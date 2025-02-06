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Parsing Парсинг Parser Парсер

Parsing - Парсинг - Parser - Парсер

Слово «парсер» (с английского «parse» — «разбор») означает программное обеспечение для парсинга — процесса, выполняющего синтаксический анализ данных. При парсинге содержимое веб-страницы «разбирается» на определенные составляющие. Подобный процесс можно выполнять вручную или при помощи специального программного обеспечения — парсеров.


06.02.2025 «СерчИнформ КИБ» оптимизировал работу карантина 1
29.11.2024 Хакеры массово эксплуатируют «детскую» уязвимость в почтовом сервере Zimbra 1
21.10.2024 Три российские компании перешли на работу с CRM-системой Synergy Soft 1
13.06.2024 GlowByte разработала для «Узбекинвеста» автоматизированную систему обработки заявок входящего перестрахования 1
09.02.2024 Ботоводы наши новых жертв. Servicepipe подсчитал, какие отрасли наиболее активно атаковали в 2023 году 1
16.01.2024 «Лаборатория Касперского» разработала новый метод обнаружения шпионской программы Pegasus на iPhone 1
11.10.2023 Высокоопасная ошибка в GNOME чревата захватом всего Linux 1
27.09.2023 Как сделать так, чтобы сотрудники полюбили BI-систему 1
06.09.2023 Платформа «Вебмониторэкс» совместима с российским веб-сервером Angie PRO 1
16.05.2023 Новый функционал Exon позволяет сократить сроки оплаты строительных работ в три раза 1
19.04.2023 Благодаря исследованию Positive Technologies устранены уязвимости в системе Nokia NetAct для сотовых операторов 1
17.02.2023 Ошибки разработчиков антивируса Cisco позволяет хакерам воровать любые файлы с ПК, которые он защищает 1
13.10.2022 Как выбирать коммерческий SIEM в 2022 году? 1
30.06.2022 Softline помогла «Сравни» повысить защиту веб-ресурсов от DDoS-атак 1
30.03.2022 Чем торгуют брокеры данных? 1
22.09.2021 Qrator Labs выпускает решение для защиты от ботов Qrator Bot Protection 1
23.08.2021 Внезапно закрылся суперпопулярный в России пиратский онлайн-кинотеатр 1
15.06.2021 «Юла» представила публичный отчет о борьбе с мошенниками за первый квартал 2021 года 2
25.05.2021 Инструменты знаменитой компании Cellebrite для взлома мобильных мессенджеров кишат уязвимостями и легко взламываются сами 1
30.11.2020 Что такое RPA, кому и зачем нужны эти технологии и что получит компания, которая внедрит RPA 1
28.04.2020 Mail.ru Cloud Solutions и Variti разработали комплексные решения защиты облачных сайтов и приложений 1
10.12.2019 В ОТР взяли на работу очередного умного робота 1
13.11.2019 Qrator Labs представила исследование киберугроз в российском онлайн-ритейле 1
30.07.2019 «Норбит» внедрил CRM-систему на базе Microsoft Dynamics 365 в страховой компании «Согласие» 1
30.07.2019 «Норбит» внедрила CRM-систему в страховой компании «Согласие» 1
18.06.2019 Ассоциация независимых аптек создала экосистему управления большими данными 1
05.10.2018 Positive Technologies помогла закрыть уязвимости в продуктах SAP для корпоративного хранения данных и автоматизации бизнес-процессов 1
11.12.2017 Ошибки в JavaScript, PHP, Python оставляют в ПО «дыры», от которых нельзя избавиться 1
31.07.2017 Модернизация информсистемы ФНС «подорожала» до 1,8 миллиарда 2
03.05.2017 Новый виток модернизации информсистемы ФНС стартовал с 835-миллионого тендера 2
22.02.2017 Ошибки в Java и Python позволяют взламывать фаерволлы 1
12.12.2016 В России на продажу выставлено 1,2 млрд украденных коммерческих файлов 1
27.10.2016 Новый PT Application Firewall блокирует атаки на VMware и защищает от «умных» ботов 1
15.06.2016 «Яндекс» открыл код обственной СУБД для обработки триллионов событий 1
15.06.2016 «Яндекс» открыл исходный код СУБД ClickHouse 1
15.12.2015 «Объединенное Кредитное Бюро» запустило «Скоринг Благонадежности» 1
22.09.2011 SolverMate: электронная почта может больше 1
04.12.2007 Intel выпускает XML-пакет для предприятий SOA 1

Публикаций - 38, упоминаний - 41

Parsing и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1413 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4895 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1192 3
Apple Inc 12118 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
Amazon Inc - Amazon.com 3006 2
Ланит - Норбит - Norbit 370 2
Telegram Group 2009 2
Yandex - Яндекс 7378 2
SAP SE 5280 2
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 136 2
Teradata 212 2
Microsoft Corporation 24649 2
Broadcom - VMware 2365 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3930 1
Softline - Софтлайн 2832 1
Intel Corporation 12207 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
Check Point Software Technologies 760 1
Oracle Corporation 6702 1
Cloudflare 107 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 221 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 144 1
Informatica 126 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 341 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 327 1
Variti 3 1
NetScout Systems - Network General 13 1
Experian 80 1
МФИ Софт 123 1
IOActive 13 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 607 1
Cellebrite 18 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 128 1
IBS - ИБС экспертиза 156 1
Nginx - Энджайникс 167 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 169 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 977 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2809 1
РЖД - Российские железные дороги 1906 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 722 1
Узбекинвест КЭИС 4 1
Amnesty International 20 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Совкомбанк ПАО 258 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 241 1
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 17 1
Алианта Групп - Alianta Group - Виноторговая компания 2 1
Техноресурс 9 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2897 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4977 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5455 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4762 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4130 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2749 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 315 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 782 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 12 1
АФТ - Ассоциация Финтех 168 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27589 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29786 16
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12662 14
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Black Hat - Конференция 102 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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