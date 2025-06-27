«Апельсин» совместно с GlowByte внедрил решения Data Ocean Nova и Data Ocean Governance DQ вендора Data Sapience Сервис «Апельсин» совместно с интегратором GlowByte внедрил lakehouse-платформу данных Data Ocean Nova и решение для управления качеством данных Data Ocean Governance DQ вендора Data Sapience. Созданное на основе этих продуктов централизованное хранилище стало основой для оперативного анализа и построения отчетности, значительно ускорив процессы принятия реш

МКБ внедрил контроль качества данных ддержки процессов контроля качества данных «Московский кредитный банк» (МКБ) запустил Data Quality (DQ)-платформу. Это внедрение позволит оптимизировать работу банка, а также улучшить клиентски

Инструменты Informatica будут обеспечивать качество данных в «Уралхиме» Решение Informatica Data Quality (IDQ) было выбрано для обеспечения качества данных на платформе данных и глубоко

«Диасофт» поможет проконтролировать качество данных с большими массивами данных. Особого контроля требует качество поступающих данных: использование неполных или недостоверных данных для принятия решений может привести к ущербу для бизнеса. Проверить качество данных поможет Digital Q.DataQuality – решение компании «Диасофт» в составе технологической платформы Digital Q.DataFlows. Оно обеспечивает анализ качества данных, мониторинг метрик ка

Oracle анонсирует новую линейку продуктов для управления качеством мастер-данных Корпорация Oracle представила новую линейку продуктов для управления качеством мастер-данных Oracle Enterprise Data Quality. Она объединяет решения для управления данными по клиентам от недавно приобретенной компании Datanomic и для управления данными по продуктам Oracle Product Data Quality. По

Talend Data Quality: открытый продукт для «очистки» БД Компания Talend, разработчик инструментов межсистемного извлечения, преобразования и загрузки информации (ETL), анонсировала новый открытый продукт - Talend Data Quality. Новинка предназначена для анализа и очистки баз данных от «грязных» данных, дублирующихся с ошибками и сокращениями записей, и их замены на данные в соответствии с эталонными клас