния 4829 35
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 35
Европа Восточная 3138 25
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 24
Украина 7928 22
Франция - Французская Республика 8177 22
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 20
Казахстан - Республика 6048 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 17
Ближний Восток 3154 17
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 16
Африка - Африканский регион 3641 15
Италия - Итальянская Республика 4508 15
Таиланд - Королевство 926 14
Индия - Bharat 5869 14
Америка - Американский регион 2206 12
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 11
Финляндия - Финляндская Республика 3697 11
Сингапур - Республика 1953 11
США - Нью-Йорк 3180 11
Нидерланды 3746 10
Малайзия 922 10
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 10
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 10
Россия - СФО - Новосибирск 4876 10
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 201
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 105
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 92
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 92
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 76
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 65
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 62
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 54
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 46
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 45
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 44
Йена - денежная единица Японии 503 43
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 41
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 39
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 39
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 39
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 38
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 36
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 35
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 35
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 35
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 34
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 33
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 29
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 29
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 28
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 28
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 27
Энергетика - Energy - Energetically 5855 26
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 25
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 24
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 24
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 23
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 23
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 22
Английский язык 7030 22
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 22
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 22
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 21
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 21
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 61
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 27
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 23
NE Asia Online 313 22
DigiTimes - Издание 1331 20
AP - Associated Press 2007 19
CNews - ZOOM.CNews 1866 13
FT - Financial Times 1296 13
Bloomberg 1627 9
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 9
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 9
Forbes - Форбс 1002 8
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 7
EE Times 160 7
Inquirer 463 6
VNUNet.com 214 6
TechnologyAdvice - eWeek 230 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 6
Silicon.com 364 5
Computer Weekly 376 5
The Register - The Register Hardware 1784 5
Ведомости 1466 4
NYT - The New York Times 1100 4
Phys.org 972 4
Dow Jones Business News 88 4
CNews RND - R&D.CNews 2274 4
Nikkei Electronics 82 4
CNET Networks - CNET News 1643 4
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 4
Ars Technica 450 3
IDG - International Data Group 117 3
Yahoo! Finance 122 3
Reg Hardware 91 3
Silicon 494 3
Electronic News 60 3
ExtremeTech 40 3
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
ZDnet 663 2
Tom’s Hardware 600 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
IDC - International Data Corporation 4975 95
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 38
Gartner - Гартнер 3658 38
NPD DisplaySearch 285 18
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 17
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 13
ITResearch 123 9
Forbes Insights 19 7
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 20 7
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 6
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
Markets&Markets Research 113 4
Forrester Research 834 3
Fortune Global 100 142 3
NPD Group 140 3
Displaybank 15 3
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 3
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
CNews Инновация года - награда 155 2
Mercury Research 73 2
IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 2 2
Vanson Bourne 49 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
Gartner - Dataquest 353 2
Internet Stock Report 994 2
In-Stat/MDR 74 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 2
Consumer Reports 40 2
Fortune Global 1000 51 2
Gartner - AMR Research 48 2
CIBC World Markets 41 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
BCG - Boston Consulting Group 117 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
Frost & Sullivan 207 1
Cinebench 29 1
IC Insights 24 1
HFS Research 49 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 6
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 5
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 4
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 4
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
РАН - Российская академия наук 2122 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
UQAM - Université du Québec à Montréal - Университет Квебека 3 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 43 2
Chongqing University of Posts and Telecommunications - Чунцинский университет почты и телекоммуникаций - Университет почтовой и телекоммуникационной связи Чунцин 5 2
KEK - High Energy Accelerator Research Organization - 高エネルギー加速器研究機構 - Kō Enerugī Kasokuki Kenkyū Kikō 3 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова 14 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 20 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
VU - Vrije Universiteit Amsterdam - Амстердамский свободный университет 7 1
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 52 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 36 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 1
Крок ОК - учебный центр 4 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 1
University of California - Калифорнийский университет 101 1
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 32 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 34
CeBIT 614 11
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 8
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 7
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 6
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 5
CNews AWARDS - награда 571 4
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 4
Hitachi Information Forum 4 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 3
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 3
CEATEC 45 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
ISE - Integrated Systems Europe 51 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
День Защитника отечества - 23 февраля 66 2
Регулирование цифровых технологий - конференция 2 2
SAP COIL - SAP Co-Innovation Lab - Лаборатория совместных инноваций SAP 8 2
PC Expo 36 2
Hitachi Innovation Day 3 2
CBOSS User Group 2 2
FPD International 17 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 1
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
Red Dot Design Award 57 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
CNews APPWards 36 1
GSMA Global Mobile Awards 7 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
Связь-Экспокомм 276 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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