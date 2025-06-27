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DQ Data Quality Качество данных Актуальность данных
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|27.06.2025
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«Апельсин» совместно с GlowByte внедрил решения Data Ocean Nova и Data Ocean Governance DQ вендора Data Sapience
Сервис «Апельсин» совместно с интегратором GlowByte внедрил lakehouse-платформу данных Data Ocean Nova и решение для управления качеством данных Data Ocean Governance DQ вендора Data Sapience. Созданное на основе этих продуктов централизованное хранилище стало основой для оперативного анализа и построения отчетности, значительно ускорив процессы принятия реш
|03.08.2023
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МКБ внедрил контроль качества данных
ддержки процессов контроля качества данных «Московский кредитный банк» (МКБ) запустил Data Quality (DQ)-платформу. Это внедрение позволит оптимизировать работу банка, а также улучшить клиентски
|17.02.2022
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Инструменты Informatica будут обеспечивать качество данных в «Уралхиме»
Решение Informatica Data Quality (IDQ) было выбрано для обеспечения качества данных на платформе данных и глубоко
|20.01.2022
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«Диасофт» поможет проконтролировать качество данных
с большими массивами данных. Особого контроля требует качество поступающих данных: использование неполных или недостоверных данных для принятия решений может привести к ущербу для бизнеса. Проверить качество данных поможет Digital Q.DataQuality – решение компании «Диасофт» в составе технологической платформы Digital Q.DataFlows. Оно обеспечивает анализ качества данных, мониторинг метрик ка
|27.07.2011
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Oracle анонсирует новую линейку продуктов для управления качеством мастер-данных
Корпорация Oracle представила новую линейку продуктов для управления качеством мастер-данных Oracle Enterprise Data Quality. Она объединяет решения для управления данными по клиентам от недавно приобретенной компании Datanomic и для управления данными по продуктам Oracle Product Data Quality. По
|22.08.2008
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Talend Data Quality: открытый продукт для «очистки» БД
Компания Talend, разработчик инструментов межсистемного извлечения, преобразования и загрузки информации (ETL), анонсировала новый открытый продукт - Talend Data Quality. Новинка предназначена для анализа и очистки баз данных от «грязных» данных, дублирующихся с ошибками и сокращениями записей, и их замены на данные в соответствии с эталонными клас
|25.10.2006
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Business Objects выпустила Data Quality XI for Siebel CRM Applications
Компания Business Objects анонсировала новую версию продукта BusinessObjects Data Quality XI for Siebel Customer Relationship Management Applications. Продукт, спроектиро
DQ и организации, системы, технологии, персоны:
|Кузнецов Сергей 163 11
|Лихницкий Павел 71 8
|Каменский Владислав 23 6
|Цырюльников Алексей 8 6
|Шадаев Максут 1210 5
|Чурсин Дмитрий 87 4
|Федечкин Эдуард 58 4
|Сапельников Сергей 109 4
|Онтоев Дмитрий 15 4
|Исаакян Феликс 7 4
|Кирьянова Александра 169 3
|Комаров Михаил 25 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Благирев Вячеслав 15 3
|Самойленко Максим 67 3
|Павлов Виталий 5 3
|Тятюшев Максим 215 3
|Rizvi Hasan - Ризви Хасан 18 3
|Жаров Максим 5 3
|Лавриков Илья 10 3
|Бушмин Виктор 3 3
|Габуев Сослан 7 3
|Путин Владимир 3454 3
|Натрусов Артем 313 3
|Оганесян Ашот 152 3
|Аникин Леонид 61 3
|Кузнецов Николай 27 3
|Лазаренко Дмитрий 108 2
|Васильев Сергей 69 2
|Баранов Роман 14 2
|Голубев Александр 19 2
|Шумилин Александр 8 2
|Попов Алексей 339 2
|Рундасов Алексей 12 2
|Фомичев Андрей 74 2
|Прайс Константин 22 2
|Ульянов Николай 176 2
|Козак Николай 209 2
|Шеленцов Сергей 18 2
|Чуканов Сергей 110 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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