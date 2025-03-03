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ИТ-Экспертиза IT Expertise

ИТ-Экспертиза - IT Expertise

Компания «ИТ-Экспертиза» - разработчик программного обеспечения и информационной безопасности. В компании работают эксперты по повышению производительности и отказоустойчивости информационных систем. Компания разрабатывает собственное программное решение - комплекс информационной безопасности САКУРА, а также оказывает услуги консалтинга по информационной безопасности в области защиты КИИ (критической информационной инфраструктуры), ГИС (государственных информационных систем) и персональных данных (ФЗ-149, ФЗ-152, ФЗ-187). Проводит ИТ-аудит и нагрузочные тестирования.

Обзор «ИТ-Экспертиза» на Market.CNews

03.03.2025 «ИТ-Экспертиза» и «Амикон» интегрировали совместное решение для контроля удаленного доступа сотрудников в корпоративную инфраструктуру Сбербанка 1
24.12.2024 Приложение двухфакторной аутентификации «Сакура» совместимо с «Ред ОС М» 1
13.11.2024 «ИТ-Экспертиза» и «Код Безопасности» интегрировали «Континент ZTN-клиент» с ПК «Сакура» 1
31.10.2024 НЦК ИСУ и «ИТ-Экспертиза» проведут тестирование ERP-системы 1
02.10.2024 Новая версия решения «1С:Интеграция КОРП» 1.0.4 2
20.09.2024 Подтверждена совместимость ПК «Сакура» и ОС «Альт» 1
20.09.2024 Подтверждена совместимость ПК «Сакура» и ОС «Альт» 1
23.08.2024 Обновление ПУСК до версии 1.1 1
07.08.2024 Решена проблема миграции экосистемы «1С» в среду Linux. «ИТ-Экспертиза» реализовала ПУСК для «РЕД ОС 8» 2
31.07.2024 «ИТ-Экспертиза» и «Роса» заключили соглашение о технологическом партнерстве 1
29.07.2024 «ИТ-Экспертиза» выпустила новую версию программного комплекса «Умный мониторинг» 1
22.07.2024 СУБД Platform V Pangоlin — основа для работы высоконагруженных систем, согласно тестированию компании «ИТ-Экспертиза» 2
17.07.2024 Подтверждена совместимость СУБД Tantor и программного комплекса ИБ «Сакура» 1
04.06.2024 «ИТ-Экспертиза» и «Тантор Лабс» подписали соглашение о технологическом партнерстве 1
03.06.2024 Сотрудники сети «Кофемания» перешли в eXpress 1
27.05.2024 Сеть московских ресторанов перешла на отечественный корпоративный мессенджер 1
27.05.2024 Пользователи «Ред ОС» 8 получили дополнительные инструменты обеспечения информационной безопасности с помощью программного комплекса «Сакура» 1
23.05.2024 «СберТех» и «ИТ-Экспертиза» начнут совместную реализацию проектов по импортозамещению ПО 4
17.04.2024 В Москве и Питере заканчиваются программисты. Столичные компании начали высасывать ИТ-шников из глубинки 1
10.04.2024 Подтверждена совместимость ИБ-комплекса «Сакура» и ОС Astra Linux 2
27.12.2023 Компания «ИТ-Экспертиза» представляет комплекс информационной безопасности САКУРА - релиз версии 2.33 1
16.11.2023 Обновление ПУСК до версии 1.0.228 1
03.11.2023 «ИТ-экспертиза» выпустила новую версию комплекса ИБ «Сакура» 1
24.07.2023 Комплекс информационной безопасности «Сакура» – релиз версии 2.31 1
22.06.2023 «ИТ-экспертиза» выпустила новый релиз бесплатного кроссплатформенного приложения администрирования серверов «1С» – «Пуск». 1
17.05.2023 SimpleOne и Cleverics стали партнерами 1
03.05.2023 «Диалогнаука» включила в продуктовый портфель комплекс информационной безопасности «Сакура» 1
09.03.2023 «ИТ-экспертиза» и «С-терра сиэспи» заключили соглашение о технологическом партнерстве 1
15.02.2023 «ИТ-экспертиза» и «Криптопро» объявили о технологическом партнерстве 1
03.02.2023 В пять раз в 2022 г. выросло число клиентов Axiom JDK, российской платформы Java 1
25.01.2023 Mont и «ИТ-экспертиза» защитят рабочие места российских компаний 1
06.12.2022 Родион Репин, MillionAgents: Как автоматизировать работу мобильного персонала и забыть про хаос в мессенджерах 1
27.07.2022 Резидент ОЭЗ «Технополис “Москва”» разработал решение для безопасности корпоративных сетей 1
04.07.2022 Zero Trust Network Access в современных условиях 1
07.06.2022 «Беллсофт» и «ИТ-экспертиза» развивают партнерство по унификации Java-стека на базе Axiom JDK Pro 1
15.04.2022 SimpleOne заключила партнерское соглашение с «АйТи» 1
31.01.2022 Комплекс информационной безопасности «Сакура» совместим с продуктами для защиты информации ViPNet 2
09.12.2021 Подтверждена совместимость комплекса информационной безопасности «Сакура» и операционной системы AlterOS 1
08.12.2021 Подтверждена совместимость комплекса «Сакура» с «Ред ОС» 1
12.10.2021 ГК Astra Linux и ООО «ИТ-Экспертиза» стали технологическими партнерами 3

Публикаций - 44, упоминаний - 54

ИТ-Экспертиза и организации, системы, технологии, персоны:

8282 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1934 7
Ред Софт - Red Soft 730 4
Yandex - Яндекс 7453 3
Google LLC 11840 3
Базальт СПО - BaseALT 663 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 235 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3226 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 404 2
Bellsoft - БеллСофт 52 2
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 118 2
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 96 2
Softline - Софтлайн 2858 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 321 2
Telegram Group 2036 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 508 2
Alibaba Group 427 1
Meta Platforms - Facebook 4447 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 97 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 453 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
Цифра ГК 2442 1
АйТи 1374 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 222 1
Ростех - РТ-Информ 140 1
MONT - МОНТ 146 1
Газинформсервис - ГИС 281 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 511 1
Navicon - Навикон 289 1
Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 49 1
ФОРС - Центр разработки 638 1
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 59 1
Cleverics - Клеверикс 37 1
ДиалогНаука 252 1
Check Point Software Technologies 762 1
Flowwow - Флаувау 23 1
Ростелеком 9770 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7398 3
Кофемания 54 2
МКБ - Московский кредитный банк 560 1
Протек - Центр внедрений 56 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 579 1
ABI Group - АБИ Групп - ABI Product - АБИ Продакт - Аникеев Бизнес Инвест 14 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 62 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 463 1
Газпром нефть 623 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 83 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 105 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 46 1
Мария РА ТС - торговая сеть 22 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2400 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 676 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1367 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 996 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 449 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11764 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4183 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3155 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5973 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 426 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 471 1
Мосгортранс ГУП 121 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 369 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 240 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2894 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3067 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 213 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 674 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 725 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66923 28
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27908 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19714 24
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25561 18
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11695 17
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12644 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29938 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11468 11
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7704 11
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2169 9
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3772 8
Нагрузочное тестирование - Load testing 537 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21340 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13311 6
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Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2726 3
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ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1140 3
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11137 2
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24625 2
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ИТ-Экспертиза - САКУРА АРМ - САКУРА ПК - Система Активного Контроля Удаленной Работы 42 22
Linux OS 10040 9
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2290 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 959 5
Microsoft Windows 15749 4
Oracle Java - язык программирования 3096 3
Apple macOS 2076 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 272 3
ALMI AlterOS 96 2
Oracle Java Development Kit - JDK 164 2
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 115 2
КриптоПро Ngate 15 2
BellSoft - LiberCat 49 2
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 88 2
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 38 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1337 2
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 82 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1280 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 63 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 191 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 130 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 201 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 197 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 80 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 187 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 306 1
InfoTeCS - ViPNet Client 89 1
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 63 1
WhatsApp Messenger 1092 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1609 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 1
Softline - Sl Soft - Robin RPA 36 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Microsoft Office Excel 1204 1
Cisco Secure VPN - Cisco AnyConnect - Cisco AnyConnect Secure Mobility Client - Cisco SSL VPN AnyConnect WebVPN - Cisco Secure Services Client 22 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 107 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 250 1
OpenStreetMap - OSM 56 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ESM-платформа 13 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 535 1
Савлюк Вячеслав 13 13
Ефремов Максим 10 4
Рустамов Рустам 417 2
Луцик Павел 13 2
Кулагина Анастасия 2 2
Галкин Николай 107 2
Тятюшев Максим 100 2
Яценко Вадим 58 2
Воробьев Всеволод 15 1
Рудевский Антон 39 1
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Никифоров Николай 1136 1
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Дегтев Геннадий 261 1
Белокрылов Александр 27 1
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Князева Татьяна 8 1
Прохоренко Дмитрий 7 1
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Репин Родион 2 1
Овчинский Владислав 228 1
Соловей Антон 10 1
Пономарев Дмитрий 6 1
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Иванов Михаил 100 1
Чуканов Сергей 70 1
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Чернов Федор 31 1
Шадаев Максут 1018 1
Сенатская Ирина 3 1
Кучай Анастасия 1 1
Гиацинтова Светлана 18 1
Сердюк Виктор 42 1
Игнатова Мария 13 1
Яловега Марина 6 1
Шилов Евгений 9 1
Крынина Евгения 16 1
Трубочев Алексей 32 1
Мельчугова Юлия 6 1
Лисица Марина 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145709 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43459 5
Европа 21817 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 564 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52271 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14230 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2964 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 625 1
Северный полярный круг - Полярные регионы 100 1
Россия - Заполярье 117 1
Земля - планета Солнечной системы 10410 1
Азия - Азиатский регион 5563 1
Россия - ПФО - Самарская область 1330 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3131 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1683 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17508 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1898 1
Россия - ЮФО - Севастополь 543 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 921 1
Россия - СФО - Новосибирск 4336 1
Франция - Французская Республика 7865 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1242 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2763 1
Россия - УФО - Челябинская область 1234 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2935 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1973 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1793 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2991 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1580 1
Россия - УФО - Свердловская область 1523 1
Россия - ПФО - Саратовская область 735 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1534 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3977 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 802 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 851 1
Россия - Крайний Север 272 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 212 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8601 18
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2403 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51498 12
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14529 9
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7888 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13689 7
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1253 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2326 7
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 702 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7012 6
Аудит - аудиторский услуги 2699 6
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 745 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2855 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24291 3
Ergonomics - Эргономика 1603 2
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 77 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 905 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48394 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1455 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4873 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2943 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6189 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29381 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5049 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5800 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7673 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2176 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11027 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4920 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6443 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5879 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 511 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6006 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1088 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4861 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7053 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1918 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3054 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 606 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4051 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 187 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 141 1
ФОРС УЦ - Учебно-консультационный центр 9 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1221 1
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