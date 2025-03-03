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ИТ-Экспертиза IT Expertise
Компания «ИТ-Экспертиза» - разработчик программного обеспечения и информационной безопасности. В компании работают эксперты по повышению производительности и отказоустойчивости информационных систем. Компания разрабатывает собственное программное решение - комплекс информационной безопасности САКУРА, а также оказывает услуги консалтинга по информационной безопасности в области защиты КИИ (критической информационной инфраструктуры), ГИС (государственных информационных систем) и персональных данных (ФЗ-149, ФЗ-152, ФЗ-187). Проводит ИТ-аудит и нагрузочные тестирования.
ИТ-Экспертиза и организации, системы, технологии, персоны:
|Савлюк Вячеслав 13 13
|Ефремов Максим 10 4
|Рустамов Рустам 417 2
|Луцик Павел 13 2
|Кулагина Анастасия 2 2
|Галкин Николай 107 2
|Тятюшев Максим 100 2
|Яценко Вадим 58 2
|Воробьев Всеволод 15 1
|Рудевский Антон 39 1
|Смирнов Николай 29 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Чемезов Сергей 143 1
|Дегтев Геннадий 261 1
|Белокрылов Александр 27 1
|Жакашев Илья 7 1
|Князева Татьяна 8 1
|Прохоренко Дмитрий 7 1
|Калякин Андрей 1 1
|Репин Родион 2 1
|Овчинский Владислав 228 1
|Соловей Антон 10 1
|Пономарев Дмитрий 6 1
|Карпов Роман 62 1
|Иванов Михаил 100 1
|Чуканов Сергей 70 1
|Товбин Илья 3 1
|Чернов Федор 31 1
|Шадаев Максут 1018 1
|Сенатская Ирина 3 1
|Кучай Анастасия 1 1
|Гиацинтова Светлана 18 1
|Сердюк Виктор 42 1
|Игнатова Мария 13 1
|Яловега Марина 6 1
|Шилов Евгений 9 1
|Крынина Евгения 16 1
|Трубочев Алексей 32 1
|Мельчугова Юлия 6 1
|Лисица Марина 2 1
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