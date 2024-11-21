GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт

«Норникель» и GlowByte завершили проект по внедрению платформы FineBI и миграции отчетности «Норникель» при поддержке ИТ-партнера GlowByte внедрил систему бизнес-аналитики FineBI. На новое решение для визуализации управленч

GlowByte помогла «СберСтрахованию» внедрить единый инструмент для бизнес-отчетности FineBI визуализации и анализа данных FineBI китайского вендора FanRuan. Проект реализован ИТ-интегратором GlowByte. Об этом CNews сообщили представители GlowByte. FineBI – это решение для анал

«Узбекинвест» в партнерстве с GlowByte разработал корпоративное хранилище данных с единой системой отчетности Компания экспортно-импортного страхования «Узбекинвест» в партнерстве с GlowByte реализовала проект по разработке и внедрению корпоративного хранилища данных с единой системой аналитической, финансовой и управленческой отчетности. Об этом CNews сообщили представите

ММК при поддержке GlowByte перенес бизнес-отчетность с Tableau на FineBI «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) при поддержке системного интегратора GlowByte реализует проект по переходу с Tableau на новую систему визуализации и анализа данных FineBI. На сегодняшний день на платформу переведена система «Корпоративный аналитический портал»,

«Аммоний» при участии «Сбера» и GlowByte сформировала портфель проектов цифровой трансформации предприятия Компания «Аммоний» при участии команды «Сбера» «Цифровая трансформация как сервис» и GlowByte сформировала проект цифровой трансформации предприятия. Работа была проведена по всем направлениям деятельности с целью повышения операционной эффективности процессов и повышения конку

«Лемана Про» и GlowByte внедрили автоматизированную систему управления рисками Торговая сеть «Лемана Про» при поддержке ИТ-партнера GlowByte внедрила в корпоративную среду автоматизированную систему управления рисками и внутр

Ctrl2GO Solutions и GlowByte объявили о партнерстве ции для промышленных предприятий Ctrl2GO Solutions (ООО «Кловер Групп») и международная ИТ-компания GlowByte подписали соглашение о партнерстве. Стороны договорились о совместном выполнении про

«Финуслуги» в партнерстве с Data Sapience и GlowByte внедрили отечественную платформу автоматизации целевого маркетинга Маркетплейс «Финуслуги» интегрировал в свою инфраструктуру платформу автоматизации целевого маркетинга CM Ocean российского вендора Data Sapience (входит в группу компаний GlowByte). В ходе проекта была успешно решена задача по автоматическому формированию и приоритизации персональных предложений от ведущих банков и страховых компаний. Также были реализованы инте

«ОТП Банк» при поддержке GlowByte и Data Sapience внедрил систему управления метаданными «ОТП Банк» совместно с GlowByte и Data Sapience завершил внедрение системы управления метаданными. Проект, запущенны

«Аптечная сеть 36,6» перешла на российскую систему целевого маркетинга ти миграцию на новую систему и вписать ее в комплекс маркетинговых решений сети помог ИТ-интегратор GlowByte. Об этом CNews сообщили представители GlowByte. На платформу Rubbles Customer

БКС при поддержке GlowByte разработал план развития MLOps-инфраструктуры для клиентского маркетинга Финансовый холдинг «БКС Мир инвестиций» провел аудит MLOps-инфраструктуры клиентского маркетинга и определил основные зоны ее роста. Задача была решена совместно с ИТ-партнером – компанией GlowByte. В рамках проекта был сформирован пошаговый план развития для платформы моделирования, эффективно используемой в клиентском маркетинге. План учитывает необходимость интеграции с вовлеч

Росбанк совместно с GlowByte проанализировал процесс открытия зарплатных счетов с помощью технологии Process Mining Росбанк совместно с ИТ-партнером GlowByte проанализировал процесс открытия зарплатных счетов с помощью функционального модуля

GlowByte разработала для «Узбекинвеста» автоматизированную систему обработки заявок входящего перестрахования Компания экспортно-импортного страхования «Узбекинвест» совместно с ИТ-партнером GlowByte запустила проект по автоматизации процесса рассмотрения рисков входящего корпоративн

