Parsing - Парсинг - Parser - Парсер

Слово «парсер» (с английского «parse» — «разбор») означает программное обеспечение для парсинга — процесса, выполняющего синтаксический анализ данных. При парсинге содержимое веб-страницы «разбирается» на определенные составляющие. Подобный процесс можно выполнять вручную или при помощи специального программного обеспечения — парсеров.