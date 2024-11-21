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GlowByte ГлоуБайт Аналитические Решения ГлоуБайт Лаборатория данных ГлоуБайт Маркетинговые решения ГлоуБайт Софт

GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт

GlowByte — международная группа компаний и поставщик услуг в области DWH, RPA, IoT, Big Data, Marketing Automation, Advanced Analytics and Machine Learning, aCRM и oCRM систем, риск-менеджмента, финансового менеджмента, управленческой и аналитической отчетности.


21.11.2024 «Норникель» и GlowByte завершили проект по внедрению платформы FineBI и миграции отчетности

«Норникель» при поддержке ИТ-партнера GlowByte внедрил систему бизнес-аналитики FineBI. На новое решение для визуализации управленч
13.11.2024 GlowByte помогла «СберСтрахованию» внедрить единый инструмент для бизнес-отчетности FineBI

визуализации и анализа данных FineBI китайского вендора FanRuan. Проект реализован ИТ-интегратором GlowByte. Об этом CNews сообщили представители GlowByte. FineBI – это решение для анал
11.11.2024 «Узбекинвест» в партнерстве с GlowByte разработал корпоративное хранилище данных с единой системой отчетности

Компания экспортно-импортного страхования «Узбекинвест» в партнерстве с GlowByte реализовала проект по разработке и внедрению корпоративного хранилища данных с единой системой аналитической, финансовой и управленческой отчетности. Об этом CNews сообщили представите
06.11.2024 ММК при поддержке GlowByte перенес бизнес-отчетность с Tableau на FineBI

«Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) при поддержке системного интегратора GlowByte реализует проект по переходу с Tableau на новую систему визуализации и анализа данных FineBI. На сегодняшний день на платформу переведена система «Корпоративный аналитический портал»,

01.11.2024 «Аммоний» при участии «Сбера» и GlowByte сформировала портфель проектов цифровой трансформации предприятия

Компания «Аммоний» при участии команды «Сбера» «Цифровая трансформация как сервис» и GlowByte сформировала проект цифровой трансформации предприятия. Работа была проведена по всем направлениям деятельности с целью повышения операционной эффективности процессов и повышения конку
14.10.2024 «Лемана Про» и GlowByte внедрили автоматизированную систему управления рисками

Торговая сеть «Лемана Про» при поддержке ИТ-партнера GlowByte внедрила в корпоративную среду автоматизированную систему управления рисками и внутр
25.09.2024 Ctrl2GO Solutions и GlowByte объявили о партнерстве

ции для промышленных предприятий Ctrl2GO Solutions (ООО «Кловер Групп») и международная ИТ-компания GlowByte подписали соглашение о партнерстве. Стороны договорились о совместном выполнении про
18.09.2024 «Финуслуги» в партнерстве с Data Sapience и GlowByte внедрили отечественную платформу автоматизации целевого маркетинга

Маркетплейс «Финуслуги» интегрировал в свою инфраструктуру платформу автоматизации целевого маркетинга CM Ocean российского вендора Data Sapience (входит в группу компаний GlowByte). В ходе проекта была успешно решена задача по автоматическому формированию и приоритизации персональных предложений от ведущих банков и страховых компаний. Также были реализованы инте
10.09.2024 «ОТП Банк» при поддержке GlowByte и Data Sapience внедрил систему управления метаданными

«ОТП Банк» совместно с GlowByte и Data Sapience завершил внедрение системы управления метаданными. Проект, запущенны
09.09.2024 «Аптечная сеть 36,6» перешла на российскую систему целевого маркетинга

ти миграцию на новую систему и вписать ее в комплекс маркетинговых решений сети помог ИТ-интегратор GlowByte. Об этом CNews сообщили представители GlowByte. На платформу Rubbles Customer
15.08.2024 БКС при поддержке GlowByte разработал план развития MLOps-инфраструктуры для клиентского маркетинга

Финансовый холдинг «БКС Мир инвестиций» провел аудит MLOps-инфраструктуры клиентского маркетинга и определил основные зоны ее роста. Задача была решена совместно с ИТ-партнером – компанией GlowByte. В рамках проекта был сформирован пошаговый план развития для платформы моделирования, эффективно используемой в клиентском маркетинге. План учитывает необходимость интеграции с вовлеч
08.07.2024 Росбанк совместно с GlowByte проанализировал процесс открытия зарплатных счетов с помощью технологии Process Mining 

