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DQ Data Quality Качество данных Актуальность данных



06.12.2022 Михаил Макеев -

Михаил Макеев, Пиклема: В России заказчики готовы экспериментировать, а на Западе хотят готовый продукт

 1
21.11.2022 ML в стратегических, аналитических и операционных дашбордах Polymatica 2
17.11.2022 «Юнидата» получила сертификат совместимости с Libercat и Astra Linux 1
10.11.2022 Лучшие проекты и решения получили премии CNews Awards 2022 1
08.11.2022 Юрий Колбасин, Лига цифровой экономики: Наши мессенджеры расскажут о нас больше, чем мы сами 1
29.10.2022 6 тенденций на рынке BI в 2022 году 1
29.10.2022 Функции BI-платформ, которые помогают бизнесу уже сегодня 1
19.10.2022 Топ-5 причин, по которым давно пора автоматизировать проверку контрагентов и клиентов 1
11.10.2022 ИИ от резидента «Сколково» поможет получить ипотеку в Уральском банке реконструкции и развития 1
Импортонезависимость и цифровая трансформация: развиваем бизнес в непростых условиях 1
13.09.2022 OneFactor запустила в коммерческую эксплуатацию платформу машинного обучения для обработки больших массивов данных 1
07.09.2022 НПП «Радиус автоматика» внедрило «1С:ERP Управление предприятием» 1
06.09.2022 Datareon выпустила Datareon Platform, платформу для управления корпоративными данными и интеграционными потоками 1
31.08.2022 Власти потратят 1,88 миллиарда на ИТ-системы контроля телефонных звонков 1
17.08.2022 «Кубань кредит» и Smart Engines внедрили технологию для автоматического распознавания QR-кодов в мобильных устройствах 1
28.07.2022 «БФТ-холдинг» представил обновленную концепцию Региональной системы управления данными 1
22.07.2022 «Логистика как сервис» на базе VK Cloud Solutions начала работать в Lorus SCM 1
05.07.2022 «Почта банк» обновил корпоративное хранилище данных 1
24.05.2022 Облачные технологии VK помогут развивать ИИ-сервисы в медицине 1
19.05.2022 Банк «Кубань кредит» в два раза ускорил обслуживание плательщиков в кассах с помощью технологии распознавания паспортов 1
12.05.2022 «Консист бизнес групп» создала решение для ДСК «Автобан» на базе «1С» 1
22.04.2022 ИТ-решение TopLog WMS запущено на складе электротехнической продукции компании «Энергокомплект» 1
18.04.2022 Владислав Каменский, «Юнидата»: Будем конкурировать с иностранными компаниями на их территории! 2
11.04.2022 «Самолет» привлекает более 500 специалистов на развитие новых проектов 1
24.03.2022 Составлено генеалогическое древо всего человечества — в нем 27 миллионов наших предков 1
15.03.2022 Счетная палата построит систему управления данными аудита на российской платформе 1
09.03.2022 Финансовую отчетность контрагентов «ВТБ факторинг» обрабатывает искусственный интеллект 1
24.02.2022 Как ИИ помогает монетизировать большие данные 1
17.02.2022 Инструменты Informatica будут обеспечивать качество данных в «Уралхиме» 2
15.02.2022 Microsoft и другие компании запустили проект по стандартизации учета углеродных выбросов 1
27.01.2022 Halyk Bank построил фабрику данных с помощью DIS Group 1
20.01.2022 «Диасофт» поможет проконтролировать качество данных 1
14.01.2022 «БФТ-холдинг» выпустил систему «БФТ.Управление активами» для автоматизации управления эксплуатацией имущества 1
20.12.2021 Кирилл Шевченко -

Нормативные требования стимулируют использование платформ управления данными

 1
15.12.2021 «Юнидата» третий год подряд вошла в отчет Gartner по MDM-решениям 2
09.12.2021 50% российских компаний планирует внедрить Process Mining к 2024 году 1
06.12.2021 R-Vision TIP 2.0: выше точность и еще больше качественных данных 1
25.11.2021 Как зря не потратить деньги на цифровую трансформацию 1
24.11.2021 CorpSoft24 создала систему управления данными кадрового учета для банка «Открытие» 1
17.11.2021 R-Style Softlab поможет банкам взаимодействовать в рамках «Цифрового профиля» с помощью RS-Connect 1