GlowByte Soft выступила партнером по переводу на русский язык китайской ALM/ITSM-платформы для управления проектами для российского пользователя доступна на сайте производителя. Об этом CNews сообщили представители GlowByte. ZenTao Max 4.3 – универсальный и гибкий инструмент для управления проектами и услуг

Банк «Санкт-Петербург» и GlowByte реализовали отказоустойчивое решение для платформы управления данными на стеке Hadoop Банк «Санкт-Петербург» совместно с ИТ-партнером GlowByte реализовал проект по созданию отказоустойчивого решения для платформы управления дан

«Автостэлс-Тех» при поддержке GlowByte построила аналитическую платформу для управления данными с использованием сервисов Yandex Cloud «Автостэлс-Тех», дочерняя ИТ-компания оптовой сервисно-логистической платформы «Автостэлс», совместно с партнером GlowByte разработала аналитическую платформу для управления данными. Команда проекта построила хранилище данных объемом 1,2 ТБ для решения задач аналитики, отчетности и построения математически

Банк «Санкт-Петербург» при поддержке GlowByte автоматизировал подготовку отчетности для ЦБ Банк «Санкт-Петербург» при поддержке ИT-партнера GlowByte автоматизировал подготовку отчетности, запрашиваемой Банком России в рамках надзорны

ГК «Содружество» совместно с GlowByte автоматизировала процесс бюджетирования натуральных показателей на платформе Optimacros ество» автоматизировала процесс бюджетирования в натуральных показателях по основным направлениям деятельности на базе российской CPM/EPM-платформы Optimacros. Консалтинг проекта осуществила компания GlowByte. Новое решение полностью покрывает процессы бюджетирования объемов закупок, производства и продаж, а также соответствует потребностям бизнеса. Об этом CNews сообщили представители G

GlowByte стала платиновым партнером компании PIX Robotics ИТ-компания GlowByte получила статус платинового партнера PIX Robotics. Новый статус даст команде GlowByte широкие возможности по продвижению и внедрению решений PIX на российском рынке. Об этом CNe

GlowByte перенесла модель бюджетирования для внутренних нужд бизнеса с Google Sheets на Optimacros GlowByte внедрила модель бюджетирования для внутренних нужд бизнеса на базе российской платформы Optimacros. Ранее в GlowByte процесс бюджетирования осуществлялся в Google Sheets. Автоматизация позволила проводить мультисценарное планирование, а также сравнивать различные сценарии и версии плана между собой.

GlowByte разработала единую систему для автоматизированного мониторинга мошенничества в «Ингосстрахе» хования. Специалисты реализовали комплекс решений, позволяющий более точно выявлять мошеннические убытки с помощью моделей машинного обучения и графовой аналитики. Об этом CNews сообщил представитель GlowByte. Система позволяет сократить время идентификации существующих мошеннических схем, повысить скорость выявления новых способов мошенничества, а также идентифицировать потенциальных мошен

Страховая компания «Югория» при поддержке GlowByte внедрила корпоративную ModelOps-платформу на открытых технологиях Группа страховых компаний «Югория» внедрила корпоративную ModelOps-платформу в среду применения. Проект реализован на открытых технологиях компанией GlowByte. Созданное пространство представляет собой единую платформу, объединяющую сотрудников, занимающихся разработкой и внедрением ML-моделей во всей компании. Решение позволило быстро созда

«ЦемРос» при поддержке GlowByte реализует программу цифровой трансформации «ЦемРос» совместно с GlowByte продолжают системную работу по цифровизации производственных процессов. Хорошо показавшее себя в 2022 г. на этапе пилота решение «Цифровой помощник оператора помола» за 2023 было внедр

«Евраз» и GlowByte разработали систему федеративного мониторинга прогнозных и оптимизационных моделей в реальном времени Металлургическая компания «Евраз» при поддержке практики Advanced Analytics GlowByte провела успешный пилотный проект по внедрению в свою ModelOps-инфраструктуру решения Kolmogorov Predicate для задач распределенного real-time-мониторинга (в режиме реального времени) к

GlowByte внедрила новую функциональность в целевую платформу «Лада-Имидж» Компания GlowByte обеспечила процесс непрерывного развертывания решения по интеграции новой функционал

