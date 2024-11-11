Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Узбекинвест КЭИС

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


11.11.2024 «Узбекинвест» в партнерстве с GlowByte разработал корпоративное хранилище данных с единой системой отчетности 3
13.06.2024 GlowByte разработала для «Узбекинвеста» автоматизированную систему обработки заявок входящего перестрахования 3
14.07.2023 «Узбекинвест» при поддержке GlowByte разработал стратегию цифровой трансформации 3
19.04.2023 GlowByte внедрит в «Узбекинвесте» инновационную систему принятия решений для предстраховых проверок 2

Публикаций - 5, упоминаний - 12

Узбекинвест КЭИС и организации, системы, технологии, персоны:

GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 186 5
GlowByte - Data Sapience - Дата Сапиенс 55 2
Открытые технологии 732 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Optimacros - Оптимакрос 105 1
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 53 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 1
Softline - Софтлайн 3743 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
Salesforce - Tableau Software 123 1
Крок - Croc 1964 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
Хлынов АКБ - Банк Хлынов 14 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Ингосстрах СПАО 478 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 954 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 452 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 353 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
DWH - Data WareHouse - Data Vault - Хранилище данных 221 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1008 1
Parsing - Парсинг - Parser - Парсер 61 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 668 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
GlowByte - Data Sapience - Talys.SDE - Talys.AML - Talys.Ocean 11 3
GlowByte - Data Sapience - CM Ocean - CM Ocean.умная ДЗ 15 1
Узбекинвест КЭИС - Uzbekinvest Reinsurance Automation Platform 1 1
Apache Flink 9 1
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 77 1
Apache Hadoop 470 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 222 1
Чернобуров Евгений 6 3
Азимов Рустам 3 2
Гаманюк Павел 3 1
Халиков Рустам 1 1
Крупнов Андрей 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
Узбекистан - Республика 2005 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 451 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 743 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще