«ИТ-Экспертиза» выпустила новую версию системы «Умный Мониторинг»

Компания «ИТ-Экспертиза» представила новый релиз системы сбора и анализа технологических данных, оперативного реагирования на ИТ-инциденты и прогнозирования работоспособности ИС «Умный Мониторинг 1.2». Обновление содержит улучшения, благодаря которым контроль за корпоративным ИТ-ландшафтом стал проще, надежнее и быстрее.

В новой версии реализован полноценный алертинг, не зависящий от сторонних решений. Добавлена ролевая модель доступа к объектам. Внедрен механизм RCA (Root Cause Analysis, Анализ первопричин). Благодаря нейросетям, RCA существенно ускоряет расследование инцидентов и выявление источников проблем. Добавлены готовые шаблоны дашбордов для удобства наблюдения за ключевыми ИТ-активами и объектами, они доступны прямо «из коробки»

Добавлены новые мониторы: монитор “Jolokia” отслеживает работу Java-сервисов через удобный удаленный JMX-доступ. Монитор ”OpenTelemetry” собирает данные из всех совместимых источников, поддерживающих этот популярный стандарт. Монитор «Исполнение скриптов» позволяет отслеживать выполнение скриптов на всех этапах. Монитор «Место на жестком диске» следит за параметрами и свободным местом в системах хранения данных Монитор «Резервные копии» контролирует процесс создания и состояния резервных копий.

Проведена оптимизация: улучшена работа агентов мониторинга при длительном непрерывном времени работы (uptime). Решена проблема отставания обработки данных при большом количестве включенных мониторов технологического журнала систем «1С». Оптимизирован парсинг технологического журнала «1С». Доработан механизм расчета здоровья и доступности ИТ-активов. Повышено удобство и скорость работы системы в целом.