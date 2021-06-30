Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A
|

Hitachi Vantara приобрела британскую Io-Tahoe

Hitachi Vantara, дочерняя компания Hitachi, Ltd., объявляет о приобретении компании Io-Tahoe, подразделения британской энергетической компании Centrica, специализирующейся на инновациях в области обработки данных. Присоединение компании Io-Tahoe — важный шаг для Hitachi, призванный поддержать стратегическое развитие и укрепление лидерских позиций в сфере цифровой трансформации таких важнейших секторов социальной инфраструктуры, как энергетика, транспорт, финансовые услуги, здравоохранение и промышленное производство.

Основанная в 2017 году, компания Io-Tahoe объединила инженерию данных, науку и аналитику на открытой унифицированной платформе, которая позволяет командам, занимающимся данными, более эффективно взаимодействовать и внедрять инновации.

Разрабатываемое Io-Tahoe ПО для управления данными на базе алгоритмов искусственного интеллекта помогает клиентам из списка Fortune 1000 решать самые сложные проблемы и добиваться значимых результатов для бизнеса за счёт повышения качества данных, их учёта, утверждения рабочих процессов, а также контроля соблюдения корпоративных и нормативных требований. Эти возможности будут интегрированы в решение Lumada DataOps Suite — гибкую структуру управления данными с возможностью интеграции, каталогизации и периферийных вычислений.

«Мы рады добавить передовую технологию управления данными от Io-Tahoe, гарантирующую качество данных и их соответствие требованиям регулирующих органов, в наш пакет Lumada DataOps Suite, — говорит Радхика Кришнан, директор по продуктам Hitachi Vantara. — Мы стремимся помочь нашим клиентам трансформировать свой бизнес с помощью более глубокого использования данных, и приобретение Io-Tahoe значительно укрепляет наши возможности в этом направлении. По мере того, как среды данных становятся всё более сложными, Lumada предоставляет пользователям больше актуальной контекстной информации, что позволяет им более полно использовать данные и сокращает время возврата инвестиций».

Команду Io-Tahoe возглавит Аджай Вохора, получивший докторскую степень в области науки о данных в Кембриджском университете. Аджай вместе с коллегами будут работать под началом директора по продуктам Hitachi Vantara, Радхике Кришнан.

«Hitachi Vantara идеально подходит для технологии автоматизации данных Io-Tahoe, — говорит исполнительный директор Io-Tahoe Аджай Вохора. — Пакет Lumada DataOps Suite должен стать краеугольным камнем любой инициативы, основанной на использовании данных. Интеграция с технологией Io-Tahoe создаёт уникальный набор инструментов, способных оказать реальное влияние на бизнес во многих отраслях».

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Господдержка отечественных электромобилей удвоилась за месяц. Теперь это 804 миллиарда

Без бюджетных денег запущено крупнейшее производство российских светодиодов

Создатели процессоров «Байкал» проданы хозяину Astra Linux и новому главе НКК

Вышедший из-под ареста основатель «Компьюлинка» продал компанию

Intel покупает разработчика процессоров с конкурирующей архитектурой

Экс-президент МТС будет присматривать за хозяевами «Билайна»

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Что можно и нельзя ставить в микроволновую печь: советы ZOOM

Обзор ноутбука HP ENVY x360: трансформер для работы и развлечений

Лучшие микроволновые печи с грилем: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Грозы и молнии на Земле влияют на ее ионосферу — в чем риски?

Микрозаводы для микрогаджетов: кто будет там работать

Ученые узнали, что происходит в ядрах крупных звезд
Показать еще