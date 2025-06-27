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DQ Data Quality Качество данных Актуальность данных

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


27.06.2025 «Апельсин» совместно с GlowByte внедрил решения Data Ocean Nova и Data Ocean Governance DQ вендора Data Sapience

Сервис «Апельсин» совместно с интегратором GlowByte внедрил lakehouse-платформу данных Data Ocean Nova и решение для управления качеством данных Data Ocean Governance DQ вендора Data Sapience. Созданное на основе этих продуктов централизованное хранилище стало основой для оперативного анализа и построения отчетности, значительно ускорив процессы принятия реш
03.08.2023 МКБ внедрил контроль качества данных

ддержки процессов контроля качества данных «Московский кредитный банк» (МКБ) запустил Data Quality (DQ)-платформу. Это внедрение позволит оптимизировать работу банка, а также улучшить клиентски
17.02.2022 Инструменты Informatica будут обеспечивать качество данных в «Уралхиме»

Решение Informatica Data Quality (IDQ) было выбрано для обеспечения качества данных на платформе данных и глубоко
20.01.2022 «Диасофт» поможет проконтролировать качество данных

с большими массивами данных. Особого контроля требует качество поступающих данных: использование неполных или недостоверных данных для принятия решений может привести к ущербу для бизнеса. Проверить качество данных поможет Digital Q.DataQuality – решение компании «Диасофт» в составе технологической платформы Digital Q.DataFlows. Оно обеспечивает анализ качества данных, мониторинг метрик ка
27.07.2011 Oracle анонсирует новую линейку продуктов для управления качеством мастер-данных

Корпорация Oracle представила новую линейку продуктов для управления качеством мастер-данных Oracle Enterprise Data Quality. Она объединяет решения для управления данными по клиентам от недавно приобретенной компании Datanomic и для управления данными по продуктам Oracle Product Data Quality. По

22.08.2008 Talend Data Quality: открытый продукт для «очистки» БД

Компания Talend, разработчик инструментов межсистемного извлечения, преобразования и загрузки информации (ETL), анонсировала новый открытый продукт - Talend Data Quality. Новинка предназначена для анализа и очистки баз данных от «грязных» данных, дублирующихся с ошибками и сокращениями записей, и их замены на данные в соответствии с эталонными клас
25.10.2006 Business Objects выпустила Data Quality XI for Siebel CRM Applications

Компания Business Objects анонсировала новую версию продукта BusinessObjects Data Quality XI for Siebel Customer Relationship Management Applications. Продукт, спроектиро

Публикаций - 483, упоминаний - 525

DQ и организации, системы, технологии, персоны:

9594 55
Oracle Corporation 7074 45
SAP SE 5601 32
Microsoft Corporation 25775 28
Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 51 28
IBM - International Business Machines Corp 9699 19
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 204 18
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 17
Yandex - Яндекс 9216 16
Ростелеком 10948 15
Salesforce - Informatica 139 14
SAS Institute 1082 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 11
МегаФон 10742 10
Softline - Софтлайн 3743 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 160 9
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 9
Google LLC 12688 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 8
Diasoft - Диасофт 1144 8
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 7
К2Тех - K2Tech 354 7
X Corp - Twitter 2938 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Meta Platforms - Facebook 4621 7
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 7
Qlik - QlikTech 173 7
Открытые технологии 732 6
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 6
Юниверс дата - ЮД Капитал УК 33 6
Broadcom - VMware 2610 6
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 6
Крок - Croc 1964 6
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 6
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 18
РЖД - Российские железные дороги 2096 15
ГПБ - Газпромбанк 1273 13
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 12
МКБ - Московский кредитный банк 657 12
Почта России ПАО 2370 10
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 9
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 8
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 8
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 7
Группа Самолет 106 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 7
ВТБ - Почта Банк 514 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 7
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 7
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 6
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 6
Альфа-Банк 1979 6
Северсталь ПАО - Severstal 629 6
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
Ингосстрах СПАО 478 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 5
Unilever - Юнилевер Русь 171 5
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 5
ВТБ - ВТБ24 671 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 34 4
Газпром ПАО 1493 4
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 4
X5 Group - Перекрёсток 640 4
Русагро Группа Компаний 379 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 39
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 23
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 19
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 10
Федеральное казначейство России 1949 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 4
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 3
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 3
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 2
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 2
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 21 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
ISPRS - International Society for Photogrammetry and Remote Sensing - Международная ассоциация фотограмметрии и дистанционного зондирования 1 1
PEX Network - Process Excellence Network 16 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
НФИИ АОСОИИ - Национальный фонд искусственного интеллекта 1 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 211
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 168
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 132
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 113
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 111
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 111
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 107
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 102
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 101
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 93
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 85
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 76
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 71
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 69
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 69
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 67
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 66
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 745 61
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 61
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 56
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 56
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 56
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 53
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 48
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 45
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 44
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 538 44
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 44
Data Governance - Руководство данными - data-культура 179 43
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 40
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 38
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 38
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 37
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 35
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1709 34
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 34
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 33
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 33
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 32
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 31
Microsoft Office 4170 36
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 22
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 18
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 16
Microsoft Windows 16882 14
Linux OS 11533 13
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 13
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 12
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 12
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 199 12
1С:ERP Управление предприятием 841 12
Google Android 15243 11
Apache Hadoop 470 11
Apple iOS 8583 10
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 10
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 188 9
Юнидата MDM - Юнидата Платформа управления данными - Юнидата Community Edition 10 9
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 9
Apple iPhone 6 4861 9
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 9
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 8
ГПБ - ГС-инвест - ДатаКаталог - Arenadata Catalog - ADC 39 8
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 8
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 7
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 7
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 6
Microsoft Windows 2000 8678 6
Юниверс дата - Юниверс MDM 43 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 6
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 6
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 5
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 5
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 5
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 107 5
Oracle Data Integration - ODI - Oracle Data Integration Platform Cloud - ODIPC - Sunopsis 42 5
GlowByte - Data Sapience - Data Ocean Data Governance - DG.EMM - Data Governance Enterprise Metadata Management - Data Ocean SDI 27 5
IBM DB2 396 5
Apple iPad 4011 5
Microsoft Azure 1526 5
Кузнецов Сергей 163 11
Лихницкий Павел 71 8
Каменский Владислав 23 6
Цырюльников Алексей 8 6
Шадаев Максут 1210 5
Чурсин Дмитрий 87 4
Федечкин Эдуард 58 4
Сапельников Сергей 109 4
Онтоев Дмитрий 15 4
Исаакян Феликс 7 4
Кирьянова Александра 169 3
Комаров Михаил 25 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Благирев Вячеслав 15 3
Самойленко Максим 67 3
Павлов Виталий 5 3
Тятюшев Максим 215 3
Rizvi Hasan - Ризви Хасан 18 3
Жаров Максим 5 3
Лавриков Илья 10 3
Бушмин Виктор 3 3
Габуев Сослан 7 3
Путин Владимир 3454 3
Натрусов Артем 313 3
Оганесян Ашот 152 3
Аникин Леонид 61 3
Кузнецов Николай 27 3
Лазаренко Дмитрий 108 2
Васильев Сергей 69 2
Баранов Роман 14 2
Голубев Александр 19 2
Шумилин Александр 8 2
Попов Алексей 339 2
Рундасов Алексей 12 2
Фомичев Андрей 74 2
Прайс Константин 22 2
Ульянов Николай 176 2
Козак Николай 209 2
Шеленцов Сергей 18 2
Чуканов Сергей 110 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 308
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 49
Европа 24964 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 11
Германия - Федеративная Республика 13221 10
Индия - Bharat 5869 8
Азия - Азиатский регион 5920 7
Россия - СФО - Новосибирск 4876 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 5
Канада 5081 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 5
Россия - ПФО - Самарская область 1577 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 5
Куба - Республика 417 5
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Швеция - Королевство 3782 4
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Африка - Африканский регион 3641 4
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 45
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FT - Financial Times 1296 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Bloomberg 1627 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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