Росбанк совместно с ИТ-партнером GlowByte проанализировал процесс открытия зарплатных счетов с помощью функционального модуля

13.06.2024 GlowByte разработала для «Узбекинвеста» автоматизированную систему обработки заявок входящего перестрахования

Компания экспортно-импортного страхования «Узбекинвест» совместно с ИТ-партнером GlowByte запустила проект по автоматизации процесса рассмотрения рисков входящего корпоративн
20.05.2024 GlowByte Soft выступила партнером по переводу на русский язык китайской ALM/ITSM-платформы для управления проектами

для российского пользователя доступна на сайте производителя. Об этом CNews сообщили представители GlowByte. ZenTao Max 4.3 – универсальный и гибкий инструмент для управления проектами и услуг
14.05.2024 Банк «Санкт-Петербург» и GlowByte реализовали отказоустойчивое решение для платформы управления данными на стеке Hadoop

Банк «Санкт-Петербург» совместно с ИТ-партнером GlowByte реализовал проект по созданию отказоустойчивого решения для платформы управления дан
13.05.2024 «Автостэлс-Тех» при поддержке GlowByte построила аналитическую платформу для управления данными с использованием сервисов Yandex Cloud

«Автостэлс-Тех», дочерняя ИТ-компания оптовой сервисно-логистической платформы «Автостэлс», совместно с партнером GlowByte разработала аналитическую платформу для управления данными. Команда проекта построила хранилище данных объемом 1,2 ТБ для решения задач аналитики, отчетности и построения математически
22.04.2024 Банк «Санкт-Петербург» при поддержке GlowByte автоматизировал подготовку отчетности для ЦБ

Банк «Санкт-Петербург» при поддержке ИT-партнера GlowByte автоматизировал подготовку отчетности, запрашиваемой Банком России в рамках надзорны
01.04.2024 ГК «Содружество» совместно с GlowByte автоматизировала процесс бюджетирования натуральных показателей на платформе Optimacros

ество» автоматизировала процесс бюджетирования в натуральных показателях по основным направлениям деятельности на базе российской CPM/EPM-платформы Optimacros. Консалтинг проекта осуществила компания GlowByte. Новое решение полностью покрывает процессы бюджетирования объемов закупок, производства и продаж, а также соответствует потребностям бизнеса. Об этом CNews сообщили представители G
04.03.2024 GlowByte стала платиновым партнером компании PIX Robotics

ИТ-компания GlowByte получила статус платинового партнера PIX Robotics. Новый статус даст команде GlowByte широкие возможности по продвижению и внедрению решений PIX на российском рынке. Об этом CNe
28.02.2024 GlowByte перенесла модель бюджетирования для внутренних нужд бизнеса с Google Sheets на Optimacros

GlowByte внедрила модель бюджетирования для внутренних нужд бизнеса на базе российской платформы Optimacros. Ранее в GlowByte процесс бюджетирования осуществлялся в Google Sheets. Автоматизация позволила проводить мультисценарное планирование, а также сравнивать различные сценарии и версии плана между собой.

27.02.2024 GlowByte разработала единую систему для автоматизированного мониторинга мошенничества в «Ингосстрахе»

хования. Специалисты реализовали комплекс решений, позволяющий более точно выявлять мошеннические убытки с помощью моделей машинного обучения и графовой аналитики. Об этом CNews сообщил представитель GlowByte. Система позволяет сократить время идентификации существующих мошеннических схем, повысить скорость выявления новых способов мошенничества, а также идентифицировать потенциальных мошен
20.02.2024 Страховая компания «Югория» при поддержке GlowByte внедрила корпоративную ModelOps-платформу на открытых технологиях

Группа страховых компаний «Югория» внедрила корпоративную ModelOps-платформу в среду применения. Проект реализован на открытых технологиях компанией GlowByte. Созданное пространство представляет собой единую платформу, объединяющую сотрудников, занимающихся разработкой и внедрением ML-моделей во всей компании. Решение позволило быстро созда
14.02.2024 «ЦемРос» при поддержке GlowByte реализует программу цифровой трансформации