«Авито» при поддержке GlowByte внедрил автоматизированную систему управления операционными рисками и рисками информационной безопасности «Авито» внедрил специализированную платформу Security Vision, предназначенную для управления рисками в ИТ и бизнес-процессах компании. ИТ-партнером проекта выступила команда Risk and Compliance GlowByte. Об этом CNews сообщили представители GlowByte. Платформа Security Vision широко известна на российском рынке автоматизации процессов информационной безопасности в первую очеред

«Лента» автоматизировала процессы ценообразования «Лента», российская мультиформатная розничная сеть России, внедрила решение для ценообразования по правилам с партнером GlowByte. В 2023 г. «Лента» запустила процесс трансформации коммерческого блока и внедрила новые инструменты: очередь цен и новая система ценообразования по правилам GoProfit, которая позволила

GlowByte будет внедрять BI-платформу Insight в российских компаниях Системный интегратор GlowByte и ИТ-вендор Goodt (группа «Ланит») стали бизнес-партнерами. Компании договорились о

GlowByte и «Сберстрахование» сократили время развертывания ML-моделей в системе страховщика в 3 раза СК «Сберстрахование» совместно с ИТ-партнером GlowByte реализовала платформу MLOps, которая позволяет регламентировать и стандартизировать

Решение GlowByte по оптимизации сбора дебиторской задолженности включено в реестр цифровых решений для энергетических компаний Ассоциация «Цифровая энергетика» внесла решение компании GlowByte по оптимизации сбора дебиторской задолженности (ДЗ) в энергосбытовых компаниях в реестр цифровых решений по направлению больших данных (Big Data). Проект разработан на основе платформы

«Сбер» и GlowByte предложат бизнесу решение в области визуализации данных «Навигатор» «Сбер» и GlowByte заключили соглашение о стратегическом партнерстве, в рамках которого бизнес-пользова

«Улыбка радуги» при поддержке GlowByte перенесла маркетинговые кампании с SAS на Mindbox Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом «Улыбка радуги» совместно с ИТ-партнером GlowByte завершила миграцию маркетинговых кампаний с SAS на российскую платформу Mindbox. Бла

«Сбер» и GlowByte помогут российским компаниям совершенствовать бизнес-процессы Первым партнером «Сбера» по продвижению и внедрению платформы процессной аналитики Sber Process Mining для клиентов стала компания GlowByte, российский поставщик BI- и Big Data-решений. Соответствующее партнерское соглашение было заключено между «Сбертехом» и GlowByte. Процессная аналитика позволяет выстроить оптима

Аптечные сети «36,6» и «Горздрав» совместно с GlowByte совершенствуют систему мониторинга обратной связи от клиентов Аналитики GlowByte и команда аптечных сетей «36,6» и «Горздрав» продолжают развивать текущую систему мо

«Сибагро» и «Сбер» при поддержке GlowByte сформировали портфель проектов цифровой трансформации Команда проекта «Сбера» «Цифровая трансформация как сервис» совместно с ИТ-партнером GlowByte сформировала портфель проектов цифровой трансформации для компании «Сибагро». Работа

«Узбекинвест» при поддержке GlowByte разработал стратегию цифровой трансформации Компания экспортно-импортного страхования «Узбекинвест» совместно с ИТ-партнером GlowByte и экспертом в страховом секторе Андреем Крупновым завершила разработку стратегии циф

GlowByte выступила партнером китайского разработчика по переводу на русский язык платформы для бизнес-аналитики FineBI ным партнером китайского разработчика FanRuan по адаптации и переводу на русский язык интерфейса платформы для бизнес-аналитики FineBI. Новая версия уже доступна для российского пользователя на сайте GlowByte и содержит ту же функциональность, что и оригинальный продукт на китайском и английском языках. Проект по локализации платформы был разбит на несколько этапов. Порядка двух месяцев ушл

GlowByte стала партнером китайского разработчика ZenTao Software Системный интегратор GlowByte и китайский разработчик программного обеспечения ZenTao Software объявили о стратегическом партнерстве. Российскому пользователю предложат решение для управления проектами и багтрекинг

GlowByte предложит бизнесу отечественную платформу бизнес-аналитики «Дельта BI» Системный интегратор GlowByte займется продвижением, продажей и внедрением self-service-платформы «Дельта BI» для анализа и визуализации данных. «Дельта BI» – это аналитическая платформа, объединяющая в одном решен