Публикаций - 269, упоминаний - 296

DQ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Юнидата - Unidata 41 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7997 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9996 8
Microsoft Corporation 23399 7
Informatica 117 6
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 97 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6856 4
Oracle Corporation 6271 4
IBM - International Business Machines Corp 9169 4
Siemens AG - Siemens Group 2531 4
6934 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4102 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1748 3
GE - General Electric - Дженерал электрик 438 2
Xerox 1117 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 307 2
Citrix Systems 776 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2731 2
Yandex - Яндекс 5563 2
Программный продукт ГК 58 2
Крок - Croc 1683 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2539 2
ММК Информсервис 42 1
VMware 2117 1
Softline - Софтлайн 2034 1
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1106 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 340 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 34 1
Bercut - Беркут НПФ 159 1
Schneider Electric 511 1
Intel Corporation 11625 1
Cinimex - Синимекс Дата Лаб 7 1
Терн ГК - Tern Group 53 1
BMC Software 91 1
Epicor Software Corporation 162 1
KMS Lighthouse 14 1
Простой бизнес 17 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 273 1
Газинформсервис - ГИС 103 1
SAP SE 4835 1
РЖД - Российские железные дороги 1598 8
Газпром ПАО 1144 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2335 2
Альфа-Банк 1580 2
Почта России ПАО 1973 2
Самолёт ГК 1650 1
ФГК - Федеральная грузовая компания 15 1
Ralf Ringer - Ральф Рингер 11 1
Связной ГК 1329 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 557 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 388 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 845 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1799 1
Лента - Сеть розничной торговли 1667 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 316 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5699 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 108 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 301 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 246 1
Maersk Group 21 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 131 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 89 1
Лента - Утконос 150 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 162 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 335 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17693 34
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8920 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2420 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1627 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3629 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2364 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1201 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10305 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1579 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1191 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 131 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 143 1
Правительство Москвы 1969 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 1
Президент Российской Федерации 3664 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1366 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1026 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 820 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1604 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2332 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 8985 19
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3200 15
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8077 15
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3358 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9621 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11455 10
Data Governance - Руководство данными 79 10
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 2912 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52584 9
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5786 8
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 3826 8
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4271 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12798 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7944 6
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 95 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 4997 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5081 5
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19127 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21925 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38276 4
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 259 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8639 4
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 150 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7682 3
UDM - Unified Data Management - Унифицированные базы данных 10 3
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 3331 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17308 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3620 3
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6821 3
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиотелефон - беспроводная связь 853 3
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10816 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2442 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9408 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2816 3
XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1281 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7721 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 3212 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 323 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3612 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17205 2
Microsoft Office 3406 8
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 805 6
Microsoft SQL Server 1467 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3990 5
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 204 5
Microsoft PowerView 12 4
Microsoft SharePoint Server 684 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1965 3
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 161 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 889 3
Microsoft SharePoint 2010 122 3
Informatica Data Quality 7 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 730 3
Microsoft Office Excel 914 2
Microsoft PowerPivot 25 2
Drive Electro Moskva - электрогрузовик 9 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 293 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 526 2
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 150 2
ЮниДата Платформа управления данными - Юнидата Community Edition 2 2
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 70 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 217 2
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 446 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 337 2
IBM DB2 352 2
SAP Sybase 285 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 233 1
Microsoft Office Word 657 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 802 1
Microsoft Office 2007 211 1
Microsoft Windows PowerShell 124 1
Intel Pentium III 724 1
Microsoft Azure 1315 1
Microsoft Windows 7 1875 1
Microsoft SQL Server Analysis Services 40 1
Microsoft Azure SQL 34 1
ВГТРК Смотрим 511 1
1С:Бухгалтерия 846 1
Microsoft Windows 2000 12614 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 190 1
Кузнецов Сергей 144 9
Самойленко Максим 65 3
Каменский Владислав 8 2
Цырюльников Алексей 8 2
Каренина Анна 12 2
Чурсин Дмитрий 30 2
Слесаренко Марина 21 1
Медведев Дмитрий 1626 1
Ефимов Альберт 40 1
Ковалевский Анатолий 8 1
Лихницкий Павел 24 1
Александров Александр 35 1
Меденцев Константин 48 1
Теплицкий Дмитрий 35 1
Пустарнаков Роман 21 1
Харитонов Дмитрий 22 1
Савлаев Тамерлан 5 1
Трофимов Дмитрий 30 1
Чаркин Владимир 14 1
Богданов Андрей 38 1
Свинцов Андрей 18 1
Бабкин Николай 20 1
Ильина Наталья 15 1
Верисов Михаил 18 1
Тятюшев Максим 18 1
Порошин Тимур 16 1
Шаев Виталий 14 1
Сергеев Сергей 92 1
Гришина Дарья 16 1
Дубовиков Кирилл 3 1
Куликов Александр 18 1
Васильев Евгений 116 1
Федечкин Сергей 20 1
Сизоненко Григорий 30 1
Путин Владимир 2696 1
Свиридов Владимир 25 1
Солопов Вячеслав 35 1
Феоктистов Вадим 33 1
Абакумов Евгений 132 1
Фортов Владимир 16 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13081 20
Россия - РФ - Российская федерация 121552 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39025 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49978 9
Германия - Федеративная Республика 11762 7
Европа 21240 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14738 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12779 3
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 3
Африка - Африканский регион 3257 2
Канада 4699 2
Азия - Азиатский регион 4635 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1097 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1274 2
Япония 12848 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1402 1
Турция - Турецкая республика 2046 1
Россия - СФО - Новосибирск 3666 1
Австрия - Австрийская Республика 1110 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 325 1
Россия - СФО - Омская область 560 1
Дания - Королевство 909 1
Россия - ЦФО - Орловская область 245 1
Беларусь - Белоруссия 4170 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1763 1
Грузия 1119 1
Норвегия - Осло 114 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 264 1
Греция - Греческая Республика 954 1
Южная Корея - Республика 6253 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3421 1
Испания - Королевство 3594 1
Швеция - Королевство 3449 1
Израиль 2600 1
Бельгия - Королевство 857 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1618 1
Португалия - Португальская Республика 874 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1101 1
Испания - Мадрид 159 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16989 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14889 25
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10563 21
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4189 9
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 1738 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10022 5
Юриспруденция - Jurisprudence 6161 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8818 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3085 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2518 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19589 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2660 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2978 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 843 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9886 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3241 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1141 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1294 1
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 430 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 105 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3577 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4870 1
Градус Цельсия 260 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1277 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1828 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 117 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3372 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1778 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7392 1
Человеческий фактор - Human factor 1545 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1791 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 152 1
Forbes - Форбс 623 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 657 1
Российская газета 238 1
Gartner - Гартнер 3467 8
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 6
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 3
Forrester Research 812 2
IDC - International Data Corporation 4840 2
Aberdeen Group 48 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 685 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 374 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 278 1
РАН - Российская академия наук 1791 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 27 1
ГГНТУ - Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова 7 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 868 2
CNews AWARDS - награда 405 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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