«ЦемРос» совместно с GlowByte продолжают системную работу по цифровизации производственных процессов. Хорошо показавшее себя в 2022 г. на этапе пилота решение «Цифровой помощник оператора помола» за 2023 было внедр
30.01.2024 «Евраз» и GlowByte разработали систему федеративного мониторинга прогнозных и оптимизационных моделей в реальном времени

Металлургическая компания «Евраз» при поддержке практики Advanced Analytics GlowByte провела успешный пилотный проект по внедрению в свою ModelOps-инфраструктуру решения Kolmogorov Predicate для задач распределенного real-time-мониторинга (в режиме реального времени) к
25.12.2023 GlowByte внедрила новую функциональность в целевую платформу «Лада-Имидж»

Компания GlowByte обеспечила процесс непрерывного развертывания решения по интеграции новой функционал
18.12.2023 «Авито» при поддержке GlowByte внедрил автоматизированную систему управления операционными рисками и рисками информационной безопасности 

«Авито» внедрил специализированную платформу Security Vision, предназначенную для управления рисками в ИТ и бизнес-процессах компании. ИТ-партнером проекта выступила команда Risk and Compliance GlowByte. Об этом CNews сообщили представители GlowByte. Платформа Security Vision широко известна на российском рынке автоматизации процессов информационной безопасности в первую очеред
11.12.2023 «Лента» автоматизировала процессы ценообразования

«Лента», российская мультиформатная розничная сеть России, внедрила решение для ценообразования по правилам с партнером GlowByte. В 2023 г. «Лента» запустила процесс трансформации коммерческого блока и внедрила новые инструменты: очередь цен и новая система ценообразования по правилам GoProfit, которая позволила
13.11.2023 GlowByte будет внедрять BI-платформу Insight в российских компаниях

Системный интегратор GlowByte и ИТ-вендор Goodt (группа «Ланит») стали бизнес-партнерами. Компании договорились о

10.11.2023 GlowByte и «Сберстрахование» сократили время развертывания ML-моделей в системе страховщика в 3 раза

СК «Сберстрахование» совместно с ИТ-партнером GlowByte реализовала платформу MLOps, которая позволяет регламентировать и стандартизировать

12.10.2023 Решение GlowByte по оптимизации сбора дебиторской задолженности включено в реестр цифровых решений для энергетических компаний

Ассоциация «Цифровая энергетика» внесла решение компании GlowByte по оптимизации сбора дебиторской задолженности (ДЗ) в энергосбытовых компаниях в реестр цифровых решений по направлению больших данных (Big Data). Проект разработан на основе платформы
02.10.2023 «Сбер» и GlowByte предложат бизнесу решение в области визуализации данных «Навигатор»

«Сбер» и GlowByte заключили соглашение о стратегическом партнерстве, в рамках которого бизнес-пользова
05.09.2023 «Улыбка радуги» при поддержке GlowByte перенесла маркетинговые кампании с SAS на Mindbox

Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом «Улыбка радуги» совместно с ИТ-партнером GlowByte завершила миграцию маркетинговых кампаний с SAS на российскую платформу Mindbox. Бла
04.09.2023 «Сбер» и GlowByte помогут российским компаниям совершенствовать бизнес-процессы

Первым партнером «Сбера» по продвижению и внедрению платформы процессной аналитики Sber Process Mining для клиентов стала компания GlowByte, российский поставщик BI- и Big Data-решений. Соответствующее партнерское соглашение было заключено между «Сбертехом» и GlowByte. Процессная аналитика позволяет выстроить оптима
04.09.2023 Аптечные сети «36,6» и «Горздрав» совместно с GlowByte совершенствуют систему мониторинга обратной связи от клиентов

Аналитики GlowByte и команда аптечных сетей «36,6» и «Горздрав» продолжают развивать текущую систему мо
19.07.2023 «Сибагро» и «Сбер» при поддержке GlowByte сформировали портфель проектов цифровой трансформации

Команда проекта «Сбера» «Цифровая трансформация как сервис» совместно с ИТ-партнером GlowByte сформировала портфель проектов цифровой трансформации для компании «Сибагро». Работа
14.07.2023 «Узбекинвест» при поддержке GlowByte разработал стратегию цифровой трансформации

