Индексная книга CNews*
DQ Data Quality Качество данных Актуальность данных
Публикаций - 269, упоминаний - 296
DQ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кузнецов Сергей 144 9
|Самойленко Максим 65 3
|Каменский Владислав 8 2
|Цырюльников Алексей 8 2
|Каренина Анна 12 2
|Чурсин Дмитрий 30 2
|Слесаренко Марина 21 1
|Медведев Дмитрий 1626 1
|Ефимов Альберт 40 1
|Ковалевский Анатолий 8 1
|Лихницкий Павел 24 1
|Александров Александр 35 1
|Меденцев Константин 48 1
|Теплицкий Дмитрий 35 1
|Пустарнаков Роман 21 1
|Харитонов Дмитрий 22 1
|Савлаев Тамерлан 5 1
|Трофимов Дмитрий 30 1
|Чаркин Владимир 14 1
|Богданов Андрей 38 1
|Свинцов Андрей 18 1
|Бабкин Николай 20 1
|Ильина Наталья 15 1
|Верисов Михаил 18 1
|Тятюшев Максим 18 1
|Порошин Тимур 16 1
|Шаев Виталий 14 1
|Сергеев Сергей 92 1
|Гришина Дарья 16 1
|Дубовиков Кирилл 3 1
|Куликов Александр 18 1
|Васильев Евгений 116 1
|Федечкин Сергей 20 1
|Сизоненко Григорий 30 1
|Путин Владимир 2696 1
|Свиридов Владимир 25 1
|Солопов Вячеслав 35 1
|Феоктистов Вадим 33 1
|Абакумов Евгений 132 1
|Фортов Владимир 16 1
|Forbes - Форбс 623 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 657 1
|Российская газета 238 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210359, в очереди разбора - 894708.
Создано именных указателей - 105250.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210359, в очереди разбора - 894708.
Создано именных указателей - 105250.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.