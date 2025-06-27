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«Апельсин» совместно с GlowByte внедрил решения Data Ocean Nova и Data Ocean Governance DQ вендора Data Sapience

Сервис «Апельсин» совместно с интегратором GlowByte внедрил lakehouse-платформу данных Data Ocean Nova и решение для управления качеством данных Data Ocean Governance DQ вендора Data Sapience. Созданное на основе этих продуктов централизованное хранилище стало основой для оперативного анализа и построения отчетности, значительно ускорив процессы принятия решений и улучшив бизнес-аналитику. Были реализованы механизмы управления качеством данных, что обеспечило их полноту, точность и актуальность. Об этом CNews сообщили представители GlowByte.

За время реализации проекта специалисты GlowByte развернули в инфраструктуре клиента lakehouse-платформу и BI-систему, создали и наполнили озеро данных, подключив все необходимые источники, настроили основные проверки, реализовали фреймворк обработки и трансформации данных, предоставили доступы пользователям. В BI-системе были созданы необходимые дашборды для формирования отчетности по ключевым KPI.

В основу новой ИТ-архитектуры легла универсальная lakehouse-платформа Data Ocean Nova, которая решает комплексные задачи массивно-параллельной обработки: от сырых данных до агрегированных таблиц, предоставляя возможность неограниченного масштабирования. Технология Trino используется для задач интеграции с источниками: несколькими базами PostgreSQL, кластером Hadoop, поставщиками данных по маркетинговым и поведенческим метрикам из сторонних сервисов. Процессинговый движок Impala выполняет трансформацию информации и формирует ODS/EM-слои, одновременно служа движком для интерактивного SQL-анализа больших объемов, обеспечивая аналитикам быстрый отклик сложных аналитических запросов. Благодаря Apache Superset бизнес-пользователи самостоятельно создают и просматривают интерактивные дашборды, применяют фильтры и делятся отчетами. Data Ocean Governance DQ отвечает за контроль полноты, согласованности и актуальности информации, сигнализируя о любых проблемах в потоках ETL.

Оперируя информацией из разных источников, платформа позволяет создавать профиль клиента. В его структуре – сведения о покупательском поведении, финансовых операциях, телеком-услугах и страховых предпочтениях. Ранее такой подход был невозможен из-за разрозненности информации. Теперь же открываются новые горизонты для персонализации услуг, более точного таргетинга и оперативного принятия бизнес-решений.

В будущем планируется масштабирование хранилища по мере роста объемов и появления новых источников информации. Такая гибкость позволит компании управлять большими массивами без потери скорости и качества анализа. Развитая аналитика поможет «Апельсину» выявлять новые сегменты клиентов, точнее понимать их потребности и усиливать персонализацию. В итоге организация привлечет новых клиентов и повысит лояльность существующих. Наличие централизованной платформы открывает возможности для внедрения передовых технологий, связанных с машинным обучением и искусственным интеллектом. Это позволит не только оптимизировать текущие процессы, но и предсказывать будущие тренды, повышая конкурентоспособность компании на рынке.

Руслан Ахмедов, директор по технологическому развитию, сервис «Апельсин»: «Сама суть механики нашего сервиса лояльности подразумевает работу с клиентом и его профилем 360° – этот бизнес невозможен без информации и современных инструментов для ее обработки и доставки. Мы начинали работу на распределенных хранилищах наших партнеров, но очень быстро столкнулись с проблемами доступа к информации, ограниченностью локальных хранилищ и отсутствием централизованных и сопоставимых сведений. Появление собственных каналов – сайт и мобильное приложение, а также интеграционных сервисов, связывающих всех партнеров, обусловило возникновение наших собственных уникальных массивов и создало предпосылки для создания собственного хранилища. Далее перед нами стояла задача максимально быстро и с использованием современных технологий построить свое хранилище и дать полезные инсайты нашему бизнесу. Наши партнеры GlowByte и Data Sapience вместе с нами приняли этот вызов и превосходно справились с внедрением. Отличный продукт и компетентная команда дали синергию и открыли новые возможности для аналитики, появились идеи для новых механик развития наших продуктов».

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Технологии идей

Софья Цховербадзе, CDO, сервис «Апельсин»: «При выборе решения для обработки наших массивов мы искали платформу, которая эффективно использовала бы инфраструктуру частного облака и изначально включала все необходимые инфраструктурные компоненты и сервисы работы с информацией. Нам была нужна система, способная обрабатывать массивы из различных отраслей, включая ритейл, банковский сектор и телекоммуникации. Data Ocean Nova оказалась лучшим решением на рынке, предоставляющим все необходимые сервисы в едином комплексе: от озера данных и средств трансформации до инструментов контроля качества и визуализации. Теперь мы можем значительно быстрее принимать бизнес-решения, что открывает новые возможности для персонализации услуг наших клиентов».

Данил Побирский, менеджер проектов, GlowByte: «GlowByte с помощью решений Data Sapience смог усовершенствовать ИТ-инфраструктуру «Апельсин»а, сделав ее еще более устойчивой и эффективной. Внедрив lakehouse-платформу Data Ocean Nova, мы смогли решить вопрос масштабирования и создать единое пространство для аналитики. Мы также внедрили Apache Superset в качестве BI-системы и интегрировали его с платформой в рамках проектных работ, что позволило бизнес-пользователям самостоятельно создавать интерактивные дашборды и формировать отчетность по ключевым KPI. Новая архитектура позволяет решать текущие задачи клиента без сложностей и рисков — от интеграции разнородных источников до построения устойчивых аналитических процессов. Благодаря синергии команд заказчика, интегратора и вендора удалось достичь отличных результатов в максимально сжатые сроки. Это заложило фундамент для будущего развития аналитических возможностей».

Алексей Рундасов, коммерческий директор, Data Sapience: «В рамках совместного проекта «Апельсин», GlowByte и Data Sapience удалось разработать новую ИТ-архитектуру, способную вывести бизнес-процессы компании на новый уровень. Lakehouse-платформа Data Ocean Nova и решение Data Ocean Governance DQ стали технологической основой системы, объединив в централизованном хранилище информацию, необходимую для развития бизнеса. «Апельсин» получил инструмент для отслеживания качества информации, мгновенной аналитики, точных решений и беспрецедентной персонализации услуг. Мы гордимся, что наши решения помогают создавать будущее лояльности».

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