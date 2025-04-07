Компания «ИТ-Экспертиза» анонсирует выход редакции 3 программного комплекса информационной безопасности «Сакура»

Отечественный разработчик программного обеспечения «ИТ-Экспертиза» объявляет о выходе редакции три программного комплекса информационной безопасности «Сакура». Об этом CNews сообщили представители «ИТ-Экспертиза»

Важно отметить, что при создании редакции три вендор во многом опирался на обширную обратную связь, которую удалось собрать у офицеров безопасности и ИТ-служб заказчиков компании «ИТ-Экспертиза».

Проанализировав все пожелания, разработчики решили внедрить множество полезных возможностей, которые помогут усилить защиту ИТ-инфраструктуры организаций и упростить работу служб безопасности.