Компания экспортно-импортного страхования «Узбекинвест» совместно с ИТ-партнером GlowByte и экспертом в страховом секторе Андреем Крупновым завершила разработку стратегии циф
07.06.2023 GlowByte выступила партнером китайского разработчика по переводу на русский язык платформы для бизнес-аналитики FineBI

ным партнером китайского разработчика FanRuan по адаптации и переводу на русский язык интерфейса платформы для бизнес-аналитики FineBI. Новая версия уже доступна для российского пользователя на сайте GlowByte и содержит ту же функциональность, что и оригинальный продукт на китайском и английском языках. Проект по локализации платформы был разбит на несколько этапов. Порядка двух месяцев ушл
06.06.2023 GlowByte стала партнером китайского разработчика ZenTao Software

Системный интегратор GlowByte и китайский разработчик программного обеспечения ZenTao Software объявили о стратегическом партнерстве. Российскому пользователю предложат решение для управления проектами и багтрекинг
31.05.2023 GlowByte предложит бизнесу отечественную платформу бизнес-аналитики «Дельта BI»

Системный интегратор GlowByte займется продвижением, продажей и внедрением self-service-платформы «Дельта BI» для анализа и визуализации данных. «Дельта BI» – это аналитическая платформа, объединяющая в одном решен
03.05.2023 GlowByte реализовала пилотный проект в «Ингосстрахе» с использованием инструмента Process Mining

решений по убыткам ОСАГО и выявить потенциал для оптимизации. Мы уверены, что наши рекомендации помогут повысить эффективность работы», – отметила Мария Жмылёва, архитектор по решениям Process Mining GlowByte.

Публикаций - 134, упоминаний - 203

GlowByte и организации, системы, технологии, персоны:

SAS Institute 971 33
SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 14
GlowByte - Data Sapience - Дата Сапиенс 16 11
IBM - International Business Machines Corp 9441 10
Softline - Софтлайн 2810 9
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 168 9
Salesforce.com - Tableau Software 110 9
Крок - Croc 1777 8
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 8
Корус Консалтинг ГК 1217 7
SAP SE 5277 6
Прогноз 1650 6
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 44 5
Diasoft - Диасофт 870 5
Broadcom - VMware - Greenplum 94 5
FanRuan Software 10 5
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 5
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 5
PARMA Technologies Group - Парма Технолоджис Груп - PARMA TG - PARMA Advanced Technologies - Парма Эдвансет Технолоджис 23 5
Softline - Polymatica - Полиматика 172 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 4
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 363 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 4
Yandex - Яндекс 7339 4
Salesforce.com 427 3
Oracle Corporation 6688 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 3
AnalyticsHub - Analytics Hub - АналитиксХаб 15 3
BI Partner - БиАй Партнер 36 3
АТК Консультационная группа 53 3
Teradata 210 3
Microsoft Corporation 24625 3
Ростелеком 9700 3
Oracle Siebel Systems 507 3
Qlik - QlikTech 160 3
Optimacros - Оптимакрос 55 3
Открытые технологии 701 3
ZenTao Software - Qingdao - Nature Easy Soft Network Technology 3 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 10
ВТБ - Почта Банк 466 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 6
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 4
Ингосстрах СПАО 421 4
Узбекинвест КЭИС 4 4
ГПБ - Газпромбанк 1084 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 3
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 3
ВТБ - ВТБ24 665 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 3
Лента - Сеть розничной торговли 2080 3
X5 Group - Перекрёсток 544 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 2
Почта России ПАО 2112 2
36,6 - аптечная сеть 90 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 2
ПСБ - Промсвязьбанк 851 2
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 222 2
НСПК - Национальная система платежных карт 813 2
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 38 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 2
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 9 2
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 94 2
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 1
БКС Брокер 11 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
БКС Премьер 2 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 36 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 91 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 142 1
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ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
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Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 3
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IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 59 2
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Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
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НКК - ГКС - Доверенная среда - Триафлай 25 2
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JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 47 2
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GlowByte Risk Management & Compliance 2 2
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Гольдберг Юлий 25 8
Лисицин Евгений 18 6
Чернобуров Евгений 6 6
Панферова Екатерина 5 5
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Азимов Рустам 3 3
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Мазур Дмитрий 3 2
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Гришковский Артем 8 2
Ларин Александр 3 2
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 5
Европа 21767 4
Азия - Азиатский регион 5528 3
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Америка Латинская 1812 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1